"DIRECT. Covid en France : 81 morts supplémentaires, tensions à Marseille"

COVID FRANCE. Santé publique France indique ce lundi que 81 décès du coronavirus sont à déplorer dans les dernières 24 heures. Le nombre de nouveaux cas est assez faible, avec 4 070 contaminations ces dernières 24 heures. Du côté de Marseille, la tension monte entre les médecins des hôpitaux et Didier Raoult.

20:44 - 16 clusters de plus dans les dernières 24 heures D'après le dernier bilan de Santé publique France dévoilé ce lundi, le nombre de clusters en cours d'investigation est de 1 246, soit 16 de plus dans les dernières 24 heures. Entre samedi et dimanche, il y en avait eu 47 de plus.

20:27 - 81 décès en 24 heures, le nombre de nouveaux cas en baisse Santé publique France a publié les derniers chiffres concernant l'épidémie de coronavirus en France, ce lundi 28 septembre. 31 808 décès sont à déplorer au total (Ehpad compris) depuis le début de la crise sanitaire, soit 81 de plus dans les dernières 24 heures. Le nombre de nouvelles contaminations a quant à lui chuté, avec 542 639 cas confirmés, soit 4 070 de plus dans les dernières 24 heures.

19:59 - Quelle situation en Île-de-France ? Selon le dernier bilan sur le Covid-19 en France, 8 060 personnes sont mortes du virus depuis le début de sa propagation, soit 25 de plus dans les dernières 24 heures. Le nombre d'admis à l'hôpital a augmenté de 192 personnes en 24 heures, avec 2 046 patients au total.

19:32 - Du nouveau sur le traitement de l'Institut Pasteur de Lille Benoît Déprez, directeur scientifique de l'Institut Pasteur de Lille, était invité sur BFMTV ce lundi pour donner des précisions sur les travaux menés autour d'un traitement contre le Covid-19, grâce à une molécule déjà existante. D'après lui, cette molécule a déjà fait ses preuves "sur les tissus pulmonaires humains reconstitués et sur les cellules infectées par le coronavirus in vitro". Il a ajouté : "Aujourd’hui, on a besoin de traduire ces résultats in vitro en résultats cliniques via un essai contrôlé et rigoureux pour obtenir une autorisation de mise sur le marché par l’ANSM (l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en France, ndlr)." Benoît Déprez espère que ce travail aboutira d'ici "quelques mois, peut-être un semestre".

19:12 - La buvette de l'Assemblée nationale fermera après 22 heures À partir de ce lundi, les bars devront fermer dès 22 heures, à Paris qui a été classée en "zone d'alerte renforcée", pour limiter la propagation du Covid-19. La buvette de l'Assemblée nationale n'échappera pas à cette règle, comme l'indique BFMTV.

18:52 - Un centre de dépistage pour "public prioritaire" ouvre ses portes à Vitry Pour son tout premier centre de dépistage pour "public prioritaire", l'ARS Île-de-France a décidé de choisir Vitry-sur-Seine avant d'ouvrir une vingtaine d’espaces similaires dans les semaines à venir. Ce dernier est installé dans le centre-ville, au 6 rue Montebello et est ouvert du lundi au samedi de 8 heures à 14 heures, sur prescription médicale ou un justificatif de la CPAM.

18:35 - L'ARS demande un dépistage massif après une rave party dans le Loiret Dans ce climat "Covid", les rassemblements festifs sont la hantise des ARS. Après une rave party, le directeur général de l'Agence régionale de santé en Centre-Val de Loire, parle d'une initiative "totalement inconsciente" sur l'antenne de France Bleu. "On le sait, les rassemblements collectifs sont des tourniquets à virus et des occasions d'accélérer la diffusion du virus, donc c'est totalement débile si je puis dire. Si les personnes se sont exposées, ont pris des risques, étaient sans masques et ont dansé, ce qui semble être a priori le cas, elles peuvent aller se faire dépister, en particulier si elles ont des symptômes".

18:10 - 12 cas positifs dans un centre pour handicapés Dans un institut pour jeunes handicapés à l'IEM Charlemagne à Ballan-Miré en Indre-et-Loire, 12 cas positifs au Covid ont été détectés. Accueillant pas moins de 60 jeunes, le cluster est circonscrit puisque les 44 autres jeunes ont été testés négativement, tout comme le personnel.

17:45 - 30 étudiants positifs dans une école à Savignac Après la découverte de 9 cas positifs dans l'école de management hôtelier de Savignac, les tests pratiqués sur une grosse centaine d'élèves révèlent que 30 d'entre eux sont aussi contaminés par le coronavirus. Richard Ginioux le directeur de l'école, explique le nombre pour France Bleu : "Il y a 30 élèves positifs. C'est la proportion d'un tiers que l'on retrouve dans différentes écoles qui ont eu des cas similaires. Ces étudiants avaient été mis à l'isolement dès que l'on avait eu un cas zéro. On avait travaillé en concertation avec la chambre de commerce et l'ARS. On a retracé les cas contacts possibles."

17:17 - Les masques toujours financés par la Sécu dans les Ehpad Alors que la mesure devait prendre fin au 30 septembre, la Sécurité sociale continuera de financer l'approvisionnement en masques des Ehpad, apprend-on ce lundi par la voix de Brigitte Bourguignon. "Je m’engage aujourd’hui solennellement à ce que (ces surcoûts) soient intégralement couverts par la solidarité nationale, encore pour les mois à venir", a fait savoir la ministre déléguée en charge de l’autonomie, alors que l'inquiétude de devoir infliger ces frais supplémentaires aux familles grandissaient dans ces établissements. "C’est une excellente nouvelle", a d'ailleurs réagi Florence Arnaiz-Maumé, la déléguée générale du Synerpa, principal syndicat des Ehpad.

17:00 - Rencontre maires-Jean Castex mercredi Jean Castex recevra ce mercredi l'association des maires de France, emmenée par son président, le maire LR de Troyes François Baroin. L'AMF avait demandé un rendez-vous d'urgence après les mesures prises mercredi dernier par le gouvernement et qui concerne plusieurs villes de France. Les maires dénoncent le fait d'avoir été mis "devant le fait accompli" et demandent que la concertation "soit reprise immédiatement tant au niveau national avec les associations représentatives des collectivités locales et les organisations professionnelles, qu'au niveau des préfets de départements pour que les décisions annoncées fassent l'objet d'une mise en oeuvre adaptée et progressive".

16:28 - Nouvelle campagne de tests dans le Grand Est L'Agence régionale de santé et la métropole de Troyes organisent une nouvelle campagne de dépistage ouverte à tous les habitants de Troyes et des communes de la métropole. Il s'agit de tests gratuits, sans rendez-vous ni ordonnance médicale. L'opération débute ce mardi de 15h à 18h sur la place du Marché. Retrouvez l'ensemble des dates sur le site de l'Est éclair.

16:06 - Nouveau bilan mondial du Covid-19 Selon le dernier bilan réalisé par l'AFP à partir de chiffres officiels, le coronavirus a provoqué la mort de plus d'un million de personnes dans le monde, 1 002 036 très exactement. Plus de 33,1 millions de cas de contaminations ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie en décembre dernier. 22,7 millions de personnes sont considérées comme guéries aujourd'hui.

15:33 - Plus de 70% des Français prêts à se reconfiner D'après un sondage de l'Ifop pour le JDD, 72% des Français se disent prêts à respecter un reconfinement, durant au moins 15 jours. On apprend également que 80% des Français accepteraient de moins voir des membres de leur famille. Aussi, 68% des sondés sont inquiets pour leur santé, et 86% des conséquences du virus.