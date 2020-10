"DIRECT. Covid en France : nouvelles annonces de Castex, Toulouse et Montpellier en alerte maximale"

COVID FRANCE. Le Premier ministre a lancé un appel solennel aux Français ce lundi 12 octobre, les incitant à davantage de solidarité contre le Covid. Les restrictions continuent de s'étendre, notamment à Montpellier et Toulouse.

09:04 - Une nouvelle version de StopCovid disponible le 22 octobre Le Premier ministre, invité ce matin sur France Info, a fait savoir qu'une nouvelle version de l'application StopCovid sera disponible le 22 octobre. Jean Castex, qui a indiqué qu'il allait l'utiliser personnellement, invite tous les Français à l'installer sur leur téléphone. Rappelons que la première version de StopCovid n'a pas été concluante et "n'a pas eu les effets escomptés", selon les mots-même du locataire de Matignon. ????️ Une nouvelle version de l'application StopCovid sera disponible le 22 octobre, annonce Jean Castex. Le Premier ministre a reconnu que l'application "n'avait pas eu les effets escomptés" pour lutter contre la pandémie.



Suivez le direct ????https://t.co/RJtz1zO9Xc pic.twitter.com/SQOBAxeYA5 — franceinfo (@franceinfo) October 12, 2020

16 000 cas de Covid-19 ont été recensés dans le pays en 24 heures dans le bilan de dimanche 11 octobre. Le dernier bilan du coronavirus en France, livré partiellement par Santé publique France, affiche également 46 décès de plus en une journée. Précision : les données hospitalières affichées ci-dessous ne sont pas des données consolidées, mais des chiffres bruts extraits du site Geodes, édité par l'agence de santé :

734 974 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 16 101 de plus

32 730 décès au total (Ehpad compris), soit 46 de plus

21 898 décès à l'hôpital, soit 46 de plus

8231 hospitalisations en cours, soit 255 de plus

1483 personnes actuellement en réanimation, soit 27 de plus

101 460 personnes sorties de l'hôpital, soit 180 de plus

Taux de positivité des tests : 11,5%, soit 0,5 point de plus

1489 clusters en cours d'investigation, soit 43 de plus

70 départements en vulnérabilité élevée, stable

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. De même, l'évolution des hospitalisations et des cas en réanimation en 24 heures correspond à des chiffres net, tenant compte des guérisons et des décès. Dans les dernières 24 heures, en brut, 503 hospitalisations de plus ont été enregistrées et 73 admissions en réanimation.

Dans son dernier bulletin épidémiologique publié ce jeudi dans la soirée, Santé publique France rapporte une "poursuite de la circulation du SARS-CoV-2 à un niveau élevé" pour la semaine 40 (du 28 septembre au 04 octobre 2020). Dans ce point réalisé chaque fin de semaine et plus complet que les bilans quotidiens, l'agence de santé s'alarme de la circulation du Covid-19 à un niveau toujours "élevé". Le nombre de cas de Covid-19 confirmés repart à la hausse alors qu'il était en diminution lors du précédent point épidémiologique. Les indicateurs classiques sont tous en hausse par rapport à la semaine 39 : augmentation du nombre de cas confirmés, du taux de positivité et d'incidence et augmentation des hospitalisations, nouvelles admissions en réanimation et décès. On observe malgré tout une poursuite de la baisse des interventions de SOS Médecins pour suspicion de Covid-19. Voici ce qu'il faut retenir :

Le nombre cas confirmés de Covid-19 repart à la hausse. Alors que le précédent point épidémiologique avait mis en avant une diminution du nombre de cas, celui-ci note une augmentation du nombre de cas confirmés de Covid-19. Sur les 860 438 personnes testées en S40, 77 980 étaient positives (72 895 en S39, +7%).

Alors que le précédent point épidémiologique avait mis en avant une diminution du nombre de cas, celui-ci note une augmentation du nombre de cas confirmés de Covid-19. Sur les 860 438 personnes testées en S40, 77 980 étaient positives (72 895 en S39, +7%). Les indicateurs épidémiologiques sont tous en augmentation. SPF note une augmentation du taux de positivité en général (9,1% , +1,4 points par rapport à S39) et en particulier chez les patients avec des symptômes (16,5%, +3,1 points par rapport à S39). Le taux national d’incidence (nombre de nouveaux cas rapporté à la population) augmente de manière légère et passe de 108,6 (S39) à 116,2 (S40). Le taux d'incidence reste particulièrement élevé pour les 15-44 ans (187).

SPF note une augmentation du taux de positivité en général (9,1% , +1,4 points par rapport à S39) et en particulier chez les patients avec des symptômes (16,5%, +3,1 points par rapport à S39). Le taux national d’incidence (nombre de nouveaux cas rapporté à la population) augmente de manière légère et passe de 108,6 (S39) à 116,2 (S40). Le taux d'incidence reste particulièrement élevé pour les 15-44 ans (187). Le nombre d’actes de SOS Médecins pour suspicion de Covid-19 est toujours en diminution, mais de manière moins marquée que les semaines précédentes (-6%, soit -302 actes par rapport aux 5 079 actes enregistrés en semaine 39). Cette baisse concerne l'ensemble des classes d'âge.

mais de manière moins marquée que les semaines précédentes (-6%, soit -302 actes par rapport aux 5 079 actes enregistrés en semaine 39). Cette baisse concerne l'ensemble des classes d'âge. Les déclarations de nouvelles hospitalisations pour Covid-19 ont légèrement augmenté en semaine 40 : 4 264 nouvelles hospitalisations déclarées, contre 4 204 en S39 (+1%), majoritairement en régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et en Île-de-France. Le nombre d'admissions en réanimation augmente lui aussi, avec 893 nouvelles admissions en S40 (+14% par rapport à S39). Pour rappel et en guise d'exemple, en S27 (29 juin-5 juillet), on comptait "seulement" 73 nouvelles admissions en réanimation.

en semaine 40 : 4 264 nouvelles hospitalisations déclarées, contre 4 204 en S39 (+1%), majoritairement en régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et en Île-de-France. Le nombre d'admissions en réanimation augmente lui aussi, avec 893 nouvelles admissions en S40 (+14% par rapport à S39). Pour rappel et en guise d'exemple, en S27 (29 juin-5 juillet), on comptait "seulement" 73 nouvelles admissions en réanimation. Le nombre hebdomadaire de déclaration de décès survenus au cours d’une hospitalisation pour Covid-19 est en augmentation par rapport à la semaine précédente : 396 en S40 contre 341 en S39.

Nous avons élaboré une carte de synthèse donnant un aperçu de la situation du coronavirus en France, mise à jour au quotidien. Y figurent une série d'indicateurs clés comme les données hospitalières, les décès, les guérisons, mais aussi des statistiques sur la progression du virus comme le taux de positivité des tests, le taux d'incidence, le "R effectif". La classification de chaque département est aussi mentionnée (rouge, alerte renforcée, alerte maximale, en vulnérabilité modérée ou élevée...).

Newsletter Actualité Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Retrouvez tous les détails sur cette cartographie et le point complet par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Si la carte ne s'affiche pas, cliquez ici

Derniers articles sur le coronavirus