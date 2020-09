"DIRECT. Covid en France : près de 9000 nouveaux cas, un chiffre record"

CORONAVIRUS FRANCE. Ce vendredi 4 septembre, Santé publique France indique que 8 975 nouvelles infections au Covid-19 ont été diagnostiquées. Si ce chiffre est un record, la multiplication des tests explique cette statistique.

20:53 - Le nombre de cas de coronavirus en France est exponentiel comparé au nombre de tests disponibles Le bilan quotidien relatif à la Covid-19 en France est tombé. Le pays a enregistré 8 975 cas diagnostiqués positifs au coronavirus en l’espace de 24 heures. Le nombre de cas de coronavirus a été multiplié par 12 en France depuis le début du mois de juillet alors que le nombre de tests a seulement été multiplié par 2. 20:33 - Le nombre de clusters sur les territoires augmente : “La transmission dans des rassemblements festifs” Le directeur de l’Agence régionale de Santé du Pays de la Loire, Jean-Jacques Coiplet, exhorte les Français à prendre certaines précautions. “La transmission se fait davantage dans des rassemblements festifs ou familiaux que dans les établissements scolaires” a-t-il informé en précisant que ces règles étaient avant tout du bon sens. 20:14 - Le ministre de l'Éducation nationale souhaite surveiller de près les établissements scolaires Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale a annoncé ce vendredi, que 22 établissements scolaires et une centaine de classes avaient fermé leurs portes quelques jours seulement après la rentrée scolaire. “Il y a 250 suspicions de coronavirus par jour dans les établissements scolaires en France”, a-t-il précisé au micro d'Europe Matin. 20:03 - 1021 cas positifs détectés lors de ces sept derniers jours en Bourgogne-Franche-Comté Ce vendredi 4 septembre, l’ARS annonce que 34 patients atteints de formes graves du coronavirus sont pris en charge dans les hôpitaux de la région et huit personnes se trouvent actuellement en réanimation. Le nombre de décès en milieu hospitalier s’élève à 1 056. On déplore 650 décès dans les établissements médico-sociaux. 19:43 - Le nombre de places vacantes diminue dans les services hospitaliers qui accueillent des patients positifs Alors que la dynamique de transmission du coronavirus est en forte croissance sur le territoire français, les admissions dans les hôpitaux pour cause d’infection à la Covid-19 augmentent. Lors de ces dernières 24 heures, 4 671 Français ont été hospitalisés après avoir contracté le coronavirus. 473 sont entrés en réanimation. 19:22 - La Gironde est l'un des départements les plus impactés par le coronavirus Le taux d’incidence, qui indique le nombre de cas positif à la Covid-19 pour 100 000 habitants, a doublé en Gironde. Auparavant à 60 cas pour 100 000 habitants en semaine 35, ce seuil désormais passé en “alerte” en est à 120 cas en semaine 36. Santé publique France déclare que le département est "particulièrement touché par l'intensification de la circulation virale". 19:02 - Les hospitalisations en augmentation Dans son point de situation en date du 3 septembre, Santé publique France indique que le nombre hebdomadaire de nouvelles hospitalisations pour une infection au Covid-19 est en augmentation pour la sixième semaine consécutive, même s'il reste modéré. Depuis juillet, l'organisme note également une hausse de la proportion chez les moins de 40 ans (19% contre 8% sur la période mai-juin) et c'est en région Provence-Alpes-Côte d'Azur que le taux d'hospitalisation est le plus important. 18:53 - Près de 9000 nouveaux cas Santé publique France annonce ce vendredi 4 septembre près de 9 000 nouvelles infections au Covid-19. Un chiffre qui n'avait jamais été atteint durant l'épidémie du coronavirus. Cette statistique doit tout de même être mise en perspective car dans son communiqué, Santé publique indique que 1 029 275 tests ont été réalisés lors des sept derniers jours, un chiffre là-aussi jamais atteint. 18:44 - Deux nouveaux cas dans une école du Rhône Dans le Rhône, deux élèves d'une école scolarisés de Décines-Charpieu ont été diagnostiqués positifs au Covid-19 ce vendredi, rapporte BFMTV. La mairie a procédé à la fermeture de leurs deux classes, et les deux écoliers contaminés, ainsi que leurs camarades de classe ont été placés en quarantaine. 18:29 - Augmentation du nombre de passages aux urgences Selon les dernières données de Santé publique France, du 24 au 30 août (semaine 35), une augmentation de 10% du nombre de passages aux urgences pour suspicion de Covid-19 a été observée par rapport à la semaine précédente. 18:14 - Jérôme Marty : "Le Covid-19 n’est pas dangereux pour les enfants" Au micro de CNews, Jérôme Marty, médecin généraliste et président de l’Union française des médecins libéraux (UFML) a tenu à rassurer sur la dangerosité du Covid-19 pour les plus jeunes. "Ce que l’on sait, fort heureusement, c’est que cette pathologie ne donne pas de symptômes chez les enfants, en particulier chez les petits, ou peu de symptômes. Donc, en gros, elle n’est pas dangereuse chez les enfants", a-t-il assuré. LIRE PLUS

On le constate depuis plusieurs jours désormais : le nombre de cas augmente sensiblement et le taux de positivité des tests a doublé en seulement quelques semaines. Selon la Direction générale de la santé, "la dynamique de progression de l’épidémie est exponentielle". Face à ce constat, Jean-François Timsit, chef du service de réanimation médicale et infectieuse à l'hôpital Bichat interrogé par Europe 1, a expliqué que le Covid-19 était sur une phase ascendante qui devrait trouver son paroxysme au mois de janvier. "Les premiers modèles mathématiques sont en cours - on n'a pas tous les chiffres en France - mais ils donnent un pic épidémique aux alentours du 1er janvier", indique-t-il. Le spécialiste ne s'inquiète pas forcément de la capacité des services hospitaliers à faire face à ce pic, évoquant des cas "relativement dispatchés sur l'ensemble de l'hiver", mais il alerte davantage sur "l'augmentation des symptômes et l'augmentation du nombre de sujets âgés".

Santé Publique France rappelle que "bien que restant à des niveaux limités, les indicateurs hospitaliers (nouvelles hospitalisations et admissions en réanimation) sont en augmentation, notamment dans les régions où la circulation virale est la plus intense". Autre élément, la progression de l’incidence est plus marquée chez les jeunes adultes : les experts craignent que les contaminations des publics les plus fragiles, qui vont survenir dans les prochaines semaines après la multiplication des cas contacts, n'entraînent une aggravation de l'épidémie. Au Parisien, le Pr Lecure, infectiologue dans la même hôpital, se disait aussi inquiet il y a peu : "Si, collectivement, nous ne sommes pas plus vigilants face au virus, je crains un feu d'artifice, aux alentours du 15- 20 septembre. Cela correspond à la fin des vacances, au retour au boulot, aux temps d'incubation et d'évolution vers une forme grave de la maladie", disait-il.

La progression du Covid-19 en France est palpable depuis des semaines, à la lecture des bilans quotidiens. Mais chaque vendredi, Santé publique France livre des points épidémiologiques hebdomadaires autrement plus détaillés qui accentuent encore le sentiment de rebond. Le dernier en date, dévoilé jeudi 3 septembre au soir porte sur la semaine 35 (du 24 au 30 août 2020). Il souligne une "progression exponentielle de la transmission du SARS-COV-2" à la veille de la rentrée, en particulier chez les jeunes adultes, et confirme la "hausse modérée" des nouvelles hospitalisations et admissions en réanimation. "La dynamique de la transmission en forte croissance est préoccupante", insiste Santé publique France. Voici les points à retenir :

Le nombre de nouveaux cas confirmés de Covid-19 (SI-DEP) a encore progressé avec 36 785 cas recensés en une semaine contre 27 826 la semaine précédente (+37%). Le taux de positivité est passé de 3,8% en semaine 34 à 4,3% en semaine 35. Le taux d’incidence (nombre de nouveaux cas rapporté à la population) est passé à 54,8 cas/100 000 habitants contre 41,5 en S34 (soit +32%). Le seuil d'alerte de 50/100 000 est nettement dépassé. Le nombre de reproduction (nombre moyen de personne contaminées par un malade) est "significativement supérieur à 1", avec une estimation à 1,29. Celle-ci est néanmoins en baisse par rapport à la semaine précédente (1,38). Le temps nécessaire pour que le nombre de cas double est estimé à 13,8 jours, ce qui est stable par rapport à la semaine précédente..

Concernant les classes d'âge, les jeunes adultes sont encore les principaux touchés. Le nombre de cas a augmenté dans l'ensemble des classes d'âge, mais l'augmentation était plus importante chez les 0-14 ans (+44%) et chez les 15-44 ans (+33%). L'évolution est la plus élevée chez les 15-19 ans (+44%). Elle est de 36% chez les 75 ans et plus.

Au niveau territorial, 92 départements métropolitains avaient des taux d'incidence supérieurs au seuil de vigilance de 10/100 000 habitants, 67 affichaient un taux supérieur à 20/10 000, 19 supérieur à 50/100 000 dont l'ensemble des départements d'Ile-de-France et 4 départements de Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Le nombre de clusters stagne (175 clusters signalés contre 199 la semaine précédente) après plusieurs semaines d'augmentation. Entreprises privées et publiques, établissements de santé et milieu familial élargi sont les trois situations les plus à risque. Le nombre de clusters augmente aussi sensiblement dans les Ehpad.

L'explosion du nombre de tests n'explique pas tout. "L'augmentation des cas observée signe une augmentation de la circulation virale en France métropolitaine et n'est pas uniquement liée à une augmentation des dépistages", écrit Santé publique France, qui précise que depuis début juillet, le nombre de personnes testées a été multiplié par un peu plus de 2 alors que le nombre de nouveaux cas de Covid-19 a été multiplié par 12.

Le virus est de plus en plus difficile à tracer . Santé publique France souligne une augmentation du délai entre le début des signes et réalisation du test (3,8 jours). Un délai qui pourrait favoriser les contaminations avant dépistage. Une baisse de la proportion de cas et de contacts à risque suivis est aussi soulignée.

L'impact sur les services médicaux et les hôpitaux se poursuit . Entre le 24 et le 30 août, 3034 actes de SOS Médecins pour suspicion de Covid-19 ont été effectués, contre 2464 la semaine précédente (hausse de 23% pour la troisième semaine consécutive), le nombre de passages aux urgences pour suspicion de Covid-19 était de 2816 contre 2556, le nombre de nouvelles hospitalisations de 1337 contre 1084, le nombre de nouvelles admissions en réanimation de 210 contre 174... Le nombre de nouvelles hospitalisations pour Covid-19 augmente pour la sixième semaine consécutive la huitième pour les cas en réanimation.

Concernant les décès, c'est une stagnation qui est rapportée, avec 109 morts du Covid-19 en semaine 35 contre 112 en semaine 34. 92% des cas de Covid-19 décédés sont âgés de 65 ans ou plus. Néanmoins, SPF rapporte une hausse de la mortalité "toutes causes confondues" sur la semaine 33 (du 10 au 16 août), qu'elle attribue à un épisode de canicule.

21 départements sont désormais classés en "zone de circulation active du virus. Voici la liste de ces départements : Paris, Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine, Essonne, Yvelines, Seine-et-Marne, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Bouches-du-Rhône, Rhône, Gironde, Haute-Garonne, Hérault, Gard, Var, Alpes-Maritimes, Sarthe, Guadeloupe, Martinique, Guyane. Dans les 21 départements classés rouges, aucune restriction spécifique n'est généralisée, mais les préfets peuvent au cas par cas prendre des mesures supplémentaires. C'est le cas dans les Bouches-du-Rhône, où les bars et restaurant doivent désormais fermer à 23 heures à Marseille. Dans ces départements, les préfets ne peuvent plus accorder de dérogation pour des rassemblements avec plus de 5000 personnes. Dans ses bilans quotidiens, Santé publique France classe par ailleurs un certain nombre de départements en "vulnérabilité modérée ou élevée".

Santé Publique France est attentif à un indicateur qui permet de suivre l'évolution du Covid-19 en France : le taux d'incidence. Plus solide que le taux de positivité des tests qui donne un aperçu à un instant T, ce taux représente le nombre de nouveaux cas de coronavirus diagnostiqués par test PCR "survenus sur les 7 derniers jours dont les données sont consolidées", rapporté au nombre d’habitants. Le seuil d'alerte a été fixé à 50 pour 100 000 habitants. La carte ci-dessous rend compte de la situation dans tous les départements français.

Le ministère de la Santé rend compte du "nombre de reproduction" du Covid-19 ou "R effectif", qui est une estimation du nombre moyen de personnes contaminées par un porteur du virus. Santé Publique France précise que "celui-ci est obtenu à partir du nombre quotidien de tests PCR (tests effectués dans le nez) positifs. Son calcul prend en compte plusieurs paramètres, dont le délai moyen d’apparition d’un nouveau cas contaminé par une personne porteuse du virus (appelé intervalle de génération)". Un R inférieur à 1 reflète une diminution du nombre de nouveaux cas (un porteur du virus contamine moins d’une personne, il y a donc moins de cas à la génération suivante) alors qu’un R supérieur à 1 traduit une tendance à l’augmentation du nombre de cas (un porteur du virus contamine plus d’une personne, il y a donc plus de cas à la génération suivante).

