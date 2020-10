"DIRECT. Covid en France : diminution du nombre de cas, mais situation inquiétante à l'hôpital... Le point"

COVID FRANCE. Le dernier point épidémiologique de Santé publique France entretient une lueur d'espoir : le nombre de cas de Covid-19 est en diminution... ce qui n'empêche pas la pression de monter dans les hôpitaux.

11:13 - Le taux de reproduction (R) en baisse En métropole, du 21 au 27 septembre (semaine 39), l’estimation du taux de reproduction du Covid-19 (R-effectif), faite à partir des données virologiques et des hospitalisations, est significativement supérieure à 1 dans deux régions, selon Santé publique France : les Hauts-de-France et l'Île-de-France. Cette estimation en baisse par rapport à celle produite la semaine précédente (1,06). En outre-mer, le R-effectif est supérieure à 1 en Martinique. 10:59 - 20 % des clusters dans les écoles et universités Selon le dernier point épidémiologique hebdomadaire de Santé publique France, en date du 1er octobre, 20 % des foyers de cas de Covid-19 ont été enregistrés dans le milieu scolaire et universitaire, sur les 2 830 clusters enregistrés. "Ce que l’on observe en réalité dans un certain nombre d’établissements, c’est que les clusters ne sont pas des clusters par promotion, ce sont des clusters par groupes d’amis", a expliqué la ministre de l’enseignement supérieur Frédérique Vidal sur LCP et Public Sénat. 10:44 - Les interventions de SOS Médecins en diminution Du 21 au 27 septembre 2020 (semaine 39), 5 070 actes médicaux ont été enregistrés pour suspicion de Covid-19 ont été enregistrés par les associations SOS Médecins ayant transmis, soit 1 897 actes en moins par rapport à la semaine 38 (6 967 actes). La majorité des actes ont été enregistrés en Île-de-France (22%), Auvergne-Rhône-Alpes (16%), Hauts-de-France (11%), Nouvelle-Aquitaine (10%) et Provence-Alpes-Côte d’Azur (10%). 10:21 - Est-il encore possible de freiner les admissions à l'hôpital ? Interrogé par Les Échos, Bruno Lina, professeur de virologie au CHU de Lyon et membre du Conseil scientifique, a expliqué "qu'il est plus difficile d'agir aujourd'hui que le 15 septembre, et plus simple que le 15 octobre", en raison d'un "décalage de 15 jours entre la baisse des contaminations au Covid-19 et les entrées en réanimation". Par conséquent, le nombre d'admissions en réanimation pour une infection au coronavirus continuera à augmenter dans les deux prochaines semaines. 10:16 - Le point sur l'épidémie en région SUD Selon le dernier bilan de l'Agence régionale de santé, la situation sanitaire reste stable en région SUD sur les quatre dernières semaines. L'épidémie de Covid-19 continue toutefois sa progression, avec 55 personnes décédées des suites d'une infection à l'hôpital, dont 25 résidents d'Ehpad. 200 nouveaux cas de coronavirus ont également été recensés dans les centres médico-sociaux, dont 83 résidents. 10:03 - Quelle est la situation dans les Bouches-du-Rhône ? Quelques jours après la mise en place de restrictions très sévères dans le département, où en est la situation sanitaire liée au Covid-19 dans les Bouches-du-Rhône ? Les indicateurs restent très élevés puisque 120 personnes sont toujours en réanimation sur les 170 de l'ensemble de la région PACA. Le taux d'incidence est également toujours dans le rouge : il est actuellement de 191,5. 09:46 - Nouvelles mesures dans le Tarn Alors que la situation dans le Tarn a été jugée "vraiment préoccupante" par Abderrahim Hammou-Kaddour, délégué départemental de l’Agence régionale de santé (ARS), de nouvelles mesures ont été prises par la préfète du département. Ainsi, le port du masque pour les rassemblements de moins de 10 personnes est désormais obligatoire tout comme dans les cinémas et les salles de spectacle pendant toute la durée des représentations. En outre, la fermeture des vestiaires dans tous les établissements sportifs, hormis les piscines et pour les sportifs professionnels, a été décidée.

Le ministre de la Santé a pris la parole ce jeudi pour faire un point sur la situation épidémiologique en France. Voici ce qu'il faut retenir de son intervention :

Olivier Véran a d'abord fait savoir que désormais en France, "le nombre de malades du Covid-19 double tous les 15 jours", soit à un rythme bien moins rapide qu'en mars. "Si nous faisons tous encore un effort collectif, nous serons en mesure de faire reculer le virus", a-t-il dit, justifiant ainsi les "mesures de gestion" pour "faire basculer les territoires en alerte du bon côté".

OIivier Véran a clairement indiqué que les trois seuils d'alerte maximale ont été franchis à Paris ce jeudi . Le ministre a indiqué que si cette constatation était "consolidée lundi" et que les dernières mesures n'avaient pas d'effet, alors la capitale serait placée en "zone écarlate", tout comme Marseille et La Guadeloupe, où les bars et restaurants sont tous fermés.

. Le ministre a indiqué que si cette constatation était "consolidée lundi" et que les dernières mesures n'avaient pas d'effet, alors la capitale serait placée en "zone écarlate", tout comme Marseille et La Guadeloupe, où les bars et restaurants sont tous fermés. Le gouvernement va examiner très rapidement les propositions des professionnels de la restauration : des aménagements sont envisagés pour que les bars et restaurants puissent rester ouverts, même dans les zones d'alerte maximale", avec la mise en place d'un protocole très strict.

Olivier Véran a par ailleurs listé quelques communes où les autorités sanitaires étaient très attentives désormais et où pourraient être rapidement mises en oeuvre de nouvelles mesures : Lille Lyon, Grenoble, Toulouse, Saint -Etienne . "Si les mesures instaurées depuis quelques jours dans ces communes ne portent pas leurs fruits, nous pourrions être conduits à placer la semaine prochaine ces villes en alerte maximale".

. "Si les mesures instaurées depuis quelques jours dans ces communes ne portent pas leurs fruits, nous pourrions être conduits à placer la semaine prochaine ces villes en alerte maximale". A également été pointé le "frémissement" vers de meilleurs résultats à Bordeaux, Nice "ou même à Marseille", "même si les niveaux de circulation du virus sont encore trop élevés et que les tensions sur les services hospitaliers sont encore trop élevées", a ajouté le ministre.

"Notre objectif est de retrouver une période d'accalmie" après cette "phase d'aggravation que nous connaissons actuellement", "tout en continuons à vivre avec le virus", a-t-il insisté. Le ministre a bien rappelé que si les élus locaux n'étaient "pas engagés à prendre leurs responsabilités", le gouvernement prendrait lui-même de nouvelles mesures plus drastiques.

Les derniers chiffres de Santé publique France liés à l'épidémie du coronavirus sont tombés jeudi 1er octobre. Près de 14 000 nouveaux cas de coronavirus et 63 décès sont rapportés. Le point en chiffres sur la situation :

577 505 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 13 970 de plus

32 019 décès au total (Ehpad compris), soit 63 de plus

21 327 décès à l'hôpital, soit 63 de plus

6 652 hospitalisations en cours, soit 62 de plus

1 265 personnes actuellement en réanimation, soit 27 de plus

97 271 personnes sorties de l'hôpital, soit 474 de plus

Taux de positivité des tests : 7,6%, stable

1 234 clusters en cours d'investigation, soit 1 de moins

66 départements en vulnérabilité élevée, soit 1 de plus

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. De même, l'évolution des hospitalisations et des cas en réanimation en 24 heures correspond à des chiffres net, tenant compte des guérisons et des décès. Dans les dernières 24 heures, en brut, 626 hospitalisations de plus ont été enregistrées et 142 admissions en réanimation.

Les zones rouges ou "en alerte" sont les départements suivants : Ain, Alpes-de-Haute-Provence, Ariège, Aude, Aveyron, Calvados, Charente, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Côte-d'Or, Doubs, Drôme, Eure, Gard, Gers, Indre-et-Loire, Landes, Haute-Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lozère, Maine-et-Loire, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Morbihan, Nièvre, Oise, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Saône-et-Loire, Sarthe, Savoie, Seine-et-Marne, Yvelines, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vienne, Haute-Vienne, Territoire de Belfort, Essonne, Val-d'Oise, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte, Alpes-Maritimes, Haute-Garonne, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Isère, Loire, Nord, Rhône, Paris, Seine-Maritime, Hauts-de-Seine, Seine–Saint-Denis, Val-de-Marne, Bouches-du-Rhône, Guadeloupe. Dans ces départements, la jauge des rassemblements est limitée à 30 personnes maximum ; le préfet peut prendre des mesures spécifiques pour lutter contre le Covid-19.

sont les départements suivants : Ain, Alpes-de-Haute-Provence, Ariège, Aude, Aveyron, Calvados, Charente, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Côte-d'Or, Doubs, Drôme, Eure, Gard, Gers, Indre-et-Loire, Landes, Haute-Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lozère, Maine-et-Loire, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Morbihan, Nièvre, Oise, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Saône-et-Loire, Sarthe, Savoie, Seine-et-Marne, Yvelines, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vienne, Haute-Vienne, Territoire de Belfort, Essonne, Val-d'Oise, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte, Alpes-Maritimes, Haute-Garonne, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Isère, Loire, Nord, Rhône, Paris, Seine-Maritime, Hauts-de-Seine, Seine–Saint-Denis, Val-de-Marne, Bouches-du-Rhône, Guadeloupe. Dans ces départements, la jauge des rassemblements est limitée à 30 personnes maximum ; le préfet peut prendre des mesures spécifiques pour lutter contre le Covid-19. Les zones en "alerte renforcée" (ou super-rouges) sont les métropoles de Lyon, Nice et Bordeaux, Lille, Toulouse, Saint Etienne, Rennes, Paris et la petite couronne, Rouen, Grenoble et Montpellier. dans ces zones, les rassemblements de plus de 10 personnes dans l’espace public sont interdits, les bars et restaurants doivent fermer à 22h maximum ; les salles de sports, les gymnases, les salles des fêtes sont fermés, la jauge des grands événements est limitée à 1 000 personnes ; les fêtes locales ou étudiantes sont interdites ; le télétravail doit être favorisé.

sont les métropoles de Lyon, Nice et Bordeaux, Lille, Toulouse, Saint Etienne, Rennes, Paris et la petite couronne, Rouen, Grenoble et Montpellier. dans ces zones, les rassemblements de plus de 10 personnes dans l’espace public sont interdits, les bars et restaurants doivent fermer à 22h maximum ; les salles de sports, les gymnases, les salles des fêtes sont fermés, la jauge des grands événements est limitée à 1 000 personnes ; les fêtes locales ou étudiantes sont interdites ; le télétravail doit être favorisé. Les zones en "alerte maximale" (écarlates) sont Marseille, Aix et La Guadeloupe. En plus des dispositions des zones en alerte renforcée, les restaurant et bars sont fermés dès samedi 26 septembre pour une période de deux semaines.

Nous avons élaboré une carte de synthèse donnant un aperçu de la situation du coronavirus en France, mise à jour au quotidien. Y figurent une série d'indicateurs clés comme les données hospitalières, les décès, les guérisons, mais aussi des statistiques sur la progression du virus comme le taux de positivité des tests, le taux d'incidence, le "R effectif". La classification de chaque département est aussi mentionnée (rouge, alerte renforcée, alerte maximale, en vulnérabilité modérée ou élevée...).

Newsletter Actualité Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Retrouvez tous les détails sur cette cartographie et le point complet par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Si la carte ne s'affiche pas, cliquez ici

Derniers articles sur le coronavirus