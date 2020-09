"DIRECT. Covid en France : près de 10 000 nouveaux cas, inquiétudes en Ehpad"

COVID. Le nombre de nouveaux cas de coronavirus frôle les 10 000 ce mercredi. Dans les Ehpad, les nouveaux clusters se multiplient. C'est dans ce contexte que le ministre de la Santé Olivier Véran doit prendre la parole jeudi. De possibles nouvelles restrictions sanitaires pourraient être annoncées.

CORONAVIRUS. Une nouvelle poussée des cas de coronavirus est constatée en France ce mercredi 16 septembre avec un nombre de tests positifs qui approche encore la barre des 10 000 en 24 heures. 100 nouveaux patients ont été admis en réanimation, faisant grimper le solde des patients graves de 44 personnes. On dénombre 46 morts du Covid-19 de plus...

20:52 - Quels sont les départements classés en vulnérabilité élevée ? 44 départements sont classés en vulnérabilité élevée à ce jour en France. Il s'agit de : la Martinique, la Guadeloupe (dont Saint Martin et Saint-Barthélemy), l'Ain, les Alpes-Maritimes, l'Aveyron, le Bas-Rhin, les Bouches-du-Rhône, la Côte-d’Or, la Corse du Sud, l'Essonne, le Gard, la Gironde, la Guyane, la Haute-Corse, la Haute-Garonne, la Haute-Marne, les Hauts-de Seine, l'Hérault, l'Indre-et-Loire, le Loiret, l'Ille-et-Vilaine, l'Isère, les Landes, la Loire, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Marne, la Nord, Paris, le Pas-de-Calais, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, les Pyrénées-Orientales, le Rhône, la Sarthe, la Seine-et-Marne, la Seine-Saint-Denis, le Tarn-et-Garonne, le Val-de-Marne, le Val-d’Oise, le Var, le Vaucluse, la Vienne et les Yvelines.

20:38 - Quels sont les départements classés en vulnérabilité modérée ? Ils sont 40. Mais quels sont-ils exactement ? L'heure est venue de faire le point sur les départements estimés comme étant à un niveau de vulnérabilité modérée. Sont concernés : l'Aisne, l'Allier, l'Ardèche, l'Ardennes, l'Ariège,l'Alpes-de-Haute-Provence, l'Aube, l'Aude, le Cantal, la Corrèze, les Deux-Sèvres, la Dordogne, le Doubs, la Drôme, l'Eure-et-Loir, le Gers, le Haut-Rhin, les Hautes-Alpes, la Haute-Loire, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Savoie, la Haute-Vienne, le Loir-et-Cher, le Lot, le Lot-et-Garonne, la Lozère, la Mayenne, la Mayotte, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, le Morbihan, l'Oise, La Réunion, la Saône-et-Loire, la Savoie, la Seine-Maritime, la Somme, le Tarn, Territoire de Belfort et l'Yonne.

20:26 - Que sait-on des trois clusters de l'université de Perpignan ? Selon les informations de France Bleu, chaque cluster correspond à une promotion. Dans chacune d'entre elles, on compte une quarantaine d'élèves. Cluster oblige, au moins quatre cas de coronavirus sont répertoriés dans chacune des promotions. Pour ces trois promotions de l'université de Perpignan, des cours à distance ont été mis en place jusqu'à nouvel ordre.

20:10 - Êtes-vous prioritaire pour vous faire dépister au coronavirus ? Depuis le Conseil de défense du 11 septembre, un nouveau protocole de dépistage est mis en place contre le Covid-19, comme le rapporte BFMTV. Le site internet de la chaîne d'information a mis en ligne une infographie afin de déterminer son niveau de priorité, face aux dépistages du Covid-19.

19:57 - Le taux de positivités reste stable Alors que ces dernières semaines ce chiffre n'a cessé d'être revu à la hausse, ce mercredi 16 septembre, le taux de positivité des tests de coronavirus est resté stable. Il s'élève actuellement à 5,4%. C'est-à-dire que sur 100 tests effectués au cours des dernières 24 heures, 5,4 se sont révélés être positifs.

19:48 - 46 décès supplémentaires au cours des dernières 24 heures Le nombre de décès liés au coronavirus et enregistrés depuis le dernier bilan de mardi s'élève à 46 nouveaux morts. Tous ont été recensés dans les hôpitaux français. Pour rappel, les décès survenus dans les Ehpad ne sont plus rapportés quotidiennement depuis plusieurs mois maintenant. En tout, depuis le début de la pandémie sur le territoire français, 31 045 décès (Ehpad compris) ont été répertoriés. Concernant les seuls hôpitaux, on parle de 20 517 morts.

19:39 - Près de 10 000 nouveaux cas de coronavirus en 24 heures Les chiffres sont tombés. Ce mercredi, Santé publique France annonce que 9 784 nouveaux cas de Covid-19 ont été découverts. Un chiffre particulièrement haut et proche de la barre symbolique des 10 000 cas quotidiens. En tout, depuis le début de l'épidémie en France, 404 888 cas ont jusqu'ici été confirmés par PCR.

19:24 - Trois clusters découverts à l'université de Perpignan La rentrée à peine passée, l'université de Perpignan est touchée de plein fouet par l'épidémie de coronavirus. Comme le rapporte France Bleu, pas moins de trois clusters ont été détectés. En tout, ce sont trois promotions qui sont impactées : une première à l'IUT, section GEA, une deuxième à l'école d'ingénieurs Sup'EnR. La troisième est, quant à elle, une promotion de STAPS, à Font Rome, rapporte le média local, qui précise par ailleurs que pour chacune d'entre elles, les cours à distance ont été mis en place.

19:11 - Emmanuel Macron souhaite maintenir le plus possible les grands événements En visite sur le parcours du Tour de France ce mercredi, le chef de l'État a à nouveau remarqué que "notre art de vivre à la française est fait de grands rendez-vous sportifs, culturels". Et Emmanuel Macron d'insister : "À chaque fois qu'on peut les tenir, on doit les tenir, avec des contraintes".

18:51 - Didier Raoult apprécié par un Français sur deux C'est l'une des figures françaises qui ont marqué la pandémie de coronavirus. Le professeur Didier Raoult suscite autant l'admiration que la polémique. Interrogés sur son cas, à l'occasion d'un sondage réalisé par l'institut Harris Interactive pour LCI publié ce mercredi, on apprend qu'un Français sur deux a une image positive sur célèbre médecin marseillais. Dans le détail, 33% auraient une mauvaise image de sa personnes tandis que 15% estimeraient ne pas le connaître assez ou ne souhaiteraient pas se prononcer à son sujet.

18:47 - "Il faut vivre avec le virus", estime Emmanuel Macron Présent sur le circuit de la Grande Boucle ce mercredi, le chef de l'État s'est attardé au micro de BFM TV sur sa venue alors que la pandémie de coronavirus bat toujours son plein. "Je pense que c'était extrêmement important, dans le contexte qu'on connaît, de monter, comme on l'a dit plusieurs fois avec le gouvernement, qu'il faut vivre avec le virus", a déclaré Emmanuel Macron, à l'arrivée de la 17e étape du Tour de France.

18:26 - Dans les Alpes-Maritimes, la commune de Villeneuve-Loubet attaque la préfecture sur le port du masque Le port du masque généralisé n'a pas fini de faire couler de l'encre. Ce mercredi, on apprend que le maire Les Républicains de Villeneuve-Loubet, située dans les Alpes-Maritimes, a décidé de contester auprès du tribunal administratif de Nice l'arrêté préfectoral qui impose le port du masque généralisé sur l'ensemble de son territoire. "On a conscience qu'il y a un rebond épidémique, mais la préfecture a pris un arrêté superfétatoire et sans connaissance de la réalité de terrain", a déploré notamment l'adjoint au maire Albert Calamuso, dont LCI se fait l'écho. Cette commune particulièrement boisée et étendue ne comprends surtout pas pourquoi ses 15 000 habitants devraient se plier à une telle mesure alors que sa voisine (Biot - 10 000 habitants) bénéficie, elle, de "mesures plutôt allégés". Une injustice à laquelle elle compte bien remédier.

18:08 - À l'arrivée du Tour de France, les mots d'Emmanuel Macron sur la stratégie face au Covid-19 Le président de la République a assisté au Tour de France ce mercredi 16 septembre. Et si la Grande Boucle lui a permis de faire une pause agréable dans son emploi du temps, Emmanuel Macron n'en a pas moins oublié le coronavirus. Saluant "l'organisation exemplaire" du Tour de France 2020, le chef de l'État a déclaré : "On va continuer à avoir une stratégie sanitaire, qui sera détaillée demain (jeudi) par le ministre de la Santé", avant de donner quelques détails : "Elle donnera la transparence sur les chiffres. (...) On va expliquer qu'il faut continuer les gestes barrières. On va développer partout le fameux tester, suivre et accompagner les cas contacts. (...) On doit aussi protéger les plus vulnérables. On leur demande de réduire leurs déplacements et de s'isoler."

17:51 - Un point presse de Véran ce jeudi à 17h Olivier Véran va s'exprimer devant la presse pour la première d'une nouvelle série de point d'information sur la situation du Covid-19 en France. Au programme ce jeudi à 17 heures : la "présentation claire pédagogique de la stratégie" du gouvernement "pour vivre avec le virus". Le ministre de la Santé va revenir sur la stratégie de tests engagée par les autorités sanitaires, la territorialisation constatée avec les nouvelles mesures, l'obligation du port du masque, le vaccin ou encore l'application StopCovid. Il sera par ailleurs question de lister les territoires où le coronavirus circule plus qu'ailleurs avec la possibilité que de nouvelles mesures y soient décidées.

17:30 - Le vaccin contre la grippe, nécessaire face au coronavirus La grippe et le Covid-19 vont bientôt cohabiter, et la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière démarrera dans un mois. Le site de Top Santé indique que, cette année plus que jamais, les professionnels de santé préconisent de se faire vacciner afin d'éviter l'engorgement des hôpitaux. Un engorgement des services pourrait provoquer un nouveau pic de surmortalité. Les personnes les plus fragiles recevront un bon afin de se faire vacciner. À noter qu'en cas de doute entre grippe et coronavirus, si l'on est vacciné contre la grippe, le pronostic devrait également être plus facile à poser.

17:06 - Deux Ehpad du Gard touchés par des clusters La liste des Ehpad touchés par des foyers de contaminations au Covid-19 s'allonge. On apprend ce mercredi que deux établissements du Gard, l'un à Nîmes, l'autre à Bouillargues, en font désormais partie. Pour l'heure, aucune victime n'y est à déplorer, parmi la quarantaine de résidents et d'employés contaminés.

16:31 - "La stratégie française n’est toujours pas clairement définie" Si pour Emmanuel Macron la stratégie est claire, celle de faire vivre les Français avec le Covid-19, au prix de restrictions modérées, pour William Dab, ancien directeur général de la santé, le gouvernement navigue encore à vue. "La stratégie française n’est toujours pas clairement définie", a-t-il ainsi déploré auprès du Journal du dimanche. Et de s'interroger : "Veut-on éradiquer l’épidémie ou simplement la contrôler ? Ne protéger que les personnes fragiles ou se concentrer sur les clusters ?".

16:04 - Un foyer dans un Ehpad à Auch Un cluster s'est formé dans un Ehpad de Auch, dans le Gers. Selon l'Agence régionale de santé et la préfecture, on y compte 40 résidents (sur 58) et 10 employés positifs au coronavirus. "L’établissement a mis en place des mesures internes, il a renforcé ses structures. Nous avons passé le message à tous les autres Ehpad", a indiqué l'ARS. On compte pour l'heure deux hospitalisations.

15:47 - Y a-t-il une seconde vague de coronavirus en Europe ? Interdiction des rassemblements de plus de six personnes en Angleterre, un Parlement européen qui refuse de se déplacer à Strasbourg placée en zone rouge… Comme le suggèrent ces mesures restrictives qui s'accumulent, l’épidémie de coronavirus semble repartir sur le Vieux continent,. Mais doit-on considérer qu’il y a réellement une nouvelle vague dans les pays européens ? Si l’on regarde les courbes des hospitalisations liées au Covid-19, on s’aperçoit que certains pays sont sur une tendance ascendante assez forte par rapport à la première vague de l’épidémie, comme le démontre Ouest France. En Autriche, par exemple, le pays compte plus du double des hospitalisations par rapport à juin. Le chancelier Sebastian Kurz a déclaré, dimanche 13 septembre, que le pays était “au début de la seconde vague”.

15:24 - Salomon voit l'avenir "avec confiance" Actuellement interrogé par la commission d'enquête du Sénat, Jérôme Salomon a confié que si en janvier "nous ne savions rien du virus", aujourd'hui, "nous pouvons envisager l'avenir avec confiance car nous avons appris à mieux prendre en charge cette maladie". Restent quelques interrogations, notamment sur la "saisonnalité du virus" ainsi que sur "de ce que serait une deuxième vague en Europe en termes de durée, d'ampleur et de gravité".

15:06 - Un point de Véran ce jeudi Au lendemain de l'examen en Conseil des ministres du projet de loi prolongeant l'état d'urgence sanitaire, Olivier Véran fera un point ce jeudi sur la stratégie du gouvernement en matière de lutte contre la résurgence du Covid-19, notamment sur les tests. Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, a fait savoir ce mercredi qu'il fallait s'attendre à "une présentation claire pédagogique".

14:49 - Salomon entendu par la commission d'enquête du Sénat Le directeur général de la santé, numéro deux du ministère, doit répondre ce mercredi aux questions de la commission d'enquête du Sénat, au lendemain de l'audition de Didier Raoult. "Les masques, les tests ou l'état de préparation du pays" devraient être parmi les sujets abordés par les sénateurs, indique le Figaro.

14:16 - Pourquoi la Marne et la Haute-Marne risquent de passer en zone rouge Alors que le taux d'incidence pour 100 000 habitants est désormais de 52 dans la Marne et et 53,8 en Haute-Marne, France 3 Régions indique que ces deux départements risquent de passer en zone rouge. Le Conseil de défense en décidera cette semaine. Si cela est le cas, qu’est ce que cela va changer ? Concrètement, passer en zone rouge donne au préfet des pouvoirs renforcés. Il peut prendre des mesures spécifiques sur son territoire pour lutter contre la propagation du virus : "limiter les déplacements à un rayon de 100 km, à un département ou à une ville ou encore fermer partiellement ou complètement les établissements recevant du public non essentiel (par exemple des salles de spectacles, des centres commerciaux, des gymnases, des musées...), des lieux de réunions ou des lieux publics (rues, jardins, parcs, plans d'eau, plages ...) mais aussi interdire la tenue des marchés, couverts ou non et quel qu'en soit l'objet ou enfin limiter voire interdire des rassemblements", précise France 3.

13:56 - Les tests antigéniques officiellement autorisés L'autorisation de la pratique des tests rapides, dits "antigéniques", a été publiée au Journal officiel. Cela ne concerne pas les personnes ayant des symptômes du Covid-19 ou les personnes considérées comme cas contact. "Des opérations collectives de dépistage par des tests rapides nasopharyngés d'orientation diagnostique antigéniques peuvent être autorisées par le ministre chargé de la Santé (...) afin notamment de décharger les laboratoires de biologie médicale de certaines patientèles et d'améliorer les délais de transmission des résultats des tests RT-PCR", peut-on lire dans l'arrêté.