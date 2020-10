"DIRECT. Covid en France : les formes graves en augmentation, mais le virus se reproduit moins"

COVID FRANCE. L'épidémie de coronavirus en France progresse, confirmant les projections des spécialistes : les services de réanimation se remplissent. Mais le nombre de reproduction est passé en dessous de 1. Suivez l'évolution du Covid-19 en France en direct.

10:17 - En pleine crise du Covid-19, les Français font confiance aux soignants Le sondage trimestriel de l'Observatoire de la santé, réalisé par Odoxa pour la Mutuelle nationale des hospitaliers (MNH), franceinfo, Le Figaro Santé et la Chaire Santé de SciencesPo, met en avant la confiance des Français envers le personnel hospitalier : ils sont 92% à faire confiance aux médecins pour soigner la maladie, ce chiffre grimpant même à 96% concernant les infirmières et infirmiers. En revanche, seuls 46% des Français assurent faire confiance au ministère de la Santé. Ce même sondage révèle également l'inquiétude des Français pour les hôpitaux. Ils sont 68% à considérer que les hôpitaux ne sont pas assez pris en compte par les pouvoirs publics et par exemple, 61% des personnes sondées pensent que la qualité des soins fournis va se détériorer. 10:14 - Les capacités de réanimation bientôt atteintes en Île-de-France ? Le professeur Frédéric Adnet, chef des urgences de l’hôpital Avicenne de Bobigny, a fait savoir hier sur LCI que "le nombre de patients admis en réanimation double tous les quinze jours". Pour lui, le moment le plus critique sera du 27 octobre au 1er novembre, car les établissement risquent "de ne plus être en mesure de recevoir des malades". "Selon nos calculs, il pourrait y avoir plus de 1 000 patients en réanimation en Île-de-France à la fin du mois. C'est au-delà de nos capacités", a-t-il ajouté dans un entretien à LCI. 10:12 - Le nombre de reproduction effectif en dessous de 1 C'est une donnée à prendre avec précaution, qui doit se confirmer et se consolider sur le long terme, mais qui pourrait insuffler une vraie amélioration de la situation en France : selon les données du ministère de la Santé, le taux de reproduction effectif est passé en-dessous de la barre des 1 en France. Ce seuil aurait été franchi le 27 septembre, et a continué sa tendance à la baisse jusqu'au 29 septembre.

Santé publique France a publié les derniers chiffres sur l’épidémie en France, mardi 6 octobre. 66 nouveaux décès ont été enregistrés en 24 heures. 10 489 cas de contaminations au coronavirus ont été confirmés. Découvre le dernier bilan détaillé :

634 763 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 10 489 de plus

45 701 cas en Ehpad (chiffre mis à jour ce mardi)

32 365 décès au total (Ehpad compris), soit 66 de plus

21 580 décès à l'hôpital, soit 62 de plus

10 785 décès en Ehpad, soit 4 de plus depuis vendredi

7398 hospitalisations en cours, soit 104 de plus

1426 personnes actuellement en réanimation, soit 11 de plus

99 295 personnes sorties de l'hôpital, soit 615 de plus

Taux de positivité des tests : 9%, soit 0,4 point de plus

1336 clusters en cours d'investigation, soit -4 de plus

67 départements en vulnérabilité élevée, soit 1 de plus

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. De même, l'évolution des hospitalisations et des cas en réanimation en 24 heures correspond à des chiffres net, tenant compte des guérisons et des décès. Dans les dernières 24 heures, en brut, 829 hospitalisations de plus ont été enregistrées et 168 admissions en réanimation.

Dans son dernier bulletin épidémiologique publié jeudi dernier dans la soirée, Santé publique France rapporte une "poursuite de la circulation du SARS-CoV-2 à un niveau élevé" pour la semaine 39 (du 21 au 27 septembre 2020). Dans ce point réalisé chaque fin de semaine et plus complet que les bilans quotidiens, l'agence de santé s'alarme d'une "augmentation du taux de positivité chez l’ensemble des personnes testées particulièrement marquée chez les patients avec des symptômes (13,4%, +6,1 points)" et relève aussi une hausse des hospitalisations, nouvelles admissions en réanimation et décès. Santé publique France fait part, malgré tout, d'indicateurs un peu plus encourageants : diminution du nombre de cas chez les cas symptomatiques (-3,5%) et chez les cas asymptomatiques (-7%) et baisse des interventions de SOS Médecins pour suspicion de Covid-19 (-27%). Voici ce qu'il faut retenir :

Le nombre cas confirmés de Covid-19 est en très légère diminution. En S39, par rapport à la S38, une diminution des nombre de cas était observé chez les cas symptomatiques (-3,5%) et chez les cas asymptomatiques (-7%), note Santé publique France.

En S39, par rapport à la S38, une diminution des nombre de cas était observé chez les cas symptomatiques (-3,5%) et chez les cas asymptomatiques (-7%), note Santé publique France. Les indicateurs épidémiologiques sont toujours dans le rouge. SPF note une augmentation du taux de positivité chez l'ensemble des personnes testées particulièrement marquée chez les patients avec des symptômes (13,4%, +6,1 points). Le taux de positivité national hebdomadaire était en S39 de 7,6% (calculé sur les tests valides), en augmentation par rapport au taux consolidé de la semaine précédente (6,4% en S38 soit +1,2 point). Le taux national d'incidence (nombre de nouveaux cas rapporté à la population) était de 105 cas/100 000 habitants en S39 et est resté stable par rapport au taux consolidé de la semaine précédente (110 cas /100 000 hab. en S38, -5%). Ce même taux d'incidence a diminué chez les 0-14 ans et les 15-44 ans.

Le nombre d'actes de SOS Médecins pour suspicion de Covid-19 était en diminution (-27%, soit -1 897 actes par rapport aux 6 967 actes enregistrés en semaine 38). La diminution du nombre d'actes hebdomadaire est observée pour la seconde semaine consécutive chez les enfants. En S39, la diminution est aussi observée chez les adultes. La diminution est observée dans presque toutes les régions, à l'exception de la Bretagne qui connait une hausse importante.

Les nouvelles hospitalisations et les décès liés au Covid-19 ont augmenté. Les déclarations de nouvelles hospitalisations sont en hausse pour la dixième semaine consécutive en semaine 39 : 4 204 nouvelles hospitalisations déclarées en S39 (3 657 en S38). Le taux hebdomadaire d'admissions en réanimation, passé de 599 en S38 à 786 en S39 au niveau national, a augmenté dans toutes les régions excepté en Corse, en Centre-Val-de-Loire (taux en diminution), en Provence-Alpes-Côte d'Azur, en Auvergne-Rhône-Alpes et en Nouvelle-Aquitaine (taux stables). Le nombre hebdomadaire de décès survenus au cours d'une hospitalisation est de 341 en S39 contre 252 en S38.

Nous avons élaboré une carte de synthèse donnant un aperçu de la situation du coronavirus en France, mise à jour au quotidien. Y figurent une série d'indicateurs clés comme les données hospitalières, les décès, les guérisons, mais aussi des statistiques sur la progression du virus comme le taux de positivité des tests, le taux d'incidence, le "R effectif". La classification de chaque département est aussi mentionnée (rouge, alerte renforcée, alerte maximale, en vulnérabilité modérée ou élevée...).

Retrouvez tous les détails sur cette cartographie et le point complet par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Si la carte ne s'affiche pas, cliquez ici

