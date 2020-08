"DIRECT. Coronavirus en France : plus de 4 500 nouveaux cas en 24 heures, le taux de positivité augmente"

CORONAVIRUS. Le dernier bilan de Santé Publique France fait état de 4 586 cas supplémentaires en 24 heures et de 23 décès. 38 départements sont désormais en situation de vulnérabilité, une situation "préoccupante", selon les autorités.

19:59 - Le taux de positivité des tests augmente Jeudi 20 août, le taux de positivité des tests de dépistage au coronavirus était établi à 3,3%. Ce vendredi 21 août, il atteint 3,4%, selon Santé Publique France. 19:55 - Dernier bilan : 4 586 nouveaux cas de coronavirus en 24 heures Selon les dernières données fournies par Santé publique France, vendredi 21 août, 4 586 nouvelles infections au Covid-19 ont été détectées en 24 heures. Au total, 243 400 cas de coronavirus ont été confirmés par des tests PCR depuis le début de l’épidémie. 19:11 - Comment fonctionne la réponse immunitaire au coronavirus ? Selon une nouvelle étude publiée ce vendredi et relayée par le Washington Post, les réponses immunitaires des patients atteints de coronavirus suivent généralement celles d'autres maladies virales comme la grippe. Pour se protéger contre les virus, le corps humain dispose d'un arsenal immunitaire qu'il déploie. La première défense est constituée par les cellules T, des globules blancs spécialisés qui se souviennent du virus et produisent des anticorps, des protéines sanguines qui neutralisent l'infection. Pour autant, rappellent les immunologiques à l’origine de l’étude, la présence d'anticorps ne signifie pas que quelqu'un est immunisé contre l'infection. 18:55 - La ville de Strasbourg organise des dépistages gratuit et sans ordonnance Tous les vendredis et samedis, de 18 heures à 22 heures, les Strasbourgeois pourront se faire tester gratuitement et sans ordonnance. Le laboratoire éphémère sera installé dans le centre historique de la ville. Il s’agit notamment de cibler les jeunes, particulièrement touchés par l’épidémie en ce moment. 18:41 - Cinq cas de coronavirus à l’Olympique de Marseille Le club marseillais a annoncé qu’un cinquième cas de coronavirus avait été confirmé au sein de son effectif. Après la découverte d’un quatrième cas, le match OM-Saint-Étienne prévu ce vendredi soir avait déjà été décalé. 18:26 - 518 375 personnes testées au coronavirus la semaine dernière En semaine 33 (du 10 au 16 août), 518 375 personnes ont été testées, selon le dernier bilan hebdomadaire de Santé Publique France. Parmi ces dépistages, 15 706 sont revenus positifs au coronavirus. Le nombre de tests positifs a donc bien augmenté par rapport à la semaine précédente où 11 027 personnes étaient testées positives. 18:11 - Quel est le profil des patients décédés des suites du coronavirus ? Depuis le 1er mars, l’âge médian des patients décédés des suites d’une infection au coronavirus était de 84 ans et 90% avaient 65 ans et plus. Les hommes représentaient 54% de ces décès. Des comorbidités ont été renseignées pour 7 488 décès (66%). Une mention d’hypertension artérielle était indiquée pour 25% de ces décès et une mention de pathologie cardiaque pour 34% de ces décès. Sur l’ensemble des décès certifiés électroniquement, 2,8% des personnes décédées ne présentaient pas de comorbidité et étaient âgées de moins de 65 ans. 17:59 - Le taux de mortalité plus important en Guyane Selon les données de Santé Publique France, en semaine 33 (du 10 au 16 août), le plus fort taux de décès de patients atteints du coronavirus rapporté à la population (pour 100 000 habitants) était observé en Guyane (1,43/100 000 habitants). Pour toutes les autres régions, ce taux était inférieur à 0,5/100 000 habitants, excepté pour la Guadeloupe où le taux est à 0,56/100 000 habitants (2 décès en semaine 33). 17:51 - Le nombre de décès hebdomadaire en légère augmentation Entre le 1er mars et le 18 août 2020, 30 451 décès de patients contaminés au coronavirus ont été rapportés à Santé publique France : 19 940 décès sont survenus au cours d’une hospitalisation et 10 511 décès parmi des résidents en Ehpad et autres établissements médico-sociaux. Au niveau national, le nombre hebdomadaire de décès en France est en très légère augmentation entre les semaines 32 et 33 (97 décès en semaine 33 contre 66 en semaine 32). 17:39 - Une centaine de cas détectés au Cap d’Agde Au Cap d’Agde, un drive de dépistage a été installé devant le village naturiste de la ville, après la découverte de deux cas de coronavirus parmi les salariés d’un hôtel du site. Ce dispositif a permis de mettre à jour près d’une centaine de nouvelles contaminations. "Pour la 1ère fois, le taux d'incidence a dépassé le seuil de 50 pour 100 000 habitants. C'est une évolution très rapide. Nous sommes frappés par l'accélération des derniers jours", a expliqué Pierre Ricordeau, directeur général de l'Agence régionale de la santé (ARS) Occitanie, interrogé par France 3 Régions. LIRE PLUS

Les indicateurs sont en forte progression en Ile-de-France et en Provence-Alpes Côte d'Azur. Face à ces indicateurs inquiétants d'une reprise de l'épidémie de Covid-19, Santé publique France insiste sur les trois mots "tester, tracer, isoler". Voici les chiffres clés à retenir dans le nouveau bilan hebdomadaire du 20 août 2020 :

Le coronavirus se propage de plus en plus en France. Plusieurs indicateurs augmentent entre les semaines 32 et 33 : le nombre de nouveaux cas confirmés de Covid-19 (15 706 soit +43%) cela a augmenté dans l’ensemble des classes d’âge mais l’augmentation était plus importante chez les 15-44 ans et les 45-64ans : +23% chez les 0-14 ans, +48% chez les 15-44 ans, +49% chez les 45-64 ans, +16% chez les 65-74 ans et +17% chez les 75 ans et plus indique le point épidémiologique, le taux de positivité des tests (3% contre 2,1%) et l' incidence des cas (le taux d'incidence national est de 24,2/100 000 habitants ; 54 départements ont un taux d'incidence supérieur à 10/100 000 en S33). En S33, le taux de dépistage est stable ou en baisse en S33 dans toutes les classes d’âge, excepté chez les 15-44 ans (+3%). Santé publique France indique tout de même que les personnes asymptomatiques représentent 79,5% des personnes testées.

Le coronavirus est particulièrement actif dans 54 départements de l'Hexagone , avec des taux d'incidence supérieurs à 10 cas sur 100 000 habitants en S32 : le taux d'incidence le plus élevé est celui dans les Bouches-du-Rhône (85/100 000h), suivi par Paris (74/100 000 h). Néanmoins, le taux à Paris inclut toutefois les dépistages aux aéroports de Roissy et Orly dont certains voyageurs dépistés à l'arrivée sont actuellement imputés au département 75 en l'absence d'adresse de résidence connue de ces personnes. L'incidence à Paris, hors tests aux aéroports, était estimée à 63/100 000 habitants.

, avec des taux d'incidence supérieurs à 10 cas sur 100 000 habitants en S32 : le taux d'incidence le plus élevé est celui dans les Bouches-du-Rhône (85/100 000h), suivi par Paris (74/100 000 h). Néanmoins, le taux à Paris inclut toutefois les dépistages aux aéroports de Roissy et Orly dont certains voyageurs dépistés à l’arrivée sont actuellement imputés au département 75 en l’absence d’adresse de résidence connue de ces personnes. L’incidence à Paris, hors tests aux aéroports, était estimée à 63/100 000 habitants. Le nombre de reproduction est aussi en hausse. Le " R effectif " (nombre moyen de personnes infectées par un cas) est de 1,34 selon Santé publique France. Une estimation stable par rapport à la semaine passée. Les R effectifs régionaux sont "significativement supérieurs à 1" dans plusieurs régions : en Centre Val-de-Loire, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Provence Alpes-Côte d’Azur.

La tendance hebdomadaire à la hausse des clusters depuis juillet s'est accentuée, avec 140 clusters signalés en S33. Au total 892 clusters (94% en métropole) ont été signalés : 272 (30,5%) en cours d'investigation dont 64 (23,5%) en criticité élevée (potentiel de transmission, critères de gravité), 8,6% sont maitrisés, 60,4% sont clôturés et 0,3% ont impliqué une diffusion communautaire. Parmi les 892 clusters, le milieu familial élargi (plusieurs foyers) et les événements publics/privés rassemblant de manière temporaire des personnes restent parmi les types de collectivités les plus représentés (25%), avec les établissements de santé (ES) (14%) et les entreprises hors ES (26%).

depuis juillet s’est accentuée, avec 140 clusters signalés en S33. Au total 892 clusters (94% en métropole) ont été signalés : 272 (30,5%) en cours d’investigation dont 64 (23,5%) en criticité élevée (potentiel de transmission, critères de gravité), 8,6% sont maitrisés, 60,4% sont clôturés et 0,3% ont impliqué une diffusion communautaire. Parmi les 892 clusters, le milieu familial élargi (plusieurs foyers) et les événements publics/privés rassemblant de manière temporaire des personnes restent parmi les types de collectivités les plus représentés (25%), avec les établissements de santé (ES) (14%) et les entreprises hors ES (26%). Les taux hebdomadaires de décès (pour 100 000 habitants) restent stables entre les semaines 32 et 33 dans toutes les régions.

Comme il l'avait mentionné dans son interview publiée dans le numéro de Paris Match du jeudi 20 août, le président Emmanuel Macron a reconfirmé ce jeudi soir, lors d'une allocution aux côtés d'Angela Merkel, depuis le fort de Brégançon, qu'il ne compte pas reconfiner la France. "On va devoir vivre avec le virus en veillant à ce qu'il ne se propage pas", a déclaré Emmanuel Macron, qui a par ailleurs reconnu qu'"on ne sait pas tout sur ce virus". Pour le chef de l'État, l'important est que le coronavirus ne se "propage pas plus vite et en touchant les plus fragiles". Objectif désormais : "Savoir comment on gère les foyers infectieux quand ils sont découverts."

Si Angela Merkel et Emmanuel Macron ont accordé leurs violons sur le non-reconfinement généralisé, l'OMS et l'Unicef semblent de leur côté être également arrivées à la même conclusion. Dans un communiqué commun, paru en début de soirée jeudi, les deux institutions ont estimé que l'Europe pourra gérer le coronavirus sans avoir besoin de verrouiller à nouveau la société dans son ensemble. "Les fermetures d'écoles sans précédent et prolongées dans le but de protéger les élèves contre la Covid-19 leur causent d'autres préjudices", ont par ailleurs tenu à faire remarquer l'OMS et l'Unicef pour qui un retour des élèves sur les bancs de l'école en Europe est essentiel. Un avis que semble également partager le ministre de l'Éducation nationale français. Jean-Michel Blanquer a annoncé jeudi soir sur le plateau du 20 Heures de France 2 que la rentrée scolaire aura bien lieu le mardi 1er septembre 2020, hors petites exceptions.

La seconde vague de l'épidémie du coronavirus en France n'est pas encore présente et ne le sera peut être jamais. Si la France connait un regain de l'épidémie avec une circulation accrue du virus et un taux d'incidence très élevé dans plusieurs régions, la tension hospitalière est toujours mesurée. Mais dans le Grand Est, on ne veut pas revivre le même cauchemar et la région par l'intermédiaire de l'ARS se donne les moyens pour faire face à une éventuelle seconde vague. Un appel de renforts a été lancé dans les dix départements de la région. Ces derniers permettront de constituer une "réserve", en prévision d'une potentielle deuxième vague. "Nos équipes sont prêtes, mais nous souhaitons mobiliser davantage de monde au cas où cela arrive. C'est pour continuer à venir soulager nos équipes, à la fois les soignants dans nos établissements de santé, mais aussi dans les structures médico-sociales, dont les Ehpad, pour prendre en charge les personnes âgées ou handicapées", indique Claire Crétin, directrice de la stratégie à l'ARS du Grand Est. Si vous souhaitez rejoindre cette "réserve", il suffit de se rendre sur le site de l'ARS Grand Est. Si on s'attarde sur les chiffres de la région, le taux de positivité des tests oscille entre 1,6% (pour le Bas-Rhin) et 1,7% (pour le Haut-Rhin), selon les derniers chiffres de l'Agence Régionale de Santé (ARS) du Grand Est. Des chiffres en sensible augmentation par rapport à la semaine dernière puisqu'il n'était que de 0,9% dans le Bas-Rhin (1,3% pour le Haut-Rhin).

Santé Publique France est attentif à un indicateur qui permet de suivre l'évolution du Covid-19 en France : le taux d'incidence. Plus solide que le taux de positivité des tests qui donne un aperçu à un instant T, ce taux représente le nombre de nouveaux cas de coronavirus diagnostiqués par test PCR "survenus sur les 7 derniers jours dont les données sont consolidées", rapporté au nombre d’habitants. Le seuil d'alerte a été fixé à 50 pour 100 000 habitants. L’incidence hebdomadaire atteint les 17 cas / 100 000 habitants, selon le dernier bilan national du 9 août. La carte ci-dessous rend compte de la situation dans tous les départements français.

