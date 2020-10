"DIRECT. Covid en France : les nouvelles mesures annoncées en France, dernier bilan"

COVID FRANCE. Mercredi soir, Emmanuel Macron a annoncé une nouvelle série de mesures pour lutter contre le rebond de l'épidémie de Covid-19. Parmi elles, l'instauration d'un couvre-feu à compter de samedi 17 octobre, minuit.

CORONAVIRUS. Le bilan du coronavirus en France, dévoilé ce 13 octobre, fait état de près de 13 000 cas supplémentaires et de 117 morts de plus depuis le bilan de la veille (en comptant les décès en Ehpad, mis à jour le mardi). Plus de 1000 admissions supplémentaires à l'hôpital sont enregistrées en 24 heures. Le taux de positivité des tests au niveau national atteint 12%...

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. De même, l'évolution des hospitalisations et des cas en réanimation en 24 heures correspond à des chiffres net, tenant compte des guérisons et des décès. Dans les dernières 24 heures, en brut, 1133 hospitalisations de plus ont été enregistrées et 193 admissions en réanimation.

21:33 - 104 décès supplémentaires Selon le dernier bilan de l'épidémie de Covid-19, communiqué ce mercredi par Santé publique France, 104 décès supplémentaires ont été enregistrés dans les dernières 24 heures. Au total depuis le début de l'épidémie, 33 037 personnes sont décédées des suites d'une infection au nouveau coronavirus.

21:17 - Le gouvernement mise sur les tests antigéniques Dans son interview, Emmanuel Macron a souligné "l’innovation" que représentent les tests antigéniques, validés par la Haute Autorité de Santé. Ces tests devraient être intégrés à la stratégie du gouvernement pour améliorer le dépistage du Covid-19 et "réduire drastiquement" les délais.

20:35 - Une nouvelle application de lutte contre le Covid-19 Depuis l'Élysée, Emmanuel Macron a reconnu l'échec de l'application StopCovid, mise en place par le gouvernement, avant d'annoncer le lancement d'une nouvelle application "TousAntiCovid", qui a été repensée pour mieux alerter et retracer les contaminations.

20:34 - Comment réduire le délai de dépistage ? Lors de son intervention, Emmanuel Macron est revenu sur le dépistage du Covid-19 et la saturation des laboratoires. « La difficulté, c’est qu’on a beaucoup de demandes. Peut-être parce que le test est gratuit, mais je ne crois pas qu’il y ait eu de dépistage à l’excès », a estimé le chef de l’État. Pour réduire les délais de dépistage, Emmanuel Macron a expliqué que le gouvernement souhaitait aller vers les auto-tests.

20:25 - "Deux à trois jours" de télétravail par semaine Interrogé sur la question du télétravail, Emmanuel Macron a conseillé aux employeurs d'instaurer "deux à trois jours" de télétravail par semaine. "On a besoin d'entreprises, de services publics qui fonctionnent, de professeurs en classe, mais quand c'est possible", a argué le chef de l'État

20:21 - Emmanuel Macron : "Nous devons nous remobiliser" « Nous devons nous remobiliser collectivement », a assuré Emmanuel Macron, avant de repréciser les « règles simples à garder » : garder une distance de plus d’un mètre avec des amis et membres de la famille, porter au maximum un masque, même quand on est à l’intérieur, aérer régulièrement, et au restaurant, ne pas être plus de six à table.

20:17 - Pas de restrictions de transports « Nous n’avons pas décidé de réduire les déplacements entre les régions. C’est un choix de ne pas infantiliser, mais de responsabiliser. En revanche, nous demanderons aux Français de respecter les règles de citoyenneté pendant plusieurs semaines », a expliqué Emmanuel Macron ce mercredi soir. Interrogé sur vacances de la Toussaint, synonyme de nombreux déplacements en France, le chef de l’État a estimé qu’il serait « disproportionné » de contraindre les Français à rester chez eux.

20:14 - Une amende de 135 euros en cas de non-respect du couvre-feu Emmanuel Macron a précisé qu’une amende de 135 euros sera appliquée à toute personne qui ne respectera pas le couvre-feu imposé de 21 heures à 6 heures du matin.

20:12 - Pas d'interdiction de circuler, mais "une stricte limitation" « Il n’y aura pas d’interdiction de circuler, mais une stricte limitation », a annoncé Emmanuel Macron, qui a précisé qu’une autorisation sera néanmoins possible pour les Français qui rentrent du travail après 21 heures. Mais le chef de l’État prévient : « On n’ira plus au resto, chez des amis, ou faire la fête car on sait que c’est là qu’on se contamine plus facilement. »

20:10 - Des représentations culturelles reprogrammées Lors de son allocution télévisée, Emmanuel Macron a annoncé que les salles de théâtre et de spectacles pourront reprogrammer leurs représentations de manière à ce que le public puisse y assister plus tôt.

20:09 - Fermeture des bars et restaurants à 21 heures Interrogé sur la fermeture des bars en relation avec le couvre-feu annoncé, Emmanuel Macron a confirmé que les bars et restaurants devront eux aussi fermer à 21 heures. « Il faut accompagner de beaucoup de bons sens avec une gestion locale », a plaidé le chef de l’État, qui s’est dit conscient des conséquences économiques sur ces secteurs.

20:03 - Entrée en vigueur d'un couvre-feu à compter de samedi Emmanuel Macron a confirmé l'entrée en vigueur d'un couvre-feu à compter de samedi 17 octobre minuit, en Île-de-France et dans huit autres métropoles. Il s'agit de Grenoble, Lille, Lyon, Aix, Marseille, Montpellier et Toulouse. La mesure est annoncée pour quatre semaines, avec une réévaluation possible à six semaines si nécessaire.

20:03 - Emmanuel Macron justifie la prise de mesures plus strictes "Nous sommes rentrés dans une phase où il faut réagir. Plus de 4 millions de tests sont réalisés par semaine, 20 000 cas de Covid-19 de plus sont enregistrés par jour, 200 de nos concitoyens qui rentrent en réanimation, 32% de nos services de réanimation sont occupés par des malades du covid-19. C'est une pression pour nos soignants qui n’est pas soutenable. Ils sont très fatigués. Nous devons prendre des mesures plus strictes pour reprendre le contrôle", a expliqué Emmanuel Macron ce mercredi soir.

19:58 - Emmanuel Macron : « Nous n’avons pas perdu le contrôle » Sur TF1, Emmanuel Macron a assuré que « nous n’avons pas perdu le contrôle de l’épidémie ». La situation est préoccupante, mais elle ne justifie pas que nous soyons dans la panique. Nous avons appris de la première vague, qui a fait 30 000 victimes », a expliqué le chef de l’État.

19:47 - Un appel à la responsabilisation des jeunes ? Alors que le rebond de l’épidémie de Covid-19 touche majoritairement les jeunes, Emmanuel Macron pourrait leur lancer ce mercredi soir, lors de son allocution télévisée, un appel à plus de prudence et de responsabilité, rapporte Europe 1. Les mesures en vigueur dans les établissements scolaires devraient également être prolongées.

19:40 - Une nouvelle conférence de presse ce jeudi Au lendemain de l’allocution télévisée d’Emmanuel Macron, le Premier ministre Jean Castex donnera une nouvelle conférence ce jeudi pour préciser les nouvelles mesures de lutte contre le Covid-19 aux côtés du ministre de la Santé, Olivier Véran, du ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, de la ministre des Transports, Elisabeth Borne, et du ministre de l’Économie, Bruno Le Maire.

19:32 - L’état d’urgence sanitaire rétabli à partir de samedi Face au rebond de l’épidémie de Covid-19, le gouvernement a rétabli ce mercredi l’état d’urgence sanitaire, qui entrera en vigueur samedi 17 octobre à minuit sur l’ensemble du territoire national. « Eu égard à sa propagation (…), l’épidémie de Covid-19 constitue une catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population. Elle justifie que l’état d’urgence sanitaire soit déclaré », précise le compte-rendu des ministres, relayé par Le Monde.

19:20 - Un couvre-feu pour « sauver Noël » ? Alors que l’hypothèse d’un couvre-feu entre 21 heures et 6 heures du matin est évoquée, une source à Matignon a estimé que les nouvelles mesures de lutte contre l’épidémie de Covid-19 pourraient entrer en vigueur pour plusieurs mois, avec l’objectif de « d’essayer de sauver Noël ».

19:04 - Une quinzaine de villes pourraient être concernées par les nouvelles mesures Outre les douze métropoles placées en alerte maximale, Lille pourrait également être concernée par l’instauration d’un couvre-feu pour lutter contre l’épidémie de Covid-19, rapporte Europe 1. En tout, une quinzaine de villes pourraient faire l’objet des nouvelles mesures de restriction annoncées par Emmanuel Macron ce mercredi soir.

18:47 - Un taux de positivité de 17 % en Île-de-France Selon le dernier bilan de l’Agence régionale de santé, le taux de positivité des tests de dépistage du Covid-19 est passé à 17 %, contre 16,9 % mardi, soit une hausse de 0,1 point. Dans la région, 2 712 patients sont toujours pris en charge pour une infection au nouveau coronavirus, dont 571 en réanimation. 21 décès supplémentaires ont été enregistrés en 24 heures.

18:27 - L’efficacité d’un couvre-feu serait « discutable » Interrogée par 20 Minutes, Michèle Legeas, enseignante à l’Ecole des hautes études en santé publique et spécialiste de l’analyse et de la gestion des situations à risques sanitaires, a estimé qu’un éventuel couvre-feu pour lutter contre le Covid-19 serait « plus une mesure de police qu’une mesure sanitaire ». « On ne sait pas réellement quand et comment se fait la transmission du coronavirus, au-delà du fait qu’elle est très liée au fait de passer du temps à proximité immédiate de quelqu’un qui est porteur. L’efficacité d’un éventuel couvre-feu reste donc discutable », a-t-elle précisé.

18:07 - Une nouvelle jauge pour les réunions privées ? Selon BFMTV, ce mercredi, lors de son allocution télévisée concernant les nouvelles mesures de lutte contre le Covid-19, Emmanuel Macron devrait préciser le nombre maximal de personnes recommandé pour les réunions privées.

17:56 - Macron veut de la "la clarté" Selon les informations de France télévisions, Emmanuel Macron va articuler son intervention de sorte à créer de la "clarté". Le chef de l'Etat entend apporter une vision jusqu'à l'été prochain. "L’un des objectifs c’est la clarté. On ne va pas tout arrêter pendant 10 mois", a confié un proche de la présidence à France télés.

17:41 - Eric Woerth à l'isolement Le député Les Républicains de l'Oise et président de la commission des Finances de l'Assemblée nationale a été déclaré cas contact après avoir fréquenté un de ses collègue de l'Assemblée positif au Covid-19. Eric Woerth a ainsi été placé à l'isolement pour sept jours, comme le veut la procédure.