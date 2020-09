"DIRECT. Covid en France : plan pour Noël, optimisme sur les guérisons, transfert d'hôpitaux... Les infos du 28 septembre"

COVID FRANCE. Certains patients des hôpitaux de Lyon et Marseille transférés à Paris, une stratégie pour éviter un reconfinement ; des chiffres rassurants sur les guérisons ; des cas en augmentation... Les dernières infos sur le coronavirus en France.

10:28 - Plus d'un millier de fêtards évacués en Seine-Saint-Denis Alors que les rassemblements de plus de dix personnes sont interdits, dans le contexte actuel de la crise du Covid-19, entre 1 000 et 2 000 fêtards ont été évacués, dans la nuit de samedi à dimanche, rapporte Le Parisien. Ces personnes étaient réunies à l'occasion d'une rave-party organisée dans un entrepôt, à La Courneuve, en Seine-Saint-Denis. 10:14 - Raoult dénonce la "panique" Invité dans la matinale de RTL ce lundi, Didier Raoult a déploré la "panique" provoquée par la stratégie du gouvernement dans sa lutte contre le Covid-19. Selon le célèbre et controversé professeur marseillais, les mesures prises sont excessives. "Je pensais et je pense toujours, je n'ai pas changé, que la peur est pire que le mal. Et c'est ce qu'il se passe. Il y a trop d'affolement, trop de nervosité, trop de panique. On regardera à la fin. Le poids de la mortalité à côté du poids social va être négligeable. Le poids social va être considérable car la peur n'a pas su être gérée", a-t-il affirmé. 09:58 - L'Inserm se prononce sur l'arrivée d'un vaccin Interrogé ce lundi matin sur l'antenne de Franceinfo, le PDG de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) s'est prononcé sur les délais qui nous séparent de l'arrivée d'un vaccin contre le Covid-19. "Dans les meilleurs scénarios optimistes, on pourrait avoir un vaccin au cœur de l'hiver", a assuré Gilles Bloch, jugeant la "mobilisation extraordinaire de la communauté scientifique, de la communauté industrielle, avec 300 projets qui sont lancés dans le monde entier". Des essais cliniques vont bientôt débuter en France, révèle-t-il. "On a mis en place une plateforme de recrutement pour des volontaires sains, pour pouvoir accueillir des essais de grande taille en France", a expliqué Gilles Bloch. 09:45 - Le télétravail encore "très recommandé" Alors que le Covid-19 circule à nouveau très intensément, la ministre du Travail Elisabeth Borne a encouragé les sociétés qui le peuvent à recourir au télétravail, qui plus est dans les zones de circulation active du coronavirus. "Le télétravail est très recommandé, surtout dans les zones où le virus circule activement", a-t-elle déclaré sur BFM TV. 09:38 - Nouvelle campagne de tests dans le Grand Est L'Agence régionale de santé et la métropole de Troyes organisent une nouvelle campagne de dépistage ouverte à tous les habitants de Troyes et des communes de la métropole. Il s'agit de tests gratuits, sans rendez-vous ni ordonnance médicale. L'opération débute ce mardi de 15h à 18h sur la place du Marché. Retrouvez l'ensemble des dates sur le site de l'Est éclair. 09:22 - Optimisme sur les guérisons du Covid : les mots rassurants du patron de l'Inserm Invité ce lundi matin sur France Info ce lundi 28 septembre 2020, Gilles Bloch, le PDG de l'Inserm, a expliqué pourquoi les malades du Covid qui doivent être hospitalisés sont moins nombreux à être transférés en réanimation. "On s'est énormément amélioré sur la méthode de soin. Aujourd'hui la probabilité de passage en réanimation a été divisée par deux pour un patient qui arrive à l'hôpital. [...] On est vraiment sur des progrès significatifs". Le professeur appelle tout de même à la prudence, indiquant que "dans les meilleurs scénarios optimistes, on pourrait avoir un vaccin au coeur de l'hiver" contre le Covid-19. "On s'est énormément amélioré sur la méthode de soin. Aujourd'hui la probabilité de passage en réanimation a été divisée par deux pour un patient qui arrive à l'hôpital", poursuit Gilles Bloch, le PDG de l'Inserm. "On est vraiment sur des progrès significatifs" pic.twitter.com/24a88OCebV — franceinfo (@franceinfo) September 28, 2020 27/09/20 - 18:28 - Le festival international du cirque de Massy reporté FIN DU DIRECT - À Massy (Essonne), le festival international du cirque est reporté pour la seconde fois, indique Le Parisien. En janvier dernier, la 28e édition de cet événement avait été remise à plus tard, en raison de la grève des transports en commun. Cette fois-ci, c'est la crise sanitaire du Covid-19 qui contraint les organisateurs à reporter le rendez-vous d'un an. 27/09/20 - 18:02 - Olivier Véran : "Je ne regrette pas d'avoir laissé les Français retrouver une vie normale cet été" Alors que le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé de nouvelles mesures restrictives mercredi, pour limiter la propagation du Covid-19, il est revenu sur la gestion de la crise sanitaire de ces dernières semaines : "Je ne regrette pas d'avoir laissé les Français retrouver une vie normale cet été", a-t-il confié lors de son interview au Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI. 27/09/20 - 17:33 - Plus de 70% des Français prêts à se reconfiner D'après un sondage de l'Ifop pour le JDD publié de dimanche, 72% des Français se disent prêts à respecter un reconfinement, durant au moins 15 jours. Comme le précise LCI qui cite cette enquête, 80% des Français accepteraient de moins voir des membres de leur famille. Aussi, 68% des sondés sont inquiets pour leur santé, et 86% des conséquences du virus.

Combien de cas et de morts du Covid-19 en France ? Dernier bilan Santé publique France a publié ses derniers chiffres liés à la crise de Covid-19 dimanche 27 septembre. Le bilan reste élevé puisque la barre des 11 000 nouveaux cas a, une nouvelle fois été franchie. Concernant les décès, 27 personnes sont mortes durant les dernières 24 heures dans les hôpitaux. 538 569 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 11 123 de plus

31 727 décès au total (Ehpad compris), soit 27 de plus

21 061 décès à l'hôpital, soit 27 de plus

Taux de positivité des tests : 7,4%, soit 0,2 point de plus

1230 clusters en cours d'investigation, soit 47 de plus

101 départements en vulnérabilité, stable Quelle est l'évolution du Covid-19 en France ?

Dans son dernier bulletin épidémiologique, en date du 24 septembre, Santé publique France rapporte une "augmentation des passages aux urgences, des nouvelles hospitalisations, des admissions en réanimation et des décès liés au SARS-CoV-2 survenus en milieu hospitalier" pour la semaine 38 (du 14 au 20 septembre 2020). Dans ce point réalisé chaque fin de semaine et plus complet que les bilans quotidiens, l'agence de santé s'alarme d'une "augmentation exponentielle des admissions en réanimation" et relève aussi une nette hausse de la circulation du Covid chez les 65 ans et plus. Santé publique France s'inquiète également de la sous-estimation de l'augmentation du nombre de cas confirmés "due à la probable saturation des capacités diagnostiques" ainsi que de la probable sous-estimation du nombre de clusters. Voici ce qu'il faut retenir :

Le nombre cas confirmés de Covid-19 augmente encore et toujours. On compte 66 671 nouveaux cas en semaine 38 (+8%). "Cependant, du fait de la saturation des capacités diagnostiques et de l'augmentation des délais de rendus de résultats pouvant aller au-delà de 7 jours, la durée de consolidation des données SI-DEP s'allonge et les nombres hebdomadaires de nouveaux cas confirmés est potentiellement sous-estimé ces dernières semaines", écrit Santé publique France.

On compte 66 671 nouveaux cas en semaine 38 (+8%). "Cependant, du fait de la saturation des capacités diagnostiques et de l'augmentation des délais de rendus de résultats pouvant aller au-delà de 7 jours, la durée de consolidation des données SI-DEP s'allonge et les nombres hebdomadaires de nouveaux cas confirmés est potentiellement sous-estimé ces dernières semaines", écrit Santé publique France. Les indicateurs épidémiologiques sont donc dans le rouge. Le taux de positivité grimpe de 5,5 à 6,2%. Le taux d'incidence atteint 99 cas pour 100 000 habitant, soit une augmentation de 8%. Ce dernier a augmenté dans toutes les classes d'âge sauf chez les 0-14 ans (-2%). Paradoxalement, le nombre de reproduction baisse encore légèrement, de 1,09 à 1,06, mais reste "significativement supérieur à 1", souligne Santé publique France.

Le taux de positivité grimpe de 5,5 à 6,2%. Le taux d'incidence atteint 99 cas pour 100 000 habitant, soit une augmentation de 8%. Ce dernier a augmenté dans toutes les classes d'âge sauf chez les 0-14 ans (-2%). Paradoxalement, le nombre de reproduction baisse encore légèrement, de 1,09 à 1,06, mais reste "significativement supérieur à 1", souligne Santé publique France. Les cas se multiplient chez les plus de 65 ans . Chez les personnes de 65 à 74 ans, le nombre de cas a été multiplié par 3 depuis la mi-août. Il a été multiplié par 4 depuis chez les 75 ans et plus. L'augmentation de l'incidence était aussi plus importante chez les 75 ans et plus (+16%) et chez les 65-74 ans (+16%). "L'augmentation des cas chez les personnes âgées est inquiétante car ces personnes sont parmi les plus à risque de complication de Covid-19", écrit SPF, qui rappelle qu'au moins 92% des cas de Covid-19 décédés depuis le début de l'épidémie étaient âgés de 65 ans ou plus.

. Chez les personnes de 65 à 74 ans, le nombre de cas a été multiplié par 3 depuis la mi-août. Il a été multiplié par 4 depuis chez les 75 ans et plus. L'augmentation de l'incidence était aussi plus importante chez les 75 ans et plus (+16%) et chez les 65-74 ans (+16%). "L'augmentation des cas chez les personnes âgées est inquiétante car ces personnes sont parmi les plus à risque de complication de Covid-19", écrit SPF, qui rappelle qu'au moins 92% des cas de Covid-19 décédés depuis le début de l'épidémie étaient âgés de 65 ans ou plus. Le nombre de clusters recensés pose question . Il demeure à un niveau élevé avec 391 clusters contre 428 en semaine 37. Les entreprises hors établissements de santé restent parmi les types de collectivités les plus représentées pour la survenue de clusters (26%), puis le milieu familial élargi (plusieurs foyers), les évènements publics/privés rassemblant de manière temporaire des personnes (20%) et le milieu scolaire et universitaire (16%). Le nombre de clusters en Ehpad est en légère hausse avec 77 clusters signalés (contre 70 en S37). Mais "du fait de l'augmentation de la circulation virale sur l'ensemble du territoire, le nombre de clusters identifié est probablement largement sous-estimé", indique l'agence de santé publique.

. Il demeure à un niveau élevé avec 391 clusters contre 428 en semaine 37. Les entreprises hors établissements de santé restent parmi les types de collectivités les plus représentées pour la survenue de clusters (26%), puis le milieu familial élargi (plusieurs foyers), les évènements publics/privés rassemblant de manière temporaire des personnes (20%) et le milieu scolaire et universitaire (16%). Le nombre de clusters en Ehpad est en légère hausse avec 77 clusters signalés (contre 70 en S37). Mais "du fait de l'augmentation de la circulation virale sur l'ensemble du territoire, le nombre de clusters identifié est probablement largement sous-estimé", indique l'agence de santé publique. Les médecins et hôpitaux voient leur charge croître . Le nombre d’actes SOS Médecins pour suspicion de Covid-19 baisse (6970 actes soit -4%), ce qui est lié selon Santé publique France à une forte baisse d'activité chez les enfants (-31%) après la période de la rentrée scolaire. Mais le nombre de passages aux urgences pour suspicion de Covid-19 grimpe de 21%, à 6514 passages. Le nombre de nouvelles hospitalisations est de 3657 en semaine 38, en hausse de +34% par rapport à la semaine précédente. On compte 599 nouvelles admissions en réanimation en une semaine contre 427 la semaine précédente, soit +40%. Cela fait 9 semaines que ces chiffres grimpent.

. Le nombre d’actes SOS Médecins pour suspicion de Covid-19 baisse (6970 actes soit -4%), ce qui est lié selon Santé publique France à une forte baisse d'activité chez les enfants (-31%) après la période de la rentrée scolaire. Mais le nombre de passages aux urgences pour suspicion de Covid-19 grimpe de 21%, à 6514 passages. Le nombre de nouvelles hospitalisations est de 3657 en semaine 38, en hausse de +34% par rapport à la semaine précédente. On compte 599 nouvelles admissions en réanimation en une semaine contre 427 la semaine précédente, soit +40%. Cela fait 9 semaines que ces chiffres grimpent. Le nombre de décès a progressé de 25% en une semaine. On compte 332 morts lors de la semaine 38 (incluant les décès en hospitalisation et décès en Ehpad). C'est la deuxième semaine consécutive de hausse. Santé publique France évoque une "forte augmentation", même si au niveau national, "la mortalité reste dans les marges de fluctuation habituelle sur les semaines 34 à 37". Comme la semaine passée, SPF conclut que "la diffusion du virus chez les personnes les plus âgées, fait craindre la poursuite des hospitalisations et des décès dans les semaines à venir".

Les zones rouges ou "en alerte" sont les départements suivants : Ain, Alpes-de-Haute-Provence, Ariège, Aude, Aveyron, Calvados, Charente, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Côte-d'Or, Doubs, Drôme, Eure, Gard, Gers, Indre-et-Loire, Landes, Haute-Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lozère, Maine-et-Loire, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Morbihan, Nièvre, Oise, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Saône-et-Loire, Sarthe, Savoie, Seine-et-Marne, Yvelines, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vienne, Haute-Vienne, Territoire de Belfort, Essonne, Val-d'Oise, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte, Alpes-Maritimes, Haute-Garonne, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Isère, Loire, Nord, Rhône, Paris, Seine-Maritime, Hauts-de-Seine, Seine–Saint-Denis, Val-de-Marne, Bouches-du-Rhône, Guadeloupe. Dans ces départements, la jauge des rassemblements est limitée à 30 personnes maximum ; le préfet peut prendre des mesures spécifiques pour lutter contre le Covid-19.

sont les départements suivants : Ain, Alpes-de-Haute-Provence, Ariège, Aude, Aveyron, Calvados, Charente, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Côte-d'Or, Doubs, Drôme, Eure, Gard, Gers, Indre-et-Loire, Landes, Haute-Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lozère, Maine-et-Loire, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Morbihan, Nièvre, Oise, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Saône-et-Loire, Sarthe, Savoie, Seine-et-Marne, Yvelines, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vienne, Haute-Vienne, Territoire de Belfort, Essonne, Val-d'Oise, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte, Alpes-Maritimes, Haute-Garonne, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Isère, Loire, Nord, Rhône, Paris, Seine-Maritime, Hauts-de-Seine, Seine–Saint-Denis, Val-de-Marne, Bouches-du-Rhône, Guadeloupe. Dans ces départements, la jauge des rassemblements est limitée à 30 personnes maximum ; le préfet peut prendre des mesures spécifiques pour lutter contre le Covid-19. Les zones en "alerte renforcée" (ou super-rouges) sont les métropoles de Lyon, Nice et Bordeaux, Lille, Toulouse, Saint Etienne, Rennes, Paris et la petite couronne, Rouen, Grenoble et Montpellier. dans ces zones, les rassemblements de plus de 10 personnes dans l’espace public sont interdits, les bars et restaurants doivent fermer à 22h maximum ; les salles de sports, les gymnases, les salles des fêtes sont fermés, la jauge des grands événements est limitée à 1 000 personnes ; les fêtes locales ou étudiantes sont interdites ; le télétravail doit être favorisé.

sont les métropoles de Lyon, Nice et Bordeaux, Lille, Toulouse, Saint Etienne, Rennes, Paris et la petite couronne, Rouen, Grenoble et Montpellier. dans ces zones, les rassemblements de plus de 10 personnes dans l’espace public sont interdits, les bars et restaurants doivent fermer à 22h maximum ; les salles de sports, les gymnases, les salles des fêtes sont fermés, la jauge des grands événements est limitée à 1 000 personnes ; les fêtes locales ou étudiantes sont interdites ; le télétravail doit être favorisé. Les zones en "alerte maximale" (écarlates) sont Marseille, Aix et La Guadeloupe. En plus des dispositions des zones en alerte renforcée, les restaurant et bars sont fermés dès samedi 26 septembre pour une période de deux semaines.

Nous avons élaboré une carte de synthèse donnant un aperçu de la situation du coronavirus en France, mise à jour au quotidien. Y figurent une série d'indicateurs clés comme les données hospitalières, les décès, les guérisons, mais aussi des statistiques sur la progression du virus comme le taux de positivité des tests, le taux d'incidence, le "R effectif". La classification de chaque département est aussi mentionnée (rouge, alerte renforcée, alerte maximale, en vulnérabilité modérée ou élevée...).

Newsletter Actualité Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Retrouvez tous les détails sur cette cartographie et le point complet par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Si la carte ne s'affiche pas, cliquez ici

Derniers articles sur le coronavirus