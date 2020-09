"DIRECT. Covid en France : plus de 10 000 nouveaux cas, les décès à la baisse"

COVID. Alors que la pandémie de coronavirus continue sa progression dans l'hexagone, le dernier bilan, publié samedi, affiche 10 561 nouveaux cas en 24 heures. 17 décès des suites du Covid-19 sont recensés.

20:45 - Peut-on se fier aux tests antigéniques ? FIN DU DIRECT - Si ces nouveaux tests sont déployés depuis cette semaine et ont même débuté mercredi dernier dans les hôpitaux de l'AP-HP, pour le virologue Jean-Michel Pawlotsky, les tests sont fiables mais moins sensibles. "Le terme 'fiable' n'est pas tout à fait exact, ils sont fiables mais sont moins sensibles que les tests PCR. De temps en temps, il peut y avoir des négatifs chez des sujets qui ont des quantités de virus relativement faibles", a-t-il expliqué sur l'antenne de France Bleu. 20:28 - La France, réellement prête à affronter une seconde vague de Covid-19 ? Alors que la pandémie de coronavirus gagne du terrain en France, la question taraude : la France peut-elle affronter une seconde vague de Covid-19 ? Concernant les lits de réanimation, le président de la Fédération hospitalière de France Frédéric Valletoux indique qu’"aujourd’hui, on peut armer jusqu’à 10 000 ou 12 000 lits", soit une capacité d’accueil deux fois supérieure à celle de la première phase. Néanmoins, Ouest France rapporte que le gouvernement continue de fermer des lits, pour des raisons économiques. 20:10 - Plus de 10 000 nouveaux cas de coronavirus en 24 heures Le dernier bilan officiel fait état de 373 911 cas de coronavirus confirmés par PCR, soit 10 561 de plus. 30 910 décès sont recensés au total, soit 17 de plus. 20 395 décès ont eu lieu à l'hôpital, soit 17 de plus en 24 h. Le taux de positivité des tests reste stable, à 5,4%. 772 clusters sont en cours d'investigation, soit 86 de plus. 77 départements sont placés en vulnérabilité, comme vendredi. 20:10 - À l’ENSAM, les étudiants interdits d’entrée après la détection de cas positif La préfecture a fait part, ce samedi 12 septembre, de la contamination au coronavirus de 27 élèves de l'École nationale supérieure des arts et métiers (Ensam), située à Châlons-en-Champagne (Marne), rapporte France 3 Régions. L'accueil étudiant est pour le moment suspendu, et un enseignement à distance va être mis en place, précise le média. L'arrêté préfectoral mis en place prévoit une sanction pénale pour tout manquement à cette interdiction d'entrer. 19:52 - Le Covid-19, un problème pour les autres avancées médicales ? L’OMS a publiquement fait savoir que la pandémie de coronavirus risquait de compromettre des avancées médicales majeures réalisées ces dernières décennies. “Une perturbation même modeste des services de santé essentiels pourrait entraîner une augmentation de la morbidité et de la mortalité due à des causes autres que le COVID-19 à court, moyen et long terme", alerte un rapport publié début septembre. 19:35 - Le contrôle de l’isolement en septaine respectera "les logiques territoriales" Le ministère de la Santé annoncera dans la semaine le détail des modalités de contrôle de l’auto-isolement, comme le rapporte Le Parisien. Samedi 12 septembre, des informations ont d’ores et déjà été communiquées. "Beaucoup d'éléments sont prêts, mais on affine le dispositif", confiait au Parisien l'entourage du ministre. En langage ministériel, le média rapporte que cela donne, selon le ministère de la Santé : le "contrôle sera fait dans un esprit de concertation en respectant les logiques territoriales". 19:15 - Un cluster détecté à l'Ehpad berruyer les Résidences de Bellevue Huit résidents et un personnel de l'Ehpad les Résidences de Bellevue, à Bourges, ont été testés positifs au coronavirus. La direction a expliqué au Berry Républicain comment elle tentait de limiter au maximum la propagation du coronavirus. "Nous avons confiné tout le monde en chambre. Et un dépistage massif de l'ensemble des personnels et résidents, qui aura lieu ce lundi 14 septembre, a été décidé", explique notamment la directrice, Véronique Gilbert. 18:48 - Jean Castex, testé à nouveau négatif au Covid-19 Le Premier ministre Jean Castex a eu les résultats de son second test au coronavirus, révélé négatif. Sud Ouest rapporte ainsi que le Premier ministre a mis fin à son isolement "conformément au protocole sanitaire", sept jours après avoir partagé la voiture du directeur du Tour de France, testé positif au Covid-19. 18:30 - Un quatrième résident décédé à l’Ehpad Gloriande de Sévérac L’Ehpad Gloriande de Séverac-d’Aveyron est confronté à un cluster très important depuis le 4 septembre, comme le rapporte le site millavois.com. L’Agence régionale de santé déplore le décès de quatre résidents dont les tests Covid-19 étaient positifs. À ce jour, 49 résidents et 20 membres du personnel sont positifs au coronavirus et quatre résidents sont hospitalisés à l’hôpital de Rodez, dont un en réanimation, précise le média. 18:12 - 151 établissements scolaires touchés par des cas de coronavirus en Haute-Garonne Deux semaines à peine après la rentrée scolaire 2020, les cas de coronavirus se multiplient dans les écoles, collèges et lycées de Haute-Garonne, rapporte le site actu.fr. Peu d'établissements sont néanmoins complètement fermés, précise le média. Dans les écoles du département, 87 écoles sont concernées par des cas de Covid parmi les élèves ou le personnel. Trois écoles ont été totalement fermées : Saint-Ignan, l’école maternelle Angela Davis à Ramonville-Saint-Agne, et l’école maternelle Mirabeau à Tournefeuille. 17:55 - Pourquoi il n'est pas nécessaire de laver son masque à 60° L'Académie de médecine s'est prononcée sur le lavage des masques réutilisables mardi 8 septembre, et selon les experts, il n'est finalement pas nécessaire de les laver à 60°. Un lavage à 40° suffit, qui peut être réalisé en même temps que les vêtements. Leur usage est efficace jusqu'à ce qu'ils soient abîmés. 17:37 - Trois résidents d'un Ehpad décédés des suites du coronavirus en Aveyron La situation à l'Ehpad Gloriande de Séverac-d'Aveyron se dégrade fortement, comme le rapporte France Bleu. Parmi les 75 résidents, 53 ont été testés positifs au Covid-19. Trois d'entre eux sont décédés jeudi et vendredi, précise le média. Le personnel de l'Ehpad Gloriande a reçu du renfort de la protection civile ce week-end, ainsi que des renforts en soins infirmiers. Face à l'urgence, la préfecture de l'Aveyron a communiqué vendredi soir, expliquant avoir "activé plusieurs leviers pour répondre à l'aide demandée", conclut le média. LIRE PLUS

L'épidémie de coronavirus est bel et bien en train de rebondir en France a tel point que le gouvernement, qui s'est réuni en Conseil de défense ce vendredi matin, a revu sa politique de lutte contre le virus. Lors d'une courte allocution depuis Matignon en fin de journée ce vendredi, le Premier ministre Jean Castex, a annoncé une poignée de nouvelles mesures pour freiner le Covid-19. Aucun confinement n'a été annoncé, ni à l'échelle nationale, ni à l'échelle locale, et aucune contrainte supplémentaire en population, comme l'obligation généralisée du masque, n'a été décidée. Jean Castex a fait 5 annonces clés lors de son discours :

Sur la carte des départements en rouge , le nombre est porté à 42, contre 28 auparavant. Pour rappel, il s'agit des zones de circulation active du virus. Des mesures peuvent être prises localement dans ces départements. Les 14 départements ajoutés sont le Pas-de-Calais, le Maine-et-Loire, la Loire-Atlantique, l'Ille-et-Vilaine, les Pyrénées-Atlantiques, le Tarn-et-Garonne, les Pyrénées-Orientales, l'Aude, l'Ain, le Puy-de-Dôme, la Loire, et l'Isère selon Le Parisien. La Guyane et Mayotte, en état d'urgence sanitaire jusqu'au 30 octobre, passent aussi en rouge. La liste complète des départements en rouge est consultable ci-dessous.

, le nombre est porté à 42, contre 28 auparavant. Pour rappel, il s'agit des zones de circulation active du virus. Des mesures peuvent être prises localement dans ces départements. Les 14 départements ajoutés sont le Pas-de-Calais, le Maine-et-Loire, la Loire-Atlantique, l'Ille-et-Vilaine, les Pyrénées-Atlantiques, le Tarn-et-Garonne, les Pyrénées-Orientales, l'Aude, l'Ain, le Puy-de-Dôme, la Loire, et l'Isère selon Le Parisien. La Guyane et Mayotte, en état d'urgence sanitaire jusqu'au 30 octobre, passent aussi en rouge. La liste complète des départements en rouge est consultable ci-dessous. Sur les tests , Jean Castex a annoncé que la France réalisait "aujourd’hui plus d’un million de test par semaine", devenant "le 3e pays qui teste le plus en Europe". Mais face aux embouteillages dans les labos, le Premier ministre a annoncé un système de priorité. "Vous êtes prioritaires si vous présentez les symptômes de la Covid, si vous avez été en contact rapproché avec une personne atteinte, ou si vous êtes un personnel soignant", a-t-il décliné, précisant que pour ces trois catégories de personnes prioritaires, des créneaux allaient être réservés dans les centres de test et des tentes de dépistage seront déployées là où cela sera nécessaire.

, Jean Castex a annoncé que la France réalisait "aujourd’hui plus d’un million de test par semaine", devenant "le 3e pays qui teste le plus en Europe". Mais face aux embouteillages dans les labos, le Premier ministre a annoncé un système de priorité. "Vous êtes prioritaires si vous présentez les symptômes de la Covid, si vous avez été en contact rapproché avec une personne atteinte, ou si vous êtes un personnel soignant", a-t-il décliné, précisant que pour ces trois catégories de personnes prioritaires, des créneaux allaient être réservés dans les centres de test et des tentes de dépistage seront déployées là où cela sera nécessaire. Sur la durée de la période d'isolement , elle passe comme de 14 à 7 jours, comme cela avait été pressenti. "C'est la durée pendant laquelle il y a un véritable risque de contagion. Il est primordial que chacun respecte strictement cette période d'isolement, ce qui donnera lieu à des contrôles", a prévenu le Premier ministre.

, elle passe comme de 14 à 7 jours, comme cela avait été pressenti. "C'est la durée pendant laquelle il y a un véritable risque de contagion. Il est primordial que chacun respecte strictement cette période d'isolement, ce qui donnera lieu à des contrôles", a prévenu le Premier ministre. Sur le traçage , 2 000 personnes supplémentaires seront recrutées au sein de l'Assurance Maladie et des agences de santé afin d'assurer le suivi des cas de Covid-19.

, 2 000 personnes supplémentaires seront recrutées au sein de l'Assurance Maladie et des agences de santé afin d'assurer le suivi des cas de Covid-19. A Marseille, Bordeaux et en Guadeloupe, où le Covid-19 circule encore plus qu'ailleurs, des mesures "complémentaires" seront annoncés prochainement. Jean Castex a demandé aux préfets de ces territoires de lui faire des propositions d'ici à lundi prochain.

Comme chaque vendredi, Santé publique France livre son point épidémiologique hebdomadaire détaillé sur le Covid en France. Le dernier en date, dévoilé jeudi 10 septembre au soir porte sur la semaine 36 (du 31 au 6 septembre 2020). Il souligne une "insuffisance de l’application des mesures de prévention notamment chez les jeunes adultes" ainsi qu'une augmentation des nouvelles hospitalisations dans toutes les régions, sauf dans le Grand Est. Le taux d'incidence poursuit son ascension très inquiétante avec sept département présentant des taux supérieurs à 100/100 000 hab, le plus élevé étant dans les Bouches-Du-Rhône (196/100 000 hab). Voici les points à retenir :

Le nombre de nouveaux cas confirmés de Covid-19 (SI-DEP) a encore progressé avec 47 294 cas recensés en une semaine contre 39 375 la semaine précédente (+20%). Le taux de positivité est passé de 4,4% en semaine 35 à 5,2% en semaine 36. Le taux d’incidence (nombre de nouveaux cas rapporté à la population) est passé à 70,5 cas/100 000 habitants contre 58,7 en S35 (soit +20%). Le seuil d'alerte de 50/100 000 est nettement dépassé mais Santé Publique France indique que "cette augmentation est moins forte que celles observées les semaines précédentes." Le nombre de reproduction (nombre moyen de personne contaminées par un malade) est "significativement supérieur à 1", avec une estimation à 1,19 contre 1,29 la semaine précédente.

Le taux de positivité est passé de 4,4% en semaine 35 à 5,2% en semaine 36. Le taux d’incidence (nombre de nouveaux cas rapporté à la population) est passé à 70,5 cas/100 000 habitants contre 58,7 en S35 (soit +20%). Le seuil d'alerte de 50/100 000 est nettement dépassé mais Santé Publique France indique que "cette augmentation est moins forte que celles observées les semaines précédentes." Le nombre de reproduction (nombre moyen de personne contaminées par un malade) est "significativement supérieur à 1", avec une estimation à 1,19 contre 1,29 la semaine précédente. Concernant les classes d'âge, e n semaine 36, par rapport à la S35, Santé Publique France indique que le nombre de cas a augmenté dans l’ensemble des classes d’âge mais l’augmentation était plus importante chez les 75 ans et plus (+44%) et les 0-14 ans (+39%), que chez les 65-74 ans (+29%), chez les 45-64 ans (+27%) et chez les 15-44 ans (+15%)

n semaine 36, par rapport à la S35, Santé Publique France indique que le nombre de cas a augmenté dans l’ensemble des classes d’âge mais l’augmentation était plus importante chez les 75 ans et plus (+44%) et les 0-14 ans (+39%), que chez les 65-74 ans (+29%), chez les 45-64 ans (+27%) et chez les 15-44 ans (+15%) Au niveau territorial, seulement deux départements sont sous le seuil de vigilance de 10/100 000 habitants (Meuse et Creuse). Sept départements présentent des taux supérieurs à 100/100 000 hab. Les plus élevés sont les Bouches-Du-Rhône (196/100 000 hab), la Gironde (159), Paris (150), les Alpes-Maritimes (134), le Rhône (133), le Val-de-Marne (125) et les Hauts-de-Seine (119).

seulement deux départements sont sous le seuil de vigilance de 10/100 000 habitants (Meuse et Creuse). Sept départements présentent des taux supérieurs à 100/100 000 hab. Les plus élevés sont les Bouches-Du-Rhône (196/100 000 hab), la Gironde (159), Paris (150), les Alpes-Maritimes (134), le Rhône (133), le Val-de-Marne (125) et les Hauts-de-Seine (119). Le nombre de clusters augmente fortement. Après une diminution en semaine 35, les clusters signalés connaissent une forte augmentation avec 291 foyers contre 200 la semaine précédente. Entreprises privées et publiques, établissements de santé et milieu familial élargi sont les trois situations les plus à risque. Le nombre de clusters augmente aussi sensiblement dans les Ehpad.

Après une diminution en semaine 35, les clusters signalés connaissent une forte augmentation avec 291 foyers contre 200 la semaine précédente. Entreprises privées et publiques, établissements de santé et milieu familial élargi sont les trois situations les plus à risque. Le nombre de clusters augmente aussi sensiblement dans les Ehpad. Le taux de positivité des tests. Le taux de positivité est supérieur à 5% dans 23 départements de France métropolitaine (contre 13 la semaine précédente) indique le dernier point épidémiologique. Les plus élevés sont dans les Bouches-du-Rhône (8,5%), la Gironde (8,2%), le Val-de-Marne (8,1%), le Rhône (8,1%), la Seine-Saint-Denis (7,4%), Paris (7,2%) et les Alpes Maritimes (7,2%).

Le taux de positivité est supérieur à 5% dans 23 départements de France métropolitaine (contre 13 la semaine précédente) indique le dernier point épidémiologique. Les plus élevés sont dans les Bouches-du-Rhône (8,5%), la Gironde (8,2%), le Val-de-Marne (8,1%), le Rhône (8,1%), la Seine-Saint-Denis (7,4%), Paris (7,2%) et les Alpes Maritimes (7,2%). L'impact sur les services médicaux et les hôpitaux se poursuit . Le taux hebdomadaire de nouvelles hospitalisations de patients COVID-19 (du 02 au 08 septembre) a augmenté dans toutes les régions sauf en Grand-Est (taux stable). Les régions Centre-Val de Loire, Bourgogne-Franche-Comté, Corse et Nouvelle-Aquitaine ont enregistré les plus fortes augmentations du taux par rapport à la semaine précédente (supérieures à un doublement). En Provence-Alpes-Côte d’Azur, ce taux était de 10,3/100 000 habitants en S36 vs 6,1/100 000 hab. en S35. Même chose pour les patients en réanimation, Santé Publique France indique que le taux poursuit son ascension depuis la semaine 28 en passant de 73 admissions déclarées à 288.

. Le taux hebdomadaire de nouvelles hospitalisations de patients COVID-19 (du 02 au 08 septembre) a augmenté dans toutes les régions sauf en Grand-Est (taux stable). Les régions Centre-Val de Loire, Bourgogne-Franche-Comté, Corse et Nouvelle-Aquitaine ont enregistré les plus fortes augmentations du taux par rapport à la semaine précédente (supérieures à un doublement). En Provence-Alpes-Côte d’Azur, ce taux était de 10,3/100 000 habitants en S36 vs 6,1/100 000 hab. en S35. Même chose pour les patients en réanimation, Santé Publique France indique que le taux poursuit son ascension depuis la semaine 28 en passant de 73 admissions déclarées à 288. Concernant les décès, c'est une stagnation qui est rapportée, avec 129 morts du Covid-19 en semaine 36 contre 109 en semaine 35. 92% des cas de Covid-19 décédés sont âgés de 65 ans ou plus.

42 départements sont désormais classés en "zone de circulation active du virus", comme l'a annoncé Jean Castex le 11 septembre 2020. Les départements nouvellement coloriés en rouge ont été dévoilés dans la soirée par Le Parisien. Il s'agit du Pas-de-Calais, du Maine-et-Loire, de la Loire-Atlantique, de l'Ille-et-Vilaine, des Pyrénées-Atlantiques, du Tarn-et-Garonne, des Pyrénées-Orientales, de l'Aude, de l'Ain, du Puy-de-Dôme, de la Loire, et de l'Isère. La Guyane et Mayotte, en état d'urgence sanitaire jusqu'au 30 octobre, passent aussi en rouge. Les 28 autres départements qui étaient déjà en zone de circulation active sont : Corse-du-Sud, Haute-Corse, Côte-d’Or, Nord, Bas-Rhin, Seine-Maritime, La Réunion, Paris, Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine, Essonne, Yvelines, Seine-et-Marne, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Bouches-du-Rhône, Rhône, Gironde, Haute-Garonne, Hérault, Gard, Var, Alpes-Maritimes, Sarthe, Guadeloupe, Martinique, Guyane.

Dans les départements classés rouges, aucune restriction spécifique n'est généralisée, mais les préfets peuvent au cas par cas prendre des mesures supplémentaires. C'est le cas dans les Bouches-du-Rhône, où les bars et restaurant doivent désormais fermer à 0h30 à Marseille. Dans ces départements, les préfets ne peuvent plus accorder de dérogation pour des rassemblements avec plus de 5 000 personnes. Dans ses bilans quotidiens, Santé publique France classe par ailleurs un certain nombre de départements en "vulnérabilité modérée ou élevée".

Santé Publique France est attentif à un indicateur qui permet de suivre l'évolution du Covid-19 en France : le taux d'incidence. Plus solide que le taux de positivité des tests qui donne un aperçu à un instant T, ce taux représente le nombre de nouveaux cas de coronavirus diagnostiqués par test PCR "survenus sur les 7 derniers jours dont les données sont consolidées", rapporté au nombre d’habitants. Le seuil d'alerte a été fixé à 50 pour 100 000 habitants. La carte ci-dessous rend compte de la situation dans tous les départements français.

Le ministère de la Santé rend compte du "nombre de reproduction" du Covid-19 ou "R effectif", qui est une estimation du nombre moyen de personnes contaminées par un porteur du virus. Santé Publique France précise que "celui-ci est obtenu à partir du nombre quotidien de tests PCR (tests effectués dans le nez) positifs. Son calcul prend en compte plusieurs paramètres, dont le délai moyen d’apparition d’un nouveau cas contaminé par une personne porteuse du virus (appelé intervalle de génération)". Un R inférieur à 1 reflète une diminution du nombre de nouveaux cas (un porteur du virus contamine moins d’une personne, il y a donc moins de cas à la génération suivante) alors qu’un R supérieur à 1 traduit une tendance à l’augmentation du nombre de cas (un porteur du virus contamine plus d’une personne, il y a donc plus de cas à la génération suivante).

Si vous ne voyez pas l'infographie, cliquez ici

