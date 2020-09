"DIRECT. Covid en France : 80 morts de plus et 42 départements en rouge sur la carte"

Cette fois, c'est le nombre de décès qui augmente dans des proportions qu'on n'avait plus observées depuis des mois... Le dernier bilan du coronavirus en France, publié ce vendredi 11 septembre, fait état de 80 décès supplémentaires, portant le bilan depuis le début de l'épidémie à près de 30 900 morts. Dans les hôpitaux, ce sont 40 morts qui ont été enregistrées en 24 heures. Santé publique France a actualisé ce vendredi soir les données des établissements médico-sociaux (Ehpad notamment) qui enregistrent également 40 décès de plus depuis la dernière mise à jour mardi dernier. Du côté des tests, 9406 cas supplémentaires sont enregistrés sur une journée et le taux de positivité reste stable à 5,4%. Voici tous les chiffres :

363 350 cas confirmés par PCR (dont 41 389 en Ehpad), soit 9406 de plus

30 893 décès au total (Ehpad compris), soit 80 de plus

20 378 décès à l'hôpital, soit 40 de plus en 24 h

10 515 décès en Ehpad, soit 40 de plus depuis mardi

5155 hospitalisations en cours, soit 59 de plus

635 personnes actuellement en réanimation, soit 20 de plus

89 059 personnes sorties de l'hôpital, soit 317 de plus

Taux de positivité des tests : 5,4%, stable

715 clusters en cours d'investigation, soit 23 de plus

77 départements en vulnérabilité, soit 2 de plus

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. De même, l'évolution des hospitalisations et des cas en réanimation en 24 heures correspond à des chiffres net, tenant compte des guérisons et des décès. Dans les dernières 24 heures, en brut, 447 hospitalisations de plus ont été enregistrées et 64 admissions en réanimation.