"DIRECT. Covid en France : un vaccin en 2021 ? Les derniers chiffres et infos"

COVID FRANCE. Le dernier bilan fait état de 136 morts supplémentaires et plus de 12 000 nouveaux cas vendredi. Parallèlement, un classement des foyers de contaminations a été établi par Santé publique France, alors que Berlin a annoncé un vaccin pour début 2021. Les infos en direct.

Les derniers chiffres de Santé publique France liés à l'épidémie du coronavirus sont tombés vendredi 2 octobre. Plus de 12 000 nouveaux cas de coronavirus et 136 décès sont rapportés. Un dernier chiffre particulièrement important, mais qui s'explique par le fait que le vendredi est également délivré le nombre de morts recensés dans les Ehpad au cours de la semaine. Le point en chiffres sur la situation :

589 653 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 12 148 de plus

45 701 cas en Ehpad (chiffre actualisé ce vendredi)

32 155 décès au total (Ehpad compris), soit 136 de plus

21 374 décès à l'hôpital, soit 47 de plus (en 24 heures)

10 781 décès en Ehpad, soit 89 de plus (depuis mardi)

6 758 hospitalisations en cours, soit 106 de plus

1 276 personnes actuellement en réanimation, soit 11 de plus

97 778 personnes sorties de l'hôpital, soit 507 de plus

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. De même, l'évolution des hospitalisations et des cas en réanimation en 24 heures correspond à des chiffres net, tenant compte des guérisons et des décès. Dans les dernières 24 heures, en brut, 721 hospitalisations de plus ont été enregistrées et 120 admissions en réanimation.

Santé publique France a publié son point épidémiologique hebdomadaire, rendant compte avec précision de l'évolution du Covid-19 en France. Indicateurs, situation dans les hôpitaux... Retrouvez ce qu'il faut retenir de ce point épidémiologique.

Un classement des foyers de contaminations a été établi par Santé publique France, confirmant la forte concentration de cas de Covid-19 dans le milieu scolaire et universitaire. On y compte 35,9% des 1 001 clusters encore en cours d'investigation, essentiellement dans l'enseignement secondaire. Suivent, assez loin, les entreprises privées et publiques (18,4%) et les établissements de santé (10,6%).

Trois laboratoires allemands ont reçu le feu vert des autorités pour procéder aux essais cliniques de leurs projets de vaccins, dernière étape avant une éventuelle mise en circulation. L'institut Paul-Ehrlich s'est montré optimiste en assurant qu'un premier vaccin serait approuvé début 2021. "Nous nous attendons, au regard des dernières études de l'Agence européenne des médicaments, à ce que les vaccins reçoivent une autorisation de mise sur le marché en Europe au début de l'année prochaine", a expliqué le président de l'institut, Klaus Cichutek, lors d'un point de presse.

Le Conseil scientifique s'est à nouveau prononcé sur la situation du Covid-19 en France. Selon l'instance, il convient de limiter au maximum le nombre de personnes que l'on côtoie (famille, amis...), sous peine de mesures plus drastiques. "Aujourd'hui, le ralentissement de la circulation du virus reste à portée de main, mais plus pour très longtemps sans doute", estime le Conseil scientifique, qui prend parti pour "une addition de mesures 'modérées', faisant appel à l'adhésion volontaire et, en cas de besoin, à des mesures contraignantes".

Un communiqué du ministère de l'Education national est venu faire le point sur la situation du Covid-19 à l'école. Sur les sept derniers jours, 4 636 élèves et 1 031 professeurs (respectivement 578 et 173 sur les dernières 24 heures) ont été contaminés au coronavirus. A ce jour, 290 classes sont fermées et 14 établissements entiers ont leurs portes closes.

Dans son dernier bulletin épidémiologique publié ce jeudi dans la soirée, Santé publique France rapporte une "poursuite de la circulation du SARS-CoV-2 à un niveau élevé" pour la semaine 39 (du 21 au 27 septembre 2020). Dans ce point réalisé chaque fin de semaine et plus complet que les bilans quotidiens, l'agence de santé s'alarme d'une "augmentation du taux de positivité chez l’ensemble des personnes testées particulièrement marquée chez les patients avec des symptômes (13,4%, +6,1 points)" et relève aussi une hausse des hospitalisations, nouvelles admissions en réanimation et décès. Santé publique France fait part, malgré tout, d'indicateurs un peu plus encourageants : diminution du nombre de cas chez les cas symptomatiques (-3,5%) et chez les cas asymptomatiques (-7%) et baisse des interventions de SOS Médecins pour suspicion de Covid-19 (-27%). Voici ce qu'il faut retenir :

Le nombre cas confirmés de Covid-19 est en très légère diminution. En S39, par rapport à la S38, une diminution des nombre de cas était observé chez les cas symptomatiques (-3,5%) et chez les cas asymptomatiques (-7%), note Santé publique France.

En S39, par rapport à la S38, une diminution des nombre de cas était observé chez les cas symptomatiques (-3,5%) et chez les cas asymptomatiques (-7%), note Santé publique France.

Le nombre d'actes de SOS Médecins pour suspicion de Covid-19 était en diminution (-27%, soit -1 897 actes par rapport aux 6 967 actes enregistrés en semaine 38). La diminution du nombre d'actes hebdomadaire est observée pour la seconde semaine consécutive chez les enfants. En S39, la diminution est aussi observée chez les adultes. La diminution est observée dans presque toutes les régions, à l'exception de la Bretagne qui connait une hausse importante.

(-27%, soit -1 897 actes par rapport aux 6 967 actes enregistrés en semaine 38). La diminution du nombre d’actes hebdomadaire est observée pour la seconde semaine consécutive chez les enfants. En S39, la diminution est aussi observée chez les adultes. La diminution est observée dans presque toutes les régions, à l’exception de la Bretagne qui connait une hausse importante. Les nouvelles hospitalisations et les décès liés au Covid-19 ont augmenté. Les déclarations de nouvelles hospitalisations sont en hausse pour la dixième semaine consécutive en semaine 39 : 4 204 nouvelles hospitalisations déclarées en S39 (3 657 en S38). Le taux hebdomadaire d’admissions en réanimation, passé de 599 en S38 à 786 en S39 au niveau national, a augmenté dans toutes les régions excepté en Corse, en Centre-Val-de-Loire (taux en diminution), en Provence-Alpes-Côte d’Azur, en Auvergne-Rhône-Alpes et en Nouvelle-Aquitaine (taux stables). Le nombre hebdomadaire de décès survenus au cours d’une hospitalisation est de 341 en S39 contre 252 en S38.

