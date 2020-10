"Direct. Covid en France : 63 morts en 24h, Paris en alerte maximale lundi ?"

COVID FRANCE. Près de 14 000 nouveaux cas sont à déplorer jeudi. Par ailleurs, la situation sanitaire semble se gâter pour Paris et la petite couronne qui pourraient être placées en alerte maximale dès lundi. On fait le point sur les annonces d'Olivier Véran et les dernières informations.

20:54 - Le point sur les entrées en réanimation ce jeudi Peu après les dernières annonces d'Olivier Véran ce jeudi, Santé publique France a dévoilé les chiffres quotidiens du coronavirus. Ce 1er octobre, 1 265 personnes se trouvent en réanimation. C'est 27 de plus que lors du bilan précédent réalisé mercredi. Il s'agit là du chiffre national. 20:19 - "Aujourd'hui, 10 malades en contaminent en moyenne 13 au bout d'une semaine", a estimé Olivier Véran "Les choses ont changé, nous avons appris collectivement à lutter contre le virus", a commencé le ministre de la Santé lors de sa conférence de presse un peu plus tôt ce jeudi soir, avant de faire remarquer que "pour dix malades en réanimation, trois ont moins de 65 ans" et qu'"aujourd'hui 10 malades en contaminent en moyenne 13 au bout d'une semaine, contre 30 au printemps." 19:55 - Près de 14 000 nouveaux cas de coronavirus en France Parallèlement au nombre de morts, Santé publique France a rapporté jeudi soir, peu après les dernières annonces d'Olivier Véran, que 13 970 nouveaux cas de Covid-19 avaient été comptabilisés au cours des dernières 24 heures. Depuis le début de l'épidémie dans le pays, 577 505 cas ont déjà été confirmés par PCR, Ehpad compris. 19:42 - 63 décès au cours des dernières 24 heures Le bilan est tombé. Ce jeudi 1er octobre, Santé publique France révèle que 63 décès directement liés au coronavirus ont été recensés. Cela porte à 32 019 le nombre total de morts, Ehpad compris, déplorer en France depuis le début de l'épidémie. 19:17 - Alerte maximale à Paris : que se passerait-il dans une telle situation ? Le verdict devrait être connu lundi. Mais dans le cas où Paris et sa petite couronne passeraient à leur tour en alerte maximale, Olivier Véran a indiqué que cela signifierait "plus de fêtes de famille, plus de soirées, fermetures des bars car la probabilité d’être debout, proche, sans masque, est plus forte, donc la probabilité de contamination l'est aussi". Bref, la capitale connaîtrait un scénario semblable à celui de Marseille. 19:03 - Paris-Marseille : "Pas de traitement différencié", assure Olivier Véran Questionné sur une éventuelle différence de traitement entre les deux villes, le ministre de la Santé a assuré qu'il n'en était rien. "Les seuils ont été franchis en termes d'incidence dans les dernières 24 heures à Paris", a rappelé Olivier Véran, rappelant qu'à Marseille, les seuils avaient été dépassés "depuis plus longtemps" la semaine dernière, lorsque les décisions de fermer notamment totalement les restaurants et les bars avaient été prises. Et le ministre de la Santé d'insister : "Il n'y a pas de traitement différencié. Il faut au moins deux, trois ou quatre jours pour vérifier que Paris s'inscrit dans cette dynamique-là." 18:56 - Les restaurants ouverts même en zone d'alerte maximale ? C'est en tout cas ce vers quoi semble vouloir tendre le gouvernement. À l'occasion de la conférence de presse de ce jeudi soir, le ministre de la Santé a annoncé que les restaurants pourraient peut-être rester ouverts dans les zones dites d'alerte maximale. La question serait actuellement étudiée. 18:50 - Les clusters dans les écoles, pas inquiétants ? C'est ce qu'a affirmé ce jeudi en début de soirée Olivier Véran. Répondant à la question d'un journaliste après sa prise de parole, Olivier Véran a confié que "les clusters dans les écoles ne [l]'inquiètent pas". Et le ministre de la Santé de renchérir : "Les enfants ne font pas de formes graves. Les cas graves sont exceptionnels. Les enfants sont moins contagieux que les adultes." Olivier Véran a par ailleurs tenu à rappeler l'importance d'envoyer les enfants à l'école. 18:43 - Près de trois quarts des résultats des tests PCR rendus dans les 48 heures Au cours de son allocution, le ministre de la Santé Olivier Véran a également fait un point sur les tests. Depuis le début de l'épidémie de coronavirus dans le pays, 13 millions de tests PCR ont été effectués. Rappelant que la France est, selon lui, le pays qui teste le plus, Olivier Véran a assuré que désormais "75% des tests sont rendus en moins de 48 heures, c'est plus que la semaine dernière". Le ministre a par ailleurs expliqué que dans 60% des cas, les malades n'ont pas de symptômes. 18:34 - Une décision attendue lundi pour Paris et sa petite couronne Après Marseille ou encore Aix, Paris et sa petite couronne pourraient rejoindre le groupe des territoires placés en zone d'alerte maximale "dès lundi". Et pour cause : les trois critères, que sont le pourcentage d'occupation des lits de réanimation, le taux d'incidence et le taux d'incidence chez les plus de 65 ans, ont franchi le seuil d'alerte au cours des dernières heures. Si la situation se confirme, de nouvelles restrictions et décisions seront prises lundi. 18:29 - Dégradation de la situation dans cinq métropoles À Lille, Lyon, Grenoble, Toulouse et Saint-Étienne, l'évolution de la situation sanitaire reste "très préoccupante" . Le ministre de la Santé a mis en avant "une dégradation des taux d'incidence" ainsi que la "pression sur les services de réanimation", avant de se faire un peu plus menaçant : "Si les mesures ne produisent pas suffisamment d'effet sur la situation épidémique, nous pourrions être conduits à placer ces territoires en zone d'alerte maximale." 18:28 - La France toujours "dans une phase d'aggravation de la circulation du virus" Si une embellie a été notée dans certaines grandes villes françaises, il n'en reste pas moins que "nous sommes dans une phase d'aggravation de la circulation du virus qui met en tension notre système de santé". Et le ministre de la Santé d'ajouter : "Nous devons redoubler d'effort et prendre des mesures contraignantes." 18:23 - Inquiétude autour de la région des Hauts-de-France Lors du point presse d'Olivier Véran ce mercredi, le professeur Arnaud Fontanet a également longuement pris la parole. Revenant sur la situation de l'épidémie sur le territoire, l'épidémiologiste a révélé que "la région des Hauts-de-France est une région qui nous inquiète". 18:19 - Un "début d'embellie" à Marseille, Nice et Bordeaux Si le coronavirus continue de faire des siennes partout en France, Olivier Véran a livré une note d'espoir. Appelant à la vigilance dans ces territoires, le ministre de la Santé a ainsi expliqué qu'on "commence à constater un début d'embellie, un frémissement positif, sur le plan sanitaire à Bordeaux, Nice ou à Marseille". Néanmoins, les efforts doivent se poursuivre. "Vos efforts, ils doivent payer et nos efforts, ils vont payer", a assuré Olivier Véran. 18:14 - "Le virus évolue trop vite" dans les grandes villes "Dans certaines grandes métropoles, le virus évolue bien trop vite", a reconnu le ministre de la Santé, qui a par ailleurs constaté que le coronavirus "touche toutes les catégories de population" et que les conséquences sanitaires y sont "déjà visibles". Olivier Véran a aussi remarqué qu'"il y a dans ces territoires, on les appelle les zones d'alerte renforcée, des hospitalisations déjà nombreuses et des décès". 18:04 - Le ministre de la Santé Olivier Véran prend la parole Olivier Véran est en direct depuis l'hôpital Bichat, situé dans le 18e arrondissement de la capitale. Attendu à 18 heures tapantes, le ministre de la Santé vient de prendre la parole. Et pour commencer cette nouvelle conférence de presse, petit point sur le coronavirus. 17:57 - Olivier Véran doit prendre la parole d'un minute à l'autre Le ministre de la Santé, Olivier Véran, est attendu pour un nouveau point sur la situation sanitaire en France. Va-t-il annoncer d'autres restrictions, après la fermeture totale des bars et restaurants à Marseille et Aix notamment la semaine dernière ? Doit-on craindre le pire ? Certains départements ou territoires courent-ils vers un reconfinement ? Ces dernières heures, les rumeurs vont bon train. L'heure des réponses officielles a sonné ! 17:48 - "Pas de fermeture généralisée" des facs pour le moment Sur l'antenne d'Europe 1, la ministre de l’Enseignement supérieur Frédérique Vidal s'est exprimée hier au sujet de la fermeture potentielle des universités. La ministre a fait savoir qu'il n'est pas question de fermer l'intégralité des facs de France. "Pour le moment, il n'est absolument pas envisagé de dire que l'on referme l'ensemble des universités". Et d'insister, "Les universités et les équipes pédagogiques ont travaillé tout l'été pour préparer cette rentrée". Il ne devrait pas y avoir de fermeture généralisée des facultés. 17:26 - 1 238 personnes en réanimation à cause du Covid Où en est-on des hospitalisations et plus particulièrement de la situation du côté des lits de réanimation ? Selon les derniers chiffres de Santé Publique France, 1 238 patients se trouvaient en réanimation mercredi. Ces malades du coronavirus sont dans un état suffisamment inquiétant pour qu'ils soient placés en service d'urgence. 17:07 - Quelle est la situation dans les Bouches-du-Rhône ? Quelques jours après la mise en place de restrictions très sévères dans le département, où en est la situation sanitaire liée au Covid-19 dans les Bouches-du-Rhône ? Les indicateurs restent très élevés puisque 120 personnes sont toujours en réanimation sur les 170 de l'ensemble de la région PACA. Le taux d'incidence est également toujours dans le rouge : il est actuellement de 191,5. 16:48 - Pourquoi un reconfinement dans une commune de Guyane ? Il s'agit donc du premier reconfinement depuis la fin du confinement en France en mai dernier... ou presque. La commune guyanaise de Camopi, concernée par cette mesure préfectorale, avait déjà fait l'objet d'un reconfinement en mai, peu de temps après le déconfinement, après la découverte d'un cluster parmi les légionnaires du 3ème REI et des piroguiers amérindiens de la Légion. Cette ville de 2 000 habitants située dans le parc amazonien de Guyane à la frontière fluviale du Brésil fait donc l'objet d'un nouveau confinement depuis ce jeudi après la recrudescence spectaculaire du nombre de cas de Covid-19 sur son territoire. Alors qu'elle n'avait plus connu de contaminations entre juin dernier et la fin août, "il y a eu 66 cas, dont 64 peuvent être considérés réellement de Camopi" rien que sur l'unique mois de septembre, comme l'a révélé un professionnel de santé à l'AFP. 16:23 - Le point à Lille Alors que Martine Aubry s'est entretenue avec Jean Castex ce jeudi, le Covid-19 à Lille poursuit sa reprise épidémique. Le taux d'incidence est désormais à 294 cas pour 100 000 habitants dans la population générale. Chez les individus âgés de plus de 65 ans, ce taux d'incidence atteint 158 cas sur 100 000 habitants. Sur ces deux indicateurs, les seuils d'alerte fixés par le ministère de la Santé sont franchis. Par ailleurs, le taux d'occupation des lits de réanimation dédiés aux patients positifs aux Covid-19 est désormais de 15% (seuil d'alerte fixé à 30%). 15:56 - Dans la Marne, le Covid ralentit A rebours des départements parisiens ou lyonnais, par exemple, le département de la Marne observe actuellement une diminution de la circulation du Covid-19. Le taux d'incidence (nombre de cas de coronavirus pour 100 000 habitants) a baissé selon le dernier bilan de Santé publique France du 30 septembre, passant de 91,7 à 67,8 en une semaine. Même constat pour le taux de positivité des tests, qui est désormais de 5,3% alors qu'il était, il y a une semaine, établi à 5,9%. 15:27 - Le point dans le Rhône Dans le Rhône, la circulation du Covid-19 poursuit son accélération, à tel point que le département est devenu le 2e plus touché de France après les Bouches-du-Rhône. Voici les indicateurs actuels selon les derniers chiffres de Santé publique France : 69 personnes en réanimation (contre 9 il y a un mois)

Taux d'incidence: 222 cas pour 100 000 habitants (moyenne nationale : 101 / 100000)

Taux de positivité des tests : 11,5% (moyenne nationale : 7,5%). 14:59 - Castex fait le bilan des rencontres Alors que Jean Castex s'entretenait ce jeudi avec les maires de Paris, Lille, Lyon, Grenoble et Toulouse, Matignon a fait le bilan de ces entrevues. "Les élus ont reconnu l’urgence de la situation et la nécessité de réagir pour éviter que ces situations ne s’aggravent davantage", a-t-on glissé à LCI. Lors de ces entretiens, la mise en place de mesures complémentaires a été évoquée sans être décidée et les édiles "se sont dits prêts à accompagner de telles mesures le cas échéant". "Des propositions sont et seront mises sur la table. Celles-ci seront soumises à une nouvelle concertation si la situation ne s’améliorait pas et nécessitait de renforcer les mesures déjà en vigueur", ajoute Matignon. LIRE PLUS

Dans son dernier bulletin épidémiologique, en date du 24 septembre, Santé publique France rapporte une "augmentation des passages aux urgences, des nouvelles hospitalisations, des admissions en réanimation et des décès liés au SARS-CoV-2 survenus en milieu hospitalier" pour la semaine 38 (du 14 au 20 septembre 2020). Dans ce point réalisé chaque fin de semaine et plus complet que les bilans quotidiens, l'agence de santé s'alarme d'une "augmentation exponentielle des admissions en réanimation" et relève aussi une nette hausse de la circulation du Covid chez les 65 ans et plus. Santé publique France s'inquiète également de la sous-estimation de l'augmentation du nombre de cas confirmés "due à la probable saturation des capacités diagnostiques" ainsi que de la probable sous-estimation du nombre de clusters. Voici ce qu'il faut retenir :

Le nombre cas confirmés de Covid-19 augmente encore et toujours. On compte 66 671 nouveaux cas en semaine 38 (+8%). "Cependant, du fait de la saturation des capacités diagnostiques et de l'augmentation des délais de rendus de résultats pouvant aller au-delà de 7 jours, la durée de consolidation des données SI-DEP s'allonge et les nombres hebdomadaires de nouveaux cas confirmés est potentiellement sous-estimé ces dernières semaines", écrit Santé publique France.

On compte 66 671 nouveaux cas en semaine 38 (+8%). "Cependant, du fait de la saturation des capacités diagnostiques et de l'augmentation des délais de rendus de résultats pouvant aller au-delà de 7 jours, la durée de consolidation des données SI-DEP s'allonge et les nombres hebdomadaires de nouveaux cas confirmés est potentiellement sous-estimé ces dernières semaines", écrit Santé publique France. Les indicateurs épidémiologiques sont donc dans le rouge. Le taux de positivité grimpe de 5,5 à 6,2%. Le taux d'incidence atteint 99 cas pour 100 000 habitant, soit une augmentation de 8%. Ce dernier a augmenté dans toutes les classes d'âge sauf chez les 0-14 ans (-2%). Paradoxalement, le nombre de reproduction baisse encore légèrement, de 1,09 à 1,06, mais reste "significativement supérieur à 1", souligne Santé publique France.

Le taux de positivité grimpe de 5,5 à 6,2%. Le taux d'incidence atteint 99 cas pour 100 000 habitant, soit une augmentation de 8%. Ce dernier a augmenté dans toutes les classes d'âge sauf chez les 0-14 ans (-2%). Paradoxalement, le nombre de reproduction baisse encore légèrement, de 1,09 à 1,06, mais reste "significativement supérieur à 1", souligne Santé publique France. Les cas se multiplient chez les plus de 65 ans . Chez les personnes de 65 à 74 ans, le nombre de cas a été multiplié par 3 depuis la mi-août. Il a été multiplié par 4 depuis chez les 75 ans et plus. L'augmentation de l'incidence était aussi plus importante chez les 75 ans et plus (+16%) et chez les 65-74 ans (+16%). "L'augmentation des cas chez les personnes âgées est inquiétante car ces personnes sont parmi les plus à risque de complication de Covid-19", écrit SPF, qui rappelle qu'au moins 92% des cas de Covid-19 décédés depuis le début de l'épidémie étaient âgés de 65 ans ou plus.

. Chez les personnes de 65 à 74 ans, le nombre de cas a été multiplié par 3 depuis la mi-août. Il a été multiplié par 4 depuis chez les 75 ans et plus. L'augmentation de l'incidence était aussi plus importante chez les 75 ans et plus (+16%) et chez les 65-74 ans (+16%). "L'augmentation des cas chez les personnes âgées est inquiétante car ces personnes sont parmi les plus à risque de complication de Covid-19", écrit SPF, qui rappelle qu'au moins 92% des cas de Covid-19 décédés depuis le début de l'épidémie étaient âgés de 65 ans ou plus. Le nombre de clusters recensés pose question . Il demeure à un niveau élevé avec 391 clusters contre 428 en semaine 37. Les entreprises hors établissements de santé restent parmi les types de collectivités les plus représentées pour la survenue de clusters (26%), puis le milieu familial élargi (plusieurs foyers), les évènements publics/privés rassemblant de manière temporaire des personnes (20%) et le milieu scolaire et universitaire (16%). Le nombre de clusters en Ehpad est en légère hausse avec 77 clusters signalés (contre 70 en S37). Mais "du fait de l'augmentation de la circulation virale sur l'ensemble du territoire, le nombre de clusters identifié est probablement largement sous-estimé", indique l'agence de santé publique.

. Il demeure à un niveau élevé avec 391 clusters contre 428 en semaine 37. Les entreprises hors établissements de santé restent parmi les types de collectivités les plus représentées pour la survenue de clusters (26%), puis le milieu familial élargi (plusieurs foyers), les évènements publics/privés rassemblant de manière temporaire des personnes (20%) et le milieu scolaire et universitaire (16%). Le nombre de clusters en Ehpad est en légère hausse avec 77 clusters signalés (contre 70 en S37). Mais "du fait de l'augmentation de la circulation virale sur l'ensemble du territoire, le nombre de clusters identifié est probablement largement sous-estimé", indique l'agence de santé publique. Les médecins et hôpitaux voient leur charge croître . Le nombre d’actes SOS Médecins pour suspicion de Covid-19 baisse (6970 actes soit -4%), ce qui est lié selon Santé publique France à une forte baisse d'activité chez les enfants (-31%) après la période de la rentrée scolaire. Mais le nombre de passages aux urgences pour suspicion de Covid-19 grimpe de 21%, à 6514 passages. Le nombre de nouvelles hospitalisations est de 3657 en semaine 38, en hausse de +34% par rapport à la semaine précédente. On compte 599 nouvelles admissions en réanimation en une semaine contre 427 la semaine précédente, soit +40%. Cela fait 9 semaines que ces chiffres grimpent.

. Le nombre d’actes SOS Médecins pour suspicion de Covid-19 baisse (6970 actes soit -4%), ce qui est lié selon Santé publique France à une forte baisse d'activité chez les enfants (-31%) après la période de la rentrée scolaire. Mais le nombre de passages aux urgences pour suspicion de Covid-19 grimpe de 21%, à 6514 passages. Le nombre de nouvelles hospitalisations est de 3657 en semaine 38, en hausse de +34% par rapport à la semaine précédente. On compte 599 nouvelles admissions en réanimation en une semaine contre 427 la semaine précédente, soit +40%. Cela fait 9 semaines que ces chiffres grimpent. Le nombre de décès a progressé de 25% en une semaine. On compte 332 morts lors de la semaine 38 (incluant les décès en hospitalisation et décès en Ehpad). C'est la deuxième semaine consécutive de hausse. Santé publique France évoque une "forte augmentation", même si au niveau national, "la mortalité reste dans les marges de fluctuation habituelle sur les semaines 34 à 37". Comme la semaine passée, SPF conclut que "la diffusion du virus chez les personnes les plus âgées, fait craindre la poursuite des hospitalisations et des décès dans les semaines à venir".

Les zones rouges ou "en alerte" sont les départements suivants : Ain, Alpes-de-Haute-Provence, Ariège, Aude, Aveyron, Calvados, Charente, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Côte-d'Or, Doubs, Drôme, Eure, Gard, Gers, Indre-et-Loire, Landes, Haute-Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lozère, Maine-et-Loire, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Morbihan, Nièvre, Oise, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Saône-et-Loire, Sarthe, Savoie, Seine-et-Marne, Yvelines, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vienne, Haute-Vienne, Territoire de Belfort, Essonne, Val-d'Oise, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte, Alpes-Maritimes, Haute-Garonne, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Isère, Loire, Nord, Rhône, Paris, Seine-Maritime, Hauts-de-Seine, Seine–Saint-Denis, Val-de-Marne, Bouches-du-Rhône, Guadeloupe. Dans ces départements, la jauge des rassemblements est limitée à 30 personnes maximum ; le préfet peut prendre des mesures spécifiques pour lutter contre le Covid-19.

Les zones en "alerte renforcée" (ou super-rouges) sont les métropoles de Lyon, Nice et Bordeaux, Lille, Toulouse, Saint Etienne, Rennes, Paris et la petite couronne, Rouen, Grenoble et Montpellier. dans ces zones, les rassemblements de plus de 10 personnes dans l'espace public sont interdits, les bars et restaurants doivent fermer à 22h maximum ; les salles de sports, les gymnases, les salles des fêtes sont fermés, la jauge des grands événements est limitée à 1 000 personnes ; les fêtes locales ou étudiantes sont interdites ; le télétravail doit être favorisé.

Les zones en "alerte maximale" (écarlates) sont Marseille, Aix et La Guadeloupe. En plus des dispositions des zones en alerte renforcée, les restaurant et bars sont fermés dès samedi 26 septembre pour une période de deux semaines.

Nous avons élaboré une carte de synthèse donnant un aperçu de la situation du coronavirus en France, mise à jour au quotidien. Y figurent une série d'indicateurs clés comme les données hospitalières, les décès, les guérisons, mais aussi des statistiques sur la progression du virus comme le taux de positivité des tests, le taux d'incidence, le "R effectif". La classification de chaque département est aussi mentionnée (rouge, alerte renforcée, alerte maximale, en vulnérabilité modérée ou élevée...).

Retrouvez tous les détails sur cette cartographie et le point complet par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Si la carte ne s'affiche pas, cliquez ici

