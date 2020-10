"DIRECT. Covid en France : nouvelles annonces de Véran, nouvelles restrictions"

COVID FRANCE. Avec l'entrée en "zone d'alerte maximale" de plusieurs villes de France, la tendance est bien aux nouvelles restrictions face au Covid-19. Le gouvernement a par ailleurs décidé d'élargir et de renforcer le fond de solidarité aux entreprises.

19:14 - L’objectif du gouvernement est d’"arriver à ne pas se poser la question de l’état d’urgence sanitaire", selon Questionné au sujet de la dégradation de la situation sanitaire en Île-de-France, le ministre de la Santé affirme ne pas vouloir penser à un possible état d’urgence sanitaire mis en place dans la région. "Si un territoire arrive à une saturation très importante des réanimations, de l’ordre de 60% (…), l’état d’urgence sanitaire peut accompagner d’autres mesures visant à freiner la diffusion du virus", a-t-il expliqué. Olivier Véran a notamment cité la possibilité de "fermeture de commerces non-essentiels". "Si on est vigilant, si on fait attention (…), alors nous sommes capables de lutter contre l’épidémie et d’éviter" une telle situation, a-t-il affirmé. 19:03 - Le ministre de la Santé évoque le plan blanc en Île-de-France "Le plan blanc, ça veut dire que la part de patients Covid en réanimation dans les hôpitaux franciliens augmente et que la pression sanitaire est de plus en plus forte dans les hôpitaux parisiens et franciliens en général, obligeant à déprogrammer des soins", a précisé Olivier Véran. Cette déprogrammation devrait prendre "plus d’ampleur, selon le ministre. 18:58 - Olivier Véran appelle à "la responsabilisation" de chacun face au coronavirus Le ministre de la Santé a mis l'accent sur la responsabilité individuelle lors de son allocution de ce jeudi. "Je voulais appeler à la responsabilisation. Chaque Français peut agir, nous devons être vigilant dans tous les moments de notre quotidien", a déclaré Olivier Véran. 18:56 - Des signes d’amélioration dans la Nièvre et le Morbihan "La Nièvre et le Morbihan quittent les départements classés en zone d’alerte", a annoncé Olivier Véran. "Malgré ces annonces difficiles, il y a aussi des signes d’amélioration dans plusieurs endroits du territoire national", a-t-il ajouté. À Nice, Bordeaux, Rennes ou Aix-Marseille, la situation s’améliore également. 18:51 - Le taux de reproduction du coronavirus atteint 1,07, annonce Olivier Véran Au printemps dernier, le taux de reproduction se situait "aux alentours de 3", a rappelé le ministre de la Santé. Aujourd’hui, il est de 1,07. "Si le R tombe en dessous de 1, cela veut dire qu’on a été efficace pour freiner l’épidémie", a précisé Olivier Véran. 18:29 - Les villes de Toulouse et Montpellier sous surveillance pour un possible passage en alerte maximale Deux villes pourraient passer en alerte maximale dans les prochains jours. Toulouse et Montpellier sont sous surveillance, car elles présentent des "caractéristiques épidémiques inquiétantes", a annoncé Olivier Véran. Les autorités sanitaires vont ainsi observer l’évolution de la situation pour vérifier si elle "se dégrade". "Une bascule pourrait être opérée d’ici à lundi matin", a précisé le ministre de la Santé. 18:26 - Dijon et Clermont-Ferrand passent en zone d’alerte renforcée Les villes de Dijon et Clermont-Ferrand font également face à une circulation accélérée du coronavirus. Le taux d’incidence y augmente particulièrement chez les personnes âgées. C’est pour cette raison que ces deux villes passent en zone d’alerte renforcée. 18:24 - Pourquoi Lille, Lyon, Saint-Étienne et Grenoble passent en alerte maximale Quatre nouvelles métropoles sont en alerte maximale dès samedi. Olivier Véran a détaillé les données qui ont poussé les autorités sanitaires à prendre cette décision. Lille, Lyon, Grenoble et Saint-Étienne affichent, toutes les quatre, trois caractéristiques montrant une situation sanitaire dégradée : l'incidence est très élevée, tout comme celle chez personnes vulnérables, et le taux d'occupation de réanimation atteint ou dépasse les 30%. 18:19 - Lille, Grenoble, Lyon et Saint-Étienne passent en zone d'alerte maximale samedi matin "La situation se dégrade dans plusieurs métropoles", a expliqué Olivier Véran. C'est cette accélération de l'épidémie qui justifie le passage en zone d'alerte maximale de quatre métropoles dès samedi matin. Lille, Grenoble, Lyon et Saint-Étienne rejoignent ainsi Paris, la petite couronne et Aix-Marseille. 18:10 - Olivier Véran détaille ses trois mots d’ordre : "transparence, prévisibilité et responsabilisation" Le ministre de la Santé a commencé son discours ce jeudi en évoquant ses trois mots d’ordre pour faire face à l’épidémie de coronavirus : "transparence, prévisibilité et responsabilisation". Le premier concerne le partage des données et de l’état de la situation sanitaire, le deuxième évoque les outils donnés aux Français, et le troisième affirme la responsabilité de chacun. "Dans cette lutte que nous menons, nous détenons chacun de nous une part de la victoire" a expliqué Olivier Véran. 18:04 - Bruno Le Maire présent à la conférence de presse Le ministre de l'Economie va prendre la parole, aux côtés du ministre de la Santé, des annonces sont attendues en ce qui concerne les mesures de relance. Les deux hommes s'apprêtent à prendre la parole, les pupitres sont prêts et les quelques journalistes présents sur place installés. 18:00 - Selon France Inter, c'est acté : Saint-Etienne, Lyon et Grenoble placés en alerte maximale Ce ne serait pas vraiment une surprise, compte tenu de l'évolution de la situation dans ces villes, mais de nombreux élus redoutaient une telle décision : selon les informations de France Inter, Lyon, Saint-Etienne et Grenoble vont bel et bien passer en alerte maximale. Cela devrait être annoncé par Olivier Véran, lors de sa prise de parole hebdomadaire dans quelques minutes. On se dirige donc vers une fermeture des bars dans ces villes, comme c'est déjà le cas à Paris et à Marseille. 17:56 - Olivier Véran s'apprête à prendre la parole Le ministre de la Santé va faire un nouveau point sur l'état de l'épidémie de Covid-19 en France dans quelques minutes. Les services du ministère ont fixé le rendez-vous avec la presse à 18h. OIivier Véran a pris l'habitude de ne pas être (trop) en retard lors de ces conférences organisées pour faire le bilan de la situation. 17:12 - "Pas eu le temps de se remettre de la première vague" Alors qu'Aurélien Rousseau, le directeur de l'Agence régionale de santé Ile-de-France a prévenu ce jeudi qu'une "marée" attendait les hôpitaux franciliens, sur le terrain, la fatigue se fait sentir après un printemps plus qu'éprouvant. Célia Bouvier, infirmière en réanimation à l'hôpital de la Pitié-Salpétrière interrogée par LCI, n'est pas prête à affronter un afflux de patients et une tension telle qu'elle l'a connue il y a quelques mois à peine. "On nous dit qu'on n'aura pas nos congés de la Toussaint, comme on l'a vécu en mars dernier", comme le prévoit le plan blanc, réactivé ce jeudi, dit-elle. Et d'ajouter : "On manque de motivation, d'énergie : on n'a pas eu le temps de se remettre de la première vague". 16:54 - 61% des Français pensent qu’Emmanuel Macron n’a pas été à la hauteur lors de la crise sanitaire Selon un sondage BFMTV réalisé par l’institut Elabe, 61% des Français estiment que le président de la République ne s’est pas montré à la hauteur de la situation face à l’épidémie de coronavirus. Un peu plus de la moitié des cadres pensent le contraire tandis que seuls 21 des ouvriers ont une opinion positive de son action pendant cette crise. 55% des sondés pensent par ailleurs que les décisions prises par Emmanuel Macron pour régler la crise sanitaire n’ont pas été les bonnes. 16:30 - Les médecins lillois prêts à la deuxième vague "depuis un certain temps" Alors que la situation à Lille se dégrade, à tel point que la ville devrait passer dans les prochaines heures en alerte maximale, Julien Poissy, médecin réanimateur au CHU de la ville, a fait part d'un certain fatalisme au micro d'Europe 1. "On aurait préféré que ça ne recommence pas, mais on s'y prépare depuis un certain temps, et donc on se remobilise", témoigne-t-il, ne se disant pas étonné si dans les prochains jours, l'afflux de patients augmente. François-René Pruvot, président de la communauté médicale du CHU de Lille, également interrogé par Europe 1, assume : il convient bien de parler d'une deuxième vague. "Aujourd'hui, il y a une dose d'inquiétude parce qu'on a le sentiment qu'en une demi-semaine le virage se prend. Il faut donc adapter les capacités d'hospitalisation et ça n'est pas simple", explique-t-il. 16:21 - Toulouse va-t-elle échapper à l'alerte maximale ? Citée parmi les villes sous le coup d'un passage en zone d'alerte maximale, Toulouse pourrait y échapper grâce à des données qui, si elles restent hautes, n'augmentent plus. Comme l'indique LCI, le nombre de nouvelles contaminations dans la population, y compris les plus de 65 ans, connaît une stagnation rassurante. Le taux d'occupation des lits de réanimation par des patients Covid, autre critère, reste en dessous du seuil critique de 30%. Il est actuellement de 29% à Toulouse. 16:01 - Un traitement aux anticorps venu des USA ? Eli Lilly, un laboratoire pharmaceutique basé dans l'Indiana aux Etats-Unis, a annoncé avoir déposé une demande d'autorisation pour la commercialisation d'un traitement contre le Covid-19 à base d'anticorps de synthèse, concurrent de celui administré à Donald Trump pour guérir de la maladie, qui est d'ailleurs également encore expérimental. "Lilly travaille assidûment avec les régulateurs du monde entier pour rendre ces traitements disponibles", a fait savoir le directeur scientifique de l'entreprise. 15:33 - Rousseau s'explique sur l'emploi du terme "marée" Si plus grand monde ne doute de l'afflux de patients considérable à venir dans les hôpitaux parisiens, Aurélien Rousseau a mis le curseur encore un peu plus haut ce jeudi en affirmant que ces derniers allaient faire face à une "marée". Le directeur de l'Agence régionale de santé Ile-de-France a justifié l'emploi de ce terme à l'instant sur BFM TV. Aurélien Rousseau (directeur général ARS Ile-de-France): "C'est tout le champ de l'hospitalisation qui est sous la pression du coronavirus" pic.twitter.com/KA0JMBtN4n — BFMTV (@BFMTV) October 8, 2020 15:08 - Un cluster à la police judiciaire d'Orléans L'Agence régionale de santé annonce ce jeudi qu'un foyer de contaminations a été identifié au sein de la police judiciaire d'Orléans, où "huit cas de Covid-19" ont été diagnostiqués. "La situation reste sous contrôle", assure une source policière cité par La République du Centre. Il s'agit, selon cette même source, d'une situation pas "si différente de celle d'autres structures ayant pu être confrontées à des cas de Covid-19 ces derniers mois". Un dépistage "élargi" doit être mené dans les prochains jours au sein de la PJ d'Orléans. 14:57 - L'inégalité hommes-femmes face aux Covid-19 se confirme Pour l'heure, le phénomène est difficile à expliquer, mais les chiffres sont implacables : les hommes meurent plus du Covid-19 que les femmes. Alors que les contaminations touchent les deux sexes à parts égales, les disparités au niveau des décès sont spectaculaires, avec par exemple, en Thaïlande, une mortalité qui concerne 76% d'hommes et 24% de femmes. En France, la différence est moins marquée, mais elle existe malgré tout (59%-41%).Tout ce que l'on sait, c'est que cela avait été déjà observé lors des épidémies de SARS-CoV-1 en Chine et de MERS-CoV au Moyen-Orient, même si deux hypothèses ont été mises en avant. La première justifie ce phénomène par la présence, chez les femmes, de deux chromosomes X portant les gênes immunitaires, contre un seul chez les hommes. La deuxième met en avant le fait que ces derniers fument plus que les femmes, ce qui accroit les risques pulmonaires également liés au Covid-19. 14:33 - Nouveau bilan mondial du Covid-19 Le dernier bilan du Covid-19 dans le monde, réalisé par l'AFP à partir de chiffres officiels, fait état de 1 057 084 décès à travers la planète depuis l'apparition de la pandémie en décembre 2019 à Wuhan, en Chine. 36 246 220 cas de contaminations ont été officiellement diagnostiqués, dont 25 100 100 sont aujourd'hui considérés comme guéris. Ces dernières 24 heures, on compte 5 815 nouveaux décès et 334 225 nouvelles contaminations. 13:43 - Nouveau centre de dépistage en Seine-et-Marne La ville de Lognes, en Seine-et-Marne, a inauguré un nouveau centre de dépistage du Covid-19. Pour l'heure, il s'agit d'une opération uniquement réservé au cas contact et aux personnes symptomatiques. A partir du 19 octobre, tout le monde pourra venir se faire tester, à condition d'être muni d'une carte vitale ou d’une attestation de droits de l’Assurance maladie. Les résultats sont promis en 24 heures. 13:18 - Le chef des urgences du CHU de Lille plaide pour des mesures Alors qu'il fait de moins en moins de doutes quant au passage de Lille en alerte maximale, le chef des urgences du CHU lillois Patrick Goldstein insiste sur le fait que les mesures qui accompagnent cette bascule sont nécessaires. "Il se passe ce que nous avions malheureusement prévu (...), une augmentation de l'incidence chez les sujets jeunes, c'était lié à la rentrée scolaire, à la rentrée universitaire", a-t-il constaté, plaidant pour que "les mesures qui ont été appliquées à Paris" le soient aussi à Lille. 12:55 - "Une marée très forte" dans les hôpitaux parisiens ? Dans une prise de parole ce jeudi auprès de l'AFP, Aurélien Rousseau s'est voulu très alarmiste quant aux prochaines semaines que vont endurer les hôpitaux parisiens. Justifiant la réactivation du plan blanc en Ile-de-France, le directeur de l'Agence régionale de santé IDF a parlé d'une "décision lourde" qui "veut dire qu'on va prendre une marée très forte et qu'il faut mettre toutes les forces dans la bataille". LIRE PLUS

Mercredi 7 octobre, le dernier bilan de Santé publique France affiche un nouveau record des contaminations au coronavirus. Plus de 18 000 nouveaux cas ont été enregistrés en 24 heures. Par ailleurs, 80 personnes sont décédées à la suite d'une contamination entre mardi et mercredi. Le détail des chiffres de l'épidémie :

653 509 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 18 746 de plus

32 445 décès au total (Ehpad compris), soit 80 de plus

21 660 décès à l'hôpital, soit 80 de plus

7 536 hospitalisations en cours, soit 138 de plus

1 416 personnes actuellement en réanimation, soit 10 de moins

99 793 personnes sorties de l'hôpital, soit 498 de plus

Taux de positivité des tests : 9,1%, soit 0,1 point de plus

1 267 clusters en cours d'investigation, soit 69 de moins

67 départements en vulnérabilité élevée, stable

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. De même, l'évolution des hospitalisations et des cas en réanimation en 24 heures correspond à des chiffres net, tenant compte des guérisons et des décès. Dans les dernières 24 heures, en brut, 789 hospitalisations de plus ont été enregistrées et 143 admissions en réanimation.

Dans son dernier bulletin épidémiologique publié jeudi dernier dans la soirée, Santé publique France rapporte une "poursuite de la circulation du SARS-CoV-2 à un niveau élevé" pour la semaine 39 (du 21 au 27 septembre 2020). Dans ce point réalisé chaque fin de semaine et plus complet que les bilans quotidiens, l'agence de santé s'alarme d'une "augmentation du taux de positivité chez l’ensemble des personnes testées particulièrement marquée chez les patients avec des symptômes (13,4%, +6,1 points)" et relève aussi une hausse des hospitalisations, nouvelles admissions en réanimation et décès. Santé publique France fait part, malgré tout, d'indicateurs un peu plus encourageants : diminution du nombre de cas chez les cas symptomatiques (-3,5%) et chez les cas asymptomatiques (-7%) et baisse des interventions de SOS Médecins pour suspicion de Covid-19 (-27%). Voici ce qu'il faut retenir :

Le nombre cas confirmés de Covid-19 est en très légère diminution. En S39, par rapport à la S38, une diminution des nombre de cas était observé chez les cas symptomatiques (-3,5%) et chez les cas asymptomatiques (-7%), note Santé publique France.

En S39, par rapport à la S38, une diminution des nombre de cas était observé chez les cas symptomatiques (-3,5%) et chez les cas asymptomatiques (-7%), note Santé publique France. Les indicateurs épidémiologiques sont toujours dans le rouge. SPF note une augmentation du taux de positivité chez l’ensemble des personnes testées particulièrement marquée chez les patients avec des symptômes (13,4%, +6,1 points). Le taux de positivité national hebdomadaire était en S39 de 7,6% (calculé sur les tests valides), en augmentation par rapport au taux consolidé de la semaine précédente (6,4% en S38 soit +1,2 point). Le taux national d’incidence (nombre de nouveaux cas rapporté à la population) était de 105 cas/100 000 habitants en S39 et est resté stable par rapport au taux consolidé de la semaine précédente (110 cas /100 000 hab. en S38, -5%). Ce même taux d'incidence a diminué chez les 0-14 ans et les 15-44 ans.

SPF note une augmentation du taux de positivité chez l’ensemble des personnes testées particulièrement marquée chez les patients avec des symptômes (13,4%, +6,1 points). Le taux de positivité national hebdomadaire était en S39 de 7,6% (calculé sur les tests valides), en augmentation par rapport au taux consolidé de la semaine précédente (6,4% en S38 soit +1,2 point). Le taux national d’incidence (nombre de nouveaux cas rapporté à la population) était de 105 cas/100 000 habitants en S39 et est resté stable par rapport au taux consolidé de la semaine précédente (110 cas /100 000 hab. en S38, -5%). Ce même taux d'incidence a diminué chez les 0-14 ans et les 15-44 ans. Le nombre d’actes de SOS Médecins pour suspicion de Covid-19 était en diminution (-27%, soit -1 897 actes par rapport aux 6 967 actes enregistrés en semaine 38). La diminution du nombre d’actes hebdomadaire est observée pour la seconde semaine consécutive chez les enfants. En S39, la diminution est aussi observée chez les adultes. La diminution est observée dans presque toutes les régions, à l’exception de la Bretagne qui connait une hausse importante.

(-27%, soit -1 897 actes par rapport aux 6 967 actes enregistrés en semaine 38). La diminution du nombre d’actes hebdomadaire est observée pour la seconde semaine consécutive chez les enfants. En S39, la diminution est aussi observée chez les adultes. La diminution est observée dans presque toutes les régions, à l’exception de la Bretagne qui connait une hausse importante. Les nouvelles hospitalisations et les décès liés au Covid-19 ont augmenté. Les déclarations de nouvelles hospitalisations sont en hausse pour la dixième semaine consécutive en semaine 39 : 4 204 nouvelles hospitalisations déclarées en S39 (3 657 en S38). Le taux hebdomadaire d’admissions en réanimation, passé de 599 en S38 à 786 en S39 au niveau national, a augmenté dans toutes les régions excepté en Corse, en Centre-Val-de-Loire (taux en diminution), en Provence-Alpes-Côte d’Azur, en Auvergne-Rhône-Alpes et en Nouvelle-Aquitaine (taux stables). Le nombre hebdomadaire de décès survenus au cours d’une hospitalisation est de 341 en S39 contre 252 en S38.

Nous avons élaboré une carte de synthèse donnant un aperçu de la situation du coronavirus en France, mise à jour au quotidien. Y figurent une série d'indicateurs clés comme les données hospitalières, les décès, les guérisons, mais aussi des statistiques sur la progression du virus comme le taux de positivité des tests, le taux d'incidence, le "R effectif". La classification de chaque département est aussi mentionnée (rouge, alerte renforcée, alerte maximale, en vulnérabilité modérée ou élevée...).

Newsletter Actualité Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Retrouvez tous les détails sur cette cartographie et le point complet par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Si la carte ne s'affiche pas, cliquez ici

Derniers articles sur le coronavirus