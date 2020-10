"DIRECT. Covid en France : explosion du taux d'incidence, accalmie en réa... Les nouveaux chiffres"

COVID FRANCE. Le nouveau point épidémiologique de Santé publique France est à double tranchant : si pour la première fois en cinq semaines les réanimations se stabilisent, le taux d'incidence explose...

09:58 - Cluster dans le club de foot de Montpellier Un foyer de contamination a été identifié au sein du club de football de Montpellier : huit joueurs de l'effectif professionnel et quatre membres du staff techniques ont été testés positif au Covid-19, comme le révèle LCI ce vendredi matin. Les personnes contaminées ont été placées à l'isolement et tous les autres membres du club vont passer de nouveaux tests. Montpellier doit affronter Monaco ce dimanche dans le cadre de la 7e journée de Ligue 1. 09:36 - Pas encore de test salivaire en France Coup d'arrêt dans la volonté de la France de réduire les délais des résultats des tests au Covid-19. La France n'autorise toujours pas les tests salivaires et malgré les avancées de EasyCov, un dépistage par la salive mis au point par des chercheurs du CNRS à Montpellier jugées positives par ces derniers, la Haute autorité de santé juge que les données de ce test ne sont pas suffisantes pour une homologation en France. "Les performances de ce test, qui est maintenant extrêmement fiable, sont au moins aussi bonnes, voire meilleures, que celles du naso-pharyngé", a expliqué à RTL Franck Molina, directeur de recherche, qui se "se demande bien ce qu'il se passe". 09:25 - Premier cas à Wallis et Futuna Alors qu'il restait le dernier territoire français épargné par le Covid-19, un premier cas de contamination a été identifié à Wallis et Futuna. Il s'agit d'un passager arrivé sur l'archipel du Pacifique le 3 octobre dernier, alors qu'il finissait sa quatorzaine. "Asymptomatique", il a été placé "en chambre d'isolement dédiée à l'hôpital afin de demeurer sous surveillance médicale", selon les autorités locales, qui précisent que "le sas de la quatorzaine avait parfaitement rempli son rôle et qu'il n'y a donc pas de risque de propagation". A Wallis et Futuna, tous les passagers débarquant sur l'archipel sont quoi qu'il arrive contraints à une quatorzaine dans un des hôtels réquisitionnés pour l'occasion.

C'est un nouveau bilan très alarmant qu'a communiqué Santé publique France jeudi 15 octobre. Selon les données collectées, 30 621 cas supplémentaires de Covid-19 ont été enregistrés en 24 heures, un record. Le taux de positivité des tests de dépistage a également augmenté de 0,4 points, passant à 12,6 %. Les derniers chiffres de Santé publique France :

809 684 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 30 621 de plus

33 125 décès au total (Ehpad compris), soit 88 de plus

22 269 décès à l'hôpital, soit 88 de plus 9605 hospitalisations en cours, soit 411 de plus

1 750 personnes actuellement en réanimation, soit 77 de plus

104 082 personnes sorties de l'hôpital, soit 669 de plus

Taux de positivité des tests : 12,6%, soit 0,4 point de plus

1 586 clusters en cours d'investigation, soit 70 de plus

84 départements en vulnérabilité élevée, soit 3 de plus

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. De même, l'évolution des hospitalisations et des cas en réanimation en 24 heures correspond à des chiffres net, tenant compte des guérisons et des décès. Dans les dernières 24 heures, en brut, 1207 hospitalisations de plus ont été enregistrées et 219 admissions en réanimation.

Face à la recrudescence de l'épidémie de Covid en France, le premier ministre Jean Castex et plusieurs ministres ont pris la parole ce jeudi 15 octobre, pour préciser les mesures annoncées hier soir par Emmanuel Macron. Les restrictions se durcissent donc dans les zones ou le couvre-feu a été décidé, mais aussi partout en France, comme le permet de passage en état d'urgence sanitaire :

Dans les zones concernées par le couvre-feu entre 21h et 6h du matin, certains déplacements resteront autorisés pour des raisons de santé, les motifs professionnels comme le travail de nuit, pour prendre train ou un avion, voir un proche en situation de dépendance ou sortir son animal de compagnie à proximité du domicile. D'autres territoires pourraient se voir imposer un couvre-feu "en cas d'évolution négative de l'épidémie" (voir tous les détail des mesures sur le couvre-feu)

entre 21h et 6h du matin, certains déplacements resteront autorisés pour des raisons de santé, les motifs professionnels comme le travail de nuit, pour prendre train ou un avion, voir un proche en situation de dépendance ou sortir son animal de compagnie à proximité du domicile. D'autres territoires pourraient se voir imposer un couvre-feu "en cas d'évolution négative de l'épidémie" (voir tous les détail des mesures sur le couvre-feu) L'attestation relative au couvre-feu sera disponible sur le site du gouvernement. "Le billet de train ou d'avion vaudra dérogation" (Catsex). Il existe aussi un numéro vert : 0 800 130 00 (voir tous les détails sur l'attestation pour le couvre-feu)

sera disponible sur le site du gouvernement. "Le billet de train ou d'avion vaudra dérogation" (Catsex). Il existe aussi un numéro vert : 0 800 130 00 (voir tous les détails sur l'attestation pour le couvre-feu) Dans tout le pays , "les salles des fêtes seront fermées. Toutes les fêtes privées (mariages, fêtes étudiantes) sont interdites sur l'ensemble du territoire" (Castex).

, "les salles des fêtes seront fermées. Toutes les fêtes privées (mariages, fêtes étudiantes) sont interdites sur l'ensemble du territoire" (Castex). Dans tous les restaurants , "le protocole sanitaire qui a été récemment renforcé et prévoit notamment la limitation à six du nombre de clients par table" devra être respecté et plus seulement dans les zones d'alerte. "Les restaurants devront appliquer la règles des six invités par table et tenir un registre des clients pour faciliter le 'contact tracing'" (Castex).

, "le protocole sanitaire qui a été récemment renforcé et prévoit notamment la limitation à six du nombre de clients par table" devra être respecté et plus seulement dans les zones d'alerte. "Les restaurants devront appliquer la règles des six invités par table et tenir un registre des clients pour faciliter le 'contact tracing'" (Castex). Concernant le télétravail , un nouveau protocole au sein des entreprises devra être mis en place ."Il est demandé aux entreprises de définir un nombre de jours minimal de télétravail par semaine pour les postes qui le permettent, mais aussi d’étaler les heures d’arrivée et de départ. Cela doit faire l’objet d’un dialogue social au sein de l’entreprise et nous souhaitons l’appliquer dès la semaine prochaine" (Borne).

, un nouveau protocole au sein des entreprises devra être mis en place ."Il est demandé aux entreprises de définir un nombre de jours minimal de télétravail par semaine pour les postes qui le permettent, mais aussi d’étaler les heures d’arrivée et de départ. Cela doit faire l’objet d’un dialogue social au sein de l’entreprise et nous souhaitons l’appliquer dès la semaine prochaine" (Borne). Des aides ont été annoncées pour les entreprises, les plus démunis et les soignants. Fonds de solidarité pour les secteurs les plus touchés, prêts garantis par l'Etat prolongés, nouveau régime d'assurance pour les entreprises (Le Maire), mais aussi, pour les jeunes, places de formation en plus, création parcours et contrats d'insertion, le tout en plus de la prime de 150 euros annoncée hier par Emmanuel Macron aux bénéficiaires du RSA et de la somme de 100 euros par enfant (Castex). La deuxième hausse de salaires décidée lors du Ségur de la Santé pour les soignants (93 euros) sera versée "avant la fin de l'année". "Une indemnité compensatrice de congés annuels sera mise en place, allant de 110 à 200 euros brut par jour" (Castex).

pour les entreprises, les plus démunis et les soignants. Fonds de solidarité pour les secteurs les plus touchés, prêts garantis par l'Etat prolongés, nouveau régime d'assurance pour les entreprises (Le Maire), mais aussi, pour les jeunes, places de formation en plus, création parcours et contrats d'insertion, le tout en plus de la prime de 150 euros annoncée hier par Emmanuel Macron aux bénéficiaires du RSA et de la somme de 100 euros par enfant (Castex). La deuxième hausse de salaires décidée lors du Ségur de la Santé pour les soignants (93 euros) sera versée "avant la fin de l'année". "Une indemnité compensatrice de congés annuels sera mise en place, allant de 110 à 200 euros brut par jour" (Castex). De nouveaux tests plus rapides vont arriver. "Nous avons commandé 5 millions de tests antigéniques déjà déployés dans l'ensemble des régions françaises [...]. Au lieu de les envoyer à un laboratoire, on peut faire directement les manipulations sur place [pour un] résultat entre 10 et 30 minutes". La France "est en train de gagner la bataille des délais" en matière de tests. 91% des résultats sont rendus en moins de 48 heures concernant les tests PCR et plus de 90% des cas contact sont contactés dès les premières 24 heure (Véran).

Emmanuel Macron a pris la parole ce mercredi soir, à l'occasion d'une interview en direct de l’Élysée, pour faire le point sur l’urgence de la situation sanitaire et détailler les nouvelles mesures visant à endiguer le rebond de l’épidémie de Covid-19. Le chef de l’État a notamment souligné la "pression insoutenable" auquel fait face le système hospitalier actuellement pour expliquer ces nouvelles restrictions. Les principales annonces à retenir :

Couvre-feu : en premier lieu, le chef de l’État a annoncé l’entrée en vigueur d’un couvre-feu de 21 heures à 6 heures du matin, à compter de samedi 17 octobre, en Ile-de-France et dans 8 métropoles en alerte maximale : Lyon, Aix-Marseille, Toulouse, Montpellier, Lille, Grenoble, Saint-Etienne et Rouen. La mesure durera quatre semaines minimum, et possiblement six semaines si la situation sanitaire l’exige. En cas de non-respect du couvre-feu, une amende de 135 euros pourra être appliquée.

en premier lieu, le chef de l’État a annoncé l’entrée en vigueur d’un couvre-feu de 21 heures à 6 heures du matin, à compter de samedi 17 octobre, en Ile-de-France et dans 8 métropoles en alerte maximale : Lyon, Aix-Marseille, Toulouse, Montpellier, Lille, Grenoble, Saint-Etienne et Rouen. La mesure durera quatre semaines minimum, et possiblement six semaines si la situation sanitaire l’exige. En cas de non-respect du couvre-feu, une amende de 135 euros pourra être appliquée. Bars et restaurants : conséquence du couvre-feu annoncé, les bars et restaurants devront également fermer leurs portes à 21 heures dans ces zones.

conséquence du couvre-feu annoncé, les bars et restaurants devront également fermer leurs portes à 21 heures dans ces zones. Circulation et transports : les déplacements ne sont pas interdis, mais feront l’objet d’une "stricte limitation" pendant le couvre-feu, a annoncé Emmanuel Macron. Les Français devant rentrer du travail après 21 heures auront toutefois une autorisation de circuler. Les voyages en train et les déplacements entre régions ne seront pas interdits.

les déplacements ne sont pas interdis, mais feront l’objet d’une "stricte limitation" pendant le couvre-feu, a annoncé Emmanuel Macron. Les Français devant rentrer du travail après 21 heures auront toutefois une autorisation de circuler. Les voyages en train et les déplacements entre régions ne seront pas interdits. Télétravail : le dispositif ne sera pas obligatoire dans les entreprises, mais Emmanuel Macron a conseillé aux employeurs d’instaurer un rythme de "deux à trois jours" de télétravail par semaine.

le dispositif ne sera pas obligatoire dans les entreprises, mais Emmanuel Macron a conseillé aux employeurs d’instaurer un rythme de "deux à trois jours" de télétravail par semaine. Dépistage : Emmanuel Macron a justifié la politique de gratuité des tests de dépistage et expliqué que le gouvernement souhaite s’orienter vers les autotests pour fluidifier le dépistage.

Emmanuel Macron a justifié la politique de gratuité des tests de dépistage et expliqué que le gouvernement souhaite s’orienter vers les autotests pour fluidifier le dépistage. Traçage des cas : après l’échec de StopCovid, une nouvelle application "TousAntiCovid" sera lancée par le gouvernement pour mieux alerter l’entourage en cas de contamination et retracer les cas-contacts.

Nous avons élaboré une carte de synthèse donnant un aperçu de la situation du coronavirus en France, mise à jour au quotidien. Y figurent une série d'indicateurs clés comme les données hospitalières, les décès, les guérisons, mais aussi des statistiques sur la progression du virus comme le taux de positivité des tests, le taux d'incidence, le "R effectif". La classification de chaque département est aussi mentionnée (rouge, alerte renforcée, alerte maximale, en vulnérabilité modérée ou élevée...).

Newsletter Actualité Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Retrouvez tous les détails sur cette cartographie et le point complet par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Si la carte ne s'affiche pas, cliquez ici

Derniers articles sur le coronavirus