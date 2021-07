"DIRECT. Coronavirus en France : "On peut redouter le pire", alerte le patron des hôpitaux de Paris"

COVID. Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 monte en flèche ces derniers jours. Martin Hirsch craint que les hôpitaux soient confrontés rapidement à une pression forte sur certains services notamment les réanimations.

09:20 - Un conseil de défense sanitaire puis des annonces du Premier ministre Ce matin, Emmanuel Macron préside un conseil de défense sanitaire auquel participent les principaux ministres du gouvernement, concernés directement par la gestion de la crise sanitaire. Jean Castex se rendra à la mi-journée dans les locaux de TF1, pour s'adresser aux Français dans le JT de 13h. Le Premier ministre doit expliquer et préciser les mesures annoncées par Emmanuel Macron lundi dernier. Il doit aussi expliquer la stratégie de l'exécutif pour contrer cette 4e vague épidémique et la multiplication des cas de contamination. Il n'est pas exclu qu'il évoque la mise en place de nouvelles restrictions locales et précise les dispositifs dont disposent les élus et les préfets pour contenir le Covid-19 dans les territoires les plus touchés.

08:57 - "On peut redouter le pire, quand bien même près de la moitié de la population est aujourd’hui vaccinée" Martin Hirsh, directeur de l'AH-HP fait part de son inquiétude dans Libération ce mercredi 21 juillet, pointant le fait que la dynamique de l'épidémie pourrait rapidement se faire ressentir sur les hôpitaux. "Lors de la deuxième vague, le virus s’était propagé chez les jeunes à la rentrée puis, en l’espace d’un mois, il s’est diffusé parmi les plus de 60 ans, avec une traduction hospitalière rapide. Si ce scénario devait se reproduire, on peut redouter le pire, quand bien même près de la moitié de la population est aujourd’hui vaccinée", dit-il, considérant que l'hypothèse est même très probable : "Certains ne le comprennent pas mais c’est mathématique : un tiers des plus de 60 ans n’est toujours pas vacciné et le variant delta est 2,5 à 3 fois plus transmissible que la souche qui circulait il y a un an. En clair, on est ramené à la situation précédente. Pour l’hôpital, la vague peut être de même ampleur".

20/07/21 - 23:41 - Oise : le variant Delta représente près de 70% des cas de Covid-19 Dans l'Oise, le variant Delta représente près de 70% des cas de Covid-19. Face à ce constat, les autorités s'inquiètent, rapporte Le Parisien. Selon la préfecture du département, cette souche "trois fois plus contagieuse que la première a fortement augmenté et représente désormais deux tiers (67 %) des tests". Les autorités décrivent "une progression préoccupante de l’épidémie" et appellent à la "plus grande vigilance".

20/07/21 - 23:12 - Port du masque en Charente-Maritime : "Freiner par tous les moyens la circulation du virus" Le port du masque en extérieur est de rigueur dans 45 communes, en Charente-Maritime. Interrogé par BFMTV ce mardi, Nicolas Basselier, le préfet du département, justifie ainsi cette mesure : "Le but c'est de freiner par tous les moyens la circulation du virus." Il évoque la propagation du variant Delta, qui "représente plus de 85% des contaminations". Et d'insister : "Tout doit être fait pour conduire nos concitoyens à se montrer responsables et à appliquer scrupuleusement les gestes barrières."

20/07/21 - 23:00 - 18 181 nouveaux cas de coronavirus lundi 20 juillet Le bilan de l’épidémie de Covid-19 en France, en date du 20 juillet 2021, fait état de 18 181 nouveaux cas, soit 14 030 cas de plus qu'hier et 11 231 de plus que mardi dernier. Une hausse inédite, comme l'a indiqué Olivier Véran plus tôt dans la soirée. Du côté de l'hôpital, 327 nouvelles admissions ont été recensées, soit 33 de moins que la veille et 81 de plus qu'il y a une semaine. En réanimation, on parle de 61 nouveaux arrivants, c'est 15 de moins par rapport à lundi et 24 de plus que mardi dernier. Voici tous les chiffres du jour : 5 890 062 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 18 181 de plus

111 525 décès au total (Ehpad compris), soit 33 de plus

85 020 décès à l'hôpital, soit 33 de plus

6 912 personnes actuellement hospitalisées, soit 129 de moins

876 personnes actuellement en réanimation, soit 26 de moins

327 nouveaux admis à l'hôpital (-33) et 61 en réanimation (-15)

388 118 personnes sorties de l'hôpital, soit 415 de plus

Taux de positivité des tests : 2,58%, soit 0,26 point de plus

Taux d'incidence : 83,99 cas/100 000, soit 9,22 points de plus

20/07/21 - 22:43 - Plus de 46% des Français vaccinés contre le Covid-19 Selon la Direction générale de Santé, 38 184 499 Français ont reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19, ce qui représente 56,6% de la population. 31 310 025 personnes peuvent justifier d'un schéma vaccinal complet, soit 46,4% de la population totale. 800 000 injections ont été réalisées au cours des dernières 24 heures.

20/07/21 - 22:14 - Une situation inquiétante en Martinique La situation épidémique inquiète au plus haut point en Martinique. Selon le dernier bilan de Santé Publique France daté de ce mardi 20 juillet 2021, le nombre de personnes hospitalisées est de 81 patients, avec 11 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 11 malades sont en réanimation, avec une nouvelle entrée dans la journée. Le taux de positivité des tests, mesuré à la date du 17 juillet 2021, était de 15% (en hausse) alors que le taux d'incidence était de 616,9 cas pour 100 000 habitants (en hausse). 104 personnes sont mortes du coronavirus depuis le début de l'épidémie dans le département, dont un décès dans les dernières 24 heures. Pour rappel, le département est classé en vulnérabilité élevée.

20/07/21 - 21:45 - Vers une vague d'hospitalisations ? Interrogé ce mardi sur la flambée des cas de Covid-19, Mircea Sofonea, spécialiste de la modélisation des maladies infectieuses, a déclaré auprès de BFMTV : "Cette quatrième vague de cas a un potentiel de se transformer en vague d'hospitalisations." Pour éviter un tel scénario et "ralentir la quatrième vague", il propose d'"avancer avec des mesures qui soient un peu plus compatibles avec une restriction des contacts infectieux dans les lieux d'interaction sociale". Et de souligner : "L'idée, c'est de repousser la flambée hospitalière pour laisser le temps à la vaccination de se développer et se projeter vers des jours meilleurs."

20/07/21 - 21:16 - Taux d'incidence en hausse : 84 cas pour 100 000 habitants Selon les derniers chiffres de Santé publique France diffusés ce mardi, le taux d'incidence national est de 83,99 cas pour 100 000 habitants, soit 9,22 points de plus qu'hier. En effet, ce chiffre est en hausse depuis plusieurs semaines, et inquiète au plus haut point.

20/07/21 - 20:47 - Le point dans les Pyrénées-Orientales Selon les derniers chiffres de Santé publique France dévoilés ce mardi, dans les Pyrénées-Orientales, le nombre de personnes hospitalisées est de 58 patients, avec quatre nouveaux admis dans les dernières 24 heures. Sept malades sont en réanimation, avec aucune nouvelle entrée dans la journée. Le taux d'occupation des lits de réanimation au 20 juillet 2021, à l'échelle régionale, est de 11,6%. Le taux de positivité des tests, mesuré à la date du 17 juillet 2021, était de 7,5% (en hausse) alors que le taux d'incidence était de 372,7 cas pour 100 000 habitants (en hausse). 333 personnes sont mortes du coronavirus depuis le début de l'épidémie dans le département, dont aucun décès dans les dernières 24 heures. Pour rappel, le département est classé en vulnérabilité élevée.

20/07/21 - 20:19 - Taux d'incidence : 44 départements au-dessus du seuil d'alerte Selon le dernier bilan de Santé publique France publié ce mardi, 44 départements se trouvent au-dessus du seuil d'alerte, fixé à 50 cas pour 100 000 habitants, en France métropolitaine. La veille, 39 départements étaient concernés. Les Pyrénées-Orientales (372,7) et la Haute-Corse (304,5) sont les territoires les plus touchés par l'épidémie de Covid-19, tandis que la Charente-Maritime, la Haute-Garonne, l'Aude, l'Hérault, les Bouches-du-Rhône et les Alpes-Maritimes sont au-dessus des 150 cas pour 100 000 habitants. En outre-mer, la Martinique atteint un taux d'incidence à 619,9. Il s'agit du taux le plus élevé en France. La Réunion et la Guyane dépassent également les 150 cas pour 100 000 habitants.