"DIRECT. Covid en France : 95 morts en 24h, nouvelles restrictions en vue"

COVID FRANCE. La situation sanitaire continue de s'aggraver en Île-de-France, ainsi qu'à Montpellier et Toulouse, où de nouvelles restrictions sont attendues. Le dernier bilan de Santé publique France fait état de 8 505 nouveaux cas et 95 morts au cours des dernières 24 heures.

CORONAVIRUS. Plus de 16 000 cas de Covid supplémentaires ont été recensés en France dans le dernier bilan dévoilé dimanche soir par Santé publique France. On dénombre également 46 décès et le taux de positivité des tests croît désormais très vite avec 0,5 point pris ce 11 octobre, pour atteindre 11,5%...

Le dernier bilan du coronavirus en France, livré partiellement par Santé publique France, affiche 8 505 cas et 95 décès de plus en une journée. Un chiffre, pour le premier, qui peut surprendre, puisqu'il s'agit de la moitié de ce qui avait été enregistré dimanche (16 101 nouveaux cas). Néanmoins, il est possible que, week-end oblige, moins de tests aient été réalisés ces derniers jours et donc que moins de résultats ont été délivrés ces dernières 24 heures.

19:47 - 95 nouveaux décès liés au Covid en France depuis dimanche Près d'une centaine de morts en 24 heures, c'est ce que rapporte Santé publique France dans son dernier bilan sur l'épidémie de coronavirus. Pour être exact, 95 nouveaux décès ont été rapportés depuis le dernier bilan établi dimanche. Il s'agit que des morts comptabilisés dans les hôpitaux français, ceux répertoriés dans les Ehpad sont ajoutés au bilan général les mardis et vendredis. Pour l'heure, le nombre de morts recensés depuis le début de l'épidémie de Covid-19 en France s'établit à 32 825. 21 993 d'entre eux sont survenus dans les hôpitaux.

19:29 - 8 505 nouveaux cas en 24 heures Santé publique France vient de dévoiler le bilan des dernières 24 heures. 8 505 nouveaux cas de coronavirus ont été recensés aux quatre coins du pays. Un chiffre qui porte à 743 479 le nombre total de cas répertoriés depuis le début de l'épidémie de Covid-19 dans le pays.

19:12 - La situation sanitaire continue de se dégrader en Île-de-France La crise sanitaire liée au coronavirus en Île-de-France ne semble pas s'améliorer, bien au contraire. Selon les chiffres communiqués par Santé publique France, 2 706 patients sont à ce jour hospitalisés dans la région à cause du Covid-19. Ils sont 470 à être placés en réanimation. En Île-de-France, le taux d'occupation des lits de réanimation est de 42%. Sur place, l'incidence s'élève désormais à 413 cas positifs pour 100 000 habitants. Lors des dernières 24 heures, 47 décès y ont été recensés dans les hôpitaux. Quant au taux de positivité des tests, le dernier date remonte au 9 octobre, il était alors de 16,7%.

18:48 - Les mesures de restriction contre le Covid prolongées jusqu'au 19 octobre dans les Alpes-Maritimes Coup dur pour les habitants du département. Alors que les Alpes-Maritimes peinent à se relever des inondations meurtrières survenues il y a une dizaine de jours maintenant, une nouvelle mauvaise nouvelle vient de tomber. Ce lundi, le préfet a décidé de prolonger jusqu'au 19 octobre prochain les mesures de restriction mises en place pour lutter contre le coronavirus. Après concertation avec élus et représentants locaux, Bernard Gonzalez a acté un arrêté prolongeant notamment la limitation de la jauge à 1 000 personnes pour tout type de manifestation, la fermeture des établissements sportifs publics et privés, mais aussi celle des bars à partir de 22 heures et l'interdiction des rassemblements festifs et familiaux dans les salles des fêtes et autres chapiteaux. Restent également interdits les rassemblements étudiants, toutes activités musicales amplifiées ou encore la vente et de la consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique, comme le rapporte Nice-Matin.

18:31 - Malgré le Covid, le gouvernement invite les Français à réserver leurs vacances pour la Toussaint Partir ou ne pas partir. Telle est la question à laquelle doivent faire face de nombreux Français alors que les vacances scolaires de la Toussaint approchent à vive allure et que les restrictions prises pour lutter contre le coronavirus ne cessent de fleurir un peu partout en France. En charge du Tourisme au gouvernement, Jean-Baptiste Lemoyne a invité les Français "à réserver" leurs vacances pour la Toussaint, auprès de l'AFP dont de nombreux médias se font l'écho, comme le Huffington Post. Et de renchérir au micro de BFM TV : "Je dis aux Français : organisez vos déplacements, organisez vos vacances. Faites-le avec confiance. [...] Finalement, c’est quelque part un acte citoyen que de réserver, de s’organiser pour faire en sorte que ce secteur du tourisme puisse continuer à travailler, à œuvrer." Jean-Baptiste Lemoyne a insisté sur le fait que "les réservations annulées ne coûtent rien aux Français" et que "la sécurité sanitaire est au rendez-vous."

18:11 - Dordogne : un mariage clandestin fait grand bruit en ces temps de Covid Vive polémique en Dordogne. Situé à l'a frontière avec la Gironde, le village de Pizou a été le lieu d'un événement particulièrement sujet à polémique, samedi 3 octobre. Alors que la salle des fêtes municipale était officiellement réservée pour un anniversaire devant réunir 40 personnes, c'est finalement un mariage conviant 400 invités qui a investi les lieux au grand dam des riverains, comme le rapporte Sud-Ouest. En ces temps de coronavirus, l'affaire passe mal. Résultat : trompé, le maire du village et son conseil municipal ont décidé que la salle des fêtes ne pourrait plus être louée jusqu'à nouvel ordre.

18:01 - Un Conseil de défense prévu ce mardi matin Selon les informations de BFM TV, un Conseil de défense sera dirigé par Emmanuel Macron ce mardi matin. Il sera consacré à la crise sanitaire provoquée par le coronavirus. Pour rappel, le président s'exprimera mercredi soir.

17:53 - L'immunité collective dans le viseur de l'OMS Dans une conférence de presse, Tedros Adhanom Ghebreyesus, le patron de l'Organisation mondiale de la santé, a indiqué que laisser le Covid-19 circuler librement pour que la population accède à l'immunité collective "n'est pas une option". "Jamais dans l'histoire de la santé publique, l'immunité collective n'a été utilisée comme stratégie pour répondre à une épidémie (...). C'est scientifiquement et éthiquement problématique".

17:39 - Onze étudiants d'une école de journalisme à Bordeaux testés positifs Au sein de l’Institut de Journalisme de Bordeaux-Aquitaine, onze cas de Covid-19 ont été recensés après des soirées dans des bars et dans des appartements. L'école restera fermée pendant une semaine minimum indique Arnaud Schwartz directeur de l'école.

17:23 - Un cluster à la prison de Toulouse-Seysses ? Deux détenus et trois gardiens de la maison d'arrêt de Seysses auraient, de source syndicale, été dépistés positifs au Covid-19. La généralisation du port du masque pour tous les détenus dans l'ensemble de l'établissement ainsi qu'un parloir réduit devraient être décidés même si l'ARS, qui doit se réunir dans l'après-midi avec la préfecture, n'a pas confirmé l'information.

17:03 - Le ministère de la Santé lance un appel aux renforts Dans un tweet, le ministère des Solidarités et de la Santé, lance un appel aux soignants pour venir renforcer les équipes médicales actuelles qui luttent face à la pandémie du Covid. #COVID19 | Le virus circule toujours & les besoins en renforts humains sont importants

Vous êtes un pro. de santé et souhaitez proposer votre aide ?

????Inscrivez-vous sur https://t.co/B3Le9QFnyo

✅Vous serez directement contacté par un établissement ou l'ARS de région — Ministère des Solidarités et de la Santé (@MinSoliSante) October 12, 2020

16:45 - L'OL enchaîne les cas positifs L'Olympique Lyonnais est-il en train de devenir un véritable cluster ? Léo Dubois, Anthony Lopes et Maxence Caqueret ont tous été testés positifs au Covid la semaine dernière alors que Julian Pollersbeck, nouveau gardien de l'OL vient d'être déclaré positif. Le centre de formation de l'OL est également particulièrement touché par des cas positifs explique le Progrès ce lundi 12 octobre.

16:25 - "Beaucoup de choses qu'on ne sait pas" explique le virologue Christian Brechot Invité de France 2 ce matin, le virologue Christian Brechot, président du Global Virus Network, a expliqué qu'il fallait être très "humble" face au coronavirus. "Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Clairement, il faut dire qu'on vit un changement d'époque. On voit un virus très contagieux avec une mortalité très faible bouleverser tout notre équilibre et nous menacer de façon considérable. Il est infiniment probable qu'on va vivre avec ce virus longtemps et d'autres pandémies sont à craindre. Sur les sept coronavirus, cinq sont apparus au cours des vingt dernières années. Il y a un risque de nouvelles pandémies".

16:04 - "Petite tension sur les lits de réanimation" à Toulouse Vincent Bounes, qui dirige le SAMU du département, a indiqué sur l'antenne de France Info qu'une "petite tension sur les lits de réanimation" était observée même si pour le moment l'inquiétude n'est pas totale. "Il reste beaucoup de lits puisqu'en fait, on en a potentiellement plusieurs centaines qui peuvent s'ouvrir en fonction des évènements. Simplement, il faut bien se dire que, dans les réanimations, à l'heure actuelle, dans leur configuration de base, il va rester une dizaine de lits sur à peu près 150 à 200".

16:00 - Une dizaine d'infirmières positives à la Timone À Marseille, du côté de l'hôpital de la Timone, une dizaine d'infirmières ont été testées positives selon les informations de la Provence. Ces dernières exercent dans le service de chirurgie cardiovasculaire.

15:44 - Un médicament antimicrobien donne des effets prometteurs sur le Covid Utilisé contre des ulcères à l'estomac et des infections bactériennes, la ranitidine bismuth citrate (RBC) montre des résultats prometteurs contre le covid à l'issue de tests réalisés sur les animaux par des chercheurs à Hong-Kong. "La RBC peut faire baisser la charge virale dans le poumon du hamster infecté" expliquent-ils.

15:24 - "Il faut éviter les rassemblements privés" demande le préfet de Haute-Garonne En annonçant les différentes mesures, le préfet de la Haute-Garonne a insisté en conférence de presse sur la propagation du virus dans les sphères privées et demande d'éviter ces rassemblements. "Le virus circule activement, notamment dans la sphère privée. Il faut éviter les rassemblements festifs. On peut faire un repas à 6 personnes, mais il faut éviter les fêtes privées".

15:05 - Cinq décès de plus en 24h dans les Hauts de France Selon le dernier bilan du Covid dans les Hauts-De-France daté du 11 octobre 2020, le nombre de personnes hospitalisées est de 840 patients, avec 30 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 139 malades sont en réanimation, avec 5 nouvelles entrées dans la journée. 2081 personnes sont mortes du coronavirus, soit 5 de plus en 24 heures.

14:45 - La liste des nouvelles mesures à Toulouse Avec son passage en alerte maximale, la ville de Toulouse a mis en place de nouvelles mesures, afin "d’éviter un nouveau confinement" selon les mots du préfet, voici la liste : La fermeture des bars

Les activités sportives sont désormais interdites dans les établissements couverts recevant du public, à l’exception des scolaires, para-scolaires et des mineurs.

La mise en place d’un protocole sanitaire renforcé dans les restaurants (max. de 6 personnes par table) ; Ouverture jusqu’à 0h00 en semaine, 1h le samedi soir.

Jauge obligatoire de 4m² par personne dans les centres commerciaux

Les lieux d’exposition, foires et salons ne pourront être ouverts

Fermeture de l’ensemble des salles de sport

14:25 - 300 volontaires pour des essais cliniques sont recherchés à Tours Le CHRU de Tours participe depuis le 1er octobre à des essais cliniques sur la recherche d'un vaccin et recherche des volontaires. On essaye de prendre des vaccins à l'étude qui sont au plus proche de la vraie vie. "Pour couvrir à la fois des sujets bien portants, mais aussi ceux qui présentent des co-morbidités puisque qu'ils seront plus à risque de complications face à la covid-19" explique Louis Bernard, chef du service infectiologie de Tours.

14:05 - Les États-Unis investissent dans un traitement d'AstraZeneca Le gouvernement américain annoncé investir près d'un demi-milliard de dollars dans la mise au point et la distribution à large échelle d'un traitement contre le Covid-19 du laboratoire britannique AstraZeneca. Le médicament en question, AZD7442, est une combinaison de deux anticorps à longue durée dérivés de patients convalescents du Covid-19. Les Etats-Unis par cet investissement promettent de contribuer au développement et à la distribution de 100 000 doses d'ici la fin 2020 et peut en acquérir un million de plus en 2021.

13:44 - Près de 200 personnes en réanimation en Auvergne Rhône Alpes Selon les derniers chiffres de la région, 198 personnes sont en réanimation avec un solde positif de 11 personnes en 24h alors que 1141 sont hospitalisées avec là aussi un solde positif mais de 58.

13:24 - Patrick Pelloux : "Il faudrait refaire venir du personnel à l'hôpital" Interrogé par LCI ce dimanche, le président de l'association des médecins urgentistes, Patrick Pelloux, s'est exprimé sur la hausse des hospitalisations en France. "Pour l'instant, la situation est encore sous contrôle", a-t-il déclaré avant de signaler : "Si cela suit l'évolution des courbes mathématiques fournies par l'Inserm et l'institut Pasteur, cela va être difficile. À notre sens, il faudrait rouvrir des lits de réanimation et refaire venir du personnel à l'hôpital."

13:05 - 63 étudiants de l’école UniLaSalle de Beauvais positifs Après l'apparition de plusieurs cas positifs, un grand dépistage a été organisé au sein de l'école UniLaSalle de Beauvais ce jeudi. Sur les 335 personnes testées en lien avec l'ARS, 63 se sont révélées positives. Des restrictions comme l'interdiction des fêtes ont été prises.