"DIRECT. Covid en France : près de 50 morts, dont 36 à l'hôpital"

COVID. 49 nouveaux décès ont été recensés ce mardi, dont 36 à l'hôpital, selon le calcul dans les hôpitaux. Le nombre de contaminations au Covid-19 faisait état de plus de 7 800 cas. Les dernières infos ci-dessous.

CORONAVIRUS. Les derniers chiffres du Covid en France repartent tous à la hausse ce mardi 15 septembre après quelques lueurs d'espoir ce week-end. Près de 8000 cas, plus de 180 hospitalisations et près de 50 morts de plus sont à déplorer, avec une actualisation des décès en Ehpad...

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. De même, l'évolution des hospitalisations et des cas en réanimation en 24 heures correspond à des chiffres net, tenant compte des guérisons et des décès.

20:25 - Êtes-vous prioritaire pour vous faire dépister au coronavirus ? Depuis le Conseil de défense du 11 septembre, un nouveau protocole de dépistage est mis en place contre le Covid-19, comme le rapporte BFMTV. Le média a mis en ligne une infographie afin de déterminer son niveau de priorité, face aux dépistages Covid-19.

20:05 - Le plus dur est-il à venir durant les quatre prochains mois ? C'est ce qu'a affirmé jeudi 10 septembre le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy. Au micro de LCI, celui-ci a estimé que "les quatre mois qui viennent seront probablement les plus difficiles". Et pour cause, selon lui, "on peut imaginer qu’à partir du premier trimestre 2021, que la médecine, au sens traditionnel du terme, reprenne, avec un traitement préventif et l’arrivée d’un vaccin, qui serait efficace à 50% ou 60%".

19:59 - 36 nouveaux décès liés au coronavirus en 24 heures Ce mardi 15 septembre 2020, 36 nouveaux décès ont eu lieu en 24 heures, selon le calcul dans les hôpitaux. Santé Publique France fait état de 37 décès. Au niveau des cas confirmés, 395 104 cas ont été confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 7852 de plus. Le taux de positivité des tests est de 5,4, soit 0,1 point de plus. 866 clusters sont en cours d'investigation, soit 14 de plus. Enfin, 82 départements sont en vulnérabilité, soit 3 de plus.

19:45 - La Chine évoque un vaccin pour novembre Un vaccin contre le Covid-19 pourrait être disponible pour le grand public en Chine dès novembre, rapporte Sud Ouest. C’est du moins ce qu’a affirmé une haute responsable, au moment où la course continue entre les laboratoires du monde entier. "Les progrès actuels sont très satisfaisants", a expliqué à la télévision nationale CCTV l’épidémiologiste Wu Guizhen. Le média précise que plusieurs vaccins sont en cours d’élaboration en Chine, mais qu’elle n’a pas précisé duquel elle parlait. Aucun candidat vaccin dans le monde n’a pour l’heure achevé la phase d’essais sur l’homme.

19:25 - Où sont situés les 29 clusters en Bretagne au 15 septembre ? 54 cas de coronavirus ont été confirmés chez des étudiants en médecine, pharmacie et odontologie de l'université de Rennes 1, et c'est l'un des plus importants clusters situés en Bretagne, comme le rapporte France 3 Régions. Au total, la région en compte 29. Le média a mis en ligne les localisations par département des clusters de sa région. Pour rappel, on parle de cluster quand il y a au moins trois cas confirmés ou probables sur une période de 7 jours dans une même communauté, ou parmi des personnes ayant participé à un même rassemblement.

19:05 - Le sport, un moyen de lutter contre les séquelles du coronavirus ? Pour les anciens malades du coronavirus, le retour à la vie normale est parfois difficile, rapporte Radio Classique. En effet, les séquelles se font sentir même plusieurs mois après la contamination : fatigue intense, difficultés respiratoires… À l’AP-HP, deux programmes proposent à ces patients des séances de sport pour les aider à aller mieux et à surmonter ces symptômes, indique le média.

18:45 - Pourquoi le Covid-19 est-il plus infectieux que les autres coronavirus ? C'est ce que les scientifiques luxembourgeois de l’Uni tentent de découvrir, comme le rapporte le média L’Essentiel. La protéine S du Covid-19 se trouve actuellement au cœur de recherches communes à l'Université du Luxembourg et à l'Université technique de Berlin, afin de déterminer pourquoi il est plus infectieux que les autres coronavirus. Le média indique que la compréhension de ce phénomène est une étape importante pour la mise au point ultérieure de traitements contre le virus.

18:25 - Nord et Pas-de-Calais : ce qu’il faut savoir sur les restrictions 2/2 De plus, le média rappelle que, dans le Nord et le Pas-de-Calais, il faut désormais impérativement laisser libre un siège sur deux entre chaque groupe de moins de dix personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble dans les établissements tels que les cinémas, théâtres ou salles de spectacles. Concernant les visites en Ehpad, La Voix du Nord précise que dans les deux départements, les visites ne sont désormais plus possibles dans les chambres des résidents. Elles pourront se faire uniquement dans les salles communes des établissements ou en extérieur, dans les jardins par exemple, et dans le strict respect des mesures barrières.

18:15 - Nord et Pas-de-Calais : ce qu’il faut savoir sur les restrictions 1/2 Afin de lutter contre la propagation du Covid-19, les préfets du Nord et du Pas-de-Calais ont pris des mesures fortes. La Voix du Nord rappelle que, dans le Nord, le port du masque est obligatoire dans toutes les zones à forte fréquentation pour les plus de 11 ans. Dans le Pas-de-Calais, le port du masque est obligatoire dans la liste de lieux suivants, au moins jusqu’au 4 octobre, pour les plus de 11 ans : sur les marchés non couverts alimentaires et non alimentaires, les criées, les braderies, les brocantes, les vide-greniers, les fêtes publiques (foraines, communales ou patronales), les animations de rues et les festivals culturels, dans les rues piétonnes, lieux commerçants et sites très fortement fréquentés du département (rassemblés ici), les enceintes dédiées aux manifestations sportives ainsi que leurs abords (lieux de départ, relais, étapes…), dans un périmètre de 50 mètres autour des entrées et sorties des établissements d’accueil de la petite enfance, écoles, collèges, lycées, locaux d’enseignement, universités et établissements d’enseignement artistique du Pas-de-Calais.

17:55 - La Marne passe en rouge Le département de la Marne fait désormais officiellement partie des départements placés en zone rouge, comme l'indique l'Agence régionale de santé du Grand Est. Le taux d'incidence y est de 52/100 000 et le taux de positivité est désormais de 4,2%.

17:29 - Raoult sur le masque Didier Raoult, devant la commission d'enquête du Sénat, a abordé la question du masque. A la question de savoir s'il considérait le port du masque efficace même en extérieur, il a répondu qu'il était estimait cette mesure comme "intelligent" comme "message social". Le professeur Raoult ne s'est pas montré très enthousiaste sur l'efficacité scientifique de la mesure.

17:10 - Raoult sur le Conseil scientifique Sous le feu des critiques depuis quelques prises de positions tranchées, le Conseil scientifique a été abordé par Didier Raoult lors de son audition devant les sénateurs. "Le Conseil scientifique n'a jamais piloté quoi que ce soit dans la recherche sur le Covid-19. (...) J'ai écrit très tôt que le Conseil scientifique ne peut pas piloter une recherche de crise. Il n'est pas composé de gens capables de faire une politique scientifique. Je l'ai exprimé au président de la République et au Premier ministre", a-t-il fait savoir.

16:31 - Le Covid-19, un virus saisonnier ? Une étude tranche Une étude publiée ce mardi 15 septembre dans la revue Frontiers conclut que le Covid-19 est bien un virus saisonnier et reviendrait tous les ans, à l'instar de la grippe. "La maladie causée par le coronavirus SARS-CoV-2 suivra probablement le même chemin que les autres virus respiratoires : il disparaîtra l’été, mais il reviendra l’hiver, du moins dans les pays au climat tempéré", expliquent les auteurs de l'étude, issus de la faculté de médecine de l’Université américaine de Beyrouth et du centre de recherche biomédicale de l’université du Qatar.

16:21 - "On ne comprend pas bien les rythmes saisonniers" Interrogé sur la potentielle saisonnalité du Covid-19, le professeur Didier Raoult a avoué son incompréhension sur le sujet. "On ne comprend pas bien les rythmes saisonniers, tous les virus saisonniers n'ont pas la même saisonnalité", a-t-il déclaré face aux sénateurs, concédant ne pas savoir ce que ce coronavirus "va devenir";

16:13 - Plus d'info sur le cluster de Montpellier Alors que 60 étudiants de l'université de médecine de Montpellier ont été testés positifs au Covid-19, il semblerait qu'une soirée d'intégration ayant eu lieu la semaine dernière soit à l'origine de ces contaminations, explique Midi Libre, qui ajoute qu'une soirée "se serait tenue dans un bar privatisé avec 90 convives, une autre dans la forêt du Domaine d'O".

15:50 - Nouveau bilan mondial du Covid-19 Selon le dernier bilan calculé par l'AFP à partir de chiffres officiels, le coronavirus a provoqué la mort de 929 391 personnes à travers le monde, dont 4 433 nouveaux décès sur les dernières 24 heures. Les Etats-Unis restent le pays le plus touché par le Covid-19 avec 194 545 victimes.

15:17 - Edouard Balladur positif au Covid-19 L'ancien Premier ministre a été testé positif au Covid-19, apprend-on ce mardi. Edouard Balladur, 91 ans, n'est "pas en danger", précise Philippe Goujon, maire LR du XVe arrondissement et proche du candidat à l'élection présidentielle de 1995. "Il a de la fièvre, de la toux et une grande fatigue", précise l'édile, ajoutant qu'il est actuellement "isolé chez lui". La femme et le fils d'Edouard Balladur sont également positifs au coronavirus.

15:05 - Nouveaux décès en Auvergne, des tests positifs en Ehpad Deux personnes ont perdu la vie à cause du Covid-19 dans le Puy-de-Dôme et dans le Cantal, ce qui porte à 57 le nombre de décès en Auvergne depuis le début de la pandémie. La situation reste préoccupante notamment dans les Ehpad puisque seize personnes ont été testées positives. Parmi elles, il y a onze résidents de la maison de retraite médicalisée Rives d’Allier dans la commune de Pont-du-Château, près de Clermont-Ferrand. Les cinq autres contaminés sont des salariés.

14:25 - En Ehpad, des cellules de soutien psychologique pour les soignants Plusieurs entreprises et associations ont proposé leurs services d’aide médico-psychologique pour les salariés des Ehpad, épuisés physiquement et psychologiquement par la pandémie de coronavirus. "Nos salariés avaient peur de ramener le coronavirus chez eux et à l’Ehpad. Du jour au lendemain, le virus s’est déployé avec des symptômes d’une extrême variabilité chez nos résidents. Certains sont morts en 24h d’une insuffisance respiratoire... Le personnel et la direction ont été totalement traumatisés", explique la déléguée générale du Synerpa, Florence Arnaiz-Maumé, au Figaro.

13:59 - Les communes des BDR concernées par le port du masque obligatoire La préfecture des Bouches-du-Rhône faisait savoir ce lundi que vingt-sept communes du département étaient désormais concernées par le port du masque obligatoire, sans préciser lesquelles. Voici la liste : Marseille

Aix en Provence

Allauch

Aubagne

Auriol

Barbentane

Berre l'étang

Cabriès

Cassis

Carnoux en Provence

Châteauneuf les Martigues

La Penne sur Huveaune

Fuveau

Gardanne

La Ciotat

Le Rove

Les Pennes Mirabeau

Marignane

Mimet

Plan-de-Cuques

Port-de-Bouc

Port Saint-Louis du Rhône

Rognac

Saint-Martin de Crau,

Saint Victoret

Septèmes les Vallons

Tarascon

13:37 - Coup de frein dans les opérations de dépistage à Paris Alors que trois nouveaux sites de dépistages au Covid-19 devaient ouvrir cette semaine à Paris, un seul sera finalement opérationnel, dans le 13e arrondissement. C'est l'Agence régionale de Santé d'Ile-de-France qui en a informé la mairie. "Nous sommes tombés des nues. Nous étions prêts : tentes, sites, personnel... Tout était organisé", regrette Anne Souyris, l'adjointe à la maire de Paris chargée de la santé interrogée par Le Parisien, regrettant un "retard grave dans une situation épidémique exponentielle" que connaît la capitale.

13:30 - Fermetures de classes à Valence Deux classes ont fermé leurs portes dans une école de Valence, dans le Tarn-et-Garonne, suite au test positif au Covid-19 d'un élève. "L'Assurance maladie assure la recherche des cas contact", écrit la préfecture du département dans un communiqué. L'école en question restera fermée jusqu'au 22 septembre au moins.

13:15 - Delfraissy : "Nous ne décidons rien, c'est le politique qui décide" Interrogé depuis le milieu de la matinée par la commission d'enquête du Sénat, Jean-François Delfraissy défend la position du Conseil scientifique, institution de plus en plus contestée pour son rôle auprès du gouvernement. "Nous ne décidons rien, c'est le politique qui décide. Nous sommes là pour l'éclairer. Deuxièmement, nous ne sommes pas une agence sanitaire : il faut qu'il ait un début, il faut qu'il ait une fin. Je rappelle que le Conseil scientifique souhaitait s'arrêter le 9 juillet 2020 et c'est vous messieurs et mesdames les sénateurs qui avez voulu qu'il se prolonge jusqu'au 30 octobre", a tenu a rappeler le président du Conseil scientifique.