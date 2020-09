"Direct. Covid en France : l'Occitanie de plus en plus touchée, alerte en Normandie... Le point"

CORONAVIRUS FRANCE. Les indicateurs liés au Covid-19 continuent leur flambée. Ce mercredi, la hausse des hospitalisations inquiète en Occitanie, alors qu'en Normandie, le taux d'incidence a dépassé le seuil de vigilance.

En lien avec l'ARS, la région Île-de-France a décidé d'ouvrir 20 nouveaux centres de dépistage dans le but de soulager les laboratoires de plus en plus saturés. Ces derniers pourront réaliser jusqu'à 10 000 prélèvements par jour. Accessibles "sans rendez-vous", ils fonctionneront "6 jours sur 7 de 8H00 à 19H00", avec "des plages horaires entièrement dédiées" aux personnes "présentant des symptômes" ou "identifiées comme cas contacts".

Et un de plus ! Depuis la reprise de l'école, de nombreux établissements ferment leurs portes. En Bretagne, un nouveau lycée a été fermé à Redon en raison d'un grand nombre de cas de Covid-19. Trois enseignants et deux élèves sont positifs et 27 personnes sont considérées comme des cas contacts.

Coup dur dans la course au vaccin contre le Covid. Les essais cliniques d'un des vaccins expérimentaux les plus avancés, développé par Oxford et AstraZeneca, ont été suspendus. La décision a été prise pour élucider un éventuel effet indésirable grave chez un participant.

Le dernier bilan du coronavirus en France, publié ce mardi 8 septembre, fait état de plus de 6500 cas confirmés supplémentaires en 24 heures. Le ministère de la Santé évoque ce mardi soir dans son communiqué "une nette dégradation de la situation avec un impact sanitaire croissant". Dans les hôpitaux, les chiffres de nouvelles admissions et de nouveaux cas en réanimation sont en effet importants : 490 hospitalisations de plus ont été enregistrées en 24 heures ainsi que 86 admissions en réanimation. Les soldes indiquent 53 personnes hospitalisées de plus et 37 personnes de plus en réanimation actuellement. Le nombre de décès en 24 heures augmente lui aussi assez sensiblement avec 39 morts de plus à l'hôpital. Un chiffre revu à la baisse à 38 décès du fait d'une correction dans les données des Ehpad ce soir. Voici tous les chiffres :

335 524 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 6544 de plus

40 876 cas en Ehpad (40876 confirmés)

30764 décès au total (Ehpad compris), soit 38 de plus

20 289 décès à l'hôpital, soit 39 de plus

10 475 décès en Ehpad (correction d'un décès en moins)

4960 hospitalisations en cours, soit 53 de plus

574 personnes actuellement en réanimation, soit 37 de plus

88 226 personnes sorties de l'hôpital, soit 390 de plus

Taux de positivité des tests : 5,2, soit 0,1 point de plus

612 clusters en cours d'investigation, soit 50 de plus

71 départements en vulnérabilité, soit 3 de plus

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. En cumul, on enregistre 11 3830 hospitalisations. De même, l'évolution des hospitalisations et des cas en réanimation en 24 heures correspond à des chiffres net, tenant compte des guérisons et des décès. Dans les dernières 24 heures, en brut, 490 hospitalisations de plus ont été enregistrées et 86 admissions en réanimation.