"DIRECT. Covid en France : l'armée en soutien ? Crainte d'un "crash" dans les hôpitaux"

COVID FRANCE. Face à la recrudescence continue de malades du Covid-19 dans les hôpitaux, des élus souhaitent des "moyens sanitaires militaires". Les autorités sanitaires considèrent que ce n'est pas nécessaire. Les dernières infos.

CORONAVIRUS. Un nouveau record est enregistré dans la progression du coronavirus en France ce dimanche 25 octobre 2020, avec plus de 52 000 cas supplémentaires en 24 heures. 7000 cas de plus que le record de samedi, 10 000 de plus de vendredi... Consultez les dernières données disponibles.

10:30 - Un médecin a alerté sur le nombre de lits en réanimation en Seine-Saint-Denis La Seine-Saint-Denis souffre de la deuxième vague. Le département ne compte qu'une centaine de lits de réanimation dans ses établissements hospitaliers, pour un total de 1,6 millions d'habitants. Un médecin urgentiste de l'hôpital Robert-Ballanger, situé à Aulnay-sous-Bois, a alerté sur cette situation : "La veille on en a ouvert 7 supplémentaires, ils étaient pleins en deux heures. Et on s'est à nouveau trouvé à ne plus savoir où mettre les nouveaux cas. De toute façon, ce n'est pas nouveau : la Seine-Saint-Denis souffre d'un déficit de lits de réanimation et de médecine conventionnelle. Et ça n'a pas changé depuis le printemps". Le praticien a ajouté au Parisien : "Actuellement, on transfère déjà les malades les plus graves, ceux qui sont en réanimation. Mais il y a les autres, qui sont âgés, qui ont besoin d'oxygène, de soins… Et pour lesquels on manque aussi de lits. Le département ne peut plus absorber les nouveaux malades".

09:55 - Un confinement le le week-end, seule solution pour éviter le couvre-feu généralisé ? "Ce n'est qu'une question de jours avant que l'ensemble du pays soit submergé"; indique ce lundi 26 octobre sur France Info le Dr Ternamian, président de l'URPS d'Auvergne-Rhône-Alpes. "Un couvre-feu 21h, ça ne rime à rien", estime-t-il considérant que cela ne limite pas suffisamment les interactions sociales. "La seule solution, si on veut éviter un reconfinement généralisé, c'est un couvre-feu à 19h et un confinement le week-end", estime-t-il. "Il faut se limiter à la stricte sphère familiale si l’on veut venir à bout de cette épidémie. Depuis deux semaines, j’ai plusieurs patients Covid par jour dans mon cabinet. Ça revient trop vite et trop fort. Les personnels sont épuisés par la première vague et des équipes médicales sont amputées de soignants contaminés lors de cette seconde vague. La situation devient hors de contrôle. Trop de nos concitoyens ne prennent pas suffisamment au sérieux les risques de contagion, banalisent individuellement cette infection, négligent le risque qu’ils font courir aux autres et en premier lieu aux plus vulnérables", indiquait hier le Dr Ternamian sur France Inter.

09:37 - La circulation du coronavirus limitée en entreprise ? "Le protocole mis en place dans les entreprises est efficace" a estimé la ministre du Travail sur LCI ce matin. "Toutes les entreprises qui l’appliquent nous disent qu’il n’y a pas de chaînes de contamination. Non seulement ils nous le disent et on le voit. Par ailleurs, il est très bien appliqué puisque sur les près de 55000 interventions de l’Inspection du travail depuis le déconfinement, on a eu un peu plus de 300 mises en demeure", indique la ministre, qui a également fait un point sur les transports en commun utilisé par des centaines de milliers de salariés et travailleurs : "Je prends les transports en commun et je vois que les gens portent très bien le masque, mais en tout cas si on peut réduire les interactions, je pense que c'est important et il faut le faire et le télétravail peut le permettre".

09:28 - Le télétravail arrêté trop tôt a-t-il aidé à générer la seconde vague ? invitée de LCI ce matin, Elisabeth Borne, la ministre du Travail a rappelé que "le télétravail est encouragé". Et d'jouter : "Le protocole a été aménagé en demandant à chaque entreprise de définir un nombre minimum de jours de télétravail par semaine pour ceux qui le permettent". Sur ce sujet, le professeur Caumes, chef du service des maladies infectieuses à la Pitié-Salpêtrière, estime qu'il y a "un vrai flottement". Et d'ajouter "Je pense qu'on n'aurait jamais dû arrêter le télétravail". "Inciter les gens à arrêter le télétravail à la reprise en septembre, ça a été une erreur. il faut rester en télétravail le plus possible, c'est un outil de lutte contre l'épidémie", a-t-il déclaré.

09:14 - "On a perdu le contrôle de l'épidémie" "On a perdu le contrôle de l'épidémie il y a quelques semaines, le Premier ministre et le ministre de la Santé l'ont reconnu", déclare le professeur Eric Caumes, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Pitié Salpêtrière ce matin sur France Info. "La situation va s'aggraver. Si elle s'aggrave pendant plusieurs jours, c'est tenable, si elle s'aggrave pendant plusieurs semaines, là ce n'est pas tenable. [...] La situation est grave dans toute la France, on ne peut pas faire de transfert de patients, le personnel est saturé" regrette le médecin.

09:08 - Pour le professeur Eric Caumes : "On a plus le choix, il faudrait reconfiner" le professeur Eric Caumes, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital de la Salpêtrière considère que "vivre avec ce virus ne veut pas forcément dire s'enfermer". Mais compte tenu de la gravité de la situation et la propagation du Covid-19 en France, "on n'a plus le choix. Le virus est tellement présent parmi nous qu'il faudrait reconfiner, un peu comme l'ont fait les Gallois et les Irlandais, un peu pour remettre les pendules à l'heure, se permettre de se réorganiser, arrêter la saturation du système hospitalier surtout dans les services de réanimation. [...] Plus on attend tard, moins elles sont sont efficaces rapidement". Covid-19 : "Je pense que vivre avec ce virus ne veut pas forcément dire s'enfermer", explique le Pr. Eric Caumes, mais là "on n'a plus le choix" pic.twitter.com/tCfvOteJ1K — franceinfo (@franceinfo) October 26, 2020