"DIRECT. Covid en France : plus de 13 000 cas, découvrez les zones en alerte renforcée et maximale"

CORONAVIRUS FRANCE. De nouvelles mesures de restrictions ont été annoncées par Olivier Véran mercredi soir. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il s'agit d'un sévère tour de vis dans la lutte contre le Covid-19. Paris a été placée en zone d'alerte renforcée alors que Marseille est en zone d'alerte maximale. Quant au bilan, plus de 13 000 nouveaux cas sont à déplorer.

Santé publique France a publié les derniers chiffres liés à la pandémie de coronavirus mercredi 23 septembre. Un nouveau record du nombre de cas quotidiens rapportés est à déplorer. Plus de 13 000 cas ont en effet été comptabilisés au cours des dernières 24 heures. On fait le point sur la situation :

21:14 - Nouveau record de contaminations au cours des dernières 24 heures Après les annonces d'Olivier Véran, le bilan quotidien est tombé. Plus de 13 000 contaminations sont rapportées, 13 072 pour être exact. Ce qui porte à 481 141 le nombre de cas confirmés par PCR (Ehpad compris) depuis le début de la pandémie en France.

21:05 - Quid des enterrements ? Alors que dans certaines zones, les fêtes privées, tels que les anniversaires, baptêmes... devront être limitées et restreintes, la question des enterrements a également été évoquée par Olivier Véran pendant sa conférence de presse. Le ministre de la Santé a fait savoir que dans aucune zone, les enterrements feront l'objet de nouvelles restrictions, et ce, quelle que soit la zone dans laquelle ils ont lieu.

20:54 - Quels sont les nouveaux niveaux de vigilance ? Olivier Véran a annoncé ce mercredi soir différents niveaux de vigilance. Parmi eux, on trouve en vert, les zones dites "d'alerte", 32 départements sont concernés. En rose, les zones d'alerte renforcée, dans lesquelles se retrouvent les métropoles de Lyon, Nice, Bordeaux, Lille, Toulouse, Saint-Étienne, Rennes, Paris et la petite couronne, Rouen, Grenoble et Montpellier. La zone d'alerte maximale est, elle, en rouge écarlate. S'y trouvent : la métropole d'Aix-Marseille et la Guadeloupe. Enfin, en noir seront mises les zones qui seront potentiellement placées en état d'urgence sanitaire.

20:42 - Fermeture des bars et restaurants à Marseille : Renaud Muselier dénonce une "punition collective" Le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur n'a pas manqué de réagir aux annonces d'Olivier Véran concernant la fermeture des bars et restaurants à Marseille. Pour lui, il s'agit d'un "quasi-reconfinement". Fermer les bars et restaurants de @AMPMetropole pendant 15 jours est un quasi-reconfinement ! J’en prends acte mais je le regrette. Nous avions pris des décisions concertées il y a 9 jours, elles commençaient à marcher, c’est une punition collective ! #COVID19 @olivierveran pic.twitter.com/zdaoUyMC6D — Renaud Muselier (@RenaudMuselier) September 23, 2020

20:33 - Fermeture des bars et restaurants à Marseille : Ça va être très difficile", remarque Samia Ghali L'élue marseillaise a été invitée à réagir à cette nouvelle restriction de taille au micro de BFM TV. "Pour les restaurateurs, ça va être très, très, très difficile", a estimé Samia Ghali. Et l'ex-candidate à la mairie de Marseille de dénoncer : "C'est le confinement économique, qu'on est en train de faire."

20:24 - Le taux d'occupation des lits en réanimation augmente Lors de sa prise de parole, Olivier Véran a alerté sur l'augmentation du nombre de patients hospitalisés en réanimation. La part de ces patients a atteint les 19%. "Au rythme actuel, (...) on peut s'attendre à ce que 40% des capacités régionales de réanimation" soient utilisées pour des patients atteints du coronavirus en Île-de-France d'ici au 10 octobre, a estimé le ministre de la Santé, avant de se projeter au 25 octobre, puis au 11 novembre, pour lesquels, si ce rythme continue, le chiffre pourrait respectivement atteindre les 60% puis les 85%.

20:12 - "Il est encore temps d'agir", a estimé Olivier Véran À l'occasion de sa conférence de presse, le ministre de la Santé a annoncé de nouvelles restrictions parfois très fortes, comme à Marseille et en Guadeloupe où les restaurants et les bars seront carrément refermés à partir de lundi. Néanmoins, Olivier Véran s'est montré optimiste : "Il est encore temps d'agir" pour ralentir la propagation du coronavirus, a-t-il insisté, invitant chacun à respecter les nombreux gestes barrières ainsi qu'à limiter ses interactions sociales.

20:08 - Ces villes qui pourraient rejoindre la liste des zones en alerte renforcée Lors de sa conférence de presse, Olivier Véran a également annoncé que plusieurs villes pourraient se retrouver dans la fameuse liste des zones dites en "alerte renforcée". Sont concernées : Tours, Strasbourg, Dijon et Clermont-Ferrand.

20:03 - Court-on vers un reconfinement généralisé ? Interrogé à ce sujet, Olivier Véran a répondu que : "Nous faisons tout pour ne pas en arriver à des mesures de confinement." Et le ministre de la Santé de rassurer : "Nous ne sommes pas dans la situation du printemps dernier. Nous n'envisageons pas de tendre vers un confinement."

19:56 - Des mesures étendues pendant au moins 15 jours Pour l'heure, le ministre de la Santé a fait savoir que les nouvelles restrictions annoncées ce mercredi soir sont prises pour les deux semaines à venir. Et Olivier Véran de détailler : "Le but de ces mesures est qu'elles ne durent pas plus de deux semaines. L'ensemble des dispositifs d'aide mis en place pendant le confinement seront de nouveau en œuvre." Avant de noter néanmoins : "Si malgré ces mesures, la situation sanitaire devait encore s'aggraver, ces territoires pourraient passer en état d'urgence sanitaire, si les réanimations devaient se remplir. À cette date, aucun territoire n'est concerné."

19:52 - La Guadeloupe et la métropole d'Aix-Marseille en alerte maximale Olivier Véran annonce que la Guadeloupe, ainsi que la métropole d'Aix-Marseille ont été placées en alerte maximale. Ainsi, dans ces zones, les bars et les restaurants vont être totalement refermés à partir de lundi. Ces établissements ne sont pas les seuls concernés. Tous ceux qui reçoivent du public, à l'exception de ceux pour lesquels il existe un protocole sanitaire très strict, se retrouvent dans la même situation. Le télétravail est particulièrement recommandé dans ces zones.

19:48 - Le télétravail plébiscité au maximum Dans les zones en alerte dite renforcée, évoquées un peu plus tôt, Olivier Véran invite les entreprises à mettre ou poursuivre au maximum le télétravail. "Le télétravail doit être favorisé autant que possible, surtout sur les publics vulnérables", a très exactement déclaré le ministre de la Santé.

19:46 - Olivier Véran énonce les métropoles en alerte renforcée Le couperet est tombé. Les métropoles jugées comme étant en alerte renforcée sont celles de Bordeaux, Lyon, Nice, Lille, Toulouse, Saint-Étienne, Paris, Rouen, Grenoble, et Montpellier. Le ministre de la Santé annonce qu'à partir de samedi, des mesures vont être prises dans ces différentes zones. Sont évoquées : l'abaissement de la jauge des rassemblements à 1 000 personnes, mais également l'interdiction des grands événements tels que les fêtes locales et étudiantes. L'interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes sur les plages et dans les parcs est aussi évoquée, tout comme la fermeture anticipée des bars au maximum jusqu'à 22 heures. Les salles des fêtes devront être fermées.

19:39 - Les Français invités à réduire leurs interactions sociales Le concept de bulle sociale est évoqué par Olivier Véran. Face à la situation sanitaire, le ministre de la Santé invite les Français à réduire leurs interactions sociales. "Il ne faut pas multiplier les dîners, éviter de sortir plusieurs fois par semaine avec des personnes différentes", explique-t-il. L'effort doit être collectif, estime Olivier Véran.

19:35 - "Nous devons protéger nos hôpitaux", déclare Olivier Véran Le ministre de la Santé fait également un point sur la situation "inquiétante", selon lui, dans les hôpitaux. "Nous devons protéger les hôpitaux", estime Olivier Véran, qui ne manque pas de dénoncer le fait qu'en Île-de-France, notamment, le nombre de patients hospitalisés a doublé et ce, en une semaine. Le ministre avertit par ailleurs que si une telle évolution se poursuit au rythme actuel, le 11 novembre, 85% des capacités régionales hospitalières seront alors utilisées.

19:32 - Le taux d'incidence en hausse Le constat est sans appel : les indicateurs sont en hausse. Parmi eux, le taux d'incidence dont l'augmentation est constante, avec désormais 94,87 cas pour 100 000 habitants. Le taux de positivité est lui de 6,14%. La semaine dernière, il était encore 5%. De son côté, le facteur r, soit le taux de reproduction du virus, oscille entre 1,05 et 1,07. Et le ministre de la Santé de remarquer : "Ce r était beaucoup plus élevé lors de la première vague." Optimiste, Olivier Véran estime que "si nous réalisons encore quelques efforts, nous pouvons le faire baisser et réduire enfin la circulation du virus."

19:26 - Face à une certaine tension hospitalière, nous devons "prendre des mesures supplémentaires", annonce Véran Olivier Véran commence sa conférence de presse. "La situation continue globalement de se dégrader", a tout d'abord expliqué le ministre de la Santé. Le niveau de tension hospitalière dans certains lieux "exige que nous prenions des mesures supplémentaires", annonce d'emblée Olivier Véran.

19:23 - La conférence de presse d'Olivier Véran prend du retard Le ministre de la Santé était attendu sur les coups de 19 heures. À 19h20, toujours pas d'Olivier Véran. Pour rappel, de nouvelles restrictions pourraient être annoncées ce mercredi soir, d'autant plus qu'une nouvelle carte doit être dévoilée.

19:11 - "Rouge", "super-rouge" et "écarlate" : vers une carte avec de nouvelles couleurs ? Le ministre de la Santé doit prendre la parole d'une seconde à l'autre. Plusieurs médias ont avancé mercredi après-midi qu'une nouvelle carte doit être dévoilée par Olivier Véran. Dessus, de nouvelles couleurs : le "rouge", le "super-rouge" et l'"écarlate". Une carte qui devrait mettre en lumière les différents niveaux de circulation du virus dans les grandes villes. Dans le cas où certaines de ces communes passeraient en "écarlate", il y a fort à parier que de nouvelles mesures de restriction devraient également être annoncées.

19:02 - Masque : les explications d'Agnès Buzyn concernant le retard dans les commandes de masques Interrogée ce mercredi au Sénat, l'ancienne ministre de la Santé est revenue sur le point qui a suscité le plus la polémique au printemps dernier, à savoir le manque de masques. "Je rappellerai que, sur la population générale, le 30 mars (...) le directeur exécutif de l'OMS dit : 'Il n'y a pas de preuves suggérant que le port du masque par l'ensemble de la population ait un effet bénéfique'", a tout d'abord tenu à rappeler Agnès Buzyn. Et de renchérir : "En fait l'OMS dira que ça a un intérêt à partir du 5 juin. Donc je comprends que ça puisse choquer la population à l'aune de ce que nous vivons, (...) quand on est un décideur public, nous faisons avec les recommandations qui existent. (...) Vous comprendrez bien que je n'ai pas imaginé commander des masques pour la population générale le 24 janvier."

18:53 - Prise de parole imminente pour Olivier Véran Comme annoncé dès hier par Emmanuel Macron, le ministre de la Santé, Olivier Véran, doit prendre la parole dans quelques minutes. Le rendez-vous a été fixé à 19 heures précises. Une nouvelle carte de l'épidémie en France, qui devrait permettre de signaler, via trois couleurs, les zones à très haute circulation du coronavirus dans le pays, doit notamment être dévoilée pendant ce point.

18:43 - Cluster "sans précédent" en Ardèche : ce que l'on sait des personnes concernées Outre les neuf policiers testés positifs au commissariat de Guilherand-Grange, près de Valence, en Ardèche, un autre policier de ce même commissariat est dans l'attente de ses résultats. À cela, viennent également s'ajouter 19 cas contacts, ainsi que trois cas positifs dans les familles des fonctionnaires, et enfin, un policier contaminé à Privas. Tous les personnels du commissariat vont être testés jeudi et vendredi, a-t-on appris. De même, certains policiers de ce commissariat ayant récemment travaillé avec des collègues venus d'Aubenas et Privas, ceux-ci pourront se faire tester s'ils le souhaitent.

18:33 - En Ardèche, un syndicat alerte sur un cluster "sans précédent" dans un commissariat "Une situation sans précédent pour la police nationale." Tels sont les mots du syndicat Alliance après que neuf des 49 policiers du commissariat de Guilherand-Grange, en Ardèche, ont été testés positif au coronavirus. Le syndicat dénonce le fait qu'aucune "mesure urgente" n'ait été prise, à l'exception de l'annulation de plusieurs stages de formation.

18:24 - Test coronavirus : que dit la Haute Autorité de la Santé sur les tests "Trod" ? Alors qu'une journaliste du Parisien affirme que certaines pharmacies proposeraient à leurs clients de les tester au Covid-19, le quotidien francilien a interrogé la Haute Autorité de la Santé sur ces fameux tests appelés "Trod". "Très clairement, ces tests répondent à une seule question : 'Est-ce que vous avez développé des anticorps contre le Sars-Cov-2 ?' Et encore, tous les patients n'en produisent pas, même s'ils ont été infectés", a expliqué la présidente de l'autorité publique indépendante Dominique Le Guludec. En d'autres termes, si on veut savoir si on a le coronavirus, impossible d'échapper aux files d'attente des laboratoires ! Les pharmacies ne pourront rien pour vous.