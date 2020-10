"DIRECT. Covid en France : une aggravation inévitable ? Quelles solutions face à la hausse des cas ?"

COVID FRANCE. L'épidémie en France s'intensifie, avec globalement une tendance négative sur la plupart des indicateurs. Le point sur la situation, en direct, et les nouvelles restrictions qui se profilent.

10:34 - Pas de nouvelles restrictions à l'école "a priori" Ce sont les mots de Jean-Michel Blanquer : "a priori", Emmanuel Macron n'annoncera pas de nouvelles restrictions à l'école ce mercredi soir, lors de l'interview que le chef de l'Etat accorde à TF1 et France 2. "Dans les écoles, collèges et lycées, la situation est sous contrôle", a assuré le ministre de l'Education nationale interrogé ce mercredi matin sur RTL. Selon ce dernier, pour en arriver à de nouvelles mesures, comme le dédoublement des classes, "il faudrait des contaminations encore plus importantes". 10:20 - 146 patients Covid en réanimation dans les Bouches-du-Rhône Dans le département des Bouches-du-Rhône, 576 personnes sont actuellement hospitalisées pour Covid-19, selon les derniers chiffres du ministère de la Santé. 146 malades sont traités dans un service de réanimation. Sur 24 heures, 67 personnes sont entrées à l'hôpital et 51 sont sorties soignées dans le département. 10:13 - Plus de 500 malades du Covid en réanimation en Île-de-France Le nombre de malades atteints de forme grave du Covid-19 augmente en Île-de-France. Selon les derniers chiffres du ministère de la Santé, ce sont 76 personnes qui ont été admis en service de réanimation en région francilienne hier. 2750 personnes sont hospitalisées pour être soignées du coronavirus. 10:08 - La Vendée en "vulnérabilité élevée" à quelques jours du Vendée Globe Le département de la Vendée est désormais placée en "situation de vulnérabilité élevée", le seuil d’alerte de 50 cas pour 100 000 habitants ayant été franchi les les sept derniers jours glissants. Le taux d’incidence s'est même fixé hier à 62,5 cas pour 100 000 habitants, a fait savoir la préfecture. Les autorités pourraient prendre de nouvelles mesures pour encadrer le mieux possible le Vendée Globe, qui doit prendre le départ ce week-end.

Le dernier bilan du coronavirus en France, dévoilé mardi 13 octobre en soirée, annonce plus de 1 000 nouvelles hospitalisations. En brut, ce sont très exactement 1 168 hospitalisations de plus qui ont été enregistrées en 24 heures. De même, 117 décès sont à déplorer depuis lundi. À noter cependant que les chiffres du mardi sont toujours à prendre avec précaution puisque ce jour-là, tout comme les vendredis, les Ehpad livrent également leurs derniers chiffres, ce qui a pour conséquence de gonfler artificiellement le bilan du jour. Voici les derniers chiffres de Santé publique France :

756 472 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 12 993 de plus

48 845 cas en Ehpad (chiffre actualisé ce mardi)

32 942 décès au total (Ehpad compris), soit 117 de plus

22 077 décès à l'hôpital, soit 84 de plus

10 865 décès en Ehpad, soit 33 de plus depuis vendredi

8 949 hospitalisations en cours, soit 278 de plus

1 642 personnes actuellement en réanimation, soit 103 de plus

102 680 personnes sorties de l'hôpital, soit 812 de plus

Taux de positivité des tests : 12%, soit 0,2 point de plus

1 512 clusters en cours d'investigation, soit 16 de plus

78 départements en vulnérabilité élevée, soit 4 de plus

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. De même, l'évolution des hospitalisations et des cas en réanimation en 24 heures correspond à des chiffres net, tenant compte des guérisons et des décès. Dans les dernières 24 heures, en brut, 1 168 hospitalisations de plus ont été enregistrées et 226 admissions en réanimation.

Dans son dernier bulletin épidémiologique publié ce jeudi dans la soirée, Santé publique France rapporte une "poursuite de la circulation du SARS-CoV-2 à un niveau élevé" pour la semaine 40 (du 28 septembre au 04 octobre 2020). Dans ce point réalisé chaque fin de semaine et plus complet que les bilans quotidiens, l'agence de santé s'alarme de la circulation du Covid-19 à un niveau toujours "élevé". Le nombre de cas de Covid-19 confirmés repart à la hausse alors qu'il était en diminution lors du précédent point épidémiologique. Les indicateurs classiques sont tous en hausse par rapport à la semaine 39 : augmentation du nombre de cas confirmés, du taux de positivité et d'incidence et augmentation des hospitalisations, nouvelles admissions en réanimation et décès. On observe malgré tout une poursuite de la baisse des interventions de SOS Médecins pour suspicion de Covid-19. Voici ce qu'il faut retenir :

Le nombre cas confirmés de Covid-19 repart à la hausse. Alors que le précédent point épidémiologique avait mis en avant une diminution du nombre de cas, celui-ci note une augmentation du nombre de cas confirmés de Covid-19. Sur les 860 438 personnes testées en S40, 77 980 étaient positives (72 895 en S39, +7%).

Alors que le précédent point épidémiologique avait mis en avant une diminution du nombre de cas, celui-ci note une augmentation du nombre de cas confirmés de Covid-19. Sur les 860 438 personnes testées en S40, 77 980 étaient positives (72 895 en S39, +7%). Les indicateurs épidémiologiques sont tous en augmentation. SPF note une augmentation du taux de positivité en général (9,1% , +1,4 points par rapport à S39) et en particulier chez les patients avec des symptômes (16,5%, +3,1 points par rapport à S39). Le taux national d’incidence (nombre de nouveaux cas rapporté à la population) augmente de manière légère et passe de 108,6 (S39) à 116,2 (S40). Le taux d'incidence reste particulièrement élevé pour les 15-44 ans (187).

SPF note une augmentation du taux de positivité en général (9,1% , +1,4 points par rapport à S39) et en particulier chez les patients avec des symptômes (16,5%, +3,1 points par rapport à S39). Le taux national d’incidence (nombre de nouveaux cas rapporté à la population) augmente de manière légère et passe de 108,6 (S39) à 116,2 (S40). Le taux d'incidence reste particulièrement élevé pour les 15-44 ans (187). Le nombre d’actes de SOS Médecins pour suspicion de Covid-19 est toujours en diminution, mais de manière moins marquée que les semaines précédentes (-6%, soit -302 actes par rapport aux 5 079 actes enregistrés en semaine 39). Cette baisse concerne l'ensemble des classes d'âge.

mais de manière moins marquée que les semaines précédentes (-6%, soit -302 actes par rapport aux 5 079 actes enregistrés en semaine 39). Cette baisse concerne l'ensemble des classes d'âge. Les déclarations de nouvelles hospitalisations pour Covid-19 ont légèrement augmenté en semaine 40 : 4 264 nouvelles hospitalisations déclarées, contre 4 204 en S39 (+1%), majoritairement en régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et en Île-de-France. Le nombre d'admissions en réanimation augmente lui aussi, avec 893 nouvelles admissions en S40 (+14% par rapport à S39). Pour rappel et en guise d'exemple, en S27 (29 juin-5 juillet), on comptait "seulement" 73 nouvelles admissions en réanimation.

en semaine 40 : 4 264 nouvelles hospitalisations déclarées, contre 4 204 en S39 (+1%), majoritairement en régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et en Île-de-France. Le nombre d'admissions en réanimation augmente lui aussi, avec 893 nouvelles admissions en S40 (+14% par rapport à S39). Pour rappel et en guise d'exemple, en S27 (29 juin-5 juillet), on comptait "seulement" 73 nouvelles admissions en réanimation. Le nombre hebdomadaire de déclaration de décès survenus au cours d’une hospitalisation pour Covid-19 est en augmentation par rapport à la semaine précédente : 396 en S40 contre 341 en S39.

Nous avons élaboré une carte de synthèse donnant un aperçu de la situation du coronavirus en France, mise à jour au quotidien. Y figurent une série d'indicateurs clés comme les données hospitalières, les décès, les guérisons, mais aussi des statistiques sur la progression du virus comme le taux de positivité des tests, le taux d'incidence, le "R effectif". La classification de chaque département est aussi mentionnée (rouge, alerte renforcée, alerte maximale, en vulnérabilité modérée ou élevée...).

Retrouvez tous les détails sur cette cartographie et le point complet par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Si la carte ne s'affiche pas, cliquez ici

