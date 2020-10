"DIRECT. Direct : Covid-19 en France : 262 morts en 24h, vers une saturation des hôpitaux parisiens"

COVID FRANCE. L'épidémie du coronavirus continue à progresser. D'après le dernier bilan de Santé publique France publié ce mardi, 262 morts sont à déplorer, et plus de 20 000 cas de Covid-19 ont été enregistrés en 24 heures.

CORONAVIRUS. Le dernier bilan chiffré du Covid en France, daté du 20 octobre 2020, remonte 262 décès de plus si on tient compte des décès en Ehpad, actualisés ce mardi. 162 personnes sont mortes dans les hôpitaux en 24 heures et une centaine en Ehpad depuis vendredi. 20 500 cas de plus sont encore enregistrés...

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. De même, l'évolution des hospitalisations et des cas en réanimation en 24 heures correspond à des chiffres net, tenant compte des guérisons et des décès. Dans les dernières 24 heures, en brut, 1944 hospitalisations de plus ont été enregistrées et 278 admissions en réanimation.

22:21 - 91 départements en vulnérabilité élevée D'après les derniers chiffres de Santé publique France diffusés ce mardi, 91 départements sont classés en vulnérabilité élevée, soit 3 de plus en 24 heures. Ces nouveaux départements sont la Creuse, en Nouvelle-Aquitaine, ainsi que la Nièvre et la Haute-Saône, en Bourgogne-Franche-Comté.

22:06 - 54 nouveaux clusters en 24 heures Selon le bilan de Santé publique France de ce mardi, le taux de positivité des tests est de 13,6%, ce qui correspond à 0,2 point de plus en 24 heures. Par ailleurs, 1 829 foyers de contamination sont en cours d'investigation, soit 54 de plus.

21:47 - Près de 2 000 nouvelles hospitalisations, 278 admissions en réanimation D'après le dernier bilan de Santé publique France, 12 458 hospitalisations sont en cours, soit 797 de plus ces dernières 24 heures. Concernant le nombre de personnes en réanimation, il y en a 2 177 actuellement, soit 78 de plus. Ces données correspondent aux chiffre nets, et non au cumul depuis le début de l'épidémie. En brut, dans les dernières 24 heures, il y a eu près de 2 000 nouvelles entrées (1944 hospitalisations de plus ont été enregistrées, exactement). Un bilan inédit depuis la mi-avril. En tenant compte des guérisons et des décès, il y a eu 278 nouvelles admissions en réanimation.

21:23 - 262 décès enregistrés dans les dernières 24 heures Le dernier bilan de Santé publique France est tombé. La barre symbolique des 20 000 nouveaux cas Covid a de nouveau été dépassée dans le pays. En effet, 930 745 personnes contaminées par le virus ont été enregistrées depuis le début de la crise sanitaire, ce qui correspond à 20 468 cas en 24 heures. Concernant le nombre de décès, 262 morts ont été enregistrés dans la journée, dont 162 à l'hôpital. Un bilan particulièrement élevé. Depuis le début de l'épidémie, il y a eu 11 012 décès en Ehpad, soit 100 de plus depuis vendredi.

20:37 - Quelle est la situation en Occitanie ? Selon le dernier bilan du Covid-19, en Occitanie, où un couvre-feu a été instauré dans la métropole de Toulouse, le nombre de personnes hospitalisées est de 866, avec 97 nouveaux cas admis dans les dernières 24 heures. 201 patients sont en réanimation, avec 23 nouvelles entrées dans la journée. 736 personnes sont mortes du coronavirus, soit 14 de plus en 24 heures. Par ailleurs, 4455 patients sont sortis de l'hôpital, soit 60 de plus en 24 heures.

20:21 - Quelle est la situation en Île-de-France ? Selon le dernier bilan de Santé publique France de ce mardi, le nombre de personnes hospitalisées en Île-de-France est de 3 324 patients, avec 457 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 661 malades sont en réanimation, avec 93 nouvelles entrées dans la journée. 8 515 personnes sont mortes du coronavirus, soit 38 de plus en 24 heures, et 37711 sont sorties de l'hôpital, soit 256 de plus.

20:06 - Un recours contre le couvre-feu dans un village des Bouches-du-Rhône Le village de Cornillon-Confoux, dans les Bouches-du-Rhône, a déposé un recours en référé-liberté ce mardi, contre le couvre-feu instauré par le préfet dans la métropole d'Aix-Marseille, indique l'AFP dont Le Figaro se fait l'écho. "Nous avons déposé ce recours pour demander la suspension de cet arrêté préfectoral et pour que le préfet reprenne un nouvel arrêté en tenant compte des chiffres locaux du Covid-19", a expliqué Daniel Gagnon, le maire de la commune. D'après ce dernier, aucun cas de Covid-19 n'a été enregistré dans son village de 1 400 habitants.

19:44 - Chalon-sur-Saône : "Il faudrait que l’on puisse travailler à 130 % mais on manque de personnels" En Saône-et-Loire, 30 personnes de plus ont été hospitalisées entre dimanche et lundi, avec un total de 127 patients. Interrogé par France 3, le Docteur Nicolas Decrouy, médecin urgentiste au sein du centre hospitalier William Morey à Chalon-sur-Saône, a réagi à cette deuxième vague qui est sur le point d'arriver. "Le profil des patients hospitalisés, est relativement jeune. La moyenne d’âge est entre 50 et 60 ans, pas forcément avec des facteurs de risques. Il faut que tout un chacun sache que l’on n’est pas exempt parce que l’on n’a pas de maladie chronique, parce que l’on n’a pas de pathologie ancienne. On peut faire du Covid et on peut faire du Covid de façon grave !", a-t-il déclaré auprès de nos confrères. De son côté, la directrice de l'établissement, Christine Hungerer, a déploré : "Il faudrait que l’on puisse travailler à 130 % mais on manque de personnels."

19:29 - Le prolongement de l'état d'urgence examiné ce week-end Comme l'a appris l'AFP de sources parlementaires, les députés vont siéger exceptionnellement samedi et dimanche pour examiner le projet de loi qui prolongeant l'état d'urgence sanitaire, initialement instauré pour quatre semaines mais qui ne peut être prolongé sans l'aval de l'Assemblée nationale. Le Sénat va également examiner ce projet de loi. Pour rappel, l'état d'urgence permet au gouvernement de mettre en place des mesures exceptionnelles, à l'image du couvre-feu.

19:14 - Un couvre-feu possible dans le Vaucluse La propagation du coronavirus s'accélère dans le Vaucluse, en Provence-Alpes-Côte d'Azur. D'après l'Agence régionale de santé, le taux d'incidence est de 235 cas pour 100 000 habitants, contre 157 la semaine dernière. 25 clusters sont en cours d'investigation. Comme le souligne France Bleu, au vu de la situation, un couvre-feu pourrait être mis en place à partir de ce samedi 24 octobre.

18:58 - 68 patients hospitalisés au GHT de l'Artois (Pas-de-Calais) 68 patients testés positifs au nouveau coronavirus ont été hospitalisés au sein du groupement hospitalier de territoire de l'Artois (GHT), dans le Pas-de-Calais, indique La Voix du Nord. Ce chiffre représente 8 patients de plus qu'il y a trois jours. Parmi eux, 8 sont en réanimation et 4 sont en surveillance continue. "Notre dispositif Covid monte en puissance sur le territoire", précise le GHT, cité par nos confrères.

18:43 - Un cas de Covid-19 dans un Ehpad à Douai D'après La Voix du Nord, un résident de l'Ehpad Marceline-Desbordes-Valmore, à Douai (Nord), a été contaminé par le Covid-19. En attendant de connaître leurs résultats de tests, les autres résidents ont été placés à l'isolement, à l'intérieur de leurs chambres.

18:28 - Le maire de Valence positif au Covid-19, Brigitte Macron considérée comme cas contact Le maire de Valence, Nicolas Daragon, a été testé positif au Covid-19, d'après un communiqué relayé par France Bleu ce mardi. "Les symptômes, similaires pour l'heure à ceux d'une grippe, sont apparus dimanche soir. Il restera à l'isolement chez lui pendant 7 jours afin d'écarter tout risque de contamination. Il gérera l'ensemble de ses activités depuis chez lui, par visio et télétravail", indique le document cité par nos confrères. Brigitte Macron, qui a dîné avec l'élu jeudi, a été placée à l'isolement, étant considérée comme cas contact.

18:13 - Un taux d'incidence inquiétant en Indre-et-Loire L'Agence régionale de santé Centre Val-de-Loire signale ce mardi "une dégradation de la situation très sensible et accélérée ces derniers jours sur l’ensemble du territoire". En Indre-et-Loire, un taux d'incidence de 177,7 cas pour 100 000 habitants a été enregistré dans la semaine du 10 au 16 octobre, contre 136,8 du 6 au 12 octobre.

17:58 - Un taux de positivité multiplié par cinq dans l’Ariège "Nous sommes le département le plus touché d’Occitanie, au-dessus de la Haute-Garonne et de l’Hérault", a indiqué ce hier la préfète Chantal Mauchet. Dans le département, le taux de positivité des tests de dépistage du Covid-19 est passé de 3 % en juillet à 15 % aujourd’hui, soit deux points de plus que la moyenne nationale.

16:30 - Une augmentation du nombre de cas dans les Vosges selon la CPAM La Caisse Primaire d'Assurance Maladie a détaillé une augmentation du nombre de cas de Covid-19 dans les Vosges. 421 patients ont été testés positifs à la maladie infectieuse la semaine dernière, contre près de 200 pour la première semaine d'octobre. Le nombre de cas contacts a lui aussi augmenté, passant de 760 à 1660. Selon France Bleu, une soixantaine de volontaires travaillent sept jours sur sept par roulement pour faire face à cette situation.

16:08 - Nouvelles restrictions dans les Pyrénées-Atlantiques Alors que la circulation du Covid-19 inquiète de plus en plus dans les Pyrénées-Atlantiques, le taux d'incidence étant par exemple passé de 125 à 208 ce mardi, les autorités locales ont décidé de durcir les mesures déjà en vigueur. Le préfet du département basque a ordonné la fermeture des bars à 22h, l'interdiction de consommation d'alcool sur la voie publique entre 22h et 5h et de vente d'alcool à emporter après 22h. Par ailleurs, les restaurants sont désormais tenus de présenter un "cahiers d'appel" avec les coordonnées des clients. Sont également dorénavant interdites : fêtes locales, soirées estudiantines, sorties scolaires ou péri-scolaires.