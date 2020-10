"DIRECT. Covid en France : pour Olivier Véran, "la situation va s'alourdir, quoi que nous fassions""

COVID FRANCE. Plus de 42 000 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés en 24h, vendredi 23 octobre. Samedi, le ministre de la Santé craint une aggravation de la situation sanitaire du pays "dans les prochains jours et semaines, quoi que nous fassions".

14:23 - "Il faut une mobilisation générale" des soignants, même ceux partis à la retraite, selon Patrick Pelloux Le président de l'Association des médecins urgentistes de France appelle tous les soignants à se mobiliser pour faire face au coronavirus. "Il y a une responsabilité des médecins, qui ont un peu quitté le soin clinique, qui sont partis vers des carrières autres. On va avoir besoin de médecins, ceux qui viennent de prendre leur retraite, il va falloir qu’ils reviennent", demande Patrick Pelloux, sur BFMTV. 14:02 - Emmanuel Macron : "Jeunes comme moins jeunes, nous sommes tous exposés" Sur Twitter vendredi, Emmanuel Macron insiste sur l'importance des gestes barrières. "Aidez-nous à expliquer que le port du masque, que tous les gestes barrières, doivent devenir comme la ceinture en voiture : un réflexe pour se protéger", écrit-il avant d'évoquer les jeunes : "Nous ne le rappellerons jamais assez : non, ce n’est pas une maladie comme les autres. Non, le virus n’épargne personne. Jeunes comme moins jeunes, nous sommes tous exposés. Nous sommes tous liés." Aidez-nous à expliquer que le port du masque, que tous les gestes barrières, doivent devenir comme la ceinture en voiture : un réflexe pour se protéger. pic.twitter.com/JuuwByvyTu — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 23, 2020 Nous ne le rappellerons jamais assez : non, ce n’est pas une maladie comme les autres. Non, le virus n’épargne personne. Jeunes comme moins jeunes, nous sommes tous exposés. Nous sommes tous liés. https://t.co/7HA5giVN2R — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 23, 2020 13:41 - "La situation va s'alourdir dans les prochains jours, quoi que nous fassions", affirme Olivier Véran Devant les députés, le ministre de la Santé s’est montré inquiet sur l’aggravation de l’épidémie. "La situation va s'alourdir dans les prochains jours et semaines, quoi que nous fassions", a-t-il déclaré, évoquant notamment le décalage avec le diagnostic du Covid-19 et l’apparition de formes graves. D’autant plus que plus de 45% des places en soins intensifs sont aujourd’hui occupées par des patients atteints du coronavirus.

Le dernier bilan de Santé publique France est tombé vendredi. Comme attendu, le cap du million de cas vient d'être franchi, avec 1 041 075 de personnes contaminées depuis le début de l'épidémie du Covid-19. Plus de 42 000 nouveaux cas ont été enregistrés en 24 heures, avec exactement 42 032 nouvelles personnes testées positives. Un nouveau record. On compte près de 300 décès de plus dans la journée, avec précisément 298 morts.

1 041 075 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 42 032 de plus

57 261 cas en Ehpad (chiffre mis à jour ce soir)

34 508 décès au total (Ehpad compris), soit 298 de plus

23 382 décès à l'hôpital, soit 184 de plus

11 126 décès en Ehpad, soit 114 de plus depuis mardi

15 008 hospitalisations en cours, soit 976 de plus

2441 personnes actuellement en réanimation, soit 122 de plus

109 486 personnes sorties de l'hôpital, soit 887 de plus

Taux de positivité des tests : 15,1%, soit 0,8 point de plus

2073 clusters en cours d'investigation, soit 118 de plus

91 départements en vulnérabilité élevée, stable

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. De même, l'évolution des hospitalisations et des cas en réanimation en 24 heures correspond à des chiffres net, tenant compte des guérisons et des décès. Dans les dernières 24 heures, en brut, 1998 hospitalisations de plus ont été enregistrées et 262 admissions en réanimation.

Dans son dernier bulletin épidémiologique, publié jeudi 22 octobre dans la soirée, Santé publique France rapporte une "forte augmentation" des indicateurs liés au Covid-19 pour la semaine 42 (du 12 au 18 octobre 2020). SPF alerte particulièrement des 65 ans et plus : on compte six fois plus de cas et cinq fois plus d’hospitalisations et d’admissions en réanimation en comparaison à début septembre. Au niveau national, les taux de positivité des tests et d'incidence ont tous les deux augmenté entre S41 et S42 (dans toutes les classes d'âge). Après avoir observé une stabilité en S41, les nouvelles admissions en réanimation repartent drastiquement à la hausse (+48%). Voici ce qu'il faut retenir point par point :

Les indicateurs épidémiologique observent une forte hausse . Le taux d'incidence national (nombre de cas pour 100 000 habitants), est désormais de 251 (182 en S41). Désormais, tous les départements sont au-dessus du seuil d’alerte de 50/100 000 habitants. Le taux de positivité des tests est de 13,7% (12,3% en S41). Il est désormais supérieur à 5% dans tous les départements de France métropolitaine et supérieur à 10% pour 62 départements. Les taux de positivité les plus élevés étaient rapportés dans la Loire (23,5%), en Isère (21,7%), en Haute-Loire (20,6%).

. Le taux d'incidence national (nombre de cas pour 100 000 habitants), est désormais de 251 (182 en S41). Désormais, tous les départements sont au-dessus du seuil d’alerte de 50/100 000 habitants. Le taux de positivité des tests est de 13,7% (12,3% en S41). Il est désormais supérieur à 5% dans tous les départements de France métropolitaine et supérieur à 10% pour 62 départements. Les taux de positivité les plus élevés étaient rapportés dans la Loire (23,5%), en Isère (21,7%), en Haute-Loire (20,6%). Les cas confirmés et cas contact augmentent sensiblement . Une augmentation très importante du nombre de nouveaux cas et de nouvelles personnes-contacts à risque identifiés par Santé publique France est observée en S42 pour la 2e semaine consécutive. Le nombre de cas de Covid-19 confirmés a augmenté de 39%.

. Une augmentation très importante du nombre de nouveaux cas et de nouvelles personnes-contacts à risque identifiés par Santé publique France est observée en S42 pour la 2e semaine consécutive. Le nombre de cas de Covid-19 confirmés a augmenté de 39%. En milieu hospitalier , après une baisse en S39 et en S40, et pour la 2ème semaine consécutive, le nombre de passages pour suspicion de Covid-19 dans l’activité totale était en hausse dans toutes les régions de France métropolitaine (+35% par rapport à S41). A noter que ce chiffre est en baisse en outre-mer. Les déclarations de nouvelles hospitalisations pour COVID-19 ont augmenté en semaine 42 (+48%) Les régions les plus concernées sont Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Île-de-France et Hauts-de-France. SPF note une reprise de l'augmentation des admissions en réanimation (+48% entre S41 et S42), après une stabilisation observée entre S40 et S41.

, après une baisse en S39 et en S40, et pour la 2ème semaine consécutive, le nombre de passages pour suspicion de Covid-19 dans l’activité totale était en hausse dans toutes les régions de France métropolitaine (+35% par rapport à S41). A noter que ce chiffre est en baisse en outre-mer. Les déclarations de nouvelles hospitalisations pour COVID-19 ont augmenté en semaine 42 (+48%) Les régions les plus concernées sont Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Île-de-France et Hauts-de-France. SPF note une reprise de l'augmentation des admissions en réanimation (+48% entre S41 et S42), après une stabilisation observée entre S40 et S41. Concernant les décès , le nombre hebdomadaire au niveau national a fortement augmenté : +40% entre les semaines 41 et 42 (de 546 décès en S41 à 764 en S42).

, le nombre hebdomadaire au niveau national a fortement augmenté : +40% entre les semaines 41 et 42 (de 546 décès en S41 à 764 en S42). Le nombre d’actes SOS Médecins pour suspicion de Covid-19 a augmenté entre S41 et S42 (+15%). Cette hausse concerne exclusivement les adultes et semble s’intensifier par rapport à la semaine 41 chez les adultes de 45-74 ans (+35%) et de 75 ans et plus (+26%).

Nous avons élaboré une carte de synthèse donnant un aperçu de la situation du coronavirus en France, mise à jour au quotidien. Y figurent une série d'indicateurs clés comme les données hospitalières, les décès, les guérisons, mais aussi des statistiques sur la progression du virus comme le taux de positivité des tests, le taux d'incidence, le "R effectif". La classification de chaque département est aussi mentionnée (rouge, alerte renforcée, alerte maximale, en vulnérabilité modérée ou élevée...).

Retrouvez tous les détails sur cette cartographie et le point complet par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

