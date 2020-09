"DIRECT. Covid en France : des médecins lancent un appel, la barre des 10 000 cas franchie"

COVID. Le dernier bilan officiel, publié samedi 12 septembre, annonçait pour la première fois plus de 10 000 nouveaux cas de Covid-19 dans le pays. Ce dimanche, plusieurs médecins ont appelé à "siffler la fin de la récréation", et à éviter les rassemblements privés.

Le bilan chiffré quotidien du coronavirus, dévoilé dans la soirée du samedi 12, est particulièrement mauvais. Si le nombre de décès est légèrement en baisse (+17 en 24 heures, contre +40 le vendredi, et +80 Ehpad compris), le nombre de nouveaux cas a explosé. Pour la première fois, plus de 10 000 cas sont recensés sur le territoire.

Jean Castex a pris la parole en fin de journée, vendredi 11 septembre, afin d’annoncer de nouvelles mesures. Il a notamment dévoilé un changement sensible de la politique de tests Covid-19 et a annoncé que 42 départements étaient désormais classés en zone rouge, c'est en dire en "circulation active du virus". Après avoir été en contact avec le directeur du Tour de France, positif au coronavirus, le Premier ministre a effectué deux tests, tous deux négatifs.

Le point épidémiologique hebdomadaire de Santé publique France, dévoilé en début de journée, a confirmé une aggravation de la pandémie sur le territoire. Samedi 12 septembre, plus de 10 000 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés en 24 heures, soit une première en France. Au-delà du nombre de cas, les hospitalisations et réanimations semblent continuer d’affluer dans les hôpitaux de l’Hexagone.

12:30 - Un week-end sous tension pour les préfectures de Bordeaux et Marseille Le Premier ministre Jean Castex a demandé vendredi 11 septembre aux préfets des Bouches-du-Rhône et de Gironde de lui présenter lundi des mesures pour lutter contre la propagation de la pandémie de Covid-19, particulièrement rapide dans ces deux départements, rapporte Europe 1. Pour les acteurs locaux, le week-end se passe donc sous tension. "C’est sympa d’apprendre le vendredi soir que l’on doit avoir un plan de bataille pour le lundi", ironise un acteur du dossier auprès du média.

12:10 - Des différences selon l’âge et le sexe Depuis le début de la pandémie de coronavirus, des différences sont observées selon l’âge des malades. Désormais, de nouvelles données précisent le risque de mortalité liée au Covid-19 en fonction de l’âge et du sexe, comme le rapporte le média Pour La Science. Une série d’enquêtes sérologiques confirment que le risque de décès peut atteindre plus de 11 % chez les plus de 75 ans et est presque deux fois plus élevé pour les hommes que pour les femmes, rapporte le média. "Ces travaux nous offrent un outil beaucoup plus précis pour évaluer l’impact potentiel du Covid-19 sur une population ayant une démographie donnée", a déclaré Marm Kilpatrick, chercheur sur les maladies infectieuses à l’université de Californie à Santa Cruz.

11:51 - Le coronavirus est-il capable d'envahir le cerveau ? Les maux de tête, la confusion et les délires expérimentés par certains malades du Covid-19 pourraient être le résultat d'une invasion directe du cerveau par le coronavirus, selon une étude publiée mercredi 9 septembre, indique le média Loophaiti. L'étude, dirigée par Akiko Iwasaki, immunologue de l'université de Yale, tend à prouver que le virus est capable de se dupliquer à l'intérieur du cerveau, et sa présence prive d'oxygène les cellules du cerveau avoisinantes. Les recherches sont encore préliminaires, néanmoins, ce n'est pas la première fois que des dégâts dans le cerveau potentiellement liés au coronavirus sont évoqués. En effet, dès le début du mois d'avril, des médecins américains et italiens avaient diagnostiqué des troubles neurologiques chez des patients atteints par la maladie. "Cela peut indiquer que le virus peut envahir le cerveau directement, dans de rares circonstances", expliquait alors le Dr Elissa Fory, neurologue à Detroit ayant repéré une encéphalopathie nécrosante aiguë chez une femme d’une cinquantaine d’années.

11:34 - La situation toujours difficile pour les dentistes Contraints par un protocole sanitaire drastique qui les oblige à recevoir moins de patients, les dentistes ont dû modifier en profondeur le fonctionnement de leurs cabinets, comme le rapporte le média L’Union. Ils ont notamment dû s’équiper afin de limiter la propagation du coronavirus, favorisée par la fameuse roulette. De plus, les cabinets doivent être désinfectés entre chaque patient.

11:16 - Lundi 14 septembre, journée dépistage à Longvic La Ville de Longvic, avec l’Agence régionale de santé (ARS), l’assurance maladie et la Croix-Rouge organisent, lundi 14 septembre, un dépistage gratuit du Covid-19, rapporte le média Bien Public. La campagne de dépistage au Covid-19 se déroulera de 15h30 à 19heures à l’espace Jean-Bouhey. Pour en bénéficier, il faudra vous munir de votre carte vitale et respecter le port du masque, précise le média. Le test est ouvert à tous, et se fait sans rendez-vous, avec ou sans signe évocateur de la maladie.

11:00 - Les Pyrénées-Orientales classées en "zone de circulation active" du coronavirus Le département des Pyrénées-Orientales était passé en vulnérabilité élevée (zone rouge) le 8 septembre, comme le rapporte L’Indépendant. Mais face à la recrudescence de l’épidémie de Covid-19, la préfecture a annoncé ce dimanche 13 septembre le passage du département en "zone de circulation active du virus". Ainsi, le préfet voit ses pouvoirs renforcés.

10:45 - Des médecins lancent un appel 1/2 Dans leur tribune, les six médecins, se défendant d'être "dans l'injonction", estiment qu''il faut "peut-être siffler la fin de la récréation" en France: "Évitez, autant que possible, les rassemblements privés. Plus une pièce est petite, plus elle contient de monde, moins elle est aérée, et plus vous augmentez les risques. Réduisez le nombre de personnes présentes dans le cadre privé. Si possible, reportez toute réunion", détaillent-ils dans la tribune. Parmi les signataires, on retrouve notamment Philippe Amouyel, professeur de santé publique au CHU de Lille et directeur de la Fondation Alzheimer, Anne-Claude Crémieux, infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré, Gilbert Deray, chef du service de néphrologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, et le généticien Axel Kahn, président de la Ligue contre le cancer.

10:40 - Des médecins lancent un appel 1/2 Des médecins et professeurs, dont le généticien Axel Kahn, appellent ce dimanche 13 septembre à "siffler la fin de la récréation", comme le rapporte le Journal du dimanche. "Nous sommes à une nouvelle étape de l’épidémie : celle de sa diffusion (...). Il reste probablement peu de temps pour agir collectivement", ont-il averti dans leur tribune. Un appel qui intervient face à la dégradation de l'épidémie de coronavirus dans l’Hexagone. Ils demandent aux Français d'"éviter les rassemblements privés". "Après la joie des retrouvailles de l'été, il est temps de faire attention dans le milieu privé. A mesure que l'épidémie progresse, la probabilité d'être contaminé dans ces lieux clos augmente. Vendredi, en Grande-Bretagne, la ville de Birmingham a interdit les rencontres entre amis et en famille", rappellent les signataires dans leur tribune.

10:23 - Précisément, qu’est-ce qu’un cas contact ? Si la notion de cas contact est souvent évoquée, que signifie-elle précisément ? Le Journal du Dimanche rappelle que "si un porteur du virus porte un masque, le risque de transmission à quelqu’un d’autre portant également une protection est faible". De fait, "le Haut Conseil de la Santé Publique (HSCP) définit comme à risque les personnes ayant partagé le lieu de vie de quelqu’un de positif au virus, ou encore ayant eu avec elle un contact direct, face à face, à moins d’un mètre, quelle que soit sa durée, et ce sans masque". Le risque est le même "pour les personnes ayant partagé un espace confiné (un bureau, une voiture,…) pendant au moins 15 minutes, là encore sans protection". Dès que l’on est informé, il convient de s’isoler. Si l’on vit à plusieurs, il convient de rester isolé dans une pièce, et de porter un masque lorsque l’on sort. En cas de symptôme, il faudra alors appeler le médecin, ou le Samu en cas de difficultés respiratoires, précise le média. Une semaine après, le test Covid-19 est ensuite à effectuer.