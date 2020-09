"Direct. Covid en France : 9 843 cas supplémentaires, nouvelles mesures imminentes"

COVID. Le bilan continue de s'alourdir en France. Jeudi, plus de 9 800 cas de coronavirus ont été recensés, ainsi que 19 nouveaux décès. Emmanuel Macron devrait annoncer de nouvelles mesures vendredi. Les dernières infos.

19:52 - Le coronavirus fait 19 nouveaux décès en 24 heures Selon le dernier bilan officiel, publié ce jeudi 10 septembre, le nombre de nouveaux cas de coronavirus est en forte hausse. En effet, 353 944 cas ont été confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 9 843 de plus. 30 813 décès sont survenus au total (Ehpad compris), soit 19 de plus. Concernant les décès des suites du Covid-19 à l’hôpital, le bilan total s’élève à 20 338. 19:34 - Une nouvelle vague de tests pour le Tour de France Lundi 14 septembre, une prochaine vague de tests de détection du coronavirus aura lieu lors de la seconde journée de repos du Tour de France. Ouest France indique que les quatre équipes touchées par des cas positifs seront dans la même situation que les autres, avec des compteurs remis à zéro. En cas de positivité des tests, la question de l’isolement se pose différemment par rapport à d’autres situations, puisqu’elles quittent immédiatement le Tour de France. 19:15 - La barre des 900 000 décès franchie dans le monde La pandémie du coronavirus a fait au moins 904 534 morts dans le monde, depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre, selon le bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi 10 septembre à 13 heures. Le média belge La Libre précise que plus de 27 915 770 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie, dont au moins 18 580 400 sont aujourd'hui considérés comme guéris. 18:56 - Qu’est-ce que le test antigénique ? Pour remédier à la longue attente des résultats des tests PCR, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé mardi 8 septembre la distribution de 100 000 tests antigéniques dans les hôpitaux parisiens. Mais comment ces tests sont-ils effectués ? Ouest France apporte la réponse dans un article : le test antigénique est basé sur le même principe que les tests de grossesse, via une bande qui se colore. Le média précise que le test antigénique s’intéresse à l’antigène, à la surface du coronavirus, c’est-à-dire l’endroit où se fixent les anticorps que nous produisons pour lutter contre le virus. De son côté, le test PCR recherche l’ARN du Covid-19, soit son code génétique. 18:38 - Un vaccin encore possible pour 2020 ? Le groupe pharmaceutique britannique AstraZeneca a dû mettre les essais cliniques en suspens après l’apparition d’une "maladie potentiellement inexpliquée", comme le rapporte Le Parisien. Néanmoins, le vaccin développé par leurs soins pourrait tout de même voir le jour dans les prochains mois. En effet, ce jeudi 10 septembre, le groupe pharmaceutique britannique a jugé encore possible d'avoir un vaccin disponible d'ici la fin de l’année. Le patron du laboratoire a toutefois expliqué que la décision de reprendre les essais n'était pas du ressort de son groupe mais d'un comité d'experts indépendants. 18:19 - Un reconfinement local "n'est pas exclu" selon Jean-François Delfraissy Alors qu'il a annoncé hier que le gouvernement allait devoir faire face à des "décisions difficiles", Jean-François Delfraissy a évoqué ce jeudi matin la possibilité d'un reconfinement sur RTL. Selon le président du Conseil scientifique, un reconfinement local "n'est pas exclu en cas de situation critique", autrement dit en cas de dégradation de la situation actuelle, déjà préoccupante. Pour éviter ce scénario, Delfraissy appelle les autorités à "resserrer les boulons" sur "la notion de distanciation physique". 18:01 - Les dépistages dans le Pays basque, du "bricolage" ? Comme beaucoup de territoires en France, le Pays basque est confronté à une hausse des contaminations au Covid-19 et ainsi, les campagnes de tests s'intensifient, provoquant l'engorgement des laboratoires d'analyses. Une situation qui semble inquiéter une dizaine de praticiens du département, qui ont adressé une lettre ouverte aux autorités sanitaires françaises, dont le ministère de la Santé. "Nous sommes un groupe de médecins de famille, médecins de campagne ou de ville indépendants, en première ligne face à l’épidémie de Covid-19", se présentent-ils. Ces professionnels de santé dénoncent une situation qu'ils comparent à du "bricolage". 17:14 - Alerte en Guadeloupe La Guadeloupe connaît actuellement une recrudescence inquiétante des cas de Covid-19, entraînant une vague d'hospitalisations. A la mi-août, les patients atteints du coronavirus n'étaient que quatre à occuper les services hospitaliers du département ultramarin, ils sont désormais cinquante. "L'afflux de patients suspects ou confirmés ne cesse d'augmenter", confirme Gérard Cotellon, le directeur du CHU, dans un courrier ouvert au préfet. Craignant "la saturation de notre système", Gérard Colleton indique que "la prise en charge des patients Covid se fait désormais au détriment de celle des patients non Covid". 16:49 - Un cas de "Covid chronique" Sur son compte Instagram, Lola Séchan, fille du chanteur Renaud, a témoigné sur son expérience du Covid-19, qu'elle a attrapé fin mars dernier. Si elle n'est plus contagieuse depuis et qu'elle ne ressent plus les symptômes classiques du coronavirus, l'écrivaine dit ressentir toujours de la fatigue. "J’ai cru que l’été effacerait la fatigue, loin de là, poursuit-elle. Mon médecin me parle de forme de Covid chronique. Sans plus être contagieuse pour les autres", témoigne-t-elle. Retrouvez toutes les infos sur les symptômes du Covid-19. 16:38 - Deux cas de Covid-19 dans un lycée de Seine-et-Marne En Seine-et-Marne, deux cas de Covid-19 ont été détectés au lycée Léonard de Vinci de Melun. Un élève et une surveillante ont été déclarés positifs, rapporte Le Parisien. Désormais, la vie scolaire est mise en quatorzaine et fermée. "La situation est actuellement gérée par l'agence régionale de santé (ARS). Les locaux ont été désinfectés et nous sommes très attentifs à l'obligation du port du masque", a écrit le proviseur, Jean Trano, qui invite les parents à "conserver une grande vigilance sur ce dernier point et ne pas envoyer votre enfant au lycée en cas de suspicion ou de température". 16:23 - La Mayenne, exemple à suivre ? Tous les Français attendent désormais les nouvelles mesures prises par le gouvernement pour endiguer cette deuxième phase épidémique du coronavirus qui touche actuellement bon nombre de départements. Ce jeudi sur l'antenne de BFM TV, Gabriel Attal a cité l'exemple de la Mayenne, qui avait connu cette situation bien avant les autres, avec une reprise épidémique au mois de juillet. Des mesures avaient alors été prises au niveau départemental et le porte-parole du gouvernement a indiqué que la Mayenne était "un exemple à suivre". Coronavirus: @GabrielAttal cite la Mayenne comme exemple à suivre "pour endiguer la reprise de l'épidémie" pic.twitter.com/NELOB36RRC — BFMTV (@BFMTV) September 10, 2020 16:10 - Nouveau bilan mondial Selon le dernier bilan réalisé par l'AFP à partir de données officielles, le Covid-19 a provoqué la mort d'au moins 904 534 personnes à travers le monde. On compte à ce jour 27 915 770 cas d'infection, dont au moins 18 580 400 sont aujourd'hui considérés comme guéris. LIRE PLUS

La progression du Covid-19 en France est palpable depuis des semaines, à la lecture des bilans quotidiens. Mais chaque vendredi, Santé publique France livre des points épidémiologiques hebdomadaires autrement plus détaillés qui accentuent encore le sentiment de rebond. Le dernier en date, dévoilé jeudi 3 septembre au soir porte sur la semaine 35 (du 24 au 30 août 2020). Il souligne une "progression exponentielle de la transmission du SARS-COV-2" à la veille de la rentrée, en particulier chez les jeunes adultes, et confirme la "hausse modérée" des nouvelles hospitalisations et admissions en réanimation. "La dynamique de la transmission en forte croissance est préoccupante", insiste Santé publique France. Voici les points à retenir :

Le nombre de nouveaux cas confirmés de Covid-19 (SI-DEP) a encore progressé avec 36 785 cas recensés en une semaine contre 27 826 la semaine précédente (+37%). Le taux de positivité est passé de 3,8% en semaine 34 à 4,3% en semaine 35. Le taux d’incidence (nombre de nouveaux cas rapporté à la population) est passé à 54,8 cas/100 000 habitants contre 41,5 en S34 (soit +32%). Le seuil d'alerte de 50/100 000 est nettement dépassé. Le nombre de reproduction (nombre moyen de personne contaminées par un malade) est "significativement supérieur à 1", avec une estimation à 1,29. Celle-ci est néanmoins en baisse par rapport à la semaine précédente (1,38). Le temps nécessaire pour que le nombre de cas double est estimé à 13,8 jours, ce qui est stable par rapport à la semaine précédente..

Concernant les classes d'âge, les jeunes adultes sont encore les principaux touchés. Le nombre de cas a augmenté dans l'ensemble des classes d'âge, mais l'augmentation était plus importante chez les 0-14 ans (+44%) et chez les 15-44 ans (+33%). L'évolution est la plus élevée chez les 15-19 ans (+44%). Elle est de 36% chez les 75 ans et plus.

Au niveau territorial, 92 départements métropolitains avaient des taux d'incidence supérieurs au seuil de vigilance de 10/100 000 habitants, 67 affichaient un taux supérieur à 20/10 000, 19 supérieur à 50/100 000 dont l'ensemble des départements d'Ile-de-France et 4 départements de Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Le nombre de clusters stagne (175 clusters signalés contre 199 la semaine précédente) après plusieurs semaines d'augmentation. Entreprises privées et publiques, établissements de santé et milieu familial élargi sont les trois situations les plus à risque. Le nombre de clusters augmente aussi sensiblement dans les Ehpad.

L'explosion du nombre de tests n'explique pas tout. "L'augmentation des cas observée signe une augmentation de la circulation virale en France métropolitaine et n'est pas uniquement liée à une augmentation des dépistages", écrit Santé publique France, qui précise que depuis début juillet, le nombre de personnes testées a été multiplié par un peu plus de 2 alors que le nombre de nouveaux cas de Covid-19 a été multiplié par 12.

Le virus est de plus en plus difficile à tracer. Santé publique France souligne une augmentation du délai entre le début des signes et réalisation du test (3,8 jours). Un délai qui pourrait favoriser les contaminations avant dépistage. Une baisse de la proportion de cas et de contacts à risque suivis est aussi soulignée.

L'impact sur les services médicaux et les hôpitaux se poursuit. Entre le 24 et le 30 août, 3034 actes de SOS Médecins pour suspicion de Covid-19 ont été effectués, contre 2464 la semaine précédente (hausse de 23% pour la troisième semaine consécutive), le nombre de passages aux urgences pour suspicion de Covid-19 était de 2816 contre 2556, le nombre de nouvelles hospitalisations de 1337 contre 1084, le nombre de nouvelles admissions en réanimation de 210 contre 174... Le nombre de nouvelles hospitalisations pour Covid-19 augmente pour la sixième semaine consécutive la huitième pour les cas en réanimation.

Concernant les décès, c'est une stagnation qui est rapportée, avec 109 morts du Covid-19 en semaine 35 contre 112 en semaine 34. 92% des cas de Covid-19 décédés sont âgés de 65 ans ou plus. Néanmoins, SPF rapporte une hausse de la mortalité "toutes causes confondues" sur la semaine 33 (du 10 au 16 août), qu'elle attribue à un épisode de canicule.

28 départements sont désormais classés en "zone de circulation active du virus. Voici la liste de ces départements : Corse-du-Sud, Haute-Corse, Côte-d’Or, Nord, Bas-Rhin, Seine-Maritime, La Réunion, Paris, Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine, Essonne, Yvelines, Seine-et-Marne, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Bouches-du-Rhône, Rhône, Gironde, Haute-Garonne, Hérault, Gard, Var, Alpes-Maritimes, Sarthe, Guadeloupe, Martinique, Guyane. Dans les 28 départements classés rouges, aucune restriction spécifique n'est généralisée, mais les préfets peuvent au cas par cas prendre des mesures supplémentaires. C'est le cas dans les Bouches-du-Rhône, où les bars et restaurant doivent désormais fermer à 23 heures à Marseille. Dans ces départements, les préfets ne peuvent plus accorder de dérogation pour des rassemblements avec plus de 5 000 personnes. Dans ses bilans quotidiens, Santé publique France classe par ailleurs un certain nombre de départements en "vulnérabilité modérée ou élevée".

Santé Publique France est attentif à un indicateur qui permet de suivre l'évolution du Covid-19 en France : le taux d'incidence. Plus solide que le taux de positivité des tests qui donne un aperçu à un instant T, ce taux représente le nombre de nouveaux cas de coronavirus diagnostiqués par test PCR "survenus sur les 7 derniers jours dont les données sont consolidées", rapporté au nombre d’habitants. Le seuil d'alerte a été fixé à 50 pour 100 000 habitants. La carte ci-dessous rend compte de la situation dans tous les départements français.

Le ministère de la Santé rend compte du "nombre de reproduction" du Covid-19 ou "R effectif", qui est une estimation du nombre moyen de personnes contaminées par un porteur du virus. Santé Publique France précise que "celui-ci est obtenu à partir du nombre quotidien de tests PCR (tests effectués dans le nez) positifs. Son calcul prend en compte plusieurs paramètres, dont le délai moyen d’apparition d’un nouveau cas contaminé par une personne porteuse du virus (appelé intervalle de génération)". Un R inférieur à 1 reflète une diminution du nombre de nouveaux cas (un porteur du virus contamine moins d’une personne, il y a donc moins de cas à la génération suivante) alors qu’un R supérieur à 1 traduit une tendance à l’augmentation du nombre de cas (un porteur du virus contamine plus d’une personne, il y a donc plus de cas à la génération suivante).

