"DIRECT. Covid en France : les trois mesures envisagées, nouveaux chiffres records"

COVID FRANCE. Peu à peu, les records du pic épidémique tombent : cette fois, il s'agit du nombre de personnes admises en réanimation en 24 heures. Dans ce contexte, l'exécutif planche sur trois scénarios de durcissement des mesures.

12:43 - Il y a au moins quatre fois plus de cas que ce qui est annoncé pour une épidémiologiste Le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, avait estimé dimanche que le nombre de nouvelles contaminations par jour n'était non pas de 52 000 comme indiqué dans les chiffres officiels, mais au minimum le double. L'épidémiologiste Catherine Hill n'est pas de cet avis : "je pense que c'est plutôt quatre fois plus". Le médecin a également fait part de l'importance d'un nouveau confinement : "En mars, c’est seulement quinze jours après le début du confinement que tous les indicateurs ont cessé d’augmenter. Donc, si on confinait demain, on aurait encore quinze jours d’augmentation en face de nous". 12:22 - Le CHU de Montpellier passe au stade 3 du Plan Blanc Le niveau 3 du Plan Blanc a été activé au CHU de Montpellier. Il prévoit l'ouverture de lits supplémentaires entièrement dédiés aux patients atteints par le Covid-19. Selon France 3 Occitanie, certains services de l'hôpital universitaire montpellierain sont déjà complets, ce qui entraîne un transfert de patients vers d'autres établissements de soins. 12:05 - Dix patients transférés en Bretagne Les transferts de patients continuent. L'Agence Régionale de Santé Occitanie a annoncé aujourd'hui que plusieurs malades vont être transférés de la région à la Bretagne. Dix patients sont concernés par cette décision. Cinq d'entre eux ont quitté le territoire à 11 heures depuis l'aéroport de Garons dans le Gard. Les personnes restantes partiront à 15h30. 11:33 - 80% des opérations déprogrammées en Ile-de-France Pour faire face à la situation critique en Ile-de-France face à l'épidémie de Covid-19, les déprogrammations d'opérations auront lieu en masse à partir du vendredi 30 octobre. Les établissements de soins publics et privés ont été invités à "déprogrammer [...] toutes les activités chirurgicales (y compris ambulatoires) et médicales dès lors qu’elles sont consommatrices de ressources humaines qui pourraient être utilement affectées dans les services de soins critiques et de médecine Covid". Au total, cela représente l'arrêt de 80% de l'activité, un pourcentage similaire à celui de la première vague. Cette décision ne pouvait plus être repoussée pour Aurélien Rousseau, le directeur de l'ARS francilienne. 11:15 - Un débat sur la situation sanitaire au Parlement Selon plusieurs sources concordantes de BFMTV, un débat sur la situation sanitaire sera organisé jeudi 29 octobre en deux temps. L'Assemblée nationale discutera de cette dernière lors de la matinée, tandis que le Sénat débattra de ce sujet l'après-midi. 10:59 - La deuxième vague est "plus forte" L'infectiologue Gilles Pialoux a annoncé sur BFMTV ce matin que la deuxième vague était "plus précoce, plus critique et plus forte" que la première au printemps. Le chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Tenon à Paris a précisé qu'"on a perdu le fil de la circulation du virus, probablement dès le mois d'août". 10:50 - Pour Damien Abad, "il n'y a pas de bonnes solutions" pour contrer l'épidémie Pour Damien Abad, le chef de file des députés LR, il n'existe pas de "bonnes solutions" pour endiguer la propagation du Covid-19 en France. L'homme politique a estimé sur franceinfo ce matin qu'"il y a le choix entre le tsunami hospitalier ou l'effondrement économique et social". Cette situation complexe va très certainement entraîner un durcissement des mesures, "soit de durcissement du couvre-feu, soit de reconfinements locaux. [...] J'ai entendu la possibilité d'un couvre-feu à 19 heures, d'un confinement le week-end, ce sont des options qui sont sur la table" a t-il ajouté. 10:32 - Il va "falloir faire avec des semaines qui seront plus que difficiles" pour le professeur Gilles Pialoux Pour le professeur Gilles Pialoux, la mise en place d'une "mesure drastique, qu'on appellera confinement", semble nécessaire. Le chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Tenon à Paris, a indiqué au micro de BFMTV que nous sommes "en situation de guerre", ce qui fait que les semaines à venir "seront plus que difficiles". L'infectiologue a ajouté lors de son interview que cette deuxième vague était différente de la première : "La difficulté actuelle est précisément dans le fait qu'on a une dimension nationale de l'épidémie, c'est le paradoxe, alors qu'on était plutôt dans une épidémie concentrée en France à la première vague". 09:39 - "Des décisions difficiles" C'est désormais acté que le gouvernement va prendre des nouvelles mesures pour endiguer la propagation du Covid-19 en France. Gérald Darmanin a même donné des indices sur la teneur des annonces qui seront faites ce mercredi à l'issue du Conseil de défense. "Il faut s'attendre à des décisions difficiles", a avertit le ministre de l'Intérieur, assurant malgré tout qu'il ne connait pas "exactement" de quoi seront faites ces nouvelles mesures. 09:13 - "Il se passe quelque chose de très grave" Nouvelle alerte ce mardi matin : Patrick Goldstein, chef des urgences du CHRU de Lille, s'est montré très inquiet sur Europe 1 quant à la situation hospitalière. Il explique que sans mesures de restriction supplémentaires, les services hospitaliers de Lille, où "la situation est largement au niveau du mois de mars"; mais aussi nationaux, seront bientôt saturés. Patrick Goldstein insiste sur la nécessité du respect des mesures et déplore le "sport national" qui consiste à "contourner les mesures proposées". Et de s'adresser aux Français : "Faites gaffe, il se passe vraiment quelque chose de très très grave". 08:59 - Des mesures spéciales à Paris, Lyon et Marseille ? RTL annonce ce mardi matin que l'exécutif envisage un renforcement drastique des mesures à Paris, Lyon et Marseille. Dans les trois premières villes de France, compte tenu de la situation sanitaire liée au Covid-19, l'avancement du couvre-feu à 19 heures la semaine et un confinement le week-end sont clairement envisagés.

Le bilan de Santé publique France de lundi 26 octobre a été dévoilé. Depuis le début de l'épidémie, 35 018 personnes sont décédées du Covid-19. 257 décès ont donc été enregistrés en 24 heures, ce qui est élevé. Par ailleurs, on compte 26 771 nouveaux cas dans la journée et 357 admissions de plus en réanimation, un chiffre qui n'avait plus été atteint depuis avril, lors du pic épidémique :

1165 278 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 26 771 de plus

35 018 décès au total (Ehpad compris), soit 257 de plus

23 892 décès à l'hôpital, soit 257 de plus

17 784 hospitalisations en cours, soit 1330 de plus

2 761 personnes actuellement en réanimation, soit 357 de plus

2314 nouveaux admis à l'hôpital (+1016) et 357 en réanimation (+166)

111 347 personnes sorties de l'hôpital, soit 718 de plus

Taux de positivité des tests : 17,8%, soit 0,8 point de plus

2321 clusters en cours d'investigation, stable

92 départements en vulnérabilité élevée, stable

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. De même, l'évolution des hospitalisations et des cas en réanimation en 24 heures correspond à des chiffres net, tenant compte des guérisons et des décès. Dans les dernières 24 heures, en brut, 2314 hospitalisations de plus ont été enregistrées et 357 admissions en réanimation.

Dans son dernier bulletin épidémiologique, publié jeudi 22 octobre dans la soirée, Santé publique France rapporte une "forte augmentation" des indicateurs liés au Covid-19 pour la semaine 42 (du 12 au 18 octobre 2020). SPF alerte particulièrement des 65 ans et plus : on compte six fois plus de cas et cinq fois plus d’hospitalisations et d’admissions en réanimation en comparaison à début septembre. Au niveau national, les taux de positivité des tests et d'incidence ont tous les deux augmenté entre S41 et S42 (dans toutes les classes d'âge). Après avoir observé une stabilité en S41, les nouvelles admissions en réanimation repartent drastiquement à la hausse (+48%). Voici ce qu'il faut retenir point par point :

Les indicateurs épidémiologique observent une forte hausse . Le taux d'incidence national (nombre de cas pour 100 000 habitants), est désormais de 251 (182 en S41). Désormais, tous les départements sont au-dessus du seuil d’alerte de 50/100 000 habitants. Le taux de positivité des tests est de 13,7% (12,3% en S41). Il est désormais supérieur à 5% dans tous les départements de France métropolitaine et supérieur à 10% pour 62 départements. Les taux de positivité les plus élevés étaient rapportés dans la Loire (23,5%), en Isère (21,7%), en Haute-Loire (20,6%).

. Le taux d'incidence national (nombre de cas pour 100 000 habitants), est désormais de 251 (182 en S41). Désormais, tous les départements sont au-dessus du seuil d’alerte de 50/100 000 habitants. Le taux de positivité des tests est de 13,7% (12,3% en S41). Il est désormais supérieur à 5% dans tous les départements de France métropolitaine et supérieur à 10% pour 62 départements. Les taux de positivité les plus élevés étaient rapportés dans la Loire (23,5%), en Isère (21,7%), en Haute-Loire (20,6%). Les cas confirmés et cas contact augmentent sensiblement . Une augmentation très importante du nombre de nouveaux cas et de nouvelles personnes-contacts à risque identifiés par Santé publique France est observée en S42 pour la 2e semaine consécutive. Le nombre de cas de Covid-19 confirmés a augmenté de 39%.

. Une augmentation très importante du nombre de nouveaux cas et de nouvelles personnes-contacts à risque identifiés par Santé publique France est observée en S42 pour la 2e semaine consécutive. Le nombre de cas de Covid-19 confirmés a augmenté de 39%. En milieu hospitalier , après une baisse en S39 et en S40, et pour la 2ème semaine consécutive, le nombre de passages pour suspicion de Covid-19 dans l’activité totale était en hausse dans toutes les régions de France métropolitaine (+35% par rapport à S41). A noter que ce chiffre est en baisse en outre-mer. Les déclarations de nouvelles hospitalisations pour COVID-19 ont augmenté en semaine 42 (+48%) Les régions les plus concernées sont Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Île-de-France et Hauts-de-France. SPF note une reprise de l'augmentation des admissions en réanimation (+48% entre S41 et S42), après une stabilisation observée entre S40 et S41.

, après une baisse en S39 et en S40, et pour la 2ème semaine consécutive, le nombre de passages pour suspicion de Covid-19 dans l’activité totale était en hausse dans toutes les régions de France métropolitaine (+35% par rapport à S41). A noter que ce chiffre est en baisse en outre-mer. Les déclarations de nouvelles hospitalisations pour COVID-19 ont augmenté en semaine 42 (+48%) Les régions les plus concernées sont Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Île-de-France et Hauts-de-France. SPF note une reprise de l'augmentation des admissions en réanimation (+48% entre S41 et S42), après une stabilisation observée entre S40 et S41. Concernant les décès , le nombre hebdomadaire au niveau national a fortement augmenté : +40% entre les semaines 41 et 42 (de 546 décès en S41 à 764 en S42).

, le nombre hebdomadaire au niveau national a fortement augmenté : +40% entre les semaines 41 et 42 (de 546 décès en S41 à 764 en S42). Le nombre d’actes SOS Médecins pour suspicion de Covid-19 a augmenté entre S41 et S42 (+15%). Cette hausse concerne exclusivement les adultes et semble s’intensifier par rapport à la semaine 41 chez les adultes de 45-74 ans (+35%) et de 75 ans et plus (+26%).

Nous avons élaboré une carte de synthèse donnant un aperçu de la situation du coronavirus en France, mise à jour au quotidien. Y figurent une série d'indicateurs clés comme les données hospitalières, les décès, les guérisons, mais aussi des statistiques sur la progression du virus comme le taux de positivité des tests, le taux d'incidence, le "R effectif". La classification de chaque département est aussi mentionnée (rouge, alerte renforcée, alerte maximale, en vulnérabilité modérée ou élevée...).

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Retrouvez tous les détails sur cette cartographie et le point complet par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Si la carte ne s'affiche pas, cliquez ici

Derniers articles sur le coronavirus