"Direct. Covid en France : restrictions à Paris, cluster à Lyon, consignes en Bretagne... L'actu du 23 septembre"

CORONAVIRUS. Ce mercredi 23 septembre, de nouvelles mesures vont être annoncées par le gouvernement, des restrictions pour Paris sont notamment attendues. Le point sur l'actualité de l'épidémie de Covid en France ce 23 septembre 2020.

10:15 - Combien de malades hospitalisés pour Covid à Paris ? Selon les derniers chiffres de Santé Publique France, 322 personnes ont actuellement prises en charge à l'hôpital à Paris, pour Covid-19. 353 le sont dans le département vosin de Seine-Saint-Denis, 253 personnes sont hospitalisées dans les Hauts-de-Seine.

10:03 - Le Mans rend obligatoire le masque dans une partie de la ville A partir de ce mercredi 23 septembre et jusqu'au 30 septembre au moins, le port du masque est obligatoire dans une partie du quartier situé près de l’Université. L'ARS a alerté les autorités à la suite de la détection d’un cluster sur le secteur Université-Ribay.

09:56 - Nouveau centre de dépistage Covid à Besançon L'Agence Régionale de Sant et la métropole de Besançon viennent d'indiquer qu'un centre de dépistage ouvre ses portes, rue du Docteur Mouras, ce mercredi 23 septembre. Il est destiné en priorité aux personnes prioritaires : celles-ci devraient obtenir leurs résultats dans les 24h. Les personnes non prioritaires sont invitées à se rendre dans un laboratoire dit CBM25 ou LPA.

09:49 - Les rassemblements limités après 21h dans le Bas-Rhin ? Face à l'évolution de l'épidémie de Covid-19, la préfète du Bas-Rhin souhaite interdire les rassemblements de plus de dix personnes après 21h dans certains quartiers de Strasbourg, ainsi qu'à Schiltigheim et Illkirch, rapporte France 3 Régions. L'arrêté rendant obligatoire le port du masque est prolongé jusqu'au 15 octobre, précise le média. Pour les bars et restaurants, il n'est pas question pour le moment de réduire les horaires d’ouverture, rajoute France 3 Régions.

09:43 - Alexandre Benalla, positif au Covid-19, hospitalisé à Paris ce mardi L’ancien chef de la sécurité d’Emmanuel Macron, Alexandre Benalla, a été transporté à l’hôpital Cochin hier soir, aux alentours de 21 heures, rapporte Le Parisien. Il aurait été diagnostiqué positif au Covid-19, et emmené en urgence relative, selon des sources concordantes.

09:40 - Le Covid progresse dans le Puy-de-Dôme et l'Allier L'intensification de la circulation du coronavirus se poursuit en Auvergne, comme le rapporte La Montagne. Elle est particulièrement marquée dans le Puy-de-Dôme, où le nombre de patients hospitalisés pour Covid-19 a doublé en dix jours, l'Allier, et la Haute-Loire qui passe au rouge. Le média précise que les données remontées des établissements hospitaliers, via le réseau Sic-Vic, font état de 12 nouvelles hospitalisations en 24 heures dans deux départements auvergnats, le Puy-de-Dôme (dont une en réanimation) et l’Allier.

09:38 - L’ARS demande d'éviter les réunions privées de plus de dix personnes en Bretagne Constatant une évolution défavorable des indicateurs sanitaires dans la propagation du Covid-19 en Bretagne, l’Agence régionale de santé (ARS) a invité la population à "limiter les réunions privées de plus de 10 personnes afin de réduire les risques de transmission du virus", comme le rapporte Notre Temps. Dans un communiqué, repris par le site, l'ARS rappelle "l'importance du respect des recommandations sanitaires et de la plus grande vigilance quant aux comportements individuels et collectifs susceptibles de participer à la diffusion du virus".

09:36 - Pas de nouvelles restrictions sur les transports à Paris Selon les informations de l'Agence France Presse, les autorités n'auraient pas retenu de nouvelles mesures de restriction concernant le fonctionnement des transport à Paris, ni des imitations dans les déplacements. La municipalité ne souhaiterait pas non plus que des mesures contraignantes soient prises pour limiter les horaires d'ouverture des bars et restaurants. Aucune mesure ne serait prise également pour durcir les conditions de visite dans les Ehpad de Paris.

22/09/20 - 23:48 - À Montpellier, un test grandeur nature du dépistage par la salive FIN DU DIRECT - Depuis plusieurs mois, la société EasyCov, en lien avec le CHU de Montpellier et le CNRS, travaille à l'élaboration d'un test salivaire de détection du coronavirus, rapporte Europe 1. Une expérimentation grandeur nature a même été mise en place pour prouver l'efficacité de cette méthode, rapporte le média. Avec ce test, pas d'écouvillon à enfoncer loin dans le nez comme avec le test PCR, mais un prélèvement de salive sous la langue. Ce dernier est ensuite chauffé à deux reprises avant de lui ajouter un révélateur de couleur pour avoir le résultat, détaille Europe 1.

22/09/20 - 23:32 - Sept nouveaux décès en Vaucluse en raison du coronavirus L'épidémie de coronavirus a fait sept nouvelles victimes en Vaucluse, comme le rapporte France Bleu. En une semaine, il y a en revanche une baisse du nombre de malades hospitalisés, précise le média (11 malades de moins sont recensés, mais trois personnes supplémentaires sont en réanimation en raison du Covid-19).

22/09/20 - 23:17 - Pourquoi l’automne augmente le risque face au Covid-19 ? L’arrivée du froid et de la pluie annonce un changement des comportements après un bel été, comme le rapporte Le Parisien. Or, les scientifiques alertent sur les habitudes à ne pas perdre. "On sait que les aérosols sont rapidement dispersés en extérieur, par exemple en terrasse. Le problème de l'hiver, c'est qu'on va avoir tendance à quitter les terrasses et s'enfermer sans aération", explique le virologue Yves Gaudin, de l'Institut de biologie intégrative de la cellule (I2BC) de Paris-Saclay. Il est donc conseillé d'aérer les pièces, plusieurs fois par heure si possible, quitte à avoir momentanément froid, précise Le Parisien. Il convient également de ne pas toucher les surfaces, même en se pensant protégés grâce à des gants, et de ne pas craquer au niveau de l’alimentation. Le média rappelle qu’une alimentation saine et équilibrée est toujours recommandée pour ne pas déstabiliser ses défenses immunitaires.

22/09/20 - 23:00 - Le vaccin anti-Covid, entre 5 et 15 euros ? Entre cinq et quinze euros la dose serait "un prix raisonnable" pour les futurs vaccins contre le Covid-19, a estimé aujourd'hui une responsable de la fédération européenne de l'industrie pharmaceutique, tandis que les laboratoires Sanofi et CureVac défendaient leurs contrats signés avec l’UE, rapporte Le Figaro.

22/09/20 - 22:40 - Sommes-nous protégés par nos lunettes face au coronavirus ? En Chine, des médecins de l’hôpital de Suizhou, dans le centre du pays, ont analysé le profil de 276 malades du Covid-19 et ont établi que seulement 16 d’entre eux présentaient un trouble de la vision les obligeant à porter des lunettes. Selon cette étude, le port des lunettes pourrait jouer un rôle dans la protection contre le coronavirus en agissant en rempart contre les gouttelettes et en réduisant la zone du visage qu’il est possible de toucher avec ses mains.

22/09/20 - 22:08 - Faut-il porter un masque pendant une activité sportive ? Pendant un effort physique, notre respiration s'accélère et augmente de fait la propagation du coronavirus, expliquait ce mardi 22 septembre dans "Sans Rendez-vous" le docteur Jimmy Mohamed. Europe 1 rapporte qu’il recommande donc de porter un masque même pendant le sport, si celui-ci se pratique en intérieur, et de ne surtout pas réutiliser le même par la suite. "Dans les salles de musculation, vous devez porter le masque entre deux exercices mais pas au moment où vous faites votre effort. C’est dans ce genre de situation où l'on va propager le plus de virus, puisqu'on respire fort. C'est comme si on mettait du déodorant en permanence, vous gardez le bouton enfoncé sur la bombonne et vous libérez du virus", a-t-il notamment expliqué. Le média précise que si le risque existe bel et bien, il reste encore à évaluer.

22/09/20 - 21:51 - Où sont situés les clusters en Auvergne ? Au 17 septembre, La Montagne indique que l’Agence régionale de santé recensait 90 clusters actifs dans la région, ainsi répartis : 24 % en milieux scolaire et universitaire (dont 3 dans le Puy-de-Dôme); 19 % en Ehpad (2 dans le Puy-de-Dôme, auquel il faut en ajouter un dans un établissement de santé du Cantal); 17 % en lien avec des rassemblements de personnes (2 dans le Puy-de-Dôme); 12 % en milieu professionnel (un pour l’Allier et le Puy-de-Dôme). Enfin, le média précise que les 8 % de clusters identifiés en milieu familial élargi étaient tous situés en Auvergne : trois dans le Cantal et deux dans l’Allier.

22/09/20 - 21:18 - En Guyane, de moins en moins de personnes testées positives au coronavirus De moins en moins de personnes sont déclarées positives au coronavirus en Guyane, comme le rapporte La 1ère. Le nombre de guéris (9 400) continue d'augmenter régulièrement. Ce mardi 22 septembre, 26 nouveaux cas de Covid-19 étaient recensés sur 506 tests effectués, précise le média. Actuellement, 19 patients sont hospitalisés en service Covid-19 et quatre personnes se trouvent en service de réanimation.

22/09/20 - 21:00 - Qu'est-ce qu'un test antigénique ? Désormais autorisés pour dépister la population générale, les tests rapides "antigéniques" sont réalisés par prélèvement naro-pharyngé et ils permettent de repérer des protéines du Covid-19 en "15 à 20 minutes", contrairement aux tests PCR. Pour autant, en cas de résultat positif, ce test devra tout de même être confirmé par la réalisation d’un test PCR.

22/09/20 - 20:42 - Que signifie être "nareux" ? Employé dans le Grand Est, le mot "nareux" désigne un certain dégoût à partager sa nourriture ou tout simplement ses microbes, comme le rapporte France 3 Régions. Avec la pandémie de coronavirus et l’apparition des gestes barrières, cet ancien mot de patois est désormais d’actualité et a même fait son entrée dans le dictionnaire. Si le terme "nareux" devient en 2020 un mot de la langue française, il fut d’abord originaire du Grand Est et d’une partie de la Belgique, précise le média.

22/09/20 - 20:25 - Le point sur la situation sanitaire en Guadeloupe La directrice de l’Agence régionale de santé Guadeloupe a précisé que, de lundi à dimanche, soit en une semaine, 1059 nouveaux cas de coronavirus ont été confirmés. La 1ère indique qu’une centaine de personnes est hospitalisée sur tous les établissements de santé du territoire. 24 sont actuellement en réanimation. La directrice de l’ARS invite dès à présent tous les Guadeloupéens "à se protéger et protéger les autres en appliquant les gestes-barrières en toutes circonstances et particulièrement dans la sphère privée".

22/09/20 - 20:07 - L’ARS annonce 16 décès en une semaine en Guadeloupe Le préfet doit encore analyser les chiffres du week-end pour donner une suite aux attentes du gouvernement, mais un chiffre vient interpeller la Guadeloupe ce mardi 22 septembre 2020, rapporte La 1ère. En effet, l’Agence régionale de santé annonce que 16 personnes sont décédées la semaine dernière en raison du coronavirus en Guadeloupe. Le média détaille que huit d'entre elles étaient en réanimation, tandis que les huit autres étaient hors réanimation. Parmi ces décès, quatre personnes avaient moins de 65 ans, et la plus jeune avait 46 ans, précise La 1ère. Toutes avaient des maladies chroniques et particulièrement de l'obésité, du diabète et de l’hypertension.

22/09/20 - 19:50 - Quels sont les quatre critères pour évaluer l’évolution du coronavirus ? Quatre critères permettent de juger l’évolution de l’épidémie de Covid-19, comme le détaille Le Progrès : le taux d’incidence, soit l’activité du virus pour 100 000 habitants, le nombre de reproduction effectif (soit le nombre de personnes contaminées par un seul malade), le taux d’occupation des lits en réanimation, et le taux de positivité des tests (le nombre de personnes positives parmi l’ensemble des tests).

22/09/20 - 19:42 - 67 décès en raison du coronavirus dans les dernières 24 heures Le dernier bilan, publié ce mardi 22 septembre par Santé Publique France, fait état de 468 069 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 10 008 de plus en 24 heures. Le nombre de décès est en hausse, avec 67 décès dans les hôpitaux en 24 heures et 11 décès dans les Ehpad depuis vendredi, soit 78 morts de plus dans le dernier bilan. Le taux de positivité des tests est également en hausse, de 0,2% (et s’établit donc à 6,1%). 90 départements sont placés en vulnérabilité à ce jour, soit 1 de plus.

22/09/20 - 19:33 - La carte de vulnérabilité, qu'est-ce que c'est ? La carte de vulnérabilité est assez proche de la carte de circulation active du virus, indique France Bleu. Mais pour sa carte, Santé Publique France dit prendre en compte l'ensemble des indicateurs produits et l'ensemble des signalements reçus, y compris les investigations de clusters, précise le média. Elle tient également compte des interventions de SOS médecin pour suspicion de Covid-19. Vendredi 18 septembre, elle comptait 46 départements en niveau élevé.

22/09/20 - 19:15 - La Haute-Loire réfute le passage en rouge du département La préfecture de la Haute-Loire a tenu à tempérer les annonces faites après le passage en rouge du département sur les cartes présentées par le gouvernement, comme le rapporte Le Progrès. "Les données montrent que le taux d’incidence était monté au-dessus de la limite, ce qui n’est plus vrai aujourd’hui. Dans l’immédiat, l’annonce d’un passage du département en rouge n’est pas justifiée, puisque le taux d’incidence est redescendu. Il n’y aura donc aucune mesure plus restrictive qui sera prise, du moins pas pour le moment", ont précisé les services préfectoraux, cités par le média.