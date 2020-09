"DIRECT. Covid en France : 59 départements en vulnérabilité, école touchée... L'essentiel du coronavirus en direct"

CORONAVIRUS FRANCE. Alors que les écoles sont désormais de nouveau remplies en cette journée du mercredi 2 septembre, deuxième jour de rentrée scolaire, le nombre de cas de contaminations au coronavirus ne cesse d'augmenter en France. Personne ne semble être épargné, y compris le joueur du PSG, Neymar.

19:44 - La région d’Ile-de-France déclare 14 morts du coronavirus en 24 heures Le bilan du Covid-19 dans la zone francilienne de ce mercredi 2 septembre fait état de 14 décès supplémentaire en 24h avec un total de 7 739 morts. 169 personnes sont en réanimation et 2 284 personnes ont été admis dans les hôpitaux de Paris, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Hauts-de-Seine, Yvelines, Val-d'Oise, Essonne et Seine-et-Marne. 19:24 - 25 collégiens et 2 surveillants d’un collège d’Amiens placés à l’isolement Dans un collège d’Amiens, une jeune fille a présenté les symptômes de la Covid-19, lors d’une opération “école ouverte”. Un test positif a confirmé qu’elle était bien infectée par le coronavirus. L'élève a pratiqué une activité sportive, lors de laquelle “le masque n’était pas obligatoire”, a annoncé l’académie d’Amiens. L’ARS a choisi d'isoler l’ensemble des participants à cette activité. 19:04 - l’Ordre des médecins porte plainte contre le professeur Didier Raoult La Société de pathologie infectieuse a jugé que le marseillais avait enfreint neuf articles du code de déontologie médicale : diffusion de fausses informations auprès du public, réalisation d’essais cliniques illégaux... Il a déposé plainte auprès du Conseil départemental de l’Ordre des médecins des Bouches-du-Rhône. Le médiatique professeur s’expose à de lourdes sanctions allant du simple avertissement à la radiation définitive. 18:46 - Le seuil de 26 millions de cas de Covid-19 dans le monde a été franchi La barre des 26 millions de cas de coronavirus diagnostiqués et déclarés dans le monde a été dépassée. La Covid-19 est également responsable de la mort d'au moins 865.790 individus atteinte par la maladie. A date, 188 pays ont été touchés par le virus. La France est le septième pays mondial à comptabiliser le plus de morts. 18:26 - Plus de 7000 tests PCR réalisés la semaine dernière dans les Pyrénées-Orientales Par le biais du réseau commun de biologie moléculaire catalane, les laboratoires privés du groupe indépendant de biologistes médicaux, Inovie, sont utilisés dans le dépistage du coronavirus. Ces laboratoires sont largement sollicités ces derniers jours. Depuis la semaine du confinement en mars 2020, 53 514 tests PCR, dont 597 d'entre eux positifs, ont été réalisés. 18:19 - Le port du masque généralisé dans le Bas-Rhin remis en cause Alors que la préfecture du Bas-Rhin a déposé un arrêté rendant obligatoire, depuis samedi, le port du masque à Strasbourg et dans les 12 autres villes du département de plus de 10 000 habitants, le tribunal administratif de la capitale alsacienne a remis en cause cette mesure en enjoignant la préfète Josiane Chevalier à édicter un nouvel arrêté excluant les communes et "les périodes horaires" dont les caractéristiques ne se manifestent pas "par une forte densité de population" ou "des circonstances locales susceptibles de favoriser la diffusion" du Covid-19. La préfecture laisse jusqu'au "lundi 7 septembre à 12H00" pour mettre en vigueur ce nouvel arrêté, sans quoi l'ancien sera caduque. Selon le tribunal, il "porte une atteinte immédiate à la liberté d'aller et venir et à la liberté personnelle des personnes appelées à se déplacer. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait en permanence et sur la totalité des (communes concernées) une forte concentration de population ou des circonstances particulières susceptibles de contribuer à l'expansion de la covid-19". 18:06 - La mairie du Péage-de-Roussillon fermée en raison de cas de Covid-19 Au Péage de Roussillon qui compte 6.000 habitants, la surveillance est accrue. Deux agents, qui revenaient de congés, ont été affecté par le coronavirus. Conformément aux mesures sanitaires strictes de l'Agence régionale de santé, l’ensemble des agents et des élus présents sur le site dans les jours qui ont précédé le diagnostic, vont être testés à leur tour. 17:46 - Le masque obligatoire à Rennes jusqu'au 31 octobre La préfecture d'Ille-et-Villaine a fait savoir ce mercredi que le port du masque demeurerait obligatoire jusqu'au 31 octobre minimum dans le centre-ville de Rennes. "La situation sanitaire restant préoccupante dans le département", indique la préfecture dans un communiqué. Outre Rennes, trois autres villes du département sont concernées par cette mesure : Saint-Malo, Cancale et Vitré. 17:16 - Le Covid-19 pourrait nuire à des avancées médicales majeures L’OMS a publiquement fait savoir que la pandémie de coronavirus risquait de compromettre des avancées médicales majeures réalisées ces dernières décennies. “Une perturbation même modeste des services de santé essentiels pourrait entraîner une augmentation de la morbidité et de la mortalité due à des causes autres que le COVID-19 à court, moyen et long terme", alerte un rapport publié récemment. 16:59 - 18 cas de Covid-19 dans le club de rugby de Saint-Raphaël A l'issue d'un match amical de préparation contre Nîmes, le 21 août dernier, les joueurs du club de rugby de Saint-Raphaël, dans le Var, ont été testés au coronavirus. Il en est ressorti que 18 d'entre eux sont positifs au virus, mais aucun ne présente de symptômes graves. 16:31 - Dépistage du Covid-19 dans le Val-de-Marne La ville du Kremlin-Bicêtre, dans le Val-de-Marne, va organiser une campagne de dépistage gratuit par PCR lundi prochain, le 7 septembre. L'accès au test sera disponible de 9h30 à 18h (fermeture de l'accès à 17h30), sur l’avenue Eugène Thomas. 16:02 - Plan blanc levé en Guyane La Guyane a levé le dispositif "plan blanc" ce mercredi, mis en place début juillet pour faire face à l'afflux considérable de patients dans les hôpitaux. "Compte tenu de l'évolution de la situation épidémiologique en Guyane", les directeurs des hôpitaux de Cayenne, de Kourou et de l'ouest guyanais "ont décidé de lever le plan blanc ce jour", fait savoir un communiqué. Cette levée du plan blanc ne constitue "en aucun cas une sortie de crise". LIRE PLUS

On le constate depuis plusieurs jours désormais : le nombre de cas augmente sensiblement et le taux de positivité des tests a doublé en seulement quelques semaines. Selon la Direction générale de la santé, "la dynamique de progression de l’épidémie est exponentielle". Face à ce constat, Jean-François Timsit, chef du service de réanimation médicale et infectieuse à l'hôpital Bichat interrogé par Europe 1, a expliqué que le Covid-19 était sur une phase ascendante qui devrait trouver son paroxysme au mois de janvier. "Les premiers modèles mathématiques sont en cours - on n'a pas tous les chiffres en France - mais ils donnent un pic épidémique aux alentours du 1er janvier", indique-t-il. Le spécialiste ne s'inquiète pas forcément de la capacité des services hospitaliers à faire face à ce pic, évoquant des cas "relativement dispatchés sur l'ensemble de l'hiver", mais il alerte davantage sur "l'augmentation des symptômes et l'augmentation du nombre de sujets âgés".

Santé Publique France rappelle que "bien que restant à des niveaux limités, les indicateurs hospitaliers (nouvelles hospitalisations et admissions en réanimation) sont en augmentation, notamment dans les régions où la circulation virale est la plus intense". Autre élément, la progression de l’incidence est plus marquée chez les jeunes adultes : les experts craignent que les contaminations des publics les plus fragiles, qui vont survenir dans les prochaines semaines après la multiplication des cas contacts, n'entraînent une aggravation de l'épidémie. Au Parisien, le Pr Lecure, infectiologue dans la même hôpital, se disait aussi inquiet il y a peu : "Si, collectivement, nous ne sommes pas plus vigilants face au virus, je crains un feu d'artifice, aux alentours du 15- 20 septembre. Cela correspond à la fin des vacances, au retour au boulot, aux temps d'incubation et d'évolution vers une forme grave de la maladie", disait-il.

Le coronavirus continue de progresser fortement en France et cette progression concerne désormais toutes les régions. Comme chaque fin de semaine, Santé publique France a publié vendredi 28 août un point épidémiologique hebdomadaire sur le Covid-19, plus détaillé que les chiffres livrés au quotidien. Ce point, qui porte sur la semaine 34 (du 17 au 23 août 2020), livre une série d'éléments qui permettent de mieux saisir encore la progression du virus :

Le nombre de nouveaux cas confirmés de Covid-19 augmente. Il est passé de 17 165 en semaine 33 à 26 890 en semaine 34 (soit +57% et 58% pour la seule métropole). Santé publique France note aussi une nette augmentation du nombre de personnes avec des symptômes (+74%) représentant plus de la moitié des cas ainsi qu'une augmentation des nombres de signalements dans les Ehpad. L'établissement public estime que "le temps de doublement du nombre de cas est de 14 jours". "Depuis début juillet (semaine 29), la progression de l’épidémie est exponentielle", conclut Santé publique France.

21 départements sont désormais classés en "zone de circulation active du virus. Voici la liste de ces départements : Paris, Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine, Essonne, Yvelines, Seine-et-Marne, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Bouches-du-Rhône, Rhône, Gironde, Haute-Garonne, Hérault, Gard, Var, Alpes-Maritimes, Sarthe, Guadeloupe, Martinique, Guyane. Dans les 21 départements classés rouges, aucune restriction spécifique n'est généralisée, mais les préfets peuvent au cas par cas prendre des mesures supplémentaires. C'est le cas dans les Bouches-du-Rhône, où les bars et restaurant doivent désormais fermer à 23 heures à Marseille. Dans ces départements, les préfets ne peuvent plus accorder de dérogation pour des rassemblements avec plus de 5000 personnes. Dans ses bilans quotidiens, Santé publique France classe par ailleurs un certain nombre de départements en "vulnérabilité modérée ou élevée".

Santé Publique France est attentif à un indicateur qui permet de suivre l'évolution du Covid-19 en France : le taux d'incidence. Plus solide que le taux de positivité des tests qui donne un aperçu à un instant T, ce taux représente le nombre de nouveaux cas de coronavirus diagnostiqués par test PCR "survenus sur les 7 derniers jours dont les données sont consolidées", rapporté au nombre d’habitants. Le seuil d'alerte a été fixé à 50 pour 100 000 habitants. La carte ci-dessous rend compte de la situation dans tous les départements français.

Le ministère de la Santé rend compte du "nombre de reproduction" du Covid-19 ou "R effectif", qui est une estimation du nombre moyen de personnes contaminées par un porteur du virus. Santé Publique France précise que "celui-ci est obtenu à partir du nombre quotidien de tests PCR (tests effectués dans le nez) positifs. Son calcul prend en compte plusieurs paramètres, dont le délai moyen d’apparition d’un nouveau cas contaminé par une personne porteuse du virus (appelé intervalle de génération)". Un R inférieur à 1 reflète une diminution du nombre de nouveaux cas (un porteur du virus contamine moins d’une personne, il y a donc moins de cas à la génération suivante) alors qu’un R supérieur à 1 traduit une tendance à l’augmentation du nombre de cas (un porteur du virus contamine plus d’une personne, il y a donc plus de cas à la génération suivante).

