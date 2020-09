"DIRECT. Covid en France : clusters dans les facs, incidence en baisse... Le point par département"

11:57 - L'inquiétude grandit chez les médecins

Comme le rapporte Le Monde, l'inquiétude grandit chez les médecins, qui observent l'augmentation du nombre de cas comme une menace pour le maintien à flots des services hospitaliers. En effet, si ces derniers sont actuellement loin d'atteindre les saturations connues lors du pic de l'épidémie de Covid-19 au printemps dernier, cette vague de contaminations devrait avoir des conséquences en décalé et avoir des répercussions dans les hôpitaux dans les prochaines semaines. "Pour l’instant, le risque est contrôlé à l’hôpital, mais nous sommes constamment à flux tendu dans les services de réanimation en raison du nombre réduit de lits disponibles et des ressources humaines paramédicales et médicales limitées", explique Bruno Megarbane, chef du service de réanimation médicale et toxicologique de l’hôpital Lariboisière à Paris, qui évoque la possibilité d'un impact, comme au printemps, sur les autres services si la situation venait à se dégrader un peu plus. "La période hivernale va entraîner un afflux prévisible d’autres pathologies infectieuses comme la grippe et des décompensations de maladies chroniques cardiaques ou respiratoires", ajoute-t-il.