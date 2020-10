"DIRECT. Covid en France : 66 morts en 24h, Macron face aux médecins"

COVID FRANCE. L'épidémie de coronavirus a causé la mort de 66 personnes en 24 heures, selon le dernier bilan publié par Santé publique France, mardi 6 octobre. Plus de 10 000 nouveaux de Covid-19 ont par ailleurs été détecté. En déplacement à l'hôpital Rothschild à Paris, Emmanuel Macron a été interpellé par des soignants réclamant plus de moyens.

CORONAVIRUS. Le bilan du Covid-19 en France, dévoilé ce mardi dans la soirée, fait remonter près de 10 500 cas supplémentaires. On dénombre 66 décès de plus depuis le dernier bilan chiffré : 62 dans les dernières 24 heures dans les hôpitaux et 4 dans les Ehpad depuis vendredi, date de la dernière actualisation dans ce type d'établissement...

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. De même, l'évolution des hospitalisations et des cas en réanimation en 24 heures correspond à des chiffres net, tenant compte des guérisons et des décès. Dans les dernières 24 heures, en brut, 829 hospitalisations de plus ont été enregistrées et 168 admissions en réanimation.

20:52 - Les hospitalisations continuent d’augmenter 7 398 personnes atteintes du Covid-19 sont prises en charge dans les hôpitaux français. Cet indicateur est toujours en hausse, avec 104 patients supplémentaires enregistrés entre lundi et mardi.

20:46 - 11 nouveaux patients en réanimation en 24 heures 1 426 personnes se trouvent actuellement dans les services de réanimation après une infection au coronavirus, soit 11 de plus que la veille. Par ailleurs, 615 patients ont pu quitter l’hôpital, mardi 6 octobre.

20:36 - Le dernier bilan du coronavirus dans les Ehpad Un dernier bilan des chiffres de l’épidémie dans les Ehpad a été publié ce mardi par les autorités sanitaires. 10 785 décès sont à déplorer dans ces établissements, soit 4 de plus depuis le bilan de vendredi. Par ailleurs, depuis le début de l’épidémie, 45 701 cas de coronavirus ont été détectés dans les Ehpad.

20:26 - 32 365 décès du coronavirus depuis le début de l’épidémie Depuis le début de l’épidémie de Covid-19, 32 365 sont décédées des suites d’une contamination. 66 morts ont été enregistrés en 24 heures, de lundi à mardi. 21 580 décès ont été comptabilisés à l’hôpital.

20:23 - Plus de 10 000 nouveaux cas de Covid en 24 heures Le dernier bilan de Santé publique France fait état de 10 489 nouvelles infections confirmées au coronavirus, mardi 6 octobre. Depuis le début de l’épidémie, 634 763 ont été détectés par tests PCR.

20:06 - Les Français font confiance aux hôpitaux mais sont inquiets pour eux Le sondage trimestriel de l'Observatoire de la santé, réalisé par Odoxa pour la Mutuelle nationale des hospitaliers (MNH), franceinfo, Le Figaro Santé et la Chaire Santé de SciencesPo, met en avant la confiance des Français envers le personnel hospitalier : ils sont 92% à faire confiance aux médecins pour soigner la maladie, ce chiffre grimpant même à 96% concernant les infirmières et infirmiers. En revanche, seuls 46% des Français assurent faire confiance au ministère de la Santé. Ce même sondage révèle également l'inquiétude des Français pour les hôpitaux. Ils sont 68% à considérer que les hôpitaux ne sont pas assez pris en compte par les pouvoirs publics et par exemple, 61% des personnes sondées pensent que la qualité des soins fournis va se détériorer.

19:45 - Ile-de-France : les malades Covid représentent plus de 40% des places en réanimation Selon l’Agence régionale de santé, les patients du coronavirus en Île-de-France ont déjà dépassé 40% d’occupation des lits de réanimation.

19:08 - "Plus de 30% des lits fermés à l’AP-HP", selon le neurologue François Salachas "Il faut embaucher vite, beaucoup, et surtout rouvrir les lits parce que je ne suis pas sûr que nos concitoyens aient en tête qu'il y a à l'APHP (Assistance Publique - Hôpitaux de Paris) actuellement plus de 30% des lits fermés", déclare François Salachas, neurologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris et membre du collectif Inter-Hôpitaux sur BFMTV. Il affirme que le chef de l’État doit lancer "un effort sans précédent, mais surtout un rythme d'embauche qui doit être extrêmement rapide".

18:53 - Bilan en Île-de-France : les hospitalisations continuent d’augmenter 2 393 personnes sont actuellement à l’hôpital en Île-de-France suite à une infection au coronavirus, selon le dernier bilan de l’Agence régionale de santé. Le chiffre est en augmentation par rapport à lundi où 2 330 patients étaient hospitalisés. 449 personnes sont en réanimation, soit 34 de plus en 24 heures. Le taux d’incidence et le taux de positivité sont également en augmentation.

18:40 - "Le nombre de patients en réanimation double tous les quinze jours" Le professeur Frédéric Adnet, chef des urgences de l’hôpital Avicenne de Bobigny, affirme que "le nombre de patients admis en réanimation double tous les quinze jours". Pour lui, le moment le plus critique sera du 27 octobre au 1er novembre, car les établissement risquent "de ne plus être en mesure de recevoir des malades". "Selon nos calculs, il pourrait y avoir plus de 1.000 patients en réanimation en Île-de-France à la fin du mois. C'est au-delà de nos capacités", ajoute-t-il dans un entretien à LCI.

18:22 - Djebbari juge que les transports ne sont pas des lieux de contaminations Invité sur LCI ce mardi matin, Jean-Baptiste Djebbari a réfuté le fait que les transports soient vecteurs de contaminations au Covid-19. "Les transports en commun ne sont pas un lieu de contamination particulier", compte tenu du "protocole sanitaire extrêmement strict" et "solide" ayant été mis en place depuis le déconfinement, en mai dernier. "Moins de 1% des contaminations, nous dit Santé publique France, ont lieu dans les transports", a assuré le ministre délégué chargé des Transports.

17:53 - Des mesures à Paris "parce que la situation sanitaire est préoccupante" Invitée ce mardi sur l'antenne de France Inter, Elisabeth Borne a justifié la prise de mesures contraignantes à Paris "parce que la situation sanitaire est préoccupante". "On ne le fait pas de gaîté de coeur", s'est défendue la ministre du Travail, qui promet que les gérants et propriétaires de restaurants, bars et cafés seront "accompagnés encore plus fort qu'avant", évoquant "une activité partielle prise en charge à 100% par l'Etat jusqu'à la fin de l'année".

17:39 - Le taux de positivité en France, indicateur de la circulation Covid-19 en hausse Les indicateurs de l’épidémie de coronavirus sont au rouge dans le dernier bilan des autorités de santé, communiqué hier soir. Le taux de positivité est toujours en augmentation, passant de 8,2% dimanche à 8,6% hier. Samedi, il était de 7,9%.

17:04 - Des "bornes santé" testées en gare de Toulouse Depuis ce mardi et jusqu'au 16 octobre, la gare Matabiau de Toulouse met en place des "bornes santé" qui permettront aux voyageurs volontaires de prendre leur température avant de monter dans le train en direction de Paris. Cela durera quatre secondes et se fera sans aucun contact physique. La gare Montparnasse, à Paris sera également équipée de ces dispositifs pour les trains à destination de Toulouse.

16:37 - Coup dur pour les bars marseillais Alors que l'UMIH (Union des métiers et des industries de l'hôtellerie) des Bouches-du-Rhône s'était satisfaite de l'issue de la réunion avec le préfet concernant la possible réouverture des bars marseillais, il n'en sera finalement rien. BFM TV révèle ce mardi que ces derniers resteront fermés, compte tenu du placement, encore et toujours, du département en zone d'alerte maximale. Les restaurants ont quant à eux pu rouvrir, en respectant le protocole sanitaire en vigueur.

16:19 - Encore une étape de franchie pour le vaccin d'AstraZeneca Alors que la dernière phase avant la mise sur le marché, les essais cliniques, est encore en cours, l'autorité suisse du médicament a fait savoir ce mardi que le vaccin contre le Covid-19 développé par AstraZeneca faisait déjà l'objet d'une étude d'autorisation. Ces examens scientifiques se font en parallèle de la fin des essais cliniques dans l'espoir de gagner du temps. "Les résultats des essais cliniques obtenus dans les semaines et les mois qui suivent doivent être envoyés à Swissmedic et soumis à un avis scientifique dès qu'ils sont disponibles", indique le communiqué de Swissmedic. Le vaccin du laboratoire britannique associé à l'université d'Oxford est l'un des projets les plus avancés dans le monde.

15:58 - Pour les autorités sanitaires américaines, le Covid se propage dans l’air Si les Centres américains de prévention et de lutte contre les maladies (CDC) affirment que la voie principale de propagation du Covid reste les gouteletes projetées par les personnes infectées, les autorités sanitaires des États-Unis ont ajouté un nouveau mode de contagion possible. Il s’agit de l’air. "Certaines infections peuvent être transmises par une exposition au virus dans de petites gouttelettes et particules qui peuvent rester suspendues dans l'air pendant des minutes ou des heures", précise désormais leur site.

15:26 - Alerte en Côte-d'Or La Côte-d'Or fait l'objet d'inquiétudes ce mardi quant à la recrudescence de cas de Covid-19 dans le département. Comme l'a fait savoir le directeur de l'Agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, les indicateurs sont en hausse. Selon les chiffres de Pierre Pribille, le taux d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) est désormais de 60 et ces derniers jours, le département a enregistré 10 hospitalisations quotidiennes. A Dijon, l'inquiétude est encore plus conséquente, le taux d'incidence s'établissant à 150 ce mardi. "Face à ses résultats alarmants, il faut un petit geste de chacun pour que l'effet boule de neige ne s'estompe", a indiqué Pierre Pribille.

15:11 - Nouveau bilan mondial du Covid-19 Comme chaque jour, l'AFP fait le bilan du Covid-19 à travers le monde à partir de chiffres officiels. Ce mardi, on compte 1 045 097 personnes décédées du coronavirus et plus de 35,5 cas de contaminations depuis l'apparition de la pandémie fin décembre sur un marché de Wuhan, en Chine. Les Etats-Unis restent le pays le plus touché avec 210 196 décès. Viennent ensuite le Brésil (146 675), l'Inde (103 569), le Mexique (81 877) et le Royaume-Uni (42 369).

14:19 - Une variante du Covid-19 plus "virulente" aujourd'hui en France ? Le professeur Didier Raoult, dont l'optimisme sur l'épidémie demeure très critiqué par ses confrères, indique désormais que la recrudescence des cas d'hospitalisation s'explique selon lui par une version actuellement plus dangereuse sur le territoire français. Invité sur CNews, le virologue a donné quelques éléments d'explication. ""Il se passe plutôt l'inverse de ce que l'on pourrait imaginer parce qu'on était sur la pente d'une petite diminution, et là il y a une petite augmentation si vous voulez qui succède à la fermeture des restaurants et des bars. [...] On pense qu'il existe des mini épidémies avec des variantes différentes. On est à la fin d'une épidémie d'un variant qui est arrivé par bateau qu'on appelé le 1 et on est en phase de l'augmentation de la prise de nouveaux cas d'un variant que l'on appelle le variant 4. [...] Les éléments qu'on a nous font penser qu'il n'est pas aussi banal ni bénin que ce que nous avons eu en juillet-août".

13:49 - Un taux d'incidence de 39,2 dans le Grand Est Selon le dernier bilan de l'épidémie de Covid-19, le Grand Est enregistre un taux d'incidence de 39,2 cas pour 100 000 habitants. Dans la région, 275 patients sont toujours hospitalisés pour une infection au nouveau coronavirus, avec 13 nouveaux admis en 24 heures. 44 malades sont en réanimation, avec une nouvelle entrée en 24 heures.

13:23 - Rubirola ne veut pas de "guerre" avec Paris Malgré la tension ayant pu être constatée entre les élus marseillais et l'exécutif national, Michèle Rubirola s'est défendue ce mardi de vouloir participé à une "guerre" entre Paris et Marseille, au lendemain de l'annonce de la création d'un Conseil scientifique spécifique à la cité phocéenne. "Il ne s'agit pas d'un conseil scientifique", a d'ailleurs tenu à rectifier l'entourage de la maire de Marseille auprès de l'AFP. Et d'ajouter : "Il ne s'agit pas d'une guerre Marseille-Paris. Ce que Michèle Rubirola a en tête, et elle en parle depuis longtemps, c'est une commission technique de travail pour arriver à créer une plateforme centrale pour recueillir toutes les informations sur le Covid".