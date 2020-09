"DIRECT. Covid en France : nouvelle accélération en Normandie, quels départements en rouge ?"

COVID. Le dernier bilan, publié vendredi, affichait un nombre de décès en forte hausse (80 en 24 heures, dont 40 à l'hôpital). Le Premier ministre a annoncé en parallèle la réduction de la durée d'isolement.

CORONAVIRUS. Le dernier bilan chiffré du coronavirus en France ce vendredi 11 septembre fait état de plus de 9400 nouveaux cas en 24 heures. Le nombre de morts du Covid, à l'hôpital et en Ehpad, est élevé en cette fin de semaine, comme le solde des hospitalisations... Toutes les stats.

Vendredi 11 septembre, l'Agence régionale de santé a fait le point sur la situation sanitaire en Normandie, comme le rapporte Le Courrier Auchois. Ils ont notamment indiqué que "les indicateurs de suivi épidémiologiques témoignent d'une circulation réelle du virus". En effet, le 11 septembre, "le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de tests positifs pour 100 000 habitants, atteignait désormais 45,3 ce qui témoigne d'une forte accélération". En outre, l’ARS a précisé que "le taux de positivité des tests effectués poursuit sa progression et atteint 4,18 %. Le R0 est plus dégradé qu'au niveau national. Il est désormais de 1,27, qui correspond au nombre de personnes qu'un cas positif va contaminer [le 8 septembre, il était de 1,28]. L'objectif est de le rapprocher le plus possible de 1 par le respect plus rigoureux des gestes barrières et du port du masque". Selon l'ARS, la circulation du virus reste particulièrement importante chez les jeunes (20-30 ans).

Le dépistage est une priorité face à la pandémie de coronavirus, afin de contrôler sa progression. Pour les responsables de l’Agence régionale de santé Normandie, "afin de casser au plus vite la chaîne de transmission du virus, le dépistage reste la priorité. L'objectif premier est de pouvoir tester et isoler le plus rapidement possible les personnes potentiellement malades et de briser les chaînes de contamination". Ainsi, Le Courrier Auchois indique que l'ARS appelle chacun à respecter la priorisation des demandes de rendez-vous selon les catégories suivantes. La première regroupe "les personnes présentant des symptômes compatibles avec le Covid-19 ; les personnes qui ont eu un contact à risque avec un cas confirmé ; les personnes identifiées par l'autorité sanitaire dans le cadre d'un dépistage organisé autour d'un cluster et les professionnels exerçant en établissement de santé ou médico-social ou en soins de ville". La deuxième regroupe "les personnes exposées à une situation à risque et qui nécessitent des examens à visée de dépistage (lieux de travail ou de vie à risques, transit dans une zone de circulation active, etc.). La troisième, les personnes devant effectuer un test pour voyager ; les personnes incitées par leurs employeurs ; les personnes ayant participé à de grands rassemblements sans cas signalé".

Cette fois, c'est le nombre de décès qui augmente dans des proportions qu'on n'avait plus observées depuis des mois... Le dernier bilan du coronavirus en France, publié ce vendredi 11 septembre, fait état de 80 décès supplémentaires, portant le bilan depuis le début de l'épidémie à près de 30 900 morts. Dans les hôpitaux, ce sont 40 morts qui ont été enregistrées en 24 heures. Santé publique France a actualisé ce vendredi soir les données des établissements médico-sociaux (Ehpad notamment) qui enregistrent également 40 décès de plus depuis la dernière mise à jour mardi dernier. Du côté des tests, 9406 cas supplémentaires sont enregistrés sur une journée et le taux de positivité reste stable à 5,4%. Voici tous les chiffres :

363 350 cas confirmés par PCR (dont 41 389 en Ehpad), soit 9406 de plus

30 893 décès au total (Ehpad compris), soit 80 de plus

20 378 décès à l'hôpital, soit 40 de plus en 24 h

10 515 décès en Ehpad, soit 40 de plus depuis mardi

5155 hospitalisations en cours, soit 59 de plus

635 personnes actuellement en réanimation, soit 20 de plus

89 059 personnes sorties de l'hôpital, soit 317 de plus

Taux de positivité des tests : 5,4%, stable

715 clusters en cours d'investigation, soit 23 de plus

77 départements en vulnérabilité, soit 2 de plus

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. De même, l'évolution des hospitalisations et des cas en réanimation en 24 heures correspond à des chiffres net, tenant compte des guérisons et des décès. Dans les dernières 24 heures, en brut, 447 hospitalisations de plus ont été enregistrées et 64 admissions en réanimation.