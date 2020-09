"Direct. Covid en France : 6544 nouveaux cas, les départements les plus touchés"

CORONAVIRUS FRANCE. La situation épidémique du Covid-19 en France préoccupe de nouveau. Le ministère de la Santé souligne ce mardi soir "une nette dégradation de la situation avec un impact sanitaire croissant", alors que les derniers chiffres font état de 6544 nouveaux cas et de 38 nouveaux décès...

Le dernier bilan du coronavirus en France, publié ce mardi 8 septembre, fait état de plus de 6500 cas confirmés supplémentaires en 24 heures. Le ministère de la Santé évoque ce mardi soir dans son communiqué "une nette dégradation de la situation avec un impact sanitaire croissant". Dans les hôpitaux, les chiffres de nouvelles admissions et de nouveaux cas en réanimation sont en effet importants : 490 hospitalisations de plus ont été enregistrées en 24 heures ainsi que 86 admissions en réanimation. Les soldes indiquent 53 personnes hospitalisées de plus et 37 personnes de plus en réanimation actuellement. Le nombre de décès en 24 heures augmente lui aussi assez sensiblement avec 39 morts de plus à l'hôpital. Un chiffre revu à la baisse à 38 décès du fait d'une correction dans les données des Ehpad ce soir. Voici tous les chiffres :

335 524 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 6544 de plus

40 876 cas en Ehpad (40876 confirmés)

30764 décès au total (Ehpad compris), soit 38 de plus

20 289 décès à l'hôpital, soit 39 de plus

10 475 décès en Ehpad (correction d'un décès en moins)

4960 hospitalisations en cours, soit 53 de plus

574 personnes actuellement en réanimation, soit 37 de plus

88 226 personnes sorties de l'hôpital, soit 390 de plus

Taux de positivité des tests : 5,2, soit 0,1 point de plus

612 clusters en cours d'investigation, soit 50 de plus

71 départements en vulnérabilité, soit 3 de plus

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. En cumul, on enregistre 11 3830 hospitalisations. De même, l'évolution des hospitalisations et des cas en réanimation en 24 heures correspond à des chiffres net, tenant compte des guérisons et des décès. Dans les dernières 24 heures, en brut, 490 hospitalisations de plus ont été enregistrées et 86 admissions en réanimation.

La situation des hôpitaux de Marseille continue d'inquiéter fortement : selon les derniers chiffres disponibles ce mardi, il ne reste que cinq lits d'hospitalisation et cinq lits de réanimation dans le réseau de l'AP-HM. L'Agence régionale de santé note une augmentation de "20% des admissions en réanimation ces trois derniers jours" et révélait ce lundi soir que le taux d'incidence lié au Covid-19 dans les Bouches-du-Rhône, correspondant au nombre de cas pour 100 000 habitants, était désormais de 177, la moyenne nationale étant de 63,7.

La situation sanitaire à Marseille inquiète même Didier Raoult, d'habitude plus optimiste dans son rapport public au Covid-19. "Incontestablement il y a plus de morts associés au Covid-19, depuis 10 jours que ce qu'il y en avait dans les deux mois antérieurs, c'est vrai", a-t-il concédé.

L'ARS Occitanie, dans un souci de "prudence" et d'"anticipation" d'une seconde vague de tension hospitalière, a demandé au ministère de la Santé de mettre en place une plateforme pour recruter des "renforts en personnel dans les structures sanitaires, sociales et médico-sociales". La région fait face à une recrudescence du Covid-19 sur son territoire et l'ARS indique ce mardi dans un communiqué que les établissements hospitaliers sont à la recherche de personnel de tout type afin de "renforcer les équipes" et ainsi permettre "le repos des personnels fortement mobilisés lors de la première vague épidémique du printemps 2020".

A Lille, deux lycées de la métropole n'ont pas rouvert leurs portes ce mardi matin, contraints à une fermeture sanitaire une semaine après la rentrée. L'Agence régionale de santé en a décidé ainsi après la détection d'un trop grand nombre de cas de Covid-19 dans les deux établissements, dont l'un compte à lui seul 20 élèves contaminés.

Lire aussi