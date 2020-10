"DIRECT. Direct. Covid en France : 523 morts en France, nouvelles mesures ce mercredi"

COVID FRANCE. D'après le dernier bilan de Santé publique France diffusé mardi, un cran a été franchi dans la propagation du coronavirus : 523 morts de plus ont été enregistrées (288 à l'hôpital et 235 en Ehpad). Emmanuel Macron annoncera de nouvelles mesures mercredi à 20 heures, a indiqué l'Elysée.

CORONAVIRUS. Le bilan du Covid en France ce mardi 27 octobre 2020 est catastrophique. Plus de 500 morts supplémentaires sont comptabilisés ce soir (dont 288 à l'hôpital et 235 en Ehpad). Près de 18 000 personnes sont hospitalisées ce mardi soir et près de 3000 malades du coronavirus sont en réanimation...

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. De même, l'évolution des hospitalisations et des cas en réanimation en 24 heures correspond à des chiffres net, tenant compte des guérisons et des décès. Dans les dernières 24 heures, en brut, 2988 hospitalisations de plus ont été enregistrées et 431 admissions en réanimation.

D'après le dernier bilan de Santé publique France, plus de 500 décès ont été enregistrés dans les dernières 24 heures, avec exactement 523 décès (288 à l'hôpital et 235 en Ehpad), ce qui est particulièrement élevé. Près de 19 000 personnes sont hospitalisées et près de 3 000 patients sont en réanimation : des chiffres qui grimpent très rapidement. Voici les chiffres de ce mardi :

22:43 - Un reconfinement dès jeudi soir D'après les informations de BFMTV, le reconfinement qui serait pour l'instant la mesure privilégiée par le gouvernement, devrait commencer dès jeudi soir, à minuit. Le président de la République Emmanuel Macron s'exprimera mercredi 28 octobre à 20 heures, pour annoncer les nouvelles restrictions, après deux conseils de défense organisés en deux jours, a indiqué l'Elysée.

22:28 - Quelle est la situation dans le Rhône ? Selon le dernier bilan de Santé publique France, dans le Rhône, 1 232 patients sont actuellement hospitalisés, avec 185 nouveaux admis en 24 heures. Par ailleurs, 194 malades se trouvent en réanimation, avec 32 nouveaux admis dans la journée. 896 personnes sont mortes du coronavirus, soit 15 de plus en 24 heures, et 4 677 sont sorties de l'hôpital, soit 97 de plus. Le taux d'occupation des lits de réanimation au 27 octobre 2020, à l'échelle régionale, est de 88,7%.

22:13 - Île-de-France : 72,9% d'occupation des lits de réanimation Selon le dernier bilan du Covid, en Île-de-France, le nombre de personnes hospitalisées est de 4 657 patients, avec 633 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 836 malades sont en réanimation, avec 121 nouvelles entrées dans la journée. 8 814 personnes sont mortes du coronavirus, soit 51 de plus en 24 heures, et 39 183 sont sorties de l'hôpital, soit 308 de plus. Le taux d'occupation des lits de réanimation au 27 octobre 2020, à l'échelle régionale, est de 72,9%.

22:13 - Gabriel Attal : "Une hausse exponentielle de l'épidémie en Europe" Après la réunion de crise qui s'est tenue à Matignon ce mardi, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a déclaré : "Nous constatons une hausse exponentielle de l'épidémie en Europe", cité par LCI. Et d'ajouter : "Compte tenu des contaminations ces derniers jours, nous devrions atteindre dans deux semaines le même nombre de patients hospitalisés en réanimation que lors du pic de la première vague." D'après franceinfo, il n'a pas donné de précisions concernant les mesures privilégiées par le gouvernement pour endiguer l'épidémie de Covid-19.

21:50 - Taux de positivité des tets : 18,4% D'après le dernier bilan de Santé publique France, le taux de positivité des tests ce mardi est de 18,4%, ce qui représente une augmentation de 0,6 point en 24 heures. Par ailleurs, 2 448 clusters sont en cours d'investigation, soit 127 de plus. 96 départements sont classés en vulnérablité élevée, soit 4 de plus.

21:34 - "On ne peut pas dire que le Premier ministre ait été extraordinairement clair" À la suite de la réunion de crise avec des responsables politiques, présidée par Jean Castex ce mardi, François Baroin, le président de l'Association des maires de France, a réagi : "On ne peut pas dire que le Premier ministre ait été extraordinairement clair sur les intentions du gouvernement", cite franceinfo. Et d'ajouter : "Le sentiment qu'on a c'est plutôt qu'on va vers un confinement, que ça va durer quelques semaines et que le gouvernement essaie de trouver les moyens de préserver les écoles, les services publics."

21:19 - Emmanuel Macron annoncera de nouvelles mesures mercredi soir L'Elysée a annoncé que le président de la République Emmanuel Macron s'exprimera mercredi à 20 heures, pour annoncer les mesures prises par le gouvernement, dans le but de limiter la propagation du Covid-19. Cette prise de parole interviendra après deux conseils de défense réunis par le chef de l'État, mardi et mercredi.

21:04 - Quelle est la situation en Auvergne-Rhône-Alpes ? Selon le dernier bilan du Covid daté du mardi 27 octobre, en Auvergne-Rhône-Alpes, où 8 patients ont été transférés vers les Pays de la Loire, le nombre de personnes hospitalisées est de 3 951 patients, avec 651 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 496 malades sont en réanimation, avec 88 nouvelles entrées dans la journée. 2474 personnes sont mortes du coronavirus, soit 67 de plus en 24 heures, et 12 048 sont sorties de l'hôpital, soit 300 de plus. Le taux d'occupation des lits de réanimation au 27 octobre 2020, à l'échelle régionale, est de 88,7%.

20:48 - 19 000 hospitalisés, 3 000 patients en réanimation Selon le dernier bilan de Santé publique France, près de 19 000 personnes sont actuellement hospitalisées (18 978 exactement), soit 1 194 de plus en 24 heures. 2 918 personnes sont actuellement en réanimation, soit 148 de plus. Ces données correspondent aux nombres de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. En brut, 2 988 hospitalisations de plus et 431 admissions en réanimation ont été enregistrées. Des chiffres particulièrement élevés.

20:33 - Plus de 500 morts en 24 heures Les chiffres de mardi sont une nouvelle fois très inquiétants, avec un nombre de morts considérable. D'après le bilan de Santé publique France, 523 morts en 24 heures sont à déplorer (288 à l'hôpital et 235 en Ehpad). Depuis le début de l'épidémie, il y a eu 1 198 695 personnes décédées du coronavirus. Par ailleurs, 33 417 nouveaux cas ont été enregistrés dans la journée.

À la suite de la réunion avec les chefs des partis de l'opposition présidée par Jean Castex ce mardi, Christian Jacob, le président des Républicains, a déclaré auprès de BFMTV que cet entretien "donne un sentiment d'improvisation, de panique et de manque d'anticipation". Il a poursuivi : "Je suis très surpris de la manière dont cette réunion a été programmée, conduite. Rien n'a été mis sur la table." De son côté, Marine Le Pen a estimé qu'en cas de reconfinement - piste privilégiée par le gouvernement - il y aurait "un problème d'acceptibilité par les Français".

20:03 - Huit nouveaux patients transférés dans les Pays de la Loire Huit nouveaux patients d'Auvergne-Rhône-Alpes ont été transférés ce mardi vers les Pays de la Loire, en avion sanitaire, a inidqué l'Agence régionale de santé relayée par Ouest-France. Deux malades ont été transférés à Nantes, deux à Angers, deux à La Roche-sur-Yon, un à Saint-Nazaire et un Cholet.Ces personnes proviennent des hôpitaux de Saint-Etienne, Lyon et Roanne. Ces transferts ont pour objectif de désengorger les services de réanimation de la région.

19:48 - Débats et votes sur les nouvelles mesures, à l'Assemblée et au Sénat Lors de sa réunion avec les chefs des partis ce mardi, le Premier ministre Jean Castex a annoncé que des débats et votes sur les nouvelles mesures seraient organisés à l'Assemblée nationale et au Sénat, jeudi, indique franceinfo.

19:33 - Selon Jean Castex, le couvre-feu n'est pas suffisant D'après les informations de France Télévisions, le Premier ministre Jean Castex a estimé que le couvre-feu n'était pas une mesure suffisante pour limiter la propagation du coronavirus, à l'occasion d'une réunion avec les responsables des principaux partis de l'opposition à Matignon, ce mardi.

19:17 - 7 Français sur 10 inquiets d'être reconfinés D'après un sondage mené par Harris Interactive/LCI ce mardi 27 octobre, 7 Français sur 10 sont inquiets qu'un reconfinement soit instauré. Toutefois, 3 sondés sur 4 sont favorables à la mise en place d'un couvre-feu à partir de 19 heures et d'un confinement le week-end au niveau local. 54% des personnes interrogées sont d'accord avec le principe d'un confinement strict, chaque jour de la semaine. Par ailleurs, 78% approuvent l'obligation du télétravail lorsque cela est possible.

19:02 - Creuse : le taux d'incidence a doublé en une semaine Le taux d'incidence en Creuse est désormais de 270,1 cas sur 100 000 habitants. Comme le souligne France Bleu, ce chiffre a doublé en l'espace d'une semaine, et a été multiplié par dix en un mois. "Il ne faut pas relâcher la pression", a réagi Isabelle Dumond, la directrice de la délégation départementale de l'Agence régionale de santé en Creuse, citée par nos confrères. Elle a appelé les habitants du département à "ne pas baisser les bras, à continuer à faire des efforts".

L'Agence régionale de santé des Hauts-de-France demande aux hôpitaux de la région l'ouverture de 100 lits de réanimation supplémentaires. Elle demande également aux établissements de santé d'activer le "plan blanc", pour faire face aux nouveaux cas de Covid-19 qui ne cessent de se multiplier ces derniers jours. Pour rappel, 96 nouveaux lits de réanimation avaient déjà été mobilisés la semaine dernière.



➡️ Ouverture de 100 lits supplémentaires de réanimation

➡️ Activation du Plan blanc pour 89 hôpitaux du Nord et du Pas-de-Calaishttps://t.co/dwrENmP7bv pic.twitter.com/nDo8XJW6Fk — ARS Hauts-de-France (@ARS_HDF) October 27, 2020

18:16 - Reconfinement national, option privilégiée Si plusieurs scénarios sont évoqués pour endiguer la propagation du coronavirus, le reconfinement national serait la solution privilégiée, d'après les informations d'Europe 1. Après un conseil de défense organisé ce mardi, Emmanuel Macron prévoit d'en réunir un second mercredi. La mesure décidée par le gouvernement devrait donc être annoncée mercredi soir ou jeudi matin pour prendre effet dès vendredi soir à minuit pour une durée de quatre semaines, précisent nos confrères. Le quotidien indique également que ce reconfinement serait plus léger qu'au printemps dernier. En effet, les écoles devraient rester ouvertes tandis que le télétravail devrait être quasi-obligatoire. Des dérogations seraient étudiées dans le but d'éviter un effondrement économique. "Si le président a vidé son agenda, que les partis politiques et les syndicats sont reçus, ce n’est pas pour annoncer des modulations comme des changements d'horaires", a estimé un conseiller de l'exécutif, interrogé par Europe 1. Et d'ajouter : "Si on peut sauver Noël, estimons-nous heureux."

17:56 - La Polynésie française sonne le signal d'alarme La Polynésie française souffre de la pandémie de coronavirus. Le député polynésien Moetai Brotherson a alerté sur la situation de ce territoire d'outre-mer lors de la séance de questions au gouvernement d'aujourd'hui : "Le nombre de lit en réanimation va d'ici deux ou trois semaines se révéler totalement insuffisant. Mais le plus important ce sont les ressources humaines" a expliqué le député, avant de faire un constat inquiétant. "Hier nous avons dépassé, en nombre absolu de décès, ceux de la Nouvelle-Zélande, pays de cinq millions d'habitants. Nous sommes 12 000 en Polynésie". L'homme politique a par la suite évoqué l'accord FRANZ, un dispositif de coopération qui unit la France, la Nouvelle-Zélande et l'Australie depuis 1992. Il peut être activé lorsque l'un des territoires du Pacifique est en danger afin que les pays s'apportent une entraide mutuelle. La ministre déléguée chargée de l'Autonomie, Brigitte Bourguignon, a indiqué que "l’évolution de l’épidémie est en effet très préoccupante en Polynésie française", avant d'ajouter que "la question d’un appui supplémentaire" est actuellement en cours de discussion.

17:31 - "Certains ne prennent pas la mesure des conséquences de leurs comportements" Le directeur de l'ARS Pays-de-la-Loire, Jean-Jacques Coiplet, a fait part de son indignation lors d'une conférence de presse sur la situation épidémiologique. "Une partie de la population ne mesure toujours pas, et j'en suis le premier désolé, les risques qu'elle peut prendre, avec des comportements que l'on peut qualifier de plus insouciants. Certains ne prennent pas la mesure des conséquences de leurs comportements" a t-il martelé. M. Coiplet a notamment cité l'apparition d'un foyer de contamination dans une école de commerce de Nantes, en octobre. Certains étudiants ont pris part à des soirées dans des appartements. Un cluster était déjà apparu au mois de septembre dans cet établissement. Face à cette situation, le directeur de l'ARS Pays-de-la-Loire a une nouvelle fois appelé "à un nécessaire sursaut et une réaction citoyenne. Je ne sais plus comment le dire".

16:58 - Cluster dans une école de commerce à Nantes Un cluster s'est déclaré dans l'école de commerce Audencia à Nantes. Plusieurs soirées ont eu lieu entre le mardi 13 et le dimanche 18 octobre, avec des étudiants. L'ARS a déclaré que l'une de ces fêtes a rassemblé 70 jeunes dans un appartement, "sans application des gestes barrières". L'Agence Régionale de Santé a tenu à préciser que l'école n'était pas responsable, et que "la structure a tout fait pour rappeler les risques et faire passer le message".

16:33 - L'un des deux patients lyonnais est arrivé au CHU d'Angers L'un des patients de la ville de Lyon en Auvergne-Rhône-Alpes est arrivé à l'aéroport d'Angers-Marcé. Un autre patient de la même région sera aussi hospitalisé au sein du centre hospitalier universitaire d'Angers.

15:41 - Les derniers chiffres dans les Pyrénées-Orientales En Occitanie, les Pyrénées-Orientales comptaient 57 patients touchés par le coronavirus dimanche. Les services de réanimation étaient occupés par 14 malades. Le taux d'incidence était à hauteur de 338,20 à la date du 22 octobre.