"DIRECT. Covid en France : le nombre de cas repart à la hausse, les derniers chiffres"

COVID FRANCE. Le bilan hebdomadaire de Santé publique France témoigne d'une circulation encore très intense du Covid-19. En diminution la semaine dernière, le nombre de cas de coronavirus repart à la hausse.

10:22 - Baisse des interventions de SOS Médecins En semaine 40, du 28 septembre au 4 octobre, le nombre d’actes de SOS Médecins pour suspicion de Covid-19 continue de diminuer, rapporte Santé publique France dans son point épidémiologique hebdomadaire. Dans le détail, 4 777 actes médicaux pour suspicion de coronavirus ont été enregistrés sur cette période, contre 5 079 la semaine précédente, soit une baisse de 6%. 10:10 - "On peut partir en vacances si on fait attention" Yazdan Yazdanpanah, membre du Conseil scientifique, a répondu aux questions de Franceinfo ce vendredi matin et selon lui, il sera possible de partir en vacances à la Toussaint "si on fait attention", particulièrement "quand on va voir papi et mamie". Le chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Bichat, à Paris, a également abordé la fermeture des bars dans plusieurs villes françaises. "On est obligé de faire des choix et de le faire dans un certain nombre d'endroits qui ont été montrés comme les plus à risque", estime-t-il. 09:53 - Martin Hirsch inquiet pour les hôpitaux parisiens Le directeur de l'AP-HP Martin Hirsch a fait part de son inquiétude ce vendredi matin sur Europe 1, au lendemain de la réactivation du plan blanc renforcé dans les hôpitaux d'Ile-de-France. Il s'agit selon lui du résultat d'une situation "préoccupante" qui évolue "rapidement", au point d'en arriver à des décisions graves. "On se met dans une situation où l'on risque d'avoir à choisir entre certaines pathologies ou certains patients", a-t-il alerté. 09:35 - Nouveaux centres de dépistage du Covid en Seine-Saint-Denis Deux villes de Seine-Saint-Denis ont inauguré cette semaines des centres de dépistage du Covid-19, ouverts en partenariat avec l'Agence régionale de santé. A Pantin, c'est à l'espace Cocteau qu'il est possible de se faire tester, le matin étant réservé au personnes prioritaires (cas contact et/ou symptomatiques, personnel soignant) et l'après-midi pour tous. A Sainte-Denis, la salle de la Légion d’honneur accueil ce nouveau centre, ouvert seulement aux personnes prioritaires. 09:26 - "Apprendre à vivre" avec le Covid jusqu'à l'été prochain Invité ce vendredi matin sur RMC, Jean-François Delfraissy a souhaité faire passer un message aux Français. Le président du Conseil scientifique les a incités à "apprendre à vivre avec le virus jusqu'à l'été prochain". "Il faut que l'ensemble de la population comprenne qu'on est entré dans quelque chose de moyen-long terme", a-t-il expliqué, assurant que "le virus est encore là pour un certain temps". M. Delfraissy s'est pourtant voulu "optimiste". "Nous avons 6 mois difficiles devant nous mais avec lesquels on peut vivre. Je suis optimiste", a-t-il confié, jugeant que "pour faire barrage au virus il faudrait atteindre une immunité de 50 à 60%".

Le dernier bilan de l'épidémie de coronavirus a été publié par Santé publique France, jeudi 8 octobre. Comme la veille, plus de 18 000 nouvelles infections au Covid ont été détectées en 24 heures. 76 décès ont été enregistrés. Les hospitalisations augmentent, tout comme les patients admis en réanimation. Le détail des indicateurs :

671 638 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 18 129 de plus

32 521 décès au total (Ehpad compris), soit 76 de plus

21 736 décès à l'hôpital, soit 76 de plus

7 624 hospitalisations en cours, soit 88 de plus

1 427 personnes actuellement en réanimation, soit 11 de plus

100 306 personnes sorties de l'hôpital, soit 513 de plus

Taux de positivité des tests : 9,8%, soit 0,7 point de plus

1 296 clusters en cours d'investigation, soit 29 de plus

70 départements en vulnérabilité élevée, soit 3 de plus

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. De même, l'évolution des hospitalisations et des cas en réanimation en 24 heures correspond à des chiffres net, tenant compte des guérisons et des décès. Dans les dernières 24 heures, en brut, 711 hospitalisations de plus ont été enregistrées et 114 admissions en réanimation.

Voici les annonces principales de la conférence de presse tenue par le ministre de la Santé ce jeudi 8 octobre :

La situation épidémiologique s'aggrave encore en France, notamment dans plusieurs métropoles, conduisant à des mesures allant "vers plus de restrictions". Le nombre de circulation effectif du coronavirus est estimé à "autour de 1,1".

s'aggrave encore en France, notamment dans plusieurs métropoles, conduisant à des mesures allant "vers plus de restrictions". Le nombre de circulation effectif du coronavirus est estimé à "autour de 1,1". Les villes de Dijon et Clermont-Ferrand sont placées en zone d'alerte renforcée. Cela sera effectif à partir de samedi matin.

sont placées en zone d'alerte renforcée. Cela sera effectif à partir de samedi matin. Lille, Lyon, Grenoble, Saint-Etienne sont placées en zone d'alerte maximale, comme Marseille, Paris et La Guadeloupe. Cela sera effectif à partir de samedi matin. Des restrictions nouvelles sont donc attendues et seront très vite présentées. La principale mesure prévue pour cette catégorie d'alerte est la fermeture des bars et cafés.

sont placées en zone d'alerte maximale, comme Marseille, Paris et La Guadeloupe. Cela sera effectif à partir de samedi matin. Des restrictions nouvelles sont donc attendues et seront très vite présentées. La principale mesure prévue pour cette catégorie d'alerte est la fermeture des bars et cafés. Les indicateurs sont mauvais à Toulouse et Montpellier : ces deux villes pourraient passer en zone d'alerte maximale lundi, si la tendance ne s'inverse pas dans les prochains jours.

: ces deux villes pourraient passer en zone d'alerte maximale lundi, si la tendance ne s'inverse pas dans les prochains jours. La situation s'améliore dans quelques communes , notamment à Bordeaux, Rennes et Nice. Les départements de la Nièvre et du Morbihan quittent la zone d'alerte.

, notamment à Bordeaux, Rennes et Nice. Les départements de la Nièvre et du Morbihan quittent la zone d'alerte. Le ministre a tenu à remercier tous les soignants qui font face à la pression épidémique qui augmente et appelé "tous les personnels soignants qui le peuvent à rejoindre la réserve sanitaire" en cette période de crise.

qui font face à la pression épidémique qui augmente et appelé "tous les personnels soignants qui le peuvent à rejoindre la réserve sanitaire" en cette période de crise. Le fond de solidarité est considérablement élargi , a annoncé Bruno Le Maire. Au total, 75 000 nouvelles entreprises vont pouvoir bénéficier des aides de l'Etat. Le plan d'aide concerne désormais les entreprises allant jusqu'à 50 salariés, et ayant enregistré une baisse du chiffre d'affaires de plus 70%. Le fond de solidarité va aussi concerner désormais de nouveaux secteurs : blanchisseries, bouquinistes, fleuristes, graphistes notamment.

, a annoncé Bruno Le Maire. Au total, 75 000 nouvelles entreprises vont pouvoir bénéficier des aides de l'Etat. Le plan d'aide concerne désormais les entreprises allant jusqu'à 50 salariés, et ayant enregistré une baisse du chiffre d'affaires de plus 70%. Le fond de solidarité va aussi concerner désormais de nouveaux secteurs : blanchisseries, bouquinistes, fleuristes, graphistes notamment. Les mesures de chômage partiel sont prolongées , le chômage partiel sera pris en charge à 100% pour les entreprises du tourisme, jusqu'à la fin de l'année. De nouvelles exonérations de charges sociales sont aussi prévues, certaines seront rétroactives. A partir de janvier 2020, des entreprises en difficulté vont pouvoir profiter des prêts garantis de l'Etat.

, le chômage partiel sera pris en charge à 100% pour les entreprises du tourisme, jusqu'à la fin de l'année. De nouvelles exonérations de charges sociales sont aussi prévues, certaines seront rétroactives. A partir de janvier 2020, des entreprises en difficulté vont pouvoir profiter des prêts garantis de l'Etat. Aucune restriction de déplacement n'est pour l'heure prévue par le gouvernement, même à l'approche des vacances de la Toussaint.

n'est pour l'heure prévue par le gouvernement, même à l'approche des vacances de la Toussaint. L'intervention du ministre, accompagné du ministre de l'Economie, est à visionner dans son intégralité ici :

Nous avons élaboré une carte de synthèse donnant un aperçu de la situation du coronavirus en France, mise à jour au quotidien. Y figurent une série d'indicateurs clés comme les données hospitalières, les décès, les guérisons, mais aussi des statistiques sur la progression du virus comme le taux de positivité des tests, le taux d'incidence, le "R effectif". La classification de chaque département est aussi mentionnée (rouge, alerte renforcée, alerte maximale, en vulnérabilité modérée ou élevée...).

Retrouvez tous les détails sur cette cartographie et le point complet par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Si la carte ne s'affiche pas, cliquez ici

