"Direct. Covid en France : 68 morts en 24h, Macron s'adresse aux plus âgés"

CORONAVIRUS. La pandémie de Covid-19 continue de se propager activement en France, et a provoqué le décès de 68 personnes sur les dernières 24 heures. La barre des 10 000 cas a également été dépassée selon le dernier bilan. Toutes les infos ci-dessous.

CORONAVIRUS. Le dernier bilan du coronavirus en France fait état de 53 décès de plus en 24 heures, un niveau qui tend à s'installer au quotidien depuis une semaine. Cas, hospitalisations, patients en réanimation, décès... Tous les chiffres et courbes au niveau national.

19:42 - 68 décès en raison du coronavirus dans les dernières 24 heures Le dernier bilan, publié ce mardi 22 septembre par Santé Publique France, fait état de 468 069 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 10 008 de plus en 24 heures. Le nombre de décès est en hausse, avec 31 416 décès au total (Ehpad compris), soit 68 de plus. 20 845 décès ont eu lieu à l’hôpital. Le taux de positivité des tests est également en hausse, de 0,2% (et s’établit donc à 6,1%). 90 départements sont placés en vulnérabilité à ce jour, soit 1 de plus.

19:33 - La carte de vulnérabilité, qu'est-ce que c'est ? La carte de vulnérabilité est assez proche de la carte de circulation active du virus, indique France Bleu. Mais pour sa carte, Santé Publique France dit prendre en compte l'ensemble des indicateurs produits et l'ensemble des signalements reçus, y compris les investigations de clusters, précise le média. Elle tient également compte des interventions de SOS médecin pour suspicion de Covid-19. Vendredi 18 septembre, elle comptait 46 départements en niveau élevé.

19:15 - La Haute-Loire réfute le passage en rouge du département La préfecture de la Haute-Loire a tenu à tempérer les annonces faites après le passage en rouge du département sur les cartes présentées par le gouvernement, comme le rapporte Le Progrès. "Les données montrent que le taux d’incidence était monté au-dessus de la limite, ce qui n’est plus vrai aujourd’hui. Dans l’immédiat, l’annonce d’un passage du département en rouge n’est pas justifiée, puisque le taux d’incidence est redescendu. Il n’y aura donc aucune mesure plus restrictive qui sera prise, du moins pas pour le moment", ont précisé les services préfectoraux, cités par le média.

18:58 - À Abbeville, le Centre hospitalier limite ses visites en raison du Covid-19 L’hôpital d'Abbeville restreint son accès devant la nouvelle progression de l'épidémie de coronavirus, à compter de ce mardi 22 septembre 2020, comme le rapporte France Bleu. Les proches des résidents de l'EHPAD sont notamment concernés, précise le média. En effet, une seule visite par jour, de 20 minutes maximum, est autorisée par résident. Enfin, une seule personne peut venir au rendez-vous, qui sera organisé dans la salle polyvalente de l'EHPAD.

18:40 - Bas-Rhin : les visites en Ehpad toujours autorisées En ce qui concerne les plus fragiles, les personnes âgées et handicapées, l’Agence régionale de santé (ARS) et la préfecture affirment qu'un suivi quotidien est assuré et qu'il n'y a plus aucun cluster en Ehpad dans le Bas-Rhin depuis début juillet, rapporte France 3 Régions. Les visites restent donc autorisées. Pour les personnes âgées indépendantes, la préfète Josiane Chevalier envisage de leur réserver des créneaux horaires dans les supermarchés pour leur éviter de croiser trop de monde.

18:40 - Le plan blanc déclenché à Lyon Alors que le taux d’incidence de l’épidémie de coronavirus ne cesse d’augmenter et que les lits d’hôpitaux se remplissent à Lyon, le directeur général des HCL a décidé d’activer le plan blanc, indique BFMTV.

18:22 - La préfecture du Bas-Rhin veut limiter les rassemblements après 21h Face à l'évolution de l'épidémie de Covid-19, la préfète du Bas-Rhin souhaite interdire les rassemblements de plus de dix personnes après 21h dans certains quartiers de Strasbourg, ainsi qu'à Schiltigheim et Illkirch, rapporte France 3 Régions. L'arrêté rendant obligatoire le port du masque est prolongé jusqu'au 15 octobre, précise le média. Pour les bars et restaurants, il n'est pas question pour le moment de réduire les horaires d’ouverture, rajoute France 3 Régions.

18:05 - 250 étudiants de l'école centrale de Lyon contaminés au coronavirus Parmi les 1 490 étudiants de l’École centrale de Lyon, 252 élèves ingénieurs ont été détectés positifs au coronavirus, rapporte 20 Minutes. Une information confirmée ce mardi 22 septembre 2020 par l’établissement. Une vaste campagne de dépistage a été orchestrée la semaine dernière sur le campus, comme le précise le média. : "513 personnes ont été testées sur deux jours", indique l’école, qui ajoute qu’"aucun n’a développé de forme grave". Parmi les membres du personnel (administratif et enseignants chercheurs), un seul cas positif a été détecté sur 120 personnes, rapporte 20 Minutes. L'établissement n'est pas fermé pour autant mais les cours sont assurés en visio.

17:40 - Emmanuel Macron promet aux Ehpad que les visites continueront Lors de son déplacement dans l'Ehpad de Bracieux, le président de la République a tenu à apporter des précisions sur les protocoles qui sont mis en place - et qui vont se développer - dans les maisons de retraite. "Nous ne souhaitons pas collectivement isoler à nouveau nos aînés. Nous allons accompagner les responsables d'établissement pour que des règles soient édictées, avec une réaction proportionnée face au virus". Emmanuel Macron a ajouté : "Il faut prendre toutes les précautions pour continuer à voir sa famille, celles et ceux qu'on aime. Il faut pouvoir continuer à avoir, avec des restrictions quand le virus circule beaucoup, un minimum d'activité, des interactions, parce que c'est aussi ça la vie".

17:05 - Le discours d'Emmanuel Macron depuis l'Ehpad de Bracieux Emmanuel Macron était en déplacement ce mardi dans l'Ehpad de Bracieux, dans le Loir-et-Cher. Le chef de l'Etat a prononcé un discours lors duquel il a rappelé la nécessité de protéger les aînés, particulièrement exposés aux dangers du Covid-19. EN DIRECT | Alors que le virus circule de plus en plus rapidement dans certaines régions, l'attention portée aux personnes âgées doit être maximale.



Écoutez la déclaration du Président @EmmanuelMacron depuis l'EHPAD de Bracieux : https://t.co/swTUKcwyP9 — Élysée (@Elysee) September 22, 2020

16:38 - La Somme au-dessus du seuil d’alerte Le taux d’incidence, soit le nombre de nouveaux cas de Covid-19 pour 100 000 habitants, atteint désormais 58,4 dans la Somme, comme le rapporte le Courrier Picard. Dans l’Oise, la même semaine, il était à 46,2, dans l’Aisne, 47,5, dans le Pas-de-Calais, 90, dans le Nord, 165,2, en Seine-Maritime, 98,2, précise le média. Il convient de préciser que, actualisées chaque jour, les données de taux d’incidence sont néanmoins publiées après un certain délai, le temps que les informations remontent du terrain, décrit le média. Ainsi, les dernières données disponibles ce lundi 21 septembre concernent la semaine du 11 au 17 septembre.

16:16 - L'ARS Bretagne alerte sur les réunions privées Ce mardi, l'Agence régionale de santé Bretagne invite à limiter les réunions privées de plus de dix personnes, alors que "les taux d’incidence et de positivité des tests progressent de manière continue" dans la région. C'est surtout en Ile-et-Villaine que la situation est préoccupante, avec un taux d'incidence de 97,3 pour 100 000 habitants.

15:55 - "Six mois de stocks de masque" Interrogée par la commission d'enquête du Sénat ce mardi après-midi, Florence Parly a répondu à une question sur le stock de masques. La ministre des Armées a fait savoir que le commissariat des Armées disposait actuellement de "50 à 75 millions de masques", soit "six mois de stocks de masques".

15:39 - Macron invite à "redoubler d'attention" pour les "aînés" Emmanuel Macron, qui est arrivé en visite dans un Ehpad du Loir-et-Cher ce mardi après-midi, a adressé un message aux personnes âgées, particulièrement à risque face au Covid-19, invitant le reste de la population à être vigilant. "Plus fragiles, nos aînés sont davantage exposés au virus. Nous devons collectivement redoubler d'attention", écrit le chef de l'Etat sur son compte Twitter.

14:53 - Le coronavirus peut-il survivre sur les cheveux ? Puisque le coronavirus peut se trouver sur nos mains, qu’en est-il lorsque l’on passe celles-ci dans nos cheveux ? Le site Doctissimo fait le point avec le docteur Gérald Kierzek, médecin urgentiste. Selon lui, il ne faut pas s’inquiéter : “Les virus ne vivent pas tout seuls, ils se développent avec un hôte vivant. Cela veut dire qu’il faut qu’ils passent d’une personne malade ou asymptomatique, mais en tout cas infectée, à une autre personne. Quand ils sont sur des supports inertes - les cheveux sont de la matière vivante, mais la kératine autour est inerte -, les risques de contamination sont très faibles.”

14:21 - Nouvelles mesures dans le Gard Au tour du Gard de durcir les mesures liées à la recrudescence du Covid-19 en France, "la situation sanitaire du département continuant à se dégrader", indique la préfecture. Cela concerne les restaurants et les bars, où les consommations partagées comme les "planches, snacking, les cocktails partagés, les chichas" sont désormais interdites. De plus, le port du masque est désormais obligatoire à Nîmes, Alès et Bagnols-sur-Cèze entre 6h et minuit. Les soirées dansantes et étudiantes sont prohibées et les commerces alimentaires et débit de boissons ne peuvent plus ouvrir entre minuit et 6h.

13:45 - Nouveau cluster à l'Assemblée nationale ? On se souvient qu'à l'arrivée de la crise du Covid-19 en France, l'Assemblée nationale avait été l'un des premiers foyers de contaminations avec un nombre important de députés positif. En ce début d'automne, la crainte d'une situation similaire émerge : huit cas de coronavirus ont été enregistrés au Palais-Bourbon la semaine dernière parmi les parlementaires et les employés.

13:16 - Où se situent les nouveaux centres de dépistage en Ile-de-France ? Parmi les vingt nouveaux centres de dépistage du Covid-19 prévus en Ile-de-France, les sept premiers sont opérationnels depuis hier. Mais où sont-ils ? À Paris, ils se situent dans le 4e arrondissement, géré par laboratoire Mlab (2 place Baudoyer 75004), dans le 13e, géré par le laboratoire Eurofins-Biomnis (Mairie du 13e, rue Philippe de Champagne 75013), dans le 15e, géré par Cerballiance (Mairie du 15e, 31 rue Péclet 75015), dans le 19e, géré laboratoire Bioclinic (parvis de la Mairie du 19e, 5-7 place Armand Carrel 75019). Le média rajoute que les autres centres de dépistage au coronavirus se situent dans les Yvelines (78), à Trappes dans un centre géré par le laboratoire Eurofins-Biomnis (4 allée Antoine de Saint Exupéry 78190) et à Mantes-la-Jolie dans un centre géré par le laboratoire Cerballiance (10 avenue du Président Franklin Roosevelt 78200). En Seine-et-Marne, à Vitry-sur-Seine (94) dans un centre géré par le laboratoire Cerballiance (Salle du château, 6 rue Montebello 94400).

12:49 - Un internat fermé à Perpignan Vendredi 18 septembre, deux membres du personnel de l'internat de Saint-Louis-de-Gonzague ont été testés positifs au coronavirus : un maître d'internat et un intervenant, rapporte L’Indépendant. Par mesure de précaution, l’internat, qui accueille 78 enfants, restera fermé jusqu'au lundi 28 septembre, rapporte le média. L’externat n'est pas concerné par cette fermeture.

12:10 - Record du nombre mondial de contaminations en une semaine La semaine dernière, deux millions de cas de Covid-19 ont été enregistrés dans le monde, un record depuis le début de la crise sanitaire en décembre 2019. Selon les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, le nombre de décès sur la même période a en revanche baissé. "Au cours de la même période (14-20 septembre), le nombre de décès a diminué de 10 %, 37 700 décès ayant été signalés", indique le bulletin de l'OMS.

11:52 - Qu’est-ce que le plan blanc qui a été réactivé ? Face à l'afflux de patients atteint par le Covid-19, l’Agence régionale de santé d'Île-de-France et le CHU de Montpellier ont activé leur plan blanc pour mieux répondre à la situation. Mais qu’est-ce qu’un plan blanc ? Le niveau 1 du plan blanc, déclenché par l'établissement hospitalier, l'ARS ou sur demande du préfet du département, permet de rationaliser et d'organiser les moyens disponibles dans l'hôpital en cas d'afflux massif de victimes. Chaque établissement dispose d'un plan blanc. Concrètement, il consiste à rappeler le personnel et les externes de médecine, à le concentrer dans certains services (en l'occurrence de maladies infectieuses et de réanimation), à rouvrir des lits dans les services concernés, ou encore à déprogrammer des opérations non urgentes.

11:21 - Fermeture d'une école en Gironde Après le dépistage positif au Covid-19 d'un agent communal au Pian-sur-Garonne (Gironde), la mairie de la commune a décidé de fermer l'école ce mardi. "Mais ce n’est pas par rapport aux élèves. C’est parce que nous n’avons pas de personnes pour le nettoyage, la désinfection et la préparation des repas", explique le maire Didier Cousiney au Républicain Sud-Gironde. La réouverture de l'école est prévu pour ce jeudi.

10:54 - L'hôpital de Bagnols-sur-Cèze augmente ses capacités d'accueil Conscient de l'augmentation du nombre de cas de Covid-19, l'hôpital de Bagnols-sur-Cèze (Gard) a décidé de rouvrir son service spécial coronavirus. Actuellement, six personnes atteintes par le virus y sont hospitalisées mais la capacité d'accueil permet désormais de prévoir jusqu'à quinze personnes. Il s'agit donc d'une mesure de prévention. "On évite ainsi de disperser ces malades dans différents services et de créer des clusters. (...) Pendant la crise, au printemps, on pouvait accueillir jusqu’à 30 patients. Pour le moment, la durée de séjour est moindre, une dizaine de jours. Les traitements ont changé, la prise en charge évite une hospitalisation lourde", détaille Jean-Philippe Sajus, le directeur du centre hospitalier, interrogé par Midi Libre.

10:34 - Une crèche ferme dans la Loire Comme l'indique Le Progrès, une crèche a fermé ses portes à Rive-de-Gier, dans la Loire. Il s'agit de l'établissement Si La Sol, où un cas de Covid-19 a été recensé. La fermeture doit durer une semaine, la crèche rouvrira donc le lundi 28 septembre.