"DIRECT. Covid en France : la hausse des contaminations se confirme, les dernières infos"

CORONAVIRUS FRANCE. En France, la hausse des contaminations au coronavirus semble se confirmer. Ce dimanche, alors qu'il était question de raccourcir la quatorzaine, sept nouveaux départements ont été placés en "zone de circulation active du virus".

18:34 - 7 071 nouveaux cas de coronavirus, du jamais vu pour un dimanche ! FIN DU DIRECT - Les autorités ont annoncé 7 071 nouveaux cas de coronavirus rapportés en France au cours des dernières 24 heures ce dimanche. Un chiffre certes moins élevé que celui des deux derniers jours (8 975 vendredi et 8 550 samedi), néanmoins, c'est du jamais pour un dimanche. Généralement, ces jours-là, les chiffres sont beaucoup plus faibles que le reste de la semaine. La multiplication des tests réalisés ces dernières semaines n'y serait pas étrangère. 18:21 - Gard : un enseignant positif au coronavirus à l'école de Montfrin Comme repéré sur les réseaux sociaux par Midi Libre, ce dimanche 6 septembre, les parents d'élèves scolarisés à l'école de Montfrin ont appris que toute l'équipe enseignante allait être remplacée dès lundi. Cela fait suite à la contamination au coronavirus d'un membre de l'équipe enseignante de l'école élémentaire Amand Peyrot. Les autres professeurs, étant considérés comme des cas contacts, seront tous testés dans les jours qui viennent. Lundi matin, le maire et son adjoint, accompagnés de deux conseillères pédagogiques, accueilleront et renseigneront les familles. Dans son communiqué, la mairie a indiqué que "l'organisation périscolaire reste inchangée". 17:53 - Sept nouveaux départements placés en "zone de circulation active du virus" Dans le décret paru ce dimanche 6 septembre au Journal officiel, sept nouveaux départements ont été placés en "zone de circulation active du virus". Il s'agit de la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, la Côte-d’Or, le Nord, le Bas-Rhin, la Seine-Maritime et de La Réunion. Ce sont donc 28 départements, dont quatre en outre-mer, qui sont actuellement placés en "zone de circulation active du virus" 17:34 - Vers une quatorzaine raccourcie ? C'est le grand débat de ce dimanche. Dans les colonnes du JDD, plusieurs spécialistes estiment que "l'essentiel des contagions se fait dans la fenêtre des cinq premiers jours après les symptômes", explique notamment l'épidémiologiste Antoine Flahault, directeur de l'Institut de santé globale à Genève, et qu'en fin de quatorzaine, les contagions sont bien moindres. Ils demandent donc à ce que la quarantaine imposée aux personnes qui contractent le coronavirus soit réduit à cinq ou sept jours. Une proposition néanmoins loin de convaincre tout le monde. Certains jugeant que cela ne serait pas suffisant. 17:02 - Un collège de Poitiers fermé lundi Le collège François-Rabelais de Poitiers n'ouvrira pas ses portes lundi. Même pas une semaine après la rentrée, les 700 élèves de l'établissement vont devoir rester chez eux. En cause ? Un surveillant de l'établissement scolaire a été diagnostiqué positif au coronavirus, rapporte France Bleu. Néanmoins, la fermeture ne sera que provisoire. Dès le lendemain, mardi, celui-ci rouvrira ses portes, affirme le rectorat. La fermeture de lundi a été mise en place essentiellement pour permettre au personnel de se réorganiser. Les cas contacts en revanche devront bien rester chez eux. 16:32 - À Saint-Guyomard, une classe fermée Toujours dans le Morbihan, à Saint-Guyomard cette fois-ci, c'est un élève présent le jour de la rentrée qui a été testé positif au coronavirus. Résultat : la classe de CM2 de l’école privée Sainte-Marguerite n'aura pas école jusqu'au 15 septembre, rapporte encore Ouest-France. Cependant, seule cette classe est placée en quatorzaine et le reste de l'école ne devrait pas être affecté. Il en sera de même pour l'autre établissement scolaire qui partage la cantine et les garderies avec cette école. "Ces dernières sont bien séparées et tout est fait pour que les élèves et les enseignants ne se croisent pas", a précisé à Ouest-France Maurice Braud, le maire de la commune joint ce dimanche. 16:01 - À Ploërmel : des mises en quarantaine, mais pas de fermeture de l'école À l'école publique Françoise-Dolto de Ploërmel, rapporte Ouest-France, une enseignante ayant été testée positive au coronavirus, les quatre autres qui ont été en contact avec elle, ainsi que les quatre agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (Atsem) de la commune ont été placés à l'isolement jusqu'au 13 septembre inclus. "Les élèves, n’ayant eu aucun contact à risque avec cette enseignante, ne sont concernés par aucune mesure", précise l'ARS dans un courrier. Quatre enseignants et deux Atsem remplaçants ont d'ores et déjà été nommés. 15:38 - Les cas se multiplient dans les écoles martiniquaises Quatre cas positifs de Covid-19 ont été détectés samedi 5 septembre dans des établissements scolaires de Martinique selon l'ARS et le Rectorat. Les établissements sont localisés à Robert, aux Anses-d'Arlet, à Fort-de-France et à Ducos. Les personnels concernés ont été mis en isolement. 91 personnes sont identifiées comme contacts à risque. 15:04 - Une nouvelle école ferme ses portes dans l’Ouest de la France Une école bretonne a congédié samedi 5 septembre ses élèves. Un enseignant qui exerçait dans une école du Morbihan a été testé positif au coronavirus. Les 215 élèves de l’école privée Saint-Cyr de Moréac n’auront pas classe, la semaine prochaine et sont priés de rester chez eux. L’entourage du personnel enseignant se voit aussi dans l’obligation de vivre confiné dans les jours qui viennent. 14:35 - Quelle situation en Occitanie ? Sur le site de l'Agence régionale de santé de l'Occitanie, le dernier bulletin remonte à vendredi. Ce jour-là, 174 personnes étaient hospitalisées, parmi lesquelles 32 se trouvaient en réanimation. 533 décès avaient également été constatés en établissements de santé. L'ARS notait aussi que 3,7% des tests étaient en moyenne positifs. Rien que dans la semaine, plus de 100 000 tests ont été effectués en Occitanie. Autres chiffres communiqués par l'ARS, en moyenne, 471 nouveaux cas de coronavirus seraient signalés chaque jour aux équipes de l'Assurance Maladie depuis une semaine. En tout, 3 294 cas supplémentaires ont été découverts depuis le 28 août. 14:06 - Des masques inclusifs bientôt à disposition des professeurs ? Tout le monde s'en est rendu compte, le port du masque obligatoire rend les conversations parfois compliquées. Les plus gênés par le port du masque sont sans aucun doute les personnes malentendantes. Alors que le masque s'est invité dans les écoles en cette rentrée scolaire 2020, la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, Sophie Cluzel, a annoncé ce 6 septembre dans les colonnes du Journal du dimanche que plus de 100 000 masques dits "inclusifs" (à savoir transparents) vont être fabriqués d'ici la fin du mois afin de remédier au problème dans les écoles. Mais tous les enseignants n'en auront pas pour autant. Seuls ceux des maternelles et ceux dispensant des cours à des classes d'élèves malentendants seront équipés. L'idée étant de favoriser la lecture labiale à ces publics. 13:33 - Quelle situation épidémiologique en Auvergne-Rhône-Alpes ? Dans son dernier point hebdomadaire daté du 3 septembre, l'Agence régionale de santé constate que le nombre de cas d’infection diagnostiqués en semaine 35, soit du 24 au 31 août, et le taux d’incidence ont "encore progressé de plus de 40% par rapport à la semaine précédente". L'ARS fait état d'une "circulation toujours plus intense dans la région". L'agence note également que plus de la moitié des personnes testées positives au coronavirus ont entre 20 et 40 ans. Le taux d'incidence dans le Rhône est proche des 80/100 000 habitants. Dans l'Ain, la Loire et le Puy-de-Dôme, le taux d'incidence est aussi élevé et, qui plus est, une "très forte" progression a été constatée. Concernant les clusters, au 1er septembre, 51 étaient en cours de suivi dans la région. Dans le détail, 11 se trouvaient dans le Rhône, sept dans l’Ain et sept en Isère. LIRE PLUS

Depuis vendredi, le nombre de cas de contamination répertoriés toutes les 24 heures explose en France. Si ce chiffre confirme une nouvelle fois que le Covid-19 circule de plus en plus, il doit être mis en perspective, notamment par rapport aux données du mois de mars, avril ou même juin. En effet, depuis plusieurs semaines, les tests réalisés sont beaucoup plus nombreux avec un chiffre qui atteint désormais le million (1 029 275 selon le communiqué du soir). La France teste et elle teste tout le monde, même ceux qui n'ont qu'un léger symptôme. Voici les derniers chiffres du Covid en France :

324 777 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 7 071 de plus en 24 heures

30 701 décès au total (Ehpad compris), soit 3 de plus en 24 heures

20 225 décès à l'hôpital, soit 3 de plus en 24 heures

1 704 nouvelles hospitalisations sur les sept derniers jours, soit 43 de plus en 24 heures

288 personnes actuellement en réanimation, soit 3 de plus en 24 heures

Taux de positivité des tests : 4,9, soit +0,2% en 24 heures

528 clusters en cours d'investigation, dont 58 de plus en 24 heures

62 départements en vulnérabilité

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie.

On le constate depuis plusieurs jours désormais : le nombre de cas augmente sensiblement et le taux de positivité des tests a doublé en seulement quelques semaines. Selon la Direction générale de la santé, "la dynamique de progression de l’épidémie est exponentielle". Face à ce constat, Jean-François Timsit, chef du service de réanimation médicale et infectieuse à l'hôpital Bichat interrogé par Europe 1, a expliqué que le Covid-19 était sur une phase ascendante qui devrait trouver son paroxysme au mois de janvier. "Les premiers modèles mathématiques sont en cours - on n'a pas tous les chiffres en France - mais ils donnent un pic épidémique aux alentours du 1er janvier", indique-t-il. Le spécialiste ne s'inquiète pas forcément de la capacité des services hospitaliers à faire face à ce pic, évoquant des cas "relativement dispatchés sur l'ensemble de l'hiver", mais il alerte davantage sur "l'augmentation des symptômes et l'augmentation du nombre de sujets âgés".

Santé Publique France rappelle que "bien que restant à des niveaux limités, les indicateurs hospitaliers (nouvelles hospitalisations et admissions en réanimation) sont en augmentation, notamment dans les régions où la circulation virale est la plus intense". Autre élément, la progression de l’incidence est plus marquée chez les jeunes adultes : les experts craignent que les contaminations des publics les plus fragiles, qui vont survenir dans les prochaines semaines après la multiplication des cas contacts, n'entraînent une aggravation de l'épidémie. Au Parisien, le Pr Lecure, infectiologue dans la même hôpital, se disait aussi inquiet il y a peu : "Si, collectivement, nous ne sommes pas plus vigilants face au virus, je crains un feu d'artifice, aux alentours du 15- 20 septembre. Cela correspond à la fin des vacances, au retour au boulot, aux temps d'incubation et d'évolution vers une forme grave de la maladie", disait-il.

La progression du Covid-19 en France est palpable depuis des semaines, à la lecture des bilans quotidiens. Mais chaque vendredi, Santé publique France livre des points épidémiologiques hebdomadaires autrement plus détaillés qui accentuent encore le sentiment de rebond. Le dernier en date, dévoilé jeudi 3 septembre au soir porte sur la semaine 35 (du 24 au 30 août 2020). Il souligne une "progression exponentielle de la transmission du SARS-COV-2" à la veille de la rentrée, en particulier chez les jeunes adultes, et confirme la "hausse modérée" des nouvelles hospitalisations et admissions en réanimation. "La dynamique de la transmission en forte croissance est préoccupante", insiste Santé publique France. Voici les points à retenir :

Le nombre de nouveaux cas confirmés de Covid-19 (SI-DEP) a encore progressé avec 36 785 cas recensés en une semaine contre 27 826 la semaine précédente (+37%). Le taux de positivité est passé de 3,8% en semaine 34 à 4,3% en semaine 35. Le taux d'incidence (nombre de nouveaux cas rapporté à la population) est passé à 54,8 cas/100 000 habitants contre 41,5 en S34 (soit +32%). Le seuil d'alerte de 50/100 000 est nettement dépassé. Le nombre de reproduction (nombre moyen de personne contaminées par un malade) est "significativement supérieur à 1", avec une estimation à 1,29. Celle-ci est néanmoins en baisse par rapport à la semaine précédente (1,38). Le temps nécessaire pour que le nombre de cas double est estimé à 13,8 jours, ce qui est stable par rapport à la semaine précédente.

Concernant les classes d'âge, les jeunes adultes sont encore les principaux touchés. Le nombre de cas a augmenté dans l'ensemble des classes d'âge, mais l'augmentation était plus importante chez les 0-14 ans (+44%) et chez les 15-44 ans (+33%). L'évolution est la plus élevée chez les 15-19 ans (+44%). Elle est de 36% chez les 75 ans et plus.

Au niveau territorial, 92 départements métropolitains avaient des taux d'incidence supérieurs au seuil de vigilance de 10/100 000 habitants, 67 affichaient un taux supérieur à 20/10 000, 19 supérieur à 50/100 000 dont l'ensemble des départements d'Ile-de-France et 4 départements de Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Le nombre de clusters stagne (175 clusters signalés contre 199 la semaine précédente) après plusieurs semaines d'augmentation. Entreprises privées et publiques, établissements de santé et milieu familial élargi sont les trois situations les plus à risque. Le nombre de clusters augmente aussi sensiblement dans les Ehpad.

L'explosion du nombre de tests n'explique pas tout. "L'augmentation des cas observée signe une augmentation de la circulation virale en France métropolitaine et n'est pas uniquement liée à une augmentation des dépistages", écrit Santé publique France, qui précise que depuis début juillet, le nombre de personnes testées a été multiplié par un peu plus de 2 alors que le nombre de nouveaux cas de Covid-19 a été multiplié par 12.

Le virus est de plus en plus difficile à tracer. Santé publique France souligne une augmentation du délai entre le début des signes et réalisation du test (3,8 jours). Un délai qui pourrait favoriser les contaminations avant dépistage. Une baisse de la proportion de cas et de contacts à risque suivis est aussi soulignée.

L'impact sur les services médicaux et les hôpitaux se poursuit. Entre le 24 et le 30 août, 3034 actes de SOS Médecins pour suspicion de Covid-19 ont été effectués, contre 2464 la semaine précédente (hausse de 23% pour la troisième semaine consécutive), le nombre de passages aux urgences pour suspicion de Covid-19 était de 2816 contre 2556, le nombre de nouvelles hospitalisations de 1337 contre 1084, le nombre de nouvelles admissions en réanimation de 210 contre 174... Le nombre de nouvelles hospitalisations pour Covid-19 augmente pour la sixième semaine consécutive la huitième pour les cas en réanimation.

Concernant les décès, c'est une stagnation qui est rapportée, avec 109 morts du Covid-19 en semaine 35 contre 112 en semaine 34. 92% des cas de Covid-19 décédés sont âgés de 65 ans ou plus. Néanmoins, SPF rapporte une hausse de la mortalité "toutes causes confondues" sur la semaine 33 (du 10 au 16 août), qu'elle attribue à un épisode de canicule.

28 départements sont désormais classés en "zone de circulation active du virus. Voici la liste de ces départements : Corse-du-Sud, Haute-Corse, Côte-d’Or, Nord, Bas-Rhin, Seine-Maritime, La Réunion, Paris, Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine, Essonne, Yvelines, Seine-et-Marne, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Bouches-du-Rhône, Rhône, Gironde, Haute-Garonne, Hérault, Gard, Var, Alpes-Maritimes, Sarthe, Guadeloupe, Martinique, Guyane. Dans les 28 départements classés rouges, aucune restriction spécifique n'est généralisée, mais les préfets peuvent au cas par cas prendre des mesures supplémentaires. C'est le cas dans les Bouches-du-Rhône, où les bars et restaurant doivent désormais fermer à 23 heures à Marseille. Dans ces départements, les préfets ne peuvent plus accorder de dérogation pour des rassemblements avec plus de 5 000 personnes. Dans ses bilans quotidiens, Santé publique France classe par ailleurs un certain nombre de départements en "vulnérabilité modérée ou élevée".

Santé Publique France est attentif à un indicateur qui permet de suivre l'évolution du Covid-19 en France : le taux d'incidence. Plus solide que le taux de positivité des tests qui donne un aperçu à un instant T, ce taux représente le nombre de nouveaux cas de coronavirus diagnostiqués par test PCR "survenus sur les 7 derniers jours dont les données sont consolidées", rapporté au nombre d’habitants. Le seuil d'alerte a été fixé à 50 pour 100 000 habitants. La carte ci-dessous rend compte de la situation dans tous les départements français.

Le ministère de la Santé rend compte du "nombre de reproduction" du Covid-19 ou "R effectif", qui est une estimation du nombre moyen de personnes contaminées par un porteur du virus. Santé Publique France précise que "celui-ci est obtenu à partir du nombre quotidien de tests PCR (tests effectués dans le nez) positifs. Son calcul prend en compte plusieurs paramètres, dont le délai moyen d’apparition d’un nouveau cas contaminé par une personne porteuse du virus (appelé intervalle de génération)". Un R inférieur à 1 reflète une diminution du nombre de nouveaux cas (un porteur du virus contamine moins d’une personne, il y a donc moins de cas à la génération suivante) alors qu’un R supérieur à 1 traduit une tendance à l’augmentation du nombre de cas (un porteur du virus contamine plus d’une personne, il y a donc plus de cas à la génération suivante).

