"Direct. Covid en France : plus de 5000 personnes à l'hôpital et 30 morts ce mercredi"

Le dernier bilan du coronavirus en France, publié ce mercredi 9 septembre, fait état de plus de 8 500 cas confirmés supplémentaires en 24 heures. Le ministère de la Santé évoquait mardi soir dans son communiqué "une nette dégradation de la situation avec un impact sanitaire croissant". Dans les hôpitaux, les chiffres sont en effet importants. On dépasse désormais les 5000 hospitalisations et près de 600 malades se trouvent en réanimation. Le nombre de décès en 24 heures augmente lui aussi assez sensiblement avec 30 morts de plus à l'hôpital. Voici tous les chiffres :

344 101 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 8577 de plus

30 794 décès au total (Ehpad compris), soit 30 de plus

20 319 décès à l'hôpital, soit 30 de plus

5003 hospitalisations en cours, soit 43 de plus

599 personnes actuellement en réanimation, soit 25 de plus

88 524 personnes sorties de l'hôpital, soit 298 de plus

Taux de positivité des tests : 5,2, stable

644 clusters en cours d'investigation, soit 32 de plus

74 départements en vulnérabilité, soit 3 de plus

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. En cumul, on enregistre 114 196 hospitalisations. De même, l'évolution des hospitalisations et des cas en réanimation en 24 heures correspond à des chiffres nets, tenant compte des guérisons et des décès. Dans les dernières 24 heures, en brut, 386 hospitalisations de plus ont été enregistrées et 71 admissions en réanimation.