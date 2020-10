"DIRECT. Covid en France : boom des contaminations, nouvelles mesures drastiques"

COVID FRANCE. Selon le dernier bilan de Santé publique France, la tension hospitalière explose et inquiète tous les spécialistes avec 523 morts en 24h et plus de 30 000 contaminations. Face à cette seconde vague, des mesures drastiques vont être prises avec le spectre d'un reconfinement national.

11:22 - "La Gironde n'est plus épargnée" a annoncé Benoît Elleboorde En Gironde, "il y a vraiment une augmentation du nombre de patients, les courbes partent à la verticale", a alerté le nouveau directeur de l'ARS Nouvelle-Aquitaine, Benoît Elleboorde. "On est passé à un taux d'incidence d'au moins 180 pour 100 000 habitants. C'est un pic beaucoup plus fort qu'en avril", a t-il expliqué sur France Bleu Gironde ce matin. Selon lui, les services de réanimation de la région connaitront une augmentation du nombre de malades d'ici "trois à quatre semaines". 11:03 - Charles Michel a donné des précisions sur les vaccins Le président du Conseil européen, Charles Michel, a expliqué sur RTL ce matin que "trois ou quatre vaccins pourraient être disponibles à partir de la fin d'année ou au début de l'année prochaine". L'homme politique belge a poursuivi en détaillant que "la Commission Européenne a signé de nombreux contrats pour s'assurer que, lorsque les vaccins seront disponibles, on puisse bénéficier de doses dont nous aurions besoin. Mais nous n'avons pas de baguette magique et nous ne pouvons pas faire en sorte que tout le monde soit en une fois vacciné, il y aura des problèmes logistiques qui vont se poser, il y aura différents vaccins, certains pourront être attribués par une seule dose, d'autres nécessiteront deux doses", a-t-il souligné. 10:54 - "Il faut un reconfinement total" pour Frédéric Valletoux Le président de la Fédération hospitalière de France, Frédéric Valletoux, a déclaré sur France Inter ce matin que "le couvre-feu n'a pas donné tous les résultats que l'on pouvait attendre, il faut en tirer très vite les conclusions et prendre des mesures radicales". Face à l'augmentation du nombre de cas dans le pays, ce dernier a évoqué la crise que rencontre les hôpitaux, en particulier lors des périodes automnale et hivernale : "Aujourd’hui on voit que les hôpitaux sont mis à mal et qu’on rentre dans une période qui sera très différente du mois de mars. On sait qu’on rentre dans l’hiver, donc le combat va être long, la sollicitation des hôpitaux va être particulièrement marquée. On est à une période où il y a d’autres épidémies, on ne pourra plus déprogrammer comme on l’a fait. Il faut donc des mesures claires et un reconfinement total." 10:28 - Cent lits supplémentaires en réanimation dans les Hauts-de-France L'Agence Régionale de Santé a demandé aux hôpitaux des Hauts-de-France l'ouverture de cent lits supplémentaires de réanimation, dès le début de la semaine prochaine. 96 lits ont déjà été ajoutés la semaine dernière. Avec ces places en plus dans les services de réanimation, l'ARS atteindrait son objectif de 700 lits disponibles dans la région. Pour faciliter la création de ces nouvelles places, l'agence a indiqué aux établissements hospitaliers d'"engager les déprogrammations et reprogrammations nécessaires pour armer en matériel et personnel [les cent lits ndlr.] afin d’assurer la bonne prise en charge des patients Covid et non Covid des prochains jours". 09:55 - La Charente-Maritime passe en vulnérabilité élevée Dans une conférence de presse ce mardi 27 octobre, le préfet de la Charente-Maritime a indiqué que le département passait en vulnérabilité élevée. "Il ne faudrait pas que nos concitoyens s’imaginent que le département est protégé du virus par une sorte de ligne Maginot. Il n’y a pas d’exception charentaise-maritime à la dégradation de la situation sanitaire" explique Nicolas Basselier. 09:48 - "Le déconfinement a été trop rapide" selon Hollande Invité de France Info, l'ancien président François Hollande a fustigé le déconfinement "trop rapide" provoquant, probablement, ce tout nouveau confinement. "Il faut montrer qu'il y a une issue à cette crise et pas simplement subir les événements. Le déconfinement a été trop rapide et la rentrée de septembre organisée de façon trop optimiste." 09:42 - Trois ou quatre vaccins d'ici fin 2020, début 2021 selon Charles Michel Le président du Conseil européen a assuré que trois ou quatre vaccins seraient disponibles d'ici fin 2020, début 2021. "Selon nos informations, on espère qu'à partir de la fin de l'année et au début de l'année prochaine, 3 ou 4 vaccins puissent être progressivement disponibles" explique-t-il sur RTL. "La Commission européenne, au nom des États membres, a signé de nombreux contrats pour s'assurer que quand les vaccins seront disponibles, on puisse bénéficier des doses dont nous avons besoin." 09:36 - Nouveau Conseil de défense ce matin C'est ce matin que les nouvelles mesures vont être décidées à travers un tout nouveau Conseil de défense, le deuxième en deux jours. Si les hypothèses sont déjà établies et que le reconfinement national devrait être choisi, il devrait rester quelques doutes sur la date de mise en place et sur l'ouverture ou non des écoles.

D'après le dernier bilan de Santé publique France, plus de 500 décès ont été enregistrés en 24 heures, avec exactement 523 décès (288 à l'hôpital et 235 en Ehpad), ce qui est particulièrement élevé. Près de 19 000 personnes sont hospitalisées et près de 3 000 patients sont en réanimation : des chiffres qui grimpent très rapidement. Voici les chiffres de ce mardi :

1198 695 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 33 417 de plus

62 297 cas en Ehpad (chiffre mis à jour ce soir)

35 541 décès au total (Ehpad compris), soit 523 de plus

24 180 décès à l'hôpital, soit 288 de plus

11 361 décès en Ehpad, soit 235 de plus depuis vendredi

18 978 hospitalisations en cours, soit 1194 de plus

2918 personnes actuellement en réanimation, soit 148 de plus

2988 nouveaux admis à l'hôpital (+674) et 431 en réanimation (+74)

112 716 personnes sorties de l'hôpital, soit 1369 de plus

Taux de positivité des tests : 18,4%, soit 0,6 point de plus

2448 clusters en cours d'investigation, soit 127 de plus

96 départements en vulnérabilité élevée, soit 4 de plus

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. De même, l'évolution des hospitalisations et des cas en réanimation en 24 heures correspond à des chiffres net, tenant compte des guérisons et des décès. Dans les dernières 24 heures, en brut, 2988 hospitalisations de plus ont été enregistrées et 431 admissions en réanimation.

Dans son dernier bulletin épidémiologique, publié jeudi 22 octobre dans la soirée, Santé publique France rapporte une "forte augmentation" des indicateurs liés au Covid-19 pour la semaine 42 (du 12 au 18 octobre 2020). SPF alerte particulièrement des 65 ans et plus : on compte six fois plus de cas et cinq fois plus d’hospitalisations et d’admissions en réanimation en comparaison à début septembre. Au niveau national, les taux de positivité des tests et d'incidence ont tous les deux augmenté entre S41 et S42 (dans toutes les classes d'âge). Après avoir observé une stabilité en S41, les nouvelles admissions en réanimation repartent drastiquement à la hausse (+48%). Voici ce qu'il faut retenir point par point :

Les indicateurs épidémiologique observent une forte hausse . Le taux d'incidence national (nombre de cas pour 100 000 habitants), est désormais de 251 (182 en S41). Désormais, tous les départements sont au-dessus du seuil d’alerte de 50/100 000 habitants. Le taux de positivité des tests est de 13,7% (12,3% en S41). Il est désormais supérieur à 5% dans tous les départements de France métropolitaine et supérieur à 10% pour 62 départements. Les taux de positivité les plus élevés étaient rapportés dans la Loire (23,5%), en Isère (21,7%), en Haute-Loire (20,6%).

. Le taux d'incidence national (nombre de cas pour 100 000 habitants), est désormais de 251 (182 en S41). Désormais, tous les départements sont au-dessus du seuil d’alerte de 50/100 000 habitants. Le taux de positivité des tests est de 13,7% (12,3% en S41). Il est désormais supérieur à 5% dans tous les départements de France métropolitaine et supérieur à 10% pour 62 départements. Les taux de positivité les plus élevés étaient rapportés dans la Loire (23,5%), en Isère (21,7%), en Haute-Loire (20,6%). Les cas confirmés et cas contact augmentent sensiblement . Une augmentation très importante du nombre de nouveaux cas et de nouvelles personnes-contacts à risque identifiés par Santé publique France est observée en S42 pour la 2e semaine consécutive. Le nombre de cas de Covid-19 confirmés a augmenté de 39%.

. Une augmentation très importante du nombre de nouveaux cas et de nouvelles personnes-contacts à risque identifiés par Santé publique France est observée en S42 pour la 2e semaine consécutive. Le nombre de cas de Covid-19 confirmés a augmenté de 39%. En milieu hospitalier , après une baisse en S39 et en S40, et pour la 2ème semaine consécutive, le nombre de passages pour suspicion de Covid-19 dans l’activité totale était en hausse dans toutes les régions de France métropolitaine (+35% par rapport à S41). A noter que ce chiffre est en baisse en outre-mer. Les déclarations de nouvelles hospitalisations pour COVID-19 ont augmenté en semaine 42 (+48%) Les régions les plus concernées sont Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Île-de-France et Hauts-de-France. SPF note une reprise de l'augmentation des admissions en réanimation (+48% entre S41 et S42), après une stabilisation observée entre S40 et S41.

, après une baisse en S39 et en S40, et pour la 2ème semaine consécutive, le nombre de passages pour suspicion de Covid-19 dans l’activité totale était en hausse dans toutes les régions de France métropolitaine (+35% par rapport à S41). A noter que ce chiffre est en baisse en outre-mer. Les déclarations de nouvelles hospitalisations pour COVID-19 ont augmenté en semaine 42 (+48%) Les régions les plus concernées sont Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Île-de-France et Hauts-de-France. SPF note une reprise de l'augmentation des admissions en réanimation (+48% entre S41 et S42), après une stabilisation observée entre S40 et S41. Concernant les décès , le nombre hebdomadaire au niveau national a fortement augmenté : +40% entre les semaines 41 et 42 (de 546 décès en S41 à 764 en S42).

, le nombre hebdomadaire au niveau national a fortement augmenté : +40% entre les semaines 41 et 42 (de 546 décès en S41 à 764 en S42). Le nombre d’actes SOS Médecins pour suspicion de Covid-19 a augmenté entre S41 et S42 (+15%). Cette hausse concerne exclusivement les adultes et semble s’intensifier par rapport à la semaine 41 chez les adultes de 45-74 ans (+35%) et de 75 ans et plus (+26%).

Nous avons élaboré une carte de synthèse donnant un aperçu de la situation du coronavirus en France, mise à jour au quotidien. Y figurent une série d'indicateurs clés comme les données hospitalières, les décès, les guérisons, mais aussi des statistiques sur la progression du virus comme le taux de positivité des tests, le taux d'incidence, le "R effectif". La classification de chaque département est aussi mentionnée (rouge, alerte renforcée, alerte maximale, en vulnérabilité modérée ou élevée...).

Retrouvez tous les détails sur cette cartographie et le point complet par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Si la carte ne s'affiche pas, cliquez ici

