"DIRECT. Covid en France : de nouvelles données, tous les chiffres (ou presque) augmentent"

COVID FRANCE. Le bilan épidémiologique hebdomadaire de Santé publique France témoigne d'une augmentation encore constante des indices du coronavirus en France. Les infos en direct.

09:11 - Le bilan continue d'augmenter à Sévérac d'Aveyron Le bilan dans l'Ehpad de Sévérac d'Aveyron continue d'augmenter. Ce vendredi, on apprend que ce sont désormais seize résidents qui sont décédés du Covid-19. Pour l'heure, on compte 70 personnes issus de l'établissement - employés ou résidents - contaminées au coronavirus. L'Agence régionale de santé a indiqué qu'une modification de la répartition des résidents avait été réalisée. "11 résidents ont été déplacés afin de sectoriser l’établissement pour séparer les personnes testées positives des autres résidents", fait savoir l'ARS. Le personnel touché par le Covid, mais aujourd'hui guéri, revient peu à peu dans l'établissement. 08:58 - L'UE favorable aux mesures renforcées L'Union européenne, par la voix de Stella Kyriakides, s'est dite favorable au renforcement des mesures liées au Covd-19 constaté récemment dans plusieurs pays, dont la France. L'UE appelle même à ne pas s'arrêter en si bon chemin. "Dans certains Etats, la situation est désormais pire qu'au pic (de l'épidémie) en mars. C'est une cause de préoccupation. […] Tous les Etats doivent déployer immédiatement et à temps des mesures aux premiers signes de nouveaux foyers potentiels", a déclaré la commissaire européenne à la Santé. 08:50 - Combien d'établissements scolaires encore fermés ? Jean-Michel Blanquer vient de l'annoncer sur l'antenne de Franceinfo. En France, il y a encore une soixantaine d'établissements scolaires fermés à cause du Covid-19. Pour connaître le nombre de classes fermées, il faut multiplier ce chiffre par dix, a précisé le ministre de l'Education nationale. Il y aurait donc 600 classes fermées en France à ce jour. 24/09/20 - 23:51 - En Guadeloupe, de nouvelles restrictions annoncées par le préfet FIN DU DIRECT - Au lendemain des annonces d'Olivier Véran, le préfet de la Guadeloupe a dévoilé de nouvelles restrictions. À la veille d'un nouveau week-end, et alors qu'on sait que sur l'île pique-niques et rassemblements familiaux pullulent sur les plages ou au bord des rivières en fin de semaine, Alexandre Rochatte a fait savoir qu'à partir de samedi, "plages, rivières et plans d'eau" ne seront plus accessibles de 11h30 à 14h30, puis à partir de 19 heures. Et cela pour une durée de 15 jours. L'organisation de fêtes privées sera également interdite, a-t-on appris ce jeudi. 24/09/20 - 23:45 - Olivier Véran en déplacement à Marseille vendredi Le ministre de la Santé se rendra vendredi 25 septembre à Marseille, a-t-on appris ce jeudi soir. Sur place, la situation épidémiologique liée au coronavirus est particulièrement inquiétante. C'est d'ailleurs pour cela qu'Olivier Véran a annoncé mercredi soir plusieurs nouvelles restrictions qui ont depuis suscité l'ire des élus locaux. La journée s'annonce d'ores et déjà riche en émotions... 24/09/20 - 23:32 - Quid de la situation en Bretagne ? D'après le dernier bilan, en Bretagne, ce jeudi, le nombre de personnes hospitalisées est de 178 malades, dont 14 nouveaux depuis le précédent bilan de mercredi. 14 patients sont pour leur part en réanimation (+4). Depuis le début de l'épidémie de coronavirus, la région a perdu 280 personnes, dont une de plus au cours des dernières 24 heures. Petit rayon de soleil dans tout ça, 1 490 patients ont pu sortir guéris de l'hôpital, soit 7 de plus. Enfin, le taux d'incidence, établi à la date du 21 septembre, s'élevait quant à lui à 63,1 cas pour 100 000 habitants. 24/09/20 - 23:12 - Jean Castex envisage un reconfinement "si la situation devait encore s'aggraver" Sur le plateau de Vous avez la parole, émission diffusée sur France 2 jeudi soir, le Premier ministre n'a pas tourné autour du pot concernant un éventuellement reconfinement dans le pays. Réagissant à la polémique suscitée par les annonces mercredi soir d'Olivier Véran, au sujet notamment de la fermeture des bars et des restaurants à Marseille, Jean Castex a prévenu : "Si nous ne faisons rien, la situation pourrait atteindre les mêmes niveaux qu'en mars. Cela pourrait vouloir dire reconfinement, si la situation devait encore s'aggraver." 24/09/20 - 22:52 - La présidente du Conseil départemental de Guadeloupe réclame des "mesures plus adaptées" Tout comme à Marseille et Paris, en Guadeloupe aussi, les nouvelles restrictions ont dû mal à passer. Ainsi, Josette Borel-Lincertin a pris la parole ce jeudi soir sur BFM TV pour demander au gouvernement des "mesures plus adaptées aux réalités" de la Guadeloupe. Retrouvez son intervention : Mon intervention ce jeudi soir sur @BFMTV pour demander au @gouvernementFR des mesures plus adaptées aux réalités de notre territoire où les contaminations se font majoritairement dans la sphère privée et non dans les bars et les restaurants. https://t.co/xFSEvMsRmv — J BOREL-LINCERTIN (@JBorelLincertin) September 24, 2020 24/09/20 - 22:42 - Quelle situation épidémiologique dans les Hauts-de-France ? Selon le dernier bilan du Covid-19, dans la région des Hauts-de-France, 586 patients sont actuellement hospitalisés à cause du coronavirus. Ils sont 60 de plus par rapport à mercredi. Du côté de la réanimation, la région compte ce jeudi 76 malades, avec 11 nouvelles entrées dans la journée. En tout, depuis le début de la pandémie en France, 1 995 personnes sont mortes du Covid, dont 3 de plus en 24 heures, dans les Hauts-de-France. Bonne nouvelle néanmoins, 7 694 sont sorties de l'hôpital, soit 25 de plus entre mercredi et jeudi. Enfin, le taux d'incidence, établi à la date du 21 septembre, était de 135 cas pour 100 000 habitants. 24/09/20 - 22:35 - "Non, on ne reconfine pas les Ehpad !", assure Jean Castex Arrêter les visites en Ehpad, ou ne pas arrêter, telle est question. Mais sur le plateau de "Vous avez la parole", le Premier ministre est venu mettre fin au débat. "Non, on ne reconfine pas les Ehpad !", a-t-il assuré. Et d'expliquer : "On a fait des progrès par rapport à mars. Les interdictions des visites ont été un moment parfois extrêmement catastrophique pour les résidents. [...] Le confinement général peut avoir des conséquences, y compris sanitaires, plus fortes. Nous sommes collectivement à la recherche du bon équilibre." 24/09/20 - 22:24 - À Roland-Garros, la jauge sera bien de 1 000 spectateurs, et non 5 000 Les organisateurs et aficionados de Roland-Garros vont être déçus. Sur le plateau de "Vous avez la parole", le Premier ministre a assuré que pour Roland-Garros, la jauge serait bien de 1 000 spectateurs. "Il n'y a pas de raison que nous n'appliquions pas les mêmes règles partout", a estimé Jean Castex. Ce à quoi Thomas Sotto a rétorqué : "Donc il n'y aura pas de public, vu le nombre de personnes qui organisent." Et le Premier ministre de clore le débat : "La jauge c'est 1 000, je ne suis pas organisateur de Roland-Garros." 24/09/20 - 22:12 - Olivier Véran confirme la fermeture des piscines couvertes "Les piscines couvertes seront fermées et celles en plein air resteront ouvertes, selon les recommandations soumises à la concertation", a précisé le ministre de la Santé Olivier Véran, après que Jean Castex a demandé sa confirmation sur le plateau de "Vous avez la parole". 24/09/20 - 22:03 - Application StopCovid : les aveux de Jean Castex L'application est un véritable flop. Alors qu'on pourrait croire que le Premier ministre, représentant majeur du gouvernement et de sa politique, s'est empressé de donner l'exemple en téléchargeant parmi les premiers la fameuse application StopCovid, il n'en est rien. "Non, je n'ai pas téléchargé l'application StopCovid", a confié à Léa Salamé Jean Castex sur le plateau de "Vous avez la parole", jeudi soir. "C'est intéressant quand vous allez dans le métro, quand vous croisez du monde mais je ne prends plus le métro même si je le regrette. Je vois beaucoup moins de monde aujourd'hui", s'est-il justifié. 24/09/20 - 21:53 - Jean Castex reconnaît des retards sur les tests Toujours sur le plateau de Vous avez la parole, le Premier ministre est revenu sur l'épineux sujet du temps d'attente pour avoir les résultats des tests Covid. "C'est un des éléments de la stratégie. On a beaucoup testé. On a été victime de notre succès. Il y a des retards", a constaté Jean Castex, notant cependant que des mesures, "avec des barnums pour les publics dits prioritaires", ont déjà été prises pour remédier au problème. Pour autant, le Premier ministre a assuré que "si vous êtes symptomatiques, que vous consultez votre médecin, vous pourrez avoir les résultats rapidement". 24/09/20 - 21:46 - À Paris, le taux d'incidence est de 231,3 cas pour 100 000 habitants Paris se trouve actuellement en alerte renforcée et fait partie des territoires en vulnérabilité élevée. Mais que disent les chiffres ? Dans le dernier bilan, en date de ce 24 septembre, le nombre de personnes hospitalisées est de 346 patients, avec 56 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. En réanimation, 87 malades (+9) occupent à ce jour un lit. En tout, depuis le début de l'épidémie, 1 855 personnes ont perdu la vie à cause du coronavirus, soit 4 de plus en 24 heures. Cependant, 7 112 sont aussi sorties guéries de l'hôpital (+24). Le taux de positivité des tests, établi le 21 septembre dernier, était alors de 12,2%, tandis que le taux d'incidence était lui de 231,3 cas pour 100 000 habitants, soit le deuxième plus élevé après la Guadeloupe. LIRE PLUS

Santé publique France a publié les derniers chiffres liés à la pandémie de coronavirus jeudi 24 septembre. Plusieurs seuils ont été franchis, à commencer par celui des nouveaux cas de contamination (plus de 16 000). Plus de 6 000 personnes sont désormais hospitalisées et plus de 1 000 se trouvent en réanimation. On fait le point :

497 237 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 16 096 de plus

43 555 cas en Ehpad, soit 856 de plus depuis vendredi

31 511 décès au total (Ehpad compris), soit 52 de plus

20 940 décès à l'hôpital, soit 52 de plus

10 571 décès en Ehpad, soit 11 de plus depuis vendredi

6 031 hospitalisations en cours, soit 99 de plus

1 048 personnes actuellement en réanimation, soit 46 de plus

94 413 personnes sorties de l'hôpital, soit 431 de plus

Taux de positivité des tests : 6,5%, soit 0,3 point de plus

1 091 clusters en cours d'investigation, soit 52 de plus

101 départements en vulnérabilité, soit 11 de plus

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. De même, l'évolution des hospitalisations et des cas en réanimation en 24 heures correspond à des chiffres net, tenant compte des guérisons et des décès. Dans les dernières 24 heures, en brut, 613 hospitalisations de plus ont été enregistrées et 124 admissions en réanimation.

Les zones rouges ou "en alerte" sont les départements suivants : Ain, Alpes-de-Haute-Provence, Ariège, Aude, Aveyron, Calvados, Charente, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Côte-d'Or, Doubs, Drôme, Eure, Gard, Gers, Indre-et-Loire, Landes, Haute-Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lozère, Maine-et-Loire, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Morbihan, Nièvre, Oise, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Saône-et-Loire, Sarthe, Savoie, Seine-et-Marne, Yvelines, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vienne, Haute-Vienne, Territoire de Belfort, Essonne, Val-d'Oise, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte, Alpes-Maritimes, Haute-Garonne, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Isère, Loire, Nord, Rhône, Paris, Seine-Maritime, Hauts-de-Seine, Seine–Saint-Denis, Val-de-Marne, Bouches-du-Rhône, Guadeloupe. Dans ces départements, la jauge des rassemblements est limitée à 30 personnes maximum ; le préfet peut prendre des mesures spécifiques pour lutter contre le Covid-19.

Les zones en "alerte renforcée" (ou super-rouges) sont les métropoles de Lyon, Nice et Bordeaux, Lille, Toulouse, Saint Etienne, Rennes, Paris et la petite couronne, Rouen, Grenoble et Montpellier. dans ces zones, les rassemblements de plus de 10 personnes dans l'espace public sont interdits, les bars et restaurants doivent fermer à 22h maximum ; les salles de sports, les gymnases, les salles des fêtes sont fermés, la jauge des grands événements est limitée à 1 000 personnes ; les fêtes locales ou étudiantes sont interdites ; le télétravail doit être favorisé.

Les zones en "alerte maximale" (écarlates) sont Marseille, Aix et La Guadeloupe. En plus des dispositions des zones en alerte renforcée, les restaurant et bars sont fermés dès samedi 26 septembre pour une période de deux semaines.

Nous avons élaboré une carte de synthèse donnant un aperçu de la situation du coronavirus en France, mise à jour au quotidien. Y figurent une série d'indicateurs clés comme les données hospitalières, les décès, les guérisons, mais aussi des statistiques sur la progression du virus comme le taux de positivité des tests, le taux d'incidence, le "R effectif". La classification de chaque département est aussi mentionnée (rouge, alerte renforcée, alerte maximale, en vulnérabilité modérée ou élevée...).

Retrouvez tous les détails sur cette cartographie et le point complet par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Si la carte ne s'affiche pas, cliquez ici

