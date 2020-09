"Direct. Covid en France : Paris et Lyon bientôt en "alerte maximale" ?"

COVID FRANCE. Alors que plus de 8 000 cas de Covid-19 ont été recensés pour la seule journée du mardi 29 septembre, plusieurs seuils d'alerte ont été franchis à Paris mais aussi à Lyon et dans d'autres métropoles françaises.

Situation préoccupante dans certaines métropoles françaises, dont Paris, alors que la circulation du virus se poursuit dans l'Hexagone. Après le bilan du 29 septembre de Santé publique France, on apprend que plusieurs seuils d'alerte qui déterminent si un département et une région passent en zone d'alerte maximale ou non ont été franchis à Paris. Sur le plateau de France Info, Anne Souyris, adjointe à la maire de Paris en charge de la santé, exprimait son inquiétude ce matin. "Sur les différents critères du gouvernement pour passer en zone écarlate, nous en avons dépassé deux". Lyon et Lille sont également concernées, avec des taux d'incidence dépassant le seuil d'alerte dans la population générale et chez les plus de 60 ans. Le Ministère de la Santé indique n'avoir pas encore pris de décision quant au durcissement des restrictions dans ces métropoles. Des annonces pourraient avoir lieu en fin de semaine.

Les derniers chiffres de Santé publique France liés à l'épidémie du coronavirus sont tombés mardi 29 septembre. Le bilan est une nouvelle fois inquiétant, avec 31 893 décès au total, soit 85 supplémentaires ces dernières 24 heures. Concernant les nouveaux cas de Covid-19, 8 051 ont été enregistrés en 24 heures.

550 690 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 8051 de plus

45 090 cas en Ehpad (mis à jour ce mardi soir)

31 893 décès au total (Ehpad compris), soit 85 de plus

21 201 décès à l'hôpital, soit 59 de plus

10 692 décès en Ehpad, soit 26 de plus depuis vendredi

6 500 hospitalisations en cours, soit 85 de plus

1 204 personnes actuellement en réanimation, soit 40 de plus

96 327 personnes sorties de l'hôpital, soit 553 de plus

Taux de positivité des tests : 7,6%, soit 0,1 point de plus

1 265 clusters en cours d'investigation, soit 19 de plus

64 départements en vulnérabilité élevée, soit 4 de plus

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. De même, l'évolution des hospitalisations et des cas en réanimation en 24 heures correspond à des chiffres net, tenant compte des guérisons et des décès. Dans les dernières 24 heures, en brut, 698 hospitalisations de plus ont été enregistrées et 165 admissions en réanimation.

Lire aussi