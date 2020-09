"Direct. Covid en France : 85 morts supplémentaires, Paris bientôt en "alerte maximale" ?"

COVID FRANCE. Le dernier bilan de Santé publique France est tombé ce mardi 29 septembre, indiquant 8 051 cas de Covid-19 supplémentaires, et 85 morts dans les dernières 24 heures. A Paris, la situation frôle l'"alerte maximale", comme c'est le cas à Aix-Marseille et en Guadeloupe. Les parisiens craignent de voir les bars et restaurants fermer leurs portes.

CORONAVIRUS. Le dernier point de situation du Covid-19 en France, communiqué ce mardi soir, est marqué par une aggravation de la situation dans les Ehpad, avec 26 décès supplémentaires dans ces établissements depuis vendredi. Dans les hôpitaux, on compte 59 morts de plus du Covid en 24 heures, ce qui aggrave le bilan de 85 décès au total...

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. De même, l'évolution des hospitalisations et des cas en réanimation en 24 heures correspond à des chiffres net, tenant compte des guérisons et des décès. Dans les dernières 24 heures, en brut, 698 hospitalisations de plus ont été enregistrées et 165 admissions en réanimation.

21:12 - 85 hospitalisations en 24 heures Le dernier bilan de Santé publique France a été dévoilé ce mardi. Il y a actuellement 6 500 hospitalisations en cours, en France, soit 85 de plus dans les dernières 24 heures. Concernant les réanimations, il y en a eu 165 admissions en 24 heures. Ces chiffres correspondent au nombre de patients en cours de soin et non au cumul depuis le début de la crise sanitaire. Il s'agit des chiffres net, tenant compte des guérisons et des décès. Dans les dernières 24 heures, en brut, 698 hospitalisations supplémentaires ont été enregistrées.

20:39 - 85 morts supplémentaires, 8 051 nouveaux cas Selon le dernier bilan de Santé publique France sur l'évolution de la pandémie du coronavirus dans le pays, publié ce mardi, pas moins de 31 893 décès sont à déplorer au total (Ehpad compris), soit 85 de plus en 24 heures. Dans les hôpitaux, il y a eu 21 201 décès depuis le début de la crise sanitaire, soit 59 supplémentaires dans les dernières 24 heures. Concernant les Ehpad, on compte 10 692 morts, ce qui correspond à 26 décès de plus depuis vendredi. Quant au nombre de cas confirmés par PCR, il y en a 550 690, soit 8 051 de plus en 24 heures.

20:08 - "Le déconfinement a été raté" Le chef des urgences de l'hôpital Pompidou et maire LR de LaGarenne-Colombes Philippe Juvin a déclaré sur le plateau de BFMTV ce mardi que le "déconfinement a été raté". Selon lui, "Les hôtels qu'on n'a pas réquisitionnés, on aurait dû. Sur StopCovid, ça a mieux marché ailleurs. [...] J'aimerais savoir pourquoi on nous a promis 10 000 respirateurs, et que sur les 10 000 il n'y en a que 1 600 utilisables en réanimation." Et de conclure : "L'Etat a toujours eu un coup de retard dans cette affaire, et on paye aujourd'hui."

19:38 - Prolongation du chômage partiel pour les hôtels, cafés et restaurants Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a affirmé mardi que le chômage partiel serait prolongé à 100% jusqu'à la fin de l'année, pour le secteur de l'hôtellerie, de la restauration et des cafés, après un entretien avec les représentants du secteur. "Nous allons prolonger le dispositif de chômage partiel avec une indemnisation à 100% jusqu'au 31 décembre de cette année pour tous les hôtels, cafés, restaurants qui sont touchés par la crise", cite LCI.

19:12 - Des responsables de discothèques devant l'Assemblée nationale Comme le montrent des images de BFMTV, une vingtaine de responsables de boîtes de nuit se sont rassemblés devant l'Assemblée nationale mardi, enchaînés aux grilles, pour protester contre la fermeture des discothèques et demander des aides, dans le contexte de la crise sanitaire. Des banderoles où l'on pouvait lire notamment "J'aime ma discothèque" ont été déployées.

18:41 - François Ruffin réclame une prolongation du chômage pour les intérimaires Dans le contexte de crise économique liée à l'épidémie de Covid-19, le député Insoumis François Ruffin a demandé à ce que les personnes en extras, en CDD et les intérimaires, bénéficient d'une "année blanche", indique l'AFP dont le HuffingtonPost se fait l'écho. C'est déjà le cas pour les intermittents du spectacle, dont les droits au chômage ont été prolongés jusqu'à fin août 2021. “Les grands oubliés de cette crise, ce sont les intérimaires, ainsi que les extras de l’hôtellerie et la restauration”, a-t-il déclaré ce mardi, à l'occasion d’un point de presse devant l’Assemblée nationale, pour présenter sa proposition de loi.

18:12 - Les Hôpitaux de Marseille prêts à recruter plus de 300 personnes La situation dans les Hôpitaux de Marseille continue de se dégrader, puisque de plus en plus de patients Covid y sont admis. Pour faire face à cette situation d'urgence, l'AP-HM (Assistance des Hôpitaux de Marseille) a publié un communiqué relayé par BFMTV ce mardi, pour annoncer le recrutement de "27 médecins et 257 personnels non médicaux : 115 infirmiers, 78 aides-soignants, 49 techniciens de laboratoires et 15 autres professionnels dont des manipulateurs radio". Et d'ajouter : "Les hôpitaux restent prêts et organisés face à ce rebond de l’épidémie et doivent continuer d’assurer simultanément les missions de continuité des soins de l’hôpital public et les missions de recours du CHU de la 2ème ville de France", explique le communiqué, qui précise également que "150 personnels ont été recrutés depuis le 1er août 2020".

17:55 - Nouveaux seuils d'alerte franchis à Paris L'Agence régionale de santé indique que le taux d'incidence (nombre de nouveaux cas positifs) général à Paris a franchi le seuil des 250 cas pour 100 000 habitants, avec un taux de 259,6. Autre chiffre très inquiétant, le taux d'incidence chez les personnes âgées s'établit désormais à 132,9 pour 100 000 habitants, alors que que seuil d'alerte est de 100. Pour rappel, le placement en "zone d'alerte maximale", comme pour Marseille et La Guadeloupe s'effectue lorsque 3 critères sont en "alerte maximale" : le taux d'incidence général, le taux d'incidence chez les personnes âgées et l'occupation des lits de réanimation par des malade du Covid à plus de 30%. Sur ce dernier seuil, l'ARS devrait bientôt communiquer.

17:21 - Cédric O milite toujours pour StopCovid L'application de traçage StopCovid n'a pas franchement été un succès, depuis son lancement au printemps dernier. Cédric O, secrétaire d'Etat au Numérique, s'est exprimé sur le sujet au micro d'Europe 1, assumant "l'échec", mais jugeant malgré tout qu'"il y a la place pour ce genre d'applications en Europe". "On doit retravailler et reconvaincre pour que les gens la téléchargent", a jugé Cédric O, qui a assuré que l'application était "très utile dans le métro, dans les restaurants, dans les bars".

17:08 - Prolongement du remboursement des téléconsultations L'Assurance maladie va poursuivre la "prise en charge intégrale" des téléconsultations jusqu'en 2022, apprend-on ce mardi. Ce dispositif avait été mis en place dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire pour pallier la fermeture des cabinets médicaux;

16:59 - Le bilan de l'Ehpad en Aveyron a explosé On compte désormais dix-sept morts au sein de l'Ehpad de Sévérac-d'Aveyron, sur les 75 résidents de l'établissement aveyronnais. Le dernier décès en date concernait un résident "en fin de vie", comme l'a précisé le responsable de l'Ehpad à l'AFP. Parmi les occupants, seuls seize n'ont pas été infectés par le Covid-19.

16:11 - Benalla est sorti de l'hôpital Transporté en urgence à l'hôpital Cochin la semaine dernière, Alexandre Benalla va mieux. Alors qu'il avait contracté le Covid-19, l'ancien chargé de mission à l'Elysée, mis en cause dans plusieurs affaires, est sorti de l'hôpital, indique le Parisien ce lundi.

15:46 - Castex évoque le reconfinement Toujours à l'occasion de sa prise de parole devant les députés à l'Assemblée nationale, Jean Castex a exclu, pour l'instant, le reconfinement. Même si "la situation sanitaire se dégrade significativement en France", "nous connaissons les conséquences d'un reconfinement général", a expliqué le Premier ministre, qui a renouvelé son appel au respect des gestes barrières et du port du masque.

15:28 - Castex appelle à l'unité A l'occasion des Questions au gouvernement, Jean Castex a appelé à "l'unité" suite aux mesures restrictives prises par son gouvernement pour lutter contre la propagation du Covid-19. "La situation est grave. Nous en appelons au rassemblement, à l'unité. Ces mesures produiront leurs effets et nous vaincrons ensemble cette crise sanitaire", a déclaré le Premier ministre devant les députés.