"DIRECT. Covid en France : 7 157 nouveaux cas en 24h, quelles régions en alerte ?"

CORONAVIRUS FRANCE. Le seuil des 300 000 personnes atteintes par la Covid-19 a été franchi sur le territoire français. L'ensemble des informations essentielles spécifiques au coronavirus en France est à suivre dans notre direct.

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie.

Les épidémiologistes s’accordent pour dire que le dépistage à grande échelle est la clé pour endiguer l’épidémie, en plus des mesures barrières. Pour les tests virologiques, il existe également des alternatives plus rapides que les PCR afin de détecter une infection active et contagieuse. Des études ont en effet constaté que les tests PCR étaient lents, compliqués et imprécis. Cette stratégie de dépistage se révélait être chronophage. Pour l'heure, le ministère de la Santé préfère temporiser avant de lancer ces tests salivaires, le temps que les études en cours livrent leurs verdicts sur la fiabilité de cette technique, notamment pour savoir si la salive est bel et bien un liquide fiable pour rendre compte de la présence du Covid-19.

Une étude remontant à janvier et dont les conclusions ont été rendues publiques ce mercredi montre que la contamination du coronavirus par l'air devient de plus en plus probable, au-delà des simples gouttelettes. Retrouvez toutes les infos dans notre article sur la contagion du Covid-19 .

Alors que les indicateurs du Covid-19 continuent d'augmenter en Provence-Alpes-Côte-d'Azur, le professeur Philippe Brouqui de l'IHU de Marseille a fait un point sur la situation auprès de La Provence. "Nous avons cinquante patients positifs au Covid et vingt-cinq autres en suivi post-Covid (sur 75 lits). Le nombre de cas positifs augmente même si nous ne sommes pas dans la situation de 'l'acte un' : nous avions à l'époque 350 cas positifs par jour, aujourd'hui on est autour de 150", explique-t-il, assurant que son service n'était pas "saturé".

Alors que les cas de Covid ne cessent d’augmenter en France, les actifs craignent désormais d’être mis en quarantaine après avoir croisé un collègue infecté par le coronavirus. “Quand on mange à la cantine, on ne doit jamais se mettre en face d’une personne, mais se placer en quinconce”, s’est d’ailleurs confié un salarié d’une grande firme parisienne au HuffPost.

Selon le dernier bilan du gouvernement en date du 3 septembre, les admissions pour cause d’infection au coronavirus dans les hôpitaux français, ne cessent d’augmenter. 2 272 malades occupent les services hospitaliers franciliens, soit 80 de plus que mercredi. 420 patients sont actuellement hospitalisés dans le Grand-Est, dont 13 nouvelles entrées dans les dernières 24 heures.

On le constate depuis plusieurs jours désormais : le nombre de cas augmente sensiblement et le taux de positivité des tests a doublé en seulement quelques semaines. Selon la Direction générale de la santé, "la dynamique de progression de l’épidémie est exponentielle". Face à ce constat, Jean-François Timsit, chef du service de réanimation médicale et infectieuse à l'hôpital Bichat interrogé par Europe 1, a expliqué que le Covid-19 était sur une phase ascendante qui devrait trouver son paroxysme au mois de janvier. "Les premiers modèles mathématiques sont en cours - on n'a pas tous les chiffres en France - mais ils donnent un pic épidémique aux alentours du 1er janvier", indique-t-il. Le spécialiste ne s'inquiète pas forcément de la capacité des services hospitaliers à faire face à ce pic, évoquant des cas "relativement dispatchés sur l'ensemble de l'hiver", mais il alerte davantage sur "l'augmentation des symptômes et l'augmentation du nombre de sujets âgés".

Santé Publique France rappelle que "bien que restant à des niveaux limités, les indicateurs hospitaliers (nouvelles hospitalisations et admissions en réanimation) sont en augmentation, notamment dans les régions où la circulation virale est la plus intense". Autre élément, la progression de l’incidence est plus marquée chez les jeunes adultes : les experts craignent que les contaminations des publics les plus fragiles, qui vont survenir dans les prochaines semaines après la multiplication des cas contacts, n'entraînent une aggravation de l'épidémie. Au Parisien, le Pr Lecure, infectiologue dans la même hôpital, se disait aussi inquiet il y a peu : "Si, collectivement, nous ne sommes pas plus vigilants face au virus, je crains un feu d'artifice, aux alentours du 15- 20 septembre. Cela correspond à la fin des vacances, au retour au boulot, aux temps d'incubation et d'évolution vers une forme grave de la maladie", disait-il.

Le coronavirus continue de progresser fortement en France et cette progression concerne désormais toutes les régions. Comme chaque fin de semaine, Santé publique France a publié vendredi 28 août un point épidémiologique hebdomadaire sur le Covid-19, plus détaillé que les chiffres livrés au quotidien. Ce point, qui porte sur la semaine 34 (du 17 au 23 août 2020), livre une série d'éléments qui permettent de mieux saisir encore la progression du virus :

Le nombre de nouveaux cas confirmés de Covid-19 augmente. Il est passé de 17 165 en semaine 33 à 26 890 en semaine 34 (soit +57% et 58% pour la seule métropole). Santé publique France note aussi une nette augmentation du nombre de personnes avec des symptômes (+74%) représentant plus de la moitié des cas ainsi qu'une augmentation des nombres de signalements dans les Ehpad. L'établissement public estime que "le temps de doublement du nombre de cas est de 14 jours". "Depuis début juillet (semaine 29), la progression de l’épidémie est exponentielle", conclut Santé publique France.

De nombreux indicateurs sont donc en "forte augmentation". Le taux national d'incidence (nombre de nouveaux cas rapportés à la population) était de 40,1 cas/100 000 habitants et a fortement augmenté par rapport au taux consolidé de la semaine précédente (25,6 cas /100 000 hab. en S33). Le taux de positivité pour SARS-CoV-2 a été estimé à 3,7% contre 3,1% la semaine précédente. En France métropolitaine, le nombre de reproduction est "significativement supérieur à 1", avec un nombre de 1,38, contre 1,34 la semaine précédente. Cela veut dire qu'en moyenne, un malade contamine près de 1,4 personne actuellement.

Cette hausse ne s'explique que partiellement par l'augmentation du nombre de tests. La progression exponentielle de la transmission du virus du SARS-CoV-2 (+58% en S34), dépasse l'augmentation des taux de dépistage (+32%). "Le nombre de personnes testées est en augmentation sensible en S34 (+31%) par rapport à la semaine précédente mais cette augmentation reste inférieure au rythme de progression des cas confirmés", commentent les auteurs du rapport.

Le virus progresse plus rapidement chez sujets jeunes adultes indique SPF. Le nombre de cas a augmenté dans l'ensemble des classes d'âge, mais l'augmentation était la plus importante chez les 15-44 ans (+67%) et les 45-64 ans (+51%) alors qu'il était de +13% chez les 75 ans et plus. Chez les 20-24 ans l'augmentation était même de +86%. Elle atteignait +65% chez les 25-29 ans.

L'augmentation concerne l'ensemble des régions de France métropolitaine et ce "pour la première fois depuis cet été", indique SPF. 14 départements ont une incidence au-dessus du seuil de 50/100 000 habitants et 10 sont classés en niveau vulnérabilité élevé. Le nombre de clusters continue lui aussi de progresser : 192 clusters signalés en S34, 352 (32,1%) sont en cours d'investigation dont 66 (18,9%) en "criticité élevée". Les départements les plus touchés sont ceux qui ont été mentionnés toute la semaine : Bouches-du-Rhône, Alpes Maritimes, Paris...

Cette progression commence à peser sur les actes médicaux et dans les hôpitaux. Le nombre d'actes SOS Médecins pour suspicion de Covid-19 est passé de 2054 en semaine 33 à 2464 en semaine 34. Le nombre de passages aux urgences pour suspicion de Covid-19 de 2196 à 2498. Le nombre de nouvelles hospitalisations de patients augmente également et passe à 1084 sur une semaine (contre 1008). "Le nombre hebdomadaire de nouvelles hospitalisations pour Covid-19 est en augmentation depuis 5 semaines", résume encore SPF. En réanimation, la hausse est visible également, avec 174 patients admis contre 128 la semaine précédente.

Le nombre de décès liés au Covid continue pour sa part à baisser avec 65 morts contre 97 la semaine précédente (incluant les décès en hospitalisation et en Ehpad). La mortalité toutes causes confondues est en hausse sur la semaine 33 (du 10 au 16 août), notamment chez les personnes âgées de 65 ans ou plus indique SPF qui mentionne néanmoins la canicule comme possible explication.

21 départements sont désormais classés en "zone de circulation active du virus. Voici la liste de ces départements : Paris, Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine, Essonne, Yvelines, Seine-et-Marne, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Bouches-du-Rhône, Rhône, Gironde, Haute-Garonne, Hérault, Gard, Var, Alpes-Maritimes, Sarthe, Guadeloupe, Martinique, Guyane. Dans les 21 départements classés rouges, aucune restriction spécifique n'est généralisée, mais les préfets peuvent au cas par cas prendre des mesures supplémentaires. C'est le cas dans les Bouches-du-Rhône, où les bars et restaurant doivent désormais fermer à 23 heures à Marseille. Dans ces départements, les préfets ne peuvent plus accorder de dérogation pour des rassemblements avec plus de 5000 personnes. Dans ses bilans quotidiens, Santé publique France classe par ailleurs un certain nombre de départements en "vulnérabilité modérée ou élevée".

Santé Publique France est attentif à un indicateur qui permet de suivre l'évolution du Covid-19 en France : le taux d'incidence. Plus solide que le taux de positivité des tests qui donne un aperçu à un instant T, ce taux représente le nombre de nouveaux cas de coronavirus diagnostiqués par test PCR "survenus sur les 7 derniers jours dont les données sont consolidées", rapporté au nombre d’habitants. Le seuil d'alerte a été fixé à 50 pour 100 000 habitants. La carte ci-dessous rend compte de la situation dans tous les départements français.

Le ministère de la Santé rend compte du "nombre de reproduction" du Covid-19 ou "R effectif", qui est une estimation du nombre moyen de personnes contaminées par un porteur du virus. Santé Publique France précise que "celui-ci est obtenu à partir du nombre quotidien de tests PCR (tests effectués dans le nez) positifs. Son calcul prend en compte plusieurs paramètres, dont le délai moyen d’apparition d’un nouveau cas contaminé par une personne porteuse du virus (appelé intervalle de génération)". Un R inférieur à 1 reflète une diminution du nombre de nouveaux cas (un porteur du virus contamine moins d’une personne, il y a donc moins de cas à la génération suivante) alors qu’un R supérieur à 1 traduit une tendance à l’augmentation du nombre de cas (un porteur du virus contamine plus d’une personne, il y a donc plus de cas à la génération suivante).

