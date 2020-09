"DIRECT. Covid en France : la fermeture des bars et restaurants reportée à dimanche à Aix-Marseille, 17 millions d'euros pour les hôpitaux de la ville..."

COVID FRANCE. Alors que la situation de l'épidémie du nouveau coronavirus continue de se dégrader, Renaud Muselier a annoncé que les bars et restaurants devront fermer à partir de dimanche au lieu de ce samedi à Aix-Marseille. La situation devrait être réévaluée au bout de 7 jours. Les hôpitaux de la ville recevront 17 millions d'euros d'aide supplémentaire.

Les infos du samedi 26 septembre Dans le contexte de l'épidémie du Covid-19, une réunion s'est tenue avec le ministre de la Santé Olivier Véran et le président de la région PACA Renaud Muselier. Ce dernier a annoncé à l'issue de leur entretien, que la fermeture des bars et restaurants ne débuterait qu'à partir de dimanche soir, au lieu d'aujourd'hui. La situation devrait être réévaluée au bout de 7 jours, et non plus 14. Les restaurants de la cité phocéenne pourront continuer la livraison à domicile malgré la fermeture des établissements.

17 millions d'euros seront versés aux Hôpitaux de Marseille, qui se trouve en zone d'alerte maximale.

L'Islande a démenti que deux touristes français étaient responsables de la nouvelle vague dans le pays. Combien de cas et de morts du Covid-19 en France ? Dernier bilan

Santé publique France a publié les derniers chiffres liés à la pandémie de coronavirus vendredi 25 septembre. Les chiffres sont marqués par une augmentation significative du nombre de morts (150 de plus, trois fois plus que jeudi). Cette hausse est provoquée par l'ajout du nombre de morts en Ehpad, mis à jour deux fois par semaine. Mais avec 95 morts de plus que mardi, la mortalité en Ehpad semble en nette augmentation, près de deux fois plus. On fait le point :

513 034 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 15 797 de plus

44 471 cas en Ehpad (chiffre actualisé ce vendredi)

31 661 décès au total (Ehpad compris), soit 150 de plus

20 995 décès à l'hôpital, soit 55 de plus

10 666 décès en Ehpad, soit 95 de plus depuis mardi

6128 hospitalisations en cours, soit 97 de plus

1098 personnes actuellement en réanimation, soit 50 de plus

94 891 personnes sorties de l'hôpital, soit 478 de plus

Taux de positivité des tests : 6,9%, soit 0,4 point de plus

1125 clusters en cours d'investigation, soit 34 de plus

101 départements en vulnérabilité, stable

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. De même, l'évolution des hospitalisations et des cas en réanimation en 24 heures correspond à des chiffres net, tenant compte des guérisons et des décès. Dans les dernières 24 heures, en brut, 661 hospitalisations de plus ont été enregistrées et 129 admissions en réanimation.

