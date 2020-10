"DIRECT. Covid en France : Paris face aux restrictions, Lyon, Lille, Toulouse se préparent"

COVID FRANCE. La circulation du Covid-19 a atteint un niveau si préoccupant à Paris que la capitale et la petite couronne doivent se plier à des nouvelles restrictions. D'autres grandes villes s'apprêtent à durcir les réglementations. Les dernières infos sur les avancées du coronavirus en France.

10:47 - Création d'un conseil scientifique à Marseille Comme l'indique Samia Ghali ce lundi sur Twitter, la proposition de la deuxième adjointe à la mairie de Marseille de créer un conseil scientifique propre à la cité phocéenne a été acceptée par Benoît Payan, premier adjoint. "Cet outil nous sera utile pour le Covid et demain pour gérer au mieux les problèmes de santé publique", a expliqué Samia Ghali. 10:37 - "Il faudra s'habituer à ce que les règles évoluent" Martin Hirsch était invité ce lundi matin dans la matinale de Franceinfo et selon le directeur de l'AP-HP, "il faudra s'habituer à ce que les règles évoluent", notamment à Paris, qui va passer en zone d'alerte maximale, "parce que les connaissances évoluent, parce que les techniques peuvent évoluer pour se protéger, parce que les discussions permettent peut-être de renforcer dans un certain moment et pas un autre". Martin Hirsch a expliqué pourquoi les bars, plutôt que les restaurants, allaient être concernés par la mesure de fermeture totale. "Il y a plutôt les bars que les restaurants pour des raisons simples : il suffit d'aller dans un endroit où il y a un distributeur de bière, où les gens se précipitent, les uns face aux autres, à remplir leur verre", a-t-il fait savoir 10:28 - L'AP-HP a besoin de renfort Alors que les contaminations au Covid-19 augmentent significativement à Paris, à tel point que la capitale s'apprête à passer en zone d'alerte maximale, l'AP-HP, via le compte Twitter de la réserve civique, a publié un appel à l'aide. ????U.R.G.E.N.T????



L'#APHP a besoin de renfort pour aider au suivi téléphonique ???? des patients des hôpitaux de #Paris porteurs ou suspectés de la #COVID19



????Engagez-vous sur https://t.co/IcssnTCodC pic.twitter.com/DFq7ZwQPqZ — Réserve Civique #JeVeuxAider (@ReserveCivique) October 4, 2020 10:08 - Quel est le nombre de cas de Covid à Paris ? Comme l'indique ce graphique de Santé publique France, le nombre de cas de Covid-19 à Paris a explosé à partir de la mi-août. Il est actuellement de 1 155, soit le département en comptant le plus au niveau national. 09:57 - Pécresse appelle à "l'autodiscipline" Invitée sur le plateau de France 2 ce lundi matin, Valérie Pécresse a appelé "les Franciliens à l'autodiscipline et à reprendre le chemin du télétravail" face à la recrudescence actuelle du Covid-19 en Ile-de-France. La présidente de la région a estimé que cela aurait pour effet de "lisser les heures de pointe" et ainsi de réduire la circulation du coronavirus. "Nous allons devoir vivre avec le virus tant que l'on aura pas de traitement, de vaccin", a ajouté l'ancienne ministre, qui s'est dite satisfaite des mesures prises par le gouvernement, à savoir la fermeture des bars mais pas des restaurants. 09:36 - Pression hospitalière grandissante dans la Sarthe La Sarthe connaît actuellement une recrudescence des cas de contaminations au Covid-19 chez les personnes âgées, installant progressivement une pression sur les services hospitaliers. "La différence entre le mois d’août et aujourd’hui est le fait que nous avons un effet plus important sur l’hôpital", a expliqué Stephan Domingo, directeur territorial de l’Agence Régionale de Santé (ARS) de la Sarthe, au site actu.fr, estimant qu'"au début du mois de septembre, le virus touchait surtout les jeunes avec peu d’effet sur les services hospitaliers". Le taux d'incidence dans la Sarthe reste malgré tout bien en dessous des départements les plus touchés par le retour du coronavirus : il est actuellement de 68,9. 09:16 - "Nous sommes en train de connaître une vraie grande deuxième vague" Ce lundi 5 octobre, Le Monde fait état des préoccupations de l'Elysée sur les recrudescences du coronavirus dans les grandes villes de France. Un proche du président de la République le reconnaît, donnant le ton général de la présidence : "Nous sommes en train de connaître une vraie grande deuxième vague". Le journal ajoute qu'un nouveau conseil de défense sanitaire doit être organisé cette semaine. 09:11 - Anne Hidalgo sur le rebond du Covid à Paris : "La situation est très grave" Invitée du Grand Jury sur RTL hier, la maire de Paris, Anne d'Hidalgo a estimé que "la situation [était] très grave" dans la capitale, où se trouve "l'essentiel des clusters" de Covid-19. Pour l'élue, la fermeture des bars et restaurants pourrait être évitée "en renforçant les mesures sanitaires", avec "une adaptation locale aux situations tous les 15 jours". "Si on veut être efficaces, il faut se projeter, avec douze à dix-huit mois d’une situation dans laquelle il va y avoir des hauts et des bas. Se protéger dans ces douze à dix-huit mois, ça veut dire avoir une méthode. On ne peut pas être dans un “stop and go” permanent de nos activités", a-t-elle ajouté. 09:07 - Les restaurants doivent rouvrir à Marseille et Aix-en-Provence Si la situation sanitaire est encore très préoccupante à Marseille et dans les Bouches-du-Rhône, avec une circulation encore très active, le gouvernement a été sensible aux arguments des restaurateurs et devrait annoncer ce lundi 5 septembre que les établissements de restauration pourront ouvrir leurs portes, même en zone d'alerte maximale, mais en respectant des règles extrêmement strictes, qui seront annoncées et précisées dans la journée.

Selon le dernier bilan de l'épidémie de Covid-19, communiqué par Santé publique France ce dimanche 4 octobre, le taux de positivité des tests s'établit désormais à 8,2%, contre 7,9 la veille et 7,7% vendredi. Plus de 12 000 nouveaux cas de coronavirus et 32 décès supplémentaires ont été enregistrés dans les dernières 24 heures.

619 190 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 12 565 de plus

32 230 décès au total (Ehpad compris), soit 32 de plus

21 449 décès à l'hôpital, soit 32 de plus

Taux de positivité des tests : 8,2%, soit 0,3 point de plus

1340 clusters en cours d'investigation, soit 46 de plus

66 départements en vulnérabilité élevée, stable

Dans son dernier bulletin épidémiologique publié jeudi dernier dans la soirée, Santé publique France rapporte une "poursuite de la circulation du SARS-CoV-2 à un niveau élevé" pour la semaine 39 (du 21 au 27 septembre 2020). Dans ce point réalisé chaque fin de semaine et plus complet que les bilans quotidiens, l'agence de santé s'alarme d'une "augmentation du taux de positivité chez l’ensemble des personnes testées particulièrement marquée chez les patients avec des symptômes (13,4%, +6,1 points)" et relève aussi une hausse des hospitalisations, nouvelles admissions en réanimation et décès. Santé publique France fait part, malgré tout, d'indicateurs un peu plus encourageants : diminution du nombre de cas chez les cas symptomatiques (-3,5%) et chez les cas asymptomatiques (-7%) et baisse des interventions de SOS Médecins pour suspicion de Covid-19 (-27%). Voici ce qu'il faut retenir :

Le nombre cas confirmés de Covid-19 est en très légère diminution. En S39, par rapport à la S38, une diminution des nombre de cas était observé chez les cas symptomatiques (-3,5%) et chez les cas asymptomatiques (-7%), note Santé publique France.

En S39, par rapport à la S38, une diminution des nombre de cas était observé chez les cas symptomatiques (-3,5%) et chez les cas asymptomatiques (-7%), note Santé publique France. Les indicateurs épidémiologiques sont toujours dans le rouge. SPF note une augmentation du taux de positivité chez l’ensemble des personnes testées particulièrement marquée chez les patients avec des symptômes (13,4%, +6,1 points). Le taux de positivité national hebdomadaire était en S39 de 7,6% (calculé sur les tests valides), en augmentation par rapport au taux consolidé de la semaine précédente (6,4% en S38 soit +1,2 point). Le taux national d’incidence (nombre de nouveaux cas rapporté à la population) était de 105 cas/100 000 habitants en S39 et est resté stable par rapport au taux consolidé de la semaine précédente (110 cas /100 000 hab. en S38, -5%). Ce même taux d'incidence a diminué chez les 0-14 ans et les 15-44 ans.

SPF note une augmentation du taux de positivité chez l’ensemble des personnes testées particulièrement marquée chez les patients avec des symptômes (13,4%, +6,1 points). Le taux de positivité national hebdomadaire était en S39 de 7,6% (calculé sur les tests valides), en augmentation par rapport au taux consolidé de la semaine précédente (6,4% en S38 soit +1,2 point). Le taux national d’incidence (nombre de nouveaux cas rapporté à la population) était de 105 cas/100 000 habitants en S39 et est resté stable par rapport au taux consolidé de la semaine précédente (110 cas /100 000 hab. en S38, -5%). Ce même taux d'incidence a diminué chez les 0-14 ans et les 15-44 ans. Le nombre d’actes de SOS Médecins pour suspicion de Covid-19 était en diminution (-27%, soit -1 897 actes par rapport aux 6 967 actes enregistrés en semaine 38). La diminution du nombre d’actes hebdomadaire est observée pour la seconde semaine consécutive chez les enfants. En S39, la diminution est aussi observée chez les adultes. La diminution est observée dans presque toutes les régions, à l’exception de la Bretagne qui connait une hausse importante.

(-27%, soit -1 897 actes par rapport aux 6 967 actes enregistrés en semaine 38). La diminution du nombre d’actes hebdomadaire est observée pour la seconde semaine consécutive chez les enfants. En S39, la diminution est aussi observée chez les adultes. La diminution est observée dans presque toutes les régions, à l’exception de la Bretagne qui connait une hausse importante. Les nouvelles hospitalisations et les décès liés au Covid-19 ont augmenté. Les déclarations de nouvelles hospitalisations sont en hausse pour la dixième semaine consécutive en semaine 39 : 4 204 nouvelles hospitalisations déclarées en S39 (3 657 en S38). Le taux hebdomadaire d’admissions en réanimation, passé de 599 en S38 à 786 en S39 au niveau national, a augmenté dans toutes les régions excepté en Corse, en Centre-Val-de-Loire (taux en diminution), en Provence-Alpes-Côte d’Azur, en Auvergne-Rhône-Alpes et en Nouvelle-Aquitaine (taux stables). Le nombre hebdomadaire de décès survenus au cours d’une hospitalisation est de 341 en S39 contre 252 en S38.

Les zones rouges ou "en alerte" sont les départements suivants : Ain, Alpes-de-Haute-Provence, Ariège, Aude, Aveyron, Calvados, Charente, Corrèze, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Côte-d'Or, Doubs, Drôme, Eure, Gard, Gers, Indre-et-Loire, Landes, Haute-Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lozère, Maine-et-Loire, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Morbihan, Nièvre, Oise, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Saône-et-Loire, Sarthe, Savoie, Seine-et-Marne, Yvelines, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vienne, Haute-Vienne, Territoire de Belfort, Essonne, Val-d'Oise, Yonne, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte, Alpes-Maritimes, Hautes-Alpes, Haute-Garonne, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Isère, Loire, Nord, Rhône, Paris, Seine-Maritime, Hauts-de-Seine, Seine–Saint-Denis, Val-de-Marne, Bouches-du-Rhône, Guadeloupe. Dans ces départements, la jauge des rassemblements est limitée à 30 personnes maximum ; le préfet peut prendre des mesures spécifiques pour lutter contre le Covid-19.

sont les départements suivants : Ain, Alpes-de-Haute-Provence, Ariège, Aude, Aveyron, Calvados, Charente, Corrèze, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Côte-d'Or, Doubs, Drôme, Eure, Gard, Gers, Indre-et-Loire, Landes, Haute-Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lozère, Maine-et-Loire, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Morbihan, Nièvre, Oise, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Saône-et-Loire, Sarthe, Savoie, Seine-et-Marne, Yvelines, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vienne, Haute-Vienne, Territoire de Belfort, Essonne, Val-d'Oise, Yonne, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte, Alpes-Maritimes, Hautes-Alpes, Haute-Garonne, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Isère, Loire, Nord, Rhône, Paris, Seine-Maritime, Hauts-de-Seine, Seine–Saint-Denis, Val-de-Marne, Bouches-du-Rhône, Guadeloupe. Dans ces départements, la jauge des rassemblements est limitée à 30 personnes maximum ; le préfet peut prendre des mesures spécifiques pour lutter contre le Covid-19. Les zones en "alerte renforcée" (ou super-rouges) sont les métropoles de Lyon, Nice et Bordeaux, Lille, Toulouse, Saint Etienne, Rennes, Paris et la petite couronne, Rouen, Grenoble et Montpellier. dans ces zones, les rassemblements de plus de 10 personnes dans l’espace public sont interdits, les bars et restaurants doivent fermer à 22h maximum ; les salles de sports, les gymnases, les salles des fêtes sont fermés, la jauge des grands événements est limitée à 1 000 personnes ; les fêtes locales ou étudiantes sont interdites ; le télétravail doit être favorisé.

sont les métropoles de Lyon, Nice et Bordeaux, Lille, Toulouse, Saint Etienne, Rennes, Paris et la petite couronne, Rouen, Grenoble et Montpellier. dans ces zones, les rassemblements de plus de 10 personnes dans l’espace public sont interdits, les bars et restaurants doivent fermer à 22h maximum ; les salles de sports, les gymnases, les salles des fêtes sont fermés, la jauge des grands événements est limitée à 1 000 personnes ; les fêtes locales ou étudiantes sont interdites ; le télétravail doit être favorisé. Les zones en "alerte maximale" (écarlates) sont Marseille, Aix et La Guadeloupe. En plus des dispositions des zones en alerte renforcée, les restaurant et bars sont fermés dès samedi 26 septembre pour une période de deux semaines.

Nous avons élaboré une carte de synthèse donnant un aperçu de la situation du coronavirus en France, mise à jour au quotidien. Y figurent une série d'indicateurs clés comme les données hospitalières, les décès, les guérisons, mais aussi des statistiques sur la progression du virus comme le taux de positivité des tests, le taux d'incidence, le "R effectif". La classification de chaque département est aussi mentionnée (rouge, alerte renforcée, alerte maximale, en vulnérabilité modérée ou élevée...).

Retrouvez tous les détails sur cette cartographie et le point complet par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Si la carte ne s'affiche pas, cliquez ici

