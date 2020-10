"DIRECT. Covid en France : 70 nouveaux morts, Paris durcit les règles"

COVID FRANCE. L'épidémie de coronavirus continue sa progression en France avec plus de 5 000 nouveaux cas de contaminations. 70 décès ont été enregistrés en 24 heures, lundi 5 octobre. De nouvelles mesures sanitaires ont été prises à Paris, placée en "alerte maximale"

CORONAVIRUS. Les derniers chiffres du Covid-19 en France ont été dévoilés ce lundi 5 octobre, dans la soirée. Après les niveaux élevés du week-end, on compte un peu plus de 5000 cas de plus dans ce bilan. 69 décès supplémentaires ont été déplorés en 24 heures...

La situation sanitaire à Paris est "grave", selon le mot d'Anne Hidalgo. Le taux d'incidence dépasse les 260 pour 100 000 habitants, il est supérieur à 500 chez les 20-30 ans. Le taux d'occupation des lits en réanimation par des malades du Covid-19 est de 36% : des indicateurs qui justifient l'instauration de nouvelles restrictions dans la capitale et dans les départements de la petite couronne, les Hauts-de-Seine (92), la Seine-Saint-Denis (93) et le Val-de-Marne (94). Ce lundi 5 octobre, Anne Hidalgo et le préfet de police de Paris ont tenu une conférence de presse pour annoncer de nouvelles "mesures contraignantes".

Le dernier bilan de l'épidémie de Covid-19, établi par Santé publique France a été publié lundi 5 octobre. La France déplore 70 décès supplémentaires dans les dernières 24 heures. Plus de 5 000 nouveaux cas de contamination au coronavirus ont été enregistré. Le taux de positivité des tests s'établit désormais à 8,6%, contre 8,2% la veille et 7,9% samedi. Le bilan détaillé :

21:25 - Quel protocole sanitaire pour les restaurants à Paris ? De nouvelles règles sanitaires devront être respectées par les restaurants de Paris et sa petite ceinture. Les tablées ne pourront pas dépasser six personnes, du gel hydroalcoolique devra être mis à disposition de chaque table. Un "cahier de rappel" avec les noms et coordonnées des clients permettra de tracer les cas contacts.

20:34 - 47 nouveaux clusters sont en cours d’investigation Les autorités sanitaires ont détecté 47 nouveaux foyers épidémiques de coronavirus sur le territoire. 1 340 clusters sont toujours en cours d’investigation, lundi 5 octobre.

20:32 - 70 nouveaux décès ce lundi Entre dimanche 4 et lundi 5 octobre, 70 personnes sont décédées des suites d’une infection au Covid-19 ce qui porte le bilan de l’épidémie en France à 32 299 décès au total, Ehpad compris.

20:30 - 5 084 cas de Covid-19 supplémentaires en 24 heures Ces dernières 24 heures, 5 084 nouveaux cas de coronavirus ont été détectés en France, selon le dernier bilan des autorités de santé. Au total, 624 274 cas ont été confirmés par des tests PCR dans le pays depuis le début de l’épidémie.

20:01 - Paris : les patients atteints du coronavirus occupent "37% des des lits de réanimation" À Paris, 37% des lits de réanimation sont actuellement occupés par des patients atteints du Covid-19, explique sur BFMTV le directeur régional de l’agence régional de santé Île-de-France, lundi soir. "C'est une réalité contre laquelle on veut se battre. Il faut casser cette progression, aplatir cette courbe. Pour les jeunes à Paris, l'incidence est au-delà de 500", précise par ailleurs Aurélien Rousseau.

19:46 - "Bonnes performances" pour le test salivaire testé à Montpellier 220 personnes ont été dépistées à l’aide d’un prélèvement salivaire à Montpellier. Il s’agit du test EasyCov, conçu en France qui promet d’être plus simple et plus rapide que les tests pratiqués actuellement en laboratoire. Selon le CNRS, il montre de "bonnes performance", et peut "fournir un résultat plus rapidement, 40 minutes au lieu de 60", indique le centre national dans un communiqué.

19:14 - Bilan en Île-de-France : 415 patients du Covid-19 en réanimation Les hôpitaux franciliens comptent désormais 415 patients en réanimation contre 390 enregistrés la veille, selon le dernier bilan de l’Agence régionale de santé. 14 personnes sont décédées à la suite d’une infection au coronavirus, ces dernières 24 heures. Le taux d’incidence passe par ailleurs à 168,4 ce lundi contre 164, dimanche. Le taux de positivité passe de 11,2% à 11,5% en 24 heures.

18:58 - CHU de Rouen : une grève pour demander plus de personnel La CGT a indiqué qu’"au moins 80%" du service de réanimation était en grève. Pour la communication du CHU de Rouen, le taux de grévistes étaient de 43% ce lundi. Les soignants dénoncent le manque de personnel pour faire face à une nouvelle recrudescence du coronavirus. "La direction vient d'ouvrir deux lits supplémentaires sans donner les moyens humains correspondants (…). Les agents ont dû reporter leurs formations, reporter des jours de congé", déplore François His, délégué CGT au CHU, à l’AFP.

18:37 - Des "bornes santé" vont être testées en gare de Toulouse Du 6 au 16 octobre, la gare Matabiau va mettre en place des "bornes santé" qui permettront aux voyageurs volontaires de prendre leur température avant de monter dans le train en direction de Paris. Cela durera quatre secondes et se fera sans aucun contact physique. La gare Montparnasse, à Paris sera également équipée de ces dispositifs pour les trains à destination de Toulouse.

18:23 - "Il faudra s'habituer à ce que les règles évoluent" Martin Hirsch était invité ce lundi matin dans la matinale de Franceinfo et selon le directeur de l'AP-HP, "il faudra s'habituer à ce que les règles évoluent", notamment à Paris, qui va passer en zone d'alerte maximale, "parce que les connaissances évoluent, parce que les techniques peuvent évoluer pour se protéger, parce que les discussions permettent peut-être de renforcer dans un certain moment et pas un autre". Martin Hirsch a expliqué pourquoi les bars, plutôt que les restaurants, allaient être concernés par la mesure de fermeture totale. "Il y a plutôt les bars que les restaurants pour des raisons simples : il suffit d'aller dans un endroit où il y a un distributeur de bière, où les gens se précipitent, les uns face aux autres, à remplir leur verre", a-t-il fait savoir

18:16 - La crainte d'une saturation des urgences à Strasbourg À Strasbourg, le taux d'incidence du Covid-19 est en hausse sur la semaine du 22 au 28 septembre. Il s'établit désormais à 94,6 cas pour 100 000 habitants, selon le dernier bilan de l'Agence régionale de santé. Face à cet indicateur alarmant, les centres hospitaliers craignent de voir les services d'urgence saturés par l'afflux de personnes présentant une suspicion de coronavirus. La maire de la ville, Jeanne Barseghian, en a appelé au gouvernement "pour avoir davantage de moyens", rapporte Actu.fr.

17:54 - Une école fermée à Brest Le site Côté Brest révèle ce lundi que l'école du Petit-Paris à Brest a été fermée suite à la détection de plusieurs cas de contaminations au Covid-19 parmi le personnel. Les personnes concernées ont été placées à l'isolement. "La durée de fermeture seront communiquées aux parents dans les meilleurs délais", précise le site.

17:40 - Situation rassurante dans les Alpes-de-Haute-Provence Pendant que la situation liée au Covid-19 continue de se dégrader à Paris notamment, les indicateurs sont rassurants dans le départements des Alpes-de-Haute-Provence. "On est arrivé à un certain plafond de la contamination par la Covid-19 avec un taux d’incidence de 65 personnes positives pour 100 000 habitants. Et un taux de positivité de 5 pour cent. On reste dès lors au premier niveau d’alerte, le plus bas dans la nomenclature de la pandémie", a explique ce lundi Philippe De Mester, directeur régional de l’Agence régionale de santé PACA, qui a parlé de situation "maîtrisée" dans les hôpitaux du département, où six patients sont à noter, dont aucun en réanimation.

17:16 - Pas de saturation des services de réanimation en Guadeloupe Selon l'Agence régionale de Santé, en Guadeloupe, "il n'y a pas de saturation en réanimation et toutes les demandes de transfert ont été et sont examinées par les réanimateurs". Le 30 septembre, une docteure de Grand-Bourg avait affirmé sur RCI que "le système hospitalier de Guadeloupe est déficient" et "que ce système hospitalier ne saura pas absorber les patients Marie-Galantais".

16:42 - Le Covid-19, un "signal d'alarme" selon l'OMS L'Organisation mondiale de la santé a estimé ce lundi que la pandémie de coronavirus n'était seulement qu'un "signal d'alarme" visant à alerter la communauté internationale à une réforme de l'organisation face aux urgences sanitaires. Le patron de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus a défendu le bilan de l'organisation qu'il préside, notamment face aux critiques essuyées par Donald Trump qui l'avait jugée incompétente.

16:17 - L'évolution des hospitalisations en Bretagne En Bretagne, le nombre de personnes hospitalisées pour une infection à la Covid-19 est de 177 patients, avec 8 nouveaux admis en 24 heures. 20 malades sont en réanimation, avec 3 nouvelles entrées. Au total, 292 personnes sont mortes du coronavirus depuis le début de l'épidémie et 1551 sont sorties de l'hôpital, soit 14 de plus.

15:52 - Les centres commerciaux déjà prêts pour les nouvelles mesures A Paris, à partir de ce mardi, les centres commerciaux pourront rester ouverts à condition d'observer une densité limitée à quatre mètres carrés par personnes. Une mesure que les professionnels du secteur devraient respecter sans problème, à en croire le délégué général du Conseil national des centres commerciaux (CNCC), cité par Le Parisien. "Cette mesure (...) nous convient tout à fait, car nous l'avons déjà pratiquée au moment du déconfinement", a-t-il expliqué, assurant qu'à l'époque, "pas une seule infraction n'a été constatée sur l'ensemble du territoire" malgré les "très nombreux contrôles".

15:19 - Les patrons de salles de sport contestent les mesures Alors que les salles de sport et de fitness vont fermer pendant au moins quinze jours à Paris, suite aux nouvelles mesures annoncées ce lundi, le syndicat FranceActive - Fneapl, qui représente l'ensemble des entreprises des activités sportives, a appelé à un rassemblement ce mardi à 11 heures pour contester cette décision.

14:56 - Rubirola satisfaite de la réouverture des restaurants à Marseille Alors que les restaurants marseillais ont rouvert ce lundi, Michèle Rubirola a fait part de sa satisfaction sur son compte Twitter, même si la maire de Marseille regrette le fait que sa ville n'ait pas bénéficié de la même adaptabilité que Paris, dont les restaurants vont pouvoir rester ouverts. "Je me réjouis de la réouverture dès aujourdhui des restaurants à Marseille. Mais il est regrettable que cette décision soit prise pour ne pas avoir à les fermer ailleurs", écrit l'édile.

14:38 - La confiance des Français s'érode Selon un sondage Elabe pour BFMTV, seuls 35 % des Français accordent encore leur confiance au gouvernement pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. Un niveau au plus bas, alors que la France connaît depuis plusieurs semaines un rebond des nouveaux cas de coronavirus et une accumulation de nouvelles mesures restrictives.

14:17 - "Il faut maintenir les terrasses" Jérôme Marty, le président de l’Union française pour une médecine libre, a réagi sur LCI aux nouvelles mesures entrant en vigueur ce mardi à Paris et en petite couronne. Il regrette que l'accent n'ait pas assez été mis sur l'importance de l'aération dans les lieux clos et donc dans les restaurants. "L’une des principales voies de contamination, c’est le fameux nuage viral, qui flotte et peut être respiré par tout le monde", explique-t-il, estimant que "les mois qui sont passés depuis la levée du confinement" n’ont pas été mis à profit "pour aider les restaurants à se munir de ‘super VMC’ afin d’aérer beaucoup plus les salles et éviter ce risque". Ainsi, et alors que les restaurants vont rester ouverts, Jérôme Marty milite pour "maintenir l’agrandissement des terrasses, ainsi que la possibilité pour les restaurants d’avoir une partie de leur salle en extérieur, chauffée".

13:52 - Nouveau bilan mondial du Covid-19 Selon le dernier bilan réalisé par l'AFP à partir de chiffres officiels, la crise sanitaire du Covid-19 a provoqué la mort de 1,037 millions de personnes à travers le monde. Plus de 35,2 millions de cas de contaminations ont été officiellement comptabilisés. Avec 209 734 morts, les Etats-Unis restent toujours le pays le plus touché par la pandémie, suivi par le Brésil (146 352), l'Inde (102 685), le Mexique (79 088) et le Royaume-Uni (42 350).