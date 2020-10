"DIRECT. Covid en France : plus de 45 000 nouveaux cas et 138 décès en 24 heures"

COVID FRANCE. L'épidémie de coronavirus continue de s'accélérer en France avec plus de 45 000 nouveaux cas de contamination et 138 décès enregistrés en 24 heures, selon le dernier bilan publié par Santé publique France, samedi 24 octobre.

21:08 - 138 nouveaux décès liés au coronavirus [Fin du direct] Samedi 24 octobre, les autorités sanitaires enregistrent 138 nouveaux décès liés à l'épidémie de Covid-19. Depuis le début de l'épidémie, 34 645 personnes sont mortes à la suite d'une infection par le virus. 21:05 - 45 422 nouveaux cas de coronavirus en 24 heures Le dernier bilan de Santé publique France fait état de 45 422 nouvelles infections au Covid-19 en 24 heures, samedi 24 octobre. Au total, depuis le début de l’épidémie, 1 086 497 de cas ont été confirmés par des tests PCR. 20:33 - "On est au même point qu'en mars-avril" pour un médecin de Valenciennes Un médecin anesthésiste-réanimateur qui travaille à Valenciennes a expliqué à France Bleu Nord que la situation se compliquait. "On prend en charge des patients dans un état grave. Ça correspond à ce qu'on voyait lors de la première vague. C'est même pire, car malgré l'anticipation et la connaissance du virus, on est au même point qu'en mars-avril", déplore t-il. Le praticien, du nom de Raphaël Marie, a ajouté que la moitié des lits des services de réanimation, dans l'hôpital de Valenciennes, était occupée par des patients covid. 20:16 - Les députés votent la prorogation de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 16 février 2021 Après des débats animés, les députés ont adopté le projet de loi sur la prorogation de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 16 février, avec 71 voix contre 35. Cela permet au gouvernement de prendre des mesures exceptionnelles comme un couvre-feu de plus de quatre semaines. Des restrictions sont également possibles jusqu’au 1er avril. Le Sénat doit examiner le texte dès la semaine prochaine. 19:48 - "Les mesures classiques sont dépassées", affirme le généticien Axel Kahn Le président de Ligue nationale contre le cancer s’est exprimé sur Franceinfo samedi 24 octobre. Pour lui, "les mesures classiques que sont le dépistage des cas, l'identification des contacts, l'isolement, etc, sont totalement dépassées et cela ne suffira pas". Face à la progression de l’épidémie, la seule solution selon Axel Kahn est de "diminuer les contacts physiques". Le couvre-feu est jugé efficace mais pas suffisant par le généticien. L’objectif est de "diminuer la contamination du début de la chaîne de transmission, les jeunes", a-t-il affirmé. 19:31 - Le Poitou "se rapproche du seuil de la zone d'alerte" Si la Vienne et les Deux-Sèvres ne figurent pas parmi les 54 départements concernés par le couvre-feu, Laurent Flament, le directeur de l'Agence régionale de santé des Deux-Sèvres, a déclaré sur France Bleu ce vendredi que le Poitou "se rapprochait assez vite du seuil de la zone d'alerte". Il a souligné : "On a peut-être une épidémie qui est un peu en retard", avant de nuancer : "On s'approche de plus en plus vite du seuil du taux d'incidence de 150 avec des hospitalisations qui augmentent." 19:10 - Plus d’un million de personnes ont téléchargé l’application TousAntiCovid depuis jeudi Le secrétaire d’État chargé de la Transition numérique a indiqué sur Twitter samedi que l’application TousAntiCovid, anciennement TousAntiCovid, prévue pour tracer les cas contacts de coronavirus, a été téléchargée plus d’un million de fois depuis jeudi.

18:56 - Hauts-de-France : des tests antigéniques pour le personnel des Ehpad L'Agence régionale de santé des Hauts-de-France a annoncé que des tests antigéniques seraient mis à disposition des 60 000 membres du personnel des établissements médico-sociaux (EMS) de la région, à savoir, les Ehpad, les Maisons d'accueil spécialisées, les Foyers d'accueil médicalisés et les Services de soins infirmiers à domicile, indique La Voix du Nord. Cette mise à disposition débutera dès lundi prochain. L'objectif est qu'ils se fassent tester à leur retour de vacances de la Toussaint, a précisé l'ARS dans un communiqué relayé par nos confrères. 18:38 - Nouvelles mesures dans les Landes La préfète des Landes, Cécile Bigot-Dekeyzer, a annoncé vendredi de nouvelles mesures restrictives pour limiter la propagation du coronavirus dans le département, indique France Bleu. Les voici : fermeture des bars au public entre 22h et 6h du matin ; fermeture des restaurants à 23h30 ; "Cahiers de tracing" obligatoires dans tous les restaurants ; musique amplifiée dans la rue interdite à tout moment de la journée ; la vente à emporter d'alcool sera interdite de 22 h à 6h du matin et la consommation d'alcool sur la voie publique sera également interdite de 22h à 6h du matin. Le nouvel arrêté préfectoral prévoit une durée de ces nouvelles mesures jusqu'au 13 novembre, au moins. "La circulation du virus a repris dans les Landes, avec une hausse de presque tous les indicateurs", a souligné la préfète à l'occasion d'un point presse. 18:23 - Île-de-France : 46 morts de plus en 24 heures En Île-de-France, d'après les chiffres de Santé publique France diffusés vendredi, le nombre de personnes hospitalisées est de 3908 patients, avec 542 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 730 malades sont en réanimation, avec 85 nouvelles entrées dans la journée. 8644 personnes sont mortes du coronavirus, soit 46 de plus en 24 heures, et 38 404 sont sorties de l'hôpital, soit 267 de plus. 18:06 - Quelle est la situation en Haute-Garonne ? La Haute-Garonne fait partie des 54 départements concernés par le couvre-feu. Selon le bilan du Covid communiqué ce vendredi, dans le département, le nombre de personnes hospitalisées est de 229 patients, avec 25 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 56 malades sont en réanimation, avec 4 nouvelles entrées dans la journée. 133 personnes sont mortes du coronavirus, soit 0 de plus en 24 heures, et 1296 sont sorties de l'hôpital, soit 6 de plus. 17:49 - Loire : des élus demandent des "moyens sanitaires militaires" pour faire face à l’épidémie "Nous appelons à l'aide pour que nos soignants soient épaulés et nous demandons à l'État et au gouvernement qu'une aide exceptionnelle soit apportée en urgence à notre territoire pour pallier au manque de personnels soignants", écrivent des maires du sud de la Loire, dans un courrier à la préfecture, cité par LCI. Ces élus réclament ainsi "l'installation de moyens sanitaires militaires", similaires à ceux qui ont été envoyés à Mulhouse au printemps. 17:35 - "Tout l'hôpital est sous tension", déclare Renaud Muselier Le président de la région PACA a fait une déclaration auprès de BFMTV suite au déplacement du Premier ministre dans la ville de Marseille. Il a indiqué que 16% des arrivées aux urgences concernaient des patients du Covid-19 et que 49% des lits de réanimation étaient occupés par des malades du virus. "Tout l'hôpital est sous tension", a décrit Renaud Muselier. 17:15 - Le Premier ministre appelle les Français à "respecter le couvre-feu, les gestes barrières" "Le meilleur moyen de soulager les soignants, c’est finalement de ne pas tomber malade. Ça dépend de chacune et chacun d’entre nous", a affirmé le Premier ministre lors d’un déplacement à Marseille. Avant de lancer un message aux Français : "Il faut à tout prix respecter les règles que nous avons édictées : le couvre-feu et tous les gestes barrières, les mesures de protection, y compris chez vous, en famille, quand vous recevez des amis." 17:07 - "C’est une bataille collective" contre le coronavirus, affirme Jean Castex Jean Castex et Olivier Véran étaient en déplacement à Marseille, samedi. À l’issue d’une visite à l’hôpital Nord, le Premier ministre s’est exprimé sur l’épidémie de Covid-19. "C’est une bataille collective (…) un rendez-vous avec nous-mêmes", a-t-il expliqué. "Cette progression de l’épidémie n’est pas terminée. (…) Nous allons tous ensemble faire face autour de nos soignants", a déclaré Jean Castex. 16:30 - Normandie : les hospitalisations augmentent L’Agence régionale de santé de Normandie observe, vendredi 23 octobre, un "niveau très élevé de circulation virale", notamment dans la Seine-Maritime et le Calvados qui présentent un taux d’incidence au-dessus du seuil d’alerte. De manière générale, toute la région voit le nombre de cas de Covid-19 augmenter rapidement. Les hospitalisations sont également en nette progression, entraînant une demande de déprogrammation de 30% de l’activité des hôpitaux, de la part de l’ARS. 16:11 - Le plan blanc déclenché dans les hôpitaux de plusieurs régions françaises Le plan blanc permet aux hôpitaux de déclencher une mobilisation immédiate de ses moyens pour faire face à une situation sanitaire exceptionnelle. Début octobre, c’est l’Île-de-France qui le réactivait. Avec une deuxième vague plus généralisée, ce sont désormais d’autres régions ou villes qui le déclenchent, à l’image de la métropole de Lille dès le jeudi 22 octobre. À Troyes, Besançon, Nantes ou Caen, le plan blanc est également en place. 15:52 - Occitanie : l’ARS note une progression "rapide et très préoccupante" du Covid-19 En Occitanie, 42 décès ont été enregistrés vendredi 23 octobre à l’hôpital. Au total, 1 45 personnes sont hospitalisées pour une infection au coronavirus, soit 171 de plus en trois jours. 219 patients sont en réanimation, soit 18 personnes supplémentaires. Depuis mardi, 2 126 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés par jour. 15:28 - Auvergne-Rhône-Alpes : cas contact ou positif au Covid-19, vous pouvez recevoir un SMS de l’ARS L’Agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes lance une campagne d’information par texto pour sensibiliser aux gestes barrières. Si vous êtes cas contact ou que vous avez été testé positif au coronavirus, vous pouvez ainsi recevoir un appel, mais aussi un SMS qui rappelle les consignes à suivre. Il s’agit d’une demande du ministère de la Santé. "Les SMS permettent de toucher un nombre plus important de personnes", précise l’ARS, citée par le site Place Gre’net. 15:04 - "Le couvre-feu ne suffit probablement pas", affirme Rémi Salomon (APHP) En observant les appels au Samu et les dépistages, Rémi Salomon, président de la Commission médicale d'établissement de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (APHP) estime que "probablement, le couvre-feu ne suffit pas", au micro d’Europe 1. "Les soignants, savent que les semaines qui viennent vont être très difficiles. (…) Nous ne savons pas comment nous allons faire", affirme-t-il, face à une deuxième vague qui devrait être "violente". 14:45 - Les contaminations au Covid-19 augmentent-elles en partie à cause du froid ? La transmission de virus est facilitée par le froid, selon les chercheurs. Cela peut expliquer un peu l'accélération début octobre que l'on constate dans toute l'Europe", indique par exemple l’infectiologue Christophe Rapp au micro de BFMTV. Jeudi, le ministre de la Santé a également évoqué l’hypothèse d’un "refroidissement" des températures qui inciterait "les gens (à se) regrouper à l'intérieur et moins à l'extérieur", comme le cite L’Express. 14:23 - "Il faut une mobilisation générale" des soignants, même ceux partis à la retraite, selon Patrick Pelloux Le président de l'Association des médecins urgentistes de France appelle tous les soignants à se mobiliser pour faire face au coronavirus. "Il y a une responsabilité des médecins, qui ont un peu quitté le soin clinique, qui sont partis vers des carrières autres. On va avoir besoin de médecins, ceux qui viennent de prendre leur retraite, il va falloir qu’ils reviennent", demande Patrick Pelloux, sur BFMTV. 14:02 - Emmanuel Macron : "Jeunes comme moins jeunes, nous sommes tous exposés" Sur Twitter vendredi, Emmanuel Macron insiste sur l'importance des gestes barrières. "Aidez-nous à expliquer que le port du masque, que tous les gestes barrières, doivent devenir comme la ceinture en voiture : un réflexe pour se protéger", écrit-il avant d'évoquer les jeunes : "Nous ne le rappellerons jamais assez : non, ce n’est pas une maladie comme les autres. Non, le virus n’épargne personne. Jeunes comme moins jeunes, nous sommes tous exposés. Nous sommes tous liés." Aidez-nous à expliquer que le port du masque, que tous les gestes barrières, doivent devenir comme la ceinture en voiture : un réflexe pour se protéger. pic.twitter.com/JuuwByvyTu — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 23, 2020 Nous ne le rappellerons jamais assez : non, ce n’est pas une maladie comme les autres. Non, le virus n’épargne personne. Jeunes comme moins jeunes, nous sommes tous exposés. Nous sommes tous liés. https://t.co/7HA5giVN2R — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 23, 2020 13:41 - "La situation va s'alourdir dans les prochains jours, quoi que nous fassions", affirme Olivier Véran Devant les députés, le ministre de la Santé s’est montré inquiet sur l’aggravation de l’épidémie. "La situation va s'alourdir dans les prochains jours et semaines, quoi que nous fassions", a-t-il déclaré, évoquant notamment le décalage avec le diagnostic du Covid-19 et l’apparition de formes graves. D’autant plus que plus de 45% des places en soins intensifs sont aujourd’hui occupées par des patients atteints du coronavirus.

Dans son dernier bulletin épidémiologique, publié jeudi 22 octobre dans la soirée, Santé publique France rapporte une "forte augmentation" des indicateurs liés au Covid-19 pour la semaine 42 (du 12 au 18 octobre 2020). SPF alerte particulièrement des 65 ans et plus : on compte six fois plus de cas et cinq fois plus d’hospitalisations et d’admissions en réanimation en comparaison à début septembre. Au niveau national, les taux de positivité des tests et d'incidence ont tous les deux augmenté entre S41 et S42 (dans toutes les classes d'âge). Après avoir observé une stabilité en S41, les nouvelles admissions en réanimation repartent drastiquement à la hausse (+48%). Voici ce qu'il faut retenir point par point :

Les indicateurs épidémiologique observent une forte hausse . Le taux d'incidence national (nombre de cas pour 100 000 habitants), est désormais de 251 (182 en S41). Désormais, tous les départements sont au-dessus du seuil d’alerte de 50/100 000 habitants. Le taux de positivité des tests est de 13,7% (12,3% en S41). Il est désormais supérieur à 5% dans tous les départements de France métropolitaine et supérieur à 10% pour 62 départements. Les taux de positivité les plus élevés étaient rapportés dans la Loire (23,5%), en Isère (21,7%), en Haute-Loire (20,6%).

. Le taux d'incidence national (nombre de cas pour 100 000 habitants), est désormais de 251 (182 en S41). Désormais, tous les départements sont au-dessus du seuil d’alerte de 50/100 000 habitants. Le taux de positivité des tests est de 13,7% (12,3% en S41). Il est désormais supérieur à 5% dans tous les départements de France métropolitaine et supérieur à 10% pour 62 départements. Les taux de positivité les plus élevés étaient rapportés dans la Loire (23,5%), en Isère (21,7%), en Haute-Loire (20,6%). Les cas confirmés et cas contact augmentent sensiblement . Une augmentation très importante du nombre de nouveaux cas et de nouvelles personnes-contacts à risque identifiés par Santé publique France est observée en S42 pour la 2e semaine consécutive. Le nombre de cas de Covid-19 confirmés a augmenté de 39%.

. Une augmentation très importante du nombre de nouveaux cas et de nouvelles personnes-contacts à risque identifiés par Santé publique France est observée en S42 pour la 2e semaine consécutive. Le nombre de cas de Covid-19 confirmés a augmenté de 39%. En milieu hospitalier , après une baisse en S39 et en S40, et pour la 2ème semaine consécutive, le nombre de passages pour suspicion de Covid-19 dans l’activité totale était en hausse dans toutes les régions de France métropolitaine (+35% par rapport à S41). A noter que ce chiffre est en baisse en outre-mer. Les déclarations de nouvelles hospitalisations pour COVID-19 ont augmenté en semaine 42 (+48%) Les régions les plus concernées sont Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Île-de-France et Hauts-de-France. SPF note une reprise de l'augmentation des admissions en réanimation (+48% entre S41 et S42), après une stabilisation observée entre S40 et S41.

, après une baisse en S39 et en S40, et pour la 2ème semaine consécutive, le nombre de passages pour suspicion de Covid-19 dans l’activité totale était en hausse dans toutes les régions de France métropolitaine (+35% par rapport à S41). A noter que ce chiffre est en baisse en outre-mer. Les déclarations de nouvelles hospitalisations pour COVID-19 ont augmenté en semaine 42 (+48%) Les régions les plus concernées sont Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Île-de-France et Hauts-de-France. SPF note une reprise de l'augmentation des admissions en réanimation (+48% entre S41 et S42), après une stabilisation observée entre S40 et S41. Concernant les décès , le nombre hebdomadaire au niveau national a fortement augmenté : +40% entre les semaines 41 et 42 (de 546 décès en S41 à 764 en S42).

, le nombre hebdomadaire au niveau national a fortement augmenté : +40% entre les semaines 41 et 42 (de 546 décès en S41 à 764 en S42). Le nombre d’actes SOS Médecins pour suspicion de Covid-19 a augmenté entre S41 et S42 (+15%). Cette hausse concerne exclusivement les adultes et semble s’intensifier par rapport à la semaine 41 chez les adultes de 45-74 ans (+35%) et de 75 ans et plus (+26%).

Nous avons élaboré une carte de synthèse donnant un aperçu de la situation du coronavirus en France, mise à jour au quotidien. Y figurent une série d'indicateurs clés comme les données hospitalières, les décès, les guérisons, mais aussi des statistiques sur la progression du virus comme le taux de positivité des tests, le taux d'incidence, le "R effectif". La classification de chaque département est aussi mentionnée (rouge, alerte renforcée, alerte maximale, en vulnérabilité modérée ou élevée...).

Retrouvez tous les détails sur cette cartographie et le point complet par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Si la carte ne s'affiche pas, cliquez ici

