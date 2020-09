"DIRECT. Covid en France : plus de 14 000 nouveaux cas, 39 morts"

COVID FRANCE. La circulation du virus continue, avec 39 morts enregistrés ces dernières 24 heures. La barre symbolique des 10 000 nouveaux cas a une nouvelle fois été franchie, selon le dernier bilan de Santé publique France publié ce samedi.

20:48 - 58 nouveaux clusters Fin du direct - Selon le dernier bilan de Santé publique France dévoilé ce samedi 26 septembre, 1 183 foyers de contamination (dont 229 en Ehpad) sont en cours d’investigation. Ce chiffre représente pas moins de 58 clusters formés dans les dernières 24 heures. 20:24 - Quels sont les départements en vulnérabilité élevée ? D'après Santé publique France, 57 départements atteignent un niveau de vulnérabilité élevée, ce samedi. C'est le cas de la Martinique, la Guadeloupe (dont Saint-Martin et Saint-Barthélemy), l'Ain, les Alpes-Maritimes, l'Ariège, l'Aube, l'Aveyron, le Bas-Rhin, les Bouches-du-Rhône, la Charente, la Côte-d’Or, la Corse-du-Sud, le Doubs, l'Essonne, le Gard, le Gers, la Gironde, la Guyane, la Haute-Corse, la Haute-Garonne, la Haute Loire, la Haute-Marne, les Hautes-Pyrénées, les Hauts-de-Seine, l'Hérault, l'Indre-et-Loire, Loiret, l'Ille-et-Vilaine, l'Isère, les Landes, la Loire, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Marne, la Meurthe-et-Moselle, le Nord, l'Oise, Paris, le Pas-de-Calais, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, les Pyrénées-Orientales, le Rhône, la Somme, la Sarthe, la Seine-et-Marne, la Seine-Saint-Denis, la Saône-et-Loire, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Val-de-Marne, le Val-d’Oise, le Var, le Vaucluse, la Vienne, et les Yvelines. 20:11 - Quels sont les départements en vulnérabilité modérée ? Selon le bilan de Santé publique France publié ce samedi, 35 départements sont en vulnérabilité modérée. Il s'agit de l'Aisne, l'Allier, l'Ardèche, les Ardennes, les Alpes-de-Haute-Provence, l'Aude, le Calvados, le Cantal, la Charente-Maritime, la Corrèze, les Deux-Sèvres, la Dordogne, la Drôme, l'Eure, l'Eure-et-Loir, le Haut-Rhin, les Hautes-Alpes, la Haute-Savoie, la Haute-Vienne, le Loir-et-Cher, le Lot, le Lot-et-Garonne, la Lozère, la Mayenne, Mayotte, la Meuse, la Moselle, le Morbihan, la Nièvre, la Réunion, la Savoie, la Seine-Maritime, le Territoire de Belfort, la Vendée, les Vosges et l'Yonne. 19:38 - Quelle situation en Provence-Alpes-Côte d'Azur ? En Provence-Alpes-Côte d'Azur, où les Bouches-du-Rhône ont été classées en zone d'alerte maximale, 1 116 personnes sont mortes du coronavirus, soit 5 de plus en 24 heures, indique Santé publique France samedi. À partir de dimanche soir, les bars et restaurants devront totalement fermer dans la métropole Aix-Marseille. Les établissements pourront toutefois continuer la livraison à domicile. 19:22 - Quelle est la situation en Île-de-France ? En Île-de-France, où Paris et sa petite couronne ont été classées en zone d'alerte renforcée, le nombre de morts depuis le début de la crise de Covid-19 est de 8 024, soit 11 de plus en 24 heures, selon le dernier bilan de Santé publique France. 19:06 - Santé publique France annonce plus de 14 000 nouveaux cas et 39 morts Selon le dernier bilan publié par Santé publique France, la barre des 10 000 nouveaux cas de Covid-19 a été franchie. 527 446 cas confirmés par PCR (Ehpad compris) ont été enregistrés depuis le début de la crise sanitaire, soit exactement 14 412 de plus dans les dernières 24 heures. Du côté des morts, il y en a eu 31 700 au total soit 39 de plus. Il s'agit uniquement de décès en Ehpad ou à hôpital. 18:33 - C'est en Europe que l'accélération de l'épidémie du Covid-19 est la plus forte Selon un bilan établi par l'AFP ce samedi et relayé par BFMTV, 993 438 morts ont été recensés au total dans le monde, depuis le début de la crise sanitaire. C'est en Europe que l'accélération du virus est la plus importante, avec 22% de contaminations de plus que la semaine dernière. 18:12 - Les restaurateurs de Lille appellent à manifester À Lille, qui se trouve en zone d'alerte renforcée, les bars et les salons de thé devront fermer après 22 heures. Quant aux restaurants, ils pourront rester ouverts jusqu'à 00h30, à partir de lundi pour une durée de quinze jours. Comme l'indique La Voix du Nord, les patrons des bars de la ville ont appelé à manifester ce mardi sur la Grand'Place de Lille à 22h30. 17:56 - Piscines fermées à Lille Si la préfecture de police de Paris a annoncé que les piscines resteraient ouvertes au grand public, ce n'est pas le cas à Lille, d'après La Voix du Nord. Nos confrères indiquent que les bassins resteront fermés. Les deux villes sont classées en zone d'alerte renforcée. 17:12 - La fermeture des bars et restaurants à Aix-Marseille reportée à dimanche À l'issue d'une réunion avec le ministre de la Santé Olivier Véran hier, le président LR de la région PACA Renaud Muselier a annoncé avoir obtenu un assouplissement des mesures. La fermeture totale des bars et restaurants débutera finalement dimanche soir, au lieu de ce samedi. Un point sera fait pour évaluer la situation au bout de 7 jours, et non plus deux semaines, a-t-il précisé. #COVID19 Au terme de cette réunion de crise, certaines de mes propositions sont reprises, et notamment la clause de revoyure à 7 jours plutôt que 15. Ce sont des avancées significatives, et nous continuons à négocier avec le Ministre sur le volet économique.

Le détail ici ???? pic.twitter.com/3s5V9hmeNr — Renaud Muselier (@RenaudMuselier) September 25, 2020 16:09 - "Mais on est où là ? On manque de vision" Le premier adjoint au maire de Marseille Benoît Paya s'est exprimé sur les mesures imposées à Aix-Marseille, auprès de franceinfo. "Mais on est où là ? On manque de vision. On a besoin d'un gouvernement qui se ressaisisse", a-t-il lâché. 15:36 - Deux prix Nobel d'économie suggèrent un reconfinement Dans une tribune publiée dans Le Monde, les prix Nobel d’économie 2019 Abhijit Banerjee et Esther Duflo recommandent de recourir à un reconfinement, pour limiter la propagation du virus de Covid-19 pendant les fêtes. "Il existe une solution pour éviter les contaminations à Noël : décréter un confinement durant la période de l’Avent", déclarent-ils. 15:02 - Sécurité sociale : un lourd déficit pour le budget 2021 Mardi, le gouvernement dévoilera le budget 2021 de la Sécurité sociale. Un lourd déficit est à prévoir en raison de la crise sanitaire, à savoir : 52 milliards d'euros selon la dernière prévision de juin dernier, dont 31 milliards pour la branche maladie et 15 milliards pour la branche retraite, indique Le Parisien. 14:23 - L'Islande dément tenir deux Français pour responsables de la nouvelle vague Cet été, deux touristes français testés positifs au Covid-19 en Islande auraient contaminé une centaine de personnes dans le pays. Contactées par l'AFP dont le HuffingtonPost se fait l'écho, les autorités islandaises assurent que si “les mesures sanitaires n’ont pas été suivies au maximum” par les deux Français, “il n’y a pas eu de violation des règles d’isolement” et “il n’y a aucune raison d’imposer une amende”. La police dément la responsabilité de ces deux jeunes gens dans la nouvelle vague de contamination. 14:02 - Hôpitaux de Marseille : 17 millions d'euros d'aide supplémentaire Après son entrevue avec le ministre de la Santé Olivier Véran hier, le président de la région PACA Renaud Muselier a annoncé que de ses propositions avaient été "reprises". 17 millions d'euros seront versés aux Hôpitaux de Marseille, dont 2 millions pour les services de réanimation.

Dans son dernier bulletin épidémiologique, en date du 24 septembre, Santé publique France rapporte une "augmentation des passages aux urgences, des nouvelles hospitalisations, des admissions en réanimation et des décès liés au SARS-CoV-2 survenus en milieu hospitalier" pour la semaine 38 (du 14 au 20 septembre 2020). Dans ce point réalisé chaque fin de semaine et plus complet que les bilans quotidiens, l'agence de santé s'alarme d'une "augmentation exponentielle des admissions en réanimation" et relève aussi une nette hausse de la circulation du Covid chez les 65 ans et plus. Santé publique France s'inquiète également de la sous-estimation de l'augmentation du nombre de cas confirmés "due à la probable saturation des capacités diagnostiques" ainsi que de la probable sous-estimation du nombre de clusters. Voici ce qu'il faut retenir :

Le nombre cas confirmés de Covid-19 augmente encore et toujours. On compte 66 671 nouveaux cas en semaine 38 (+8%). "Cependant, du fait de la saturation des capacités diagnostiques et de l'augmentation des délais de rendus de résultats pouvant aller au-delà de 7 jours, la durée de consolidation des données SI-DEP s'allonge et les nombres hebdomadaires de nouveaux cas confirmés est potentiellement sous-estimé ces dernières semaines", écrit Santé publique France.

On compte 66 671 nouveaux cas en semaine 38 (+8%). "Cependant, du fait de la saturation des capacités diagnostiques et de l'augmentation des délais de rendus de résultats pouvant aller au-delà de 7 jours, la durée de consolidation des données SI-DEP s'allonge et les nombres hebdomadaires de nouveaux cas confirmés est potentiellement sous-estimé ces dernières semaines", écrit Santé publique France. Les indicateurs épidémiologiques sont donc dans le rouge. Le taux de positivité grimpe de 5,5 à 6,2%. Le taux d'incidence atteint 99 cas pour 100 000 habitant, soit une augmentation de 8%. Ce dernier a augmenté dans toutes les classes d'âge sauf chez les 0-14 ans (-2%). Paradoxalement, le nombre de reproduction baisse encore légèrement, de 1,09 à 1,06, mais reste "significativement supérieur à 1", souligne Santé publique France.

Le taux de positivité grimpe de 5,5 à 6,2%. Le taux d'incidence atteint 99 cas pour 100 000 habitant, soit une augmentation de 8%. Ce dernier a augmenté dans toutes les classes d'âge sauf chez les 0-14 ans (-2%). Paradoxalement, le nombre de reproduction baisse encore légèrement, de 1,09 à 1,06, mais reste "significativement supérieur à 1", souligne Santé publique France. Les cas se multiplient chez les plus de 65 ans . Chez les personnes de 65 à 74 ans, le nombre de cas a été multiplié par 3 depuis la mi-août. Il a été multiplié par 4 depuis chez les 75 ans et plus. L'augmentation de l'incidence était aussi plus importante chez les 75 ans et plus (+16%) et chez les 65-74 ans (+16%). "L'augmentation des cas chez les personnes âgées est inquiétante car ces personnes sont parmi les plus à risque de complication de Covid-19", écrit SPF, qui rappelle qu'au moins 92% des cas de Covid-19 décédés depuis le début de l'épidémie étaient âgés de 65 ans ou plus.

. Chez les personnes de 65 à 74 ans, le nombre de cas a été multiplié par 3 depuis la mi-août. Il a été multiplié par 4 depuis chez les 75 ans et plus. L'augmentation de l'incidence était aussi plus importante chez les 75 ans et plus (+16%) et chez les 65-74 ans (+16%). "L'augmentation des cas chez les personnes âgées est inquiétante car ces personnes sont parmi les plus à risque de complication de Covid-19", écrit SPF, qui rappelle qu'au moins 92% des cas de Covid-19 décédés depuis le début de l'épidémie étaient âgés de 65 ans ou plus. Le nombre de clusters recensés pose question . Il demeure à un niveau élevé avec 391 clusters contre 428 en semaine 37. Les entreprises hors établissements de santé restent parmi les types de collectivités les plus représentées pour la survenue de clusters (26%), puis le milieu familial élargi (plusieurs foyers), les évènements publics/privés rassemblant de manière temporaire des personnes (20%) et le milieu scolaire et universitaire (16%). Le nombre de clusters en Ehpad est en légère hausse avec 77 clusters signalés (contre 70 en S37). Mais "du fait de l'augmentation de la circulation virale sur l'ensemble du territoire, le nombre de clusters identifié est probablement largement sous-estimé", indique l'agence de santé publique.

. Il demeure à un niveau élevé avec 391 clusters contre 428 en semaine 37. Les entreprises hors établissements de santé restent parmi les types de collectivités les plus représentées pour la survenue de clusters (26%), puis le milieu familial élargi (plusieurs foyers), les évènements publics/privés rassemblant de manière temporaire des personnes (20%) et le milieu scolaire et universitaire (16%). Le nombre de clusters en Ehpad est en légère hausse avec 77 clusters signalés (contre 70 en S37). Mais "du fait de l'augmentation de la circulation virale sur l'ensemble du territoire, le nombre de clusters identifié est probablement largement sous-estimé", indique l'agence de santé publique. Les médecins et hôpitaux voient leur charge croître . Le nombre d’actes SOS Médecins pour suspicion de Covid-19 baisse (6970 actes soit -4%), ce qui est lié selon Santé publique France à une forte baisse d'activité chez les enfants (-31%) après la période de la rentrée scolaire. Mais le nombre de passages aux urgences pour suspicion de Covid-19 grimpe de 21%, à 6514 passages. Le nombre de nouvelles hospitalisations est de 3657 en semaine 38, en hausse de +34% par rapport à la semaine précédente. On compte 599 nouvelles admissions en réanimation en une semaine contre 427 la semaine précédente, soit +40%. Cela fait 9 semaines que ces chiffres grimpent.

. Le nombre d’actes SOS Médecins pour suspicion de Covid-19 baisse (6970 actes soit -4%), ce qui est lié selon Santé publique France à une forte baisse d'activité chez les enfants (-31%) après la période de la rentrée scolaire. Mais le nombre de passages aux urgences pour suspicion de Covid-19 grimpe de 21%, à 6514 passages. Le nombre de nouvelles hospitalisations est de 3657 en semaine 38, en hausse de +34% par rapport à la semaine précédente. On compte 599 nouvelles admissions en réanimation en une semaine contre 427 la semaine précédente, soit +40%. Cela fait 9 semaines que ces chiffres grimpent. Le nombre de décès a progressé de 25% en une semaine. On compte 332 morts lors de la semaine 38 (incluant les décès en hospitalisation et décès en Ehpad). C'est la deuxième semaine consécutive de hausse. Santé publique France évoque une "forte augmentation", même si au niveau national, "la mortalité reste dans les marges de fluctuation habituelle sur les semaines 34 à 37". Comme la semaine passée, SPF conclut que "la diffusion du virus chez les personnes les plus âgées, fait craindre la poursuite des hospitalisations et des décès dans les semaines à venir".

Les zones rouges ou "en alerte" sont les départements suivants : Ain, Alpes-de-Haute-Provence, Ariège, Aude, Aveyron, Calvados, Charente, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Côte-d'Or, Doubs, Drôme, Eure, Gard, Gers, Indre-et-Loire, Landes, Haute-Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lozère, Maine-et-Loire, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Morbihan, Nièvre, Oise, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Saône-et-Loire, Sarthe, Savoie, Seine-et-Marne, Yvelines, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vienne, Haute-Vienne, Territoire de Belfort, Essonne, Val-d'Oise, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte, Alpes-Maritimes, Haute-Garonne, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Isère, Loire, Nord, Rhône, Paris, Seine-Maritime, Hauts-de-Seine, Seine–Saint-Denis, Val-de-Marne, Bouches-du-Rhône, Guadeloupe. Dans ces départements, la jauge des rassemblements est limitée à 30 personnes maximum ; le préfet peut prendre des mesures spécifiques pour lutter contre le Covid-19.

sont les départements suivants : Ain, Alpes-de-Haute-Provence, Ariège, Aude, Aveyron, Calvados, Charente, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Côte-d'Or, Doubs, Drôme, Eure, Gard, Gers, Indre-et-Loire, Landes, Haute-Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lozère, Maine-et-Loire, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Morbihan, Nièvre, Oise, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Saône-et-Loire, Sarthe, Savoie, Seine-et-Marne, Yvelines, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vienne, Haute-Vienne, Territoire de Belfort, Essonne, Val-d'Oise, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte, Alpes-Maritimes, Haute-Garonne, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Isère, Loire, Nord, Rhône, Paris, Seine-Maritime, Hauts-de-Seine, Seine–Saint-Denis, Val-de-Marne, Bouches-du-Rhône, Guadeloupe. Dans ces départements, la jauge des rassemblements est limitée à 30 personnes maximum ; le préfet peut prendre des mesures spécifiques pour lutter contre le Covid-19. Les zones en "alerte renforcée" (ou super-rouges) sont les métropoles de Lyon, Nice et Bordeaux, Lille, Toulouse, Saint Etienne, Rennes, Paris et la petite couronne, Rouen, Grenoble et Montpellier. dans ces zones, les rassemblements de plus de 10 personnes dans l’espace public sont interdits, les bars et restaurants doivent fermer à 22h maximum ; les salles de sports, les gymnases, les salles des fêtes sont fermés, la jauge des grands événements est limitée à 1 000 personnes ; les fêtes locales ou étudiantes sont interdites ; le télétravail doit être favorisé.

sont les métropoles de Lyon, Nice et Bordeaux, Lille, Toulouse, Saint Etienne, Rennes, Paris et la petite couronne, Rouen, Grenoble et Montpellier. dans ces zones, les rassemblements de plus de 10 personnes dans l’espace public sont interdits, les bars et restaurants doivent fermer à 22h maximum ; les salles de sports, les gymnases, les salles des fêtes sont fermés, la jauge des grands événements est limitée à 1 000 personnes ; les fêtes locales ou étudiantes sont interdites ; le télétravail doit être favorisé. Les zones en "alerte maximale" (écarlates) sont Marseille, Aix et La Guadeloupe. En plus des dispositions des zones en alerte renforcée, les restaurant et bars sont fermés dès samedi 26 septembre pour une période de deux semaines.

Nous avons élaboré une carte de synthèse donnant un aperçu de la situation du coronavirus en France, mise à jour au quotidien. Y figurent une série d'indicateurs clés comme les données hospitalières, les décès, les guérisons, mais aussi des statistiques sur la progression du virus comme le taux de positivité des tests, le taux d'incidence, le "R effectif". La classification de chaque département est aussi mentionnée (rouge, alerte renforcée, alerte maximale, en vulnérabilité modérée ou élevée...).

Retrouvez tous les détails sur cette cartographie et le point complet par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Si la carte ne s'affiche pas, cliquez ici

