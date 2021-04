"DIRECT. Coronavirus en France : 34 968 cas de plus, un relâchement prématuré ?"

CORONAVIRUS. Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a confirmé une levée des restrictions le 3 mai, évoquant des résultats encourageants mais insuffisants. D'après le dernier bilan du Covid-19, 34 968 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés dans les dernières 24 heures, et 313 nouveaux décès à l'hôpital sont à déplorer.

20:23 - Les derniers chiffres de la vaccination contre le Covid-19 D'après les derniers chiffres communiqués par le ministère de la Santé ce mercredi, 13 247 089 personnes ont reçu au moins une injection de vaccin contre le Covid-19. Ce chiffre représente 19,8% de la population totale et 25,2% de la population adulte. 5 013 963 personnes ont reçu deux doses, soit 7,5 % de la population totale et 9,5 % de la population majeure.

19:55 - Marseille s'inquiète d'une "surfréquentation" cet été La ville de Marseille craint une "surfréquentation" touristique cet été, alors que l'épidémie de Covid-19 continue de se propager en France, indique l'AFP dont Le Parisien se fait l'écho. Dans ce contexte, la municipalité appelle à une promotion moindre de la cité phocéenne. Un "désaccord profond" avec l'Office du tourisme de la métropole.

19:22 - Hospitalisations et admissions en réanimation : les derniers chiffres D'après les derniers chiffres du coronavirus en France, 2 095 patients ont été admis à l'hôpital entre mardi et ce mercredi 21 avril 2021. C'est 309 personnes de moins que la veille et 23 de plus par rapport à mercredi dernier. 476 admissions ont eu lieu en réanimation, soit 125 de moins qu'hier et 35 de plus que mercredi dernier.

19:19 - Le bilan du Covid-19 en France : 34 968 cas et 313 décès en 24 heures D'après le dernier bilan du Covid-19 communiqué par le gouvernement ce mercredi, 34 968 cas supplémentaires ont été enregistrés dans les dernières 24 heures. 313 décès de plus sont à déplorer, soit 61 de moins qu'hier et 19 de plus que mercredi dernier.

19:14 - Jean-Michel Blanquer va se faire vacciner contre le Covid-19 avec AstraZeneca Lors de son déplacement dans une école de Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis), le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer a annoncé qu'il se ferait vacciner "dès le week-end prochain" avec le produit AstraZeneca, indique le service politique de France Télévisions. Une manière de rassurer le grand public, alors que les Français se montrent de plus en plus méfiants à l'égard du vaccin britannico-suédois.

18:43 - Rentrée des classes le 26 avril : le protocole sanitaire se précise dans les écoles Le ministère de l'Éducation nationale s'entretiendra avec les syndicats enseignants, ce jeudi 22 avril à 14 heures, rapporte franceinfo. D'après les informations de BFMTV/RMC, le calendrier scolaire annoncé par le gouvernement a été confirmé ce mercredi. La rentrée des classes prévue le lundi 26 avril est maintenue dans les écoles maternelles, primaires et les crèches. Protocole sanitaire strict, tests salivaires et autotests, retrouvez tous les détails sur la page de nos confrères.

18:12 - Conférence de presse du gouvernement prévue jeudi 22 avril à 18h Les modalités du retour en classe et le protocole sanitaire seront évoqués lors d'une conférence de presse du gouvernement, jeudi 22 avril à 18 heures. Jean Castex participera à cette prise de parole, d'après les informations du service politique de France Télévisions. Selon BFMTV, le Premier ministre devrait être accompagné du ministre de la Santé Olivier Véran et du ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer.

17:57 - Les indicateurs baissent en Occitanie mais la situation "reste fragile" Il y a du mieux en Occitanie mais le directeur de l'ARS, Pierre Ricordeau a estimé cette amélioration insuffisante dans son point hebdomadaire : "Le taux d'incidence baisse en Occitanie, mais la situation est trop fragile pour envisager de déconfiner". Le nombre de cas décelés en sept jours pour 100 000 habitants passe à 250, contre 300 il y a dix jours. La nouvelle est réjouissante mais là encore Pierre Ricordeau reste terre à terre, "250, c'est cinq fois le seuil d'alerte", rappelle-t-il. La tendance à la baisse s'observe aussi dans les services de réanimation mais malgré une baisse 400 lits des 700 disponibles sont occupés par des patients Covid rapporte Midi Libre soit le "niveau le plus élevé en Occitanie depuis le début de l'épidémie", souligne l'ARS. Face à la situation, Pierre Ricordeau préfère être prudent, "la situation reste très fragile, ces signes doivent être confirmés", a-t-il conclu.

17:33 - Emmanuel Macron en visite à l'hôpital Foch pour observer la prise en charge des patients Covid-long Les personnes souffrant de Covid-long se considèrent comme les oubliés de la pandémie. Infectées par le virus et soignées elles continuent tout de même de présenter des symptômes comme la perte de goût ou d’odorat, des céphalées, de la fatigue, des douleurs musculaires ou des sensations de "brouillard cérébral". L'hôpital Foch à Paris est l'un des rares à avoir organiser une coordination entre différents services pour "diagnostiquer et prendre en charge le Covid long" indique l'AFP. Demain, Emmanuel Macron se rendra dans l'établissement de santé pour échanger avec les professionnels qui côtoient quotidiennement les patients atteints par cette infection mal connue. En préambule de la visite, l'Elysée a indiqué : "L’adaptation du système de santé pour assurer la prise en charge du Covid long et l’engagement des recherches nécessaires à la connaissance de ces symptômes représente aujourd’hui un enjeu majeur".

17:02 - L'Auvergne-Rhône-Alpes, deuxième région la plus meurtrie L'Auvergne-Rhône-Alpes est la deuxième région la plus meurtrie par l'épidémie. Et le virus continue d'y circuler en particulier de le Rhône et la Loire. Le dernier bilan de Santé publique France compte 3909 personnes hospitalisées dont 274 admises hier. En réanimation, 698 lits sont occupés depuis l'arrivée de 66 nouveaux patients dans la journée de mardi. La région déplore 10627 décès liés au coronavirus survenus à l'hôpital, c'est 31 en 24 heures mais 44525 personnes sont sorties guéries des établissements, soit 209 de plus.

16:38 - Le Bretagne avec ses indicateurs sanitaires encourageants se propose pour "tester" le déconfinement La Bretagne profite de sa situation sanitaire, moins inquiétante que dans d'autres régions, car longtemps épargnée, pour se proposer comme territoire test du déconfinement. Le taux d'incidence s'élève à 196 cas pour 100 000 habitants dans la région et le taux d'occupation des services de réanimation à plus de 77%. Mais le président de région, Loïc Chesnais-Girard, compare ces chiffres aux autres régions métropolitaines et compte sur le recul de l'épidémie dans les prochaines semaines : "Il faut mettre en place des mesures qui visent à tester et éprouver les règles de déconfinement sur le terrain. [...] Il faut profiter de la situation bretonne pour préparer l'avenir pour tout le monde en testant des protocoles sanitaires."

16:14 - 47% des patients en réanimation souffrent de surpoids ou d'obésité selon Anne-Sophie Joly "Les personnes atteintes de surpoids et d'obésité remplissent à 47% les services de réanimation", alerte sur BFMTV Anne-Sophie Joly, présidente du Collectif National des Associations d'Obèses. La représentante associative appelle le gouvernement à ouvrir la vaccination à toutes les personnes souffrant de la pathologie, "qu'elles soient prioritaire quel que soit l'âge". Aujourd'hui seules les personnes obèses de plus de 50 ans peuvent prétendre à la vaccination alors que la Fédération mondiale de l'obésité avance que la maladie entraîne deux fois plus de risque d'être hospitalisé et de développer des formes graves de Covid-19.

15:41 - Nouveau cluster dans un Ehpad de Haute-Garonne Un cluster s'est développé dans un Ehpad à Balma en Haute-Garonne. Depuis la détection du premier cas, le 2 avril, 26 résidents ont été testés positifs sur les 77 que compte l'établissement rapporte l'ARS Occitanie. Selon le site Actu Toulouse c'est un salarié de l'Ehpad qui serait à l'origine des contaminations parmi les pensionnaires. L'apparition d'un cluster interroge alors que 92% des résidents ont été vaccinés avec une ou deux doses. Parmi les 26 personnes infectées, 77% ont reçu les deux doses du vaccin Pfizer, 8% une seule injection et 15% n''ont pas eu recours à la vaccination.

15:15 - Encore 3601 hospitalisation et plus de 700 patients en réa dans les Hauts-de-France La situation s'améliore dans les cinq départements des Hauts-de-France selon les propos de Gabriel Attal. Mais la diminution du taux d'incidence de la région ne se fait pas selon un rythme soutenu, au contraire. Quelques encouragements sont quand même visibles, avec un taux qui affiche 402 cas pour la semaine glissante du 10 au 17 avril. Le dernier bilan de Santé publique France indique que 3601 personnes sont hospitalisées dont 279 admises dans la journée du 20 avril. Le nombre de patients en réanimation grimpe à 708 après l'arrivée de 65 nouveaux malades hier. Au total, les hôpitaux déplorent 8024 décès depuis le début de l'épidémie, c'est 41 de plus une journée et 31559 personnes ont pu sortir, soit 211 de plus.

14:53 - "L'Ile-de-France est complètement saturée" alerte Jean-François Tmsit Jean-François Timsit, chef du service de réanimation et des maladies infectieuses de l'hôpital Bichat a dressé un tableau presque catastrophique de la situation dans les hôpitaux franciliens, ce matin sur BFMTV. "On a plus du tout de capacités d'augmentation. Hier a été une journée effroyable pour nous avec une quinzaine de personnes qui devaient être admises en soins critiques." Le médecins explique que les services de réanimations ne sont plus assez armés et donc contraints de "pousser les malades à l'extérieur". L'accueil s'avère compliqué pour les patients atteints du Covid-19 mais aussi pour les patients souffrant d'autres pathologies précise Jean-François Timsit. "On est à la la limite de la tension [...] L'Ile-de-France est complètement saturée", conclut-il. Sur LCI cette fois, le chef de réanimation a avancé des chiffres : "Le taux de reproduction est quasiment à 1 donc on va rester à 40 000 cas par jours. Je peux vous assurer qu'on sera à 600 morts/jours d'ici quelques semaines".

14:31 - La quarantaine obligatoire pour éviter l'apparition des variants indiens et brésiliens Le gouvernement s'organise pour ne pas voir apparaître le variant indien et de nouveaux cas du variant brésiliens sur le sol français. Gabriel Attal a précisé à la sortie du Conseil de Défense que l'Inde s'ajoutait aux pays dont les passagers étaient soumis à une quarantaine obligatoire à leur arrivé en métropole. Le pays d'Asie s'ajoute à la liste comprenant le Brésil, l'Argentine, le Chili et l'Afrique du Sud. La Guyane est également concernée par la mesure car exposée au variant brésilien.

14:12 - Une épidémie à deux vitesses, des disparités entre régions La situation sanitaire reste disparate. En métropole, dans les seize premiers départements à avoir été confinés en mi-mars les autorités sanitaires observent une lente diminution du taux d'incidence depuis le 5 avril. Tandis que dans d'autres régions comme le Pays de la Loire, la Nouvelle-Aquitaine ou la Bretagne la situation se dégrade un peu, selon le compte rendu du porte-parole du gouvernement. Le constat est le même dans les départements d'outre-mer. L'Île de la Réunion et la Martinique se portent bien et arrivent à contenir l'épidémie alors qu'à Mayotte, en Guadeloupe et en Guyane les habitants assistent à un rebond épidémique.

13:49 - Quelles professions profiteront d'un accès prioritaire à la vaccination ? Dès samedi, 400 000 professionnels de plus de 55 ans et issus de certains secteurs d'activité pour bénéficier de "créneaux dédiés" pour accéder plus rapidement à la vaccination. Une liste d'une vingtaine de métiers a été établie par le ministère du Travail selon le rapport ComCor de l'Institut Pasteur et plusieurs critères : travailler dans un milieu clos, pâtir d'une difficulté à respecter les gestes barrières, ne pas pouvoir avoir recours à télétravail. Voici la liste détaillé des professions concernées : les conducteurs de bus, de ferry et de navette fluviale, les livreurs, les routiers; les chauffeurs taxi et VTC; les contrôleurs des transports publics; les agents d'entretien (agents de nettoyage, de ramassage de déchets et de centres de tri des déchets); les agents de gardiennage et de sécurité; les salariés des commerces d'alimentation (caissiers, employés de libre-service, vendeurs de produits alimentaires dont les bouchers, charcutiers, traiteurs, boulangers, pâtissiers (chef d'entreprise inclus)); les professionnels des pompes funèbres et les ouvriers non qualifiés de l’industrie agroalimentaire (salariés des abattoirs et salariés des entreprises de transformation des viandes).

13:26 - "Les premiers effets des restrictions sont visibles" mais insuffisants selon Attal "Les premiers effets des restrictions sont visibles. Les résultats sont encourageants mais insuffisants. L'épidémie recule deux fois qu'en novembre", a déclaré le porte-parole du gouvernement. Gabriel Attal reconnait que "nous sommes très loin d'un retour à la normale" mais ne renonce à l'optimisme qu'on lui connait : "Nous pourrions être au pic de l'épidémie ou proche de l'être".