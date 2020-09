"DIRECT. Covid en France : nouveaux départements en rouge, période d'isolement... Les nouvelles mesures"

COVID. Jean Castex a annoncé quelques nouvelles mesures pour améliorer la lutte contre la résurgence du coronavirus en France : délai de quarantaine, tests, départements en rouge... Plusieurs thèmes ont été abordés.

18:07 - "Une évolution préoccupante à Marseille, Bordeaux et en Guadeloupe" À la fin de son point sur la situation en France, le Premier ministre n'a pas caché ses préoccupations quant à l'évolution de la situation à Marseille, Bordeaux et en Guadeloupe. "Dans deux métropoles, Marseille et Bordeaux, ainsi qu'en Guadeloupe, nous constatons une évolution préoccupante des contaminations notamment chez les plus âgés, ainsi qu'un taux déjà élevé d'hospitalisations", a-t-il déclaré. 17:58 - Comment les dépistages vont être facilités pour les personnes prioritaires Les personnes prioritaires vont se voir prochainement faciliter leur dépistage au coronavirus, a fait savoir le Premier ministre ce vendredi soir. "Ainsi, les laboratoires leur réserveront certains créneaux horaires et nous veillerons, là où il y a des besoins, et notamment dans les grandes villes, à installer des tentes de dépistage qui leur seront également dédiées", a précisé Jean Castex. 17:53 - L'appel de Jean Castex aux personnes âgées Face à la recrudescence du nombre de personnes hospitalisées, de même qu'au profil des malades en réanimation - souvent des personnes âgées - le Premier ministre s'est adressé directement aux seniors lors de sa prise de parole. "Soyez très prudents", leur a-t-il enjoint, les invitant clairement à "observer la plus grande prudence au quotidien". 17:49 - 42 départements en zone rouge Autre point abordé par le Premier ministre lors de sa courte allocution ce vendredi, Jean Castex a annoncé que "le Conseil de défense a porté à 42 le nombre de départements classés rouge, c’est-à-dire de circulation active du virus." 17:47 - La durée de l'isolement réduite à sept jours À l'occasion de sa prise de parole, le Premier ministre a annoncé que 2 000 recrutements seront effectués au sein des agences de l’Assurance maladie et des Agences de santé pour le traçage. Et alors que la question est débattue depuis plusieurs jours, Jean Castex a annoncé que "la durée d’isolement sera ramenée à 7 jours" pour les personnes atteintes par le coronavirus. Jusqu'à présent, elle était de 14 jours. 17:46 - Un circuit de dépistage facilité pour les personnes jugées prioritaires Après avoir évoqué les différents profils des personnes jugées prioritaires pour effectuer les tests de dépistage au coronavirus, lors de son allocution, le Premier ministre a indiqué que tout allait être fait pour leur "faciliter le circuit de dépistage, avec des tentes de dépistage qui leur seront dédiés". 17:44 - Dépistage du coronavirus : qui sont les personnes prioritaires selon Jean Castex Si la politique de tests mise en place en France est une réussite, selon le Premier ministre, Jean Castex n'a pas manqué de remarquer que celle-ci a néanmoins "provoqué des temps d’attente trop importants". À ce sujet, le chef du gouvernement a tenu à mettre en avant des profils plus ou moins prioritaires sur les autres. "Vous êtes prioritaires si vous présentez les symptômes du Covid, si vous avez été en contact rapproché avec une personne atteinte, ou si vous êtes un personnel soignant", a-t-il détaillé. 17:42 - La politique de teste est "une réussite" selon Jean Castex À l'occasion de sa prise de parole, Jean Castex a abordé la question du dépistage. "Nous réalisons aujourd’hui plus d’un million de tests par semaine. La France est devenue le 3e pays qui teste le plus en Europe", a-t-il tout d'abord souligné, avant de remarquer : "Cette politique de tests est une réussite." 17:40 - "Notre stratégie ne varie pas", annonce Jean Castex Après avoir fait un point sur la situation, le Premier ministre a déclaré que "notre stratégie ne varie pas : lutter contre le virus en évitant de devoir mettre entre parenthèses notre vie sociale, économique, l’éducation de nos enfants… " Jean Castex a alors évoqué le tant redouté confinement : "Nous devons réussir à vivre avec [le virus] sans confinement généralisé." 17:38 - "Les personnes qui arrivent en réanimation sont les mêmes qu'au mois de mars" "Le pourcentage des cas positifs ne cesse d'augmenter", a annoncé le Premier ministre, déclarant qu"un élément suscite particulièrement notre inquiétude : l'augmentation sensible de personnes hospitalisées". D'après le Premier ministre : "Les personnes qui arrivent en réanimation sont les mêmes qu'au mois de mars". Il y a donc "une proportion toujours élevée de personnes âgées". Et Jean Castex d'insister : "Il n'y a pas de ligne Maginot." 17:35 - Jean Castex prend la parole ! "Le virus circule de plus en plus en France." Le Premier ministre a pris la parole. Pour débuter son allocution, Jean Castex fait un point sur les derniers jours. "Tout confirme que le virus n'a pas baissé en intensité", alerte le Premier ministre. 17:29 - Prise de parole de Jean Castex : l'objectif serait "de provoquer un électrochoc chez les Français" Les annonces de Jean Castex sont imminentes. Mais selon le reporter du Parisien, Olivier Beaumont, "aucune annonce lourde, ni inttendue" ce vendredi. Et le journaliste d'ajouter : "'L'état d'esprit n'est pas la contrainte, à l'interdiction. L'objectif est en revanche de provoquer un électrochoc chez les Français', d'où [l']idée de donner une solennité [dans les] propos à venir du" Premier ministre. LIRE PLUS

Comme chaque vendredi, Santé publique France livre son point épidémiologique hebdomadaire détaillé sur le Covid en France. Le dernier en date, dévoilé jeudi 10 septembre au soir porte sur la semaine 36 (du 31 au 6 septembre 2020). Il souligne une "insuffisance de l’application des mesures de prévention notamment chez les jeunes adultes" ainsi qu'une augmentation des nouvelles hospitalisations dans toutes les régions, sauf dans le Grand Est. Le taux d'incidence poursuit son ascension très inquiétante avec sept département présentant des taux supérieurs à 100/100 000 hab, le plus élevé étant dans les Bouches-Du-Rhône (196/100 000 hab). Voici les points à retenir :

Le nombre de nouveaux cas confirmés de Covid-19 (SI-DEP) a encore progressé avec 47 294 cas recensés en une semaine contre 39 375 la semaine précédente (+20%). Le taux de positivité est passé de 4,4% en semaine 35 à 5,2% en semaine 36. Le taux d’incidence (nombre de nouveaux cas rapporté à la population) est passé à 70,5 cas/100 000 habitants contre 58,7 en S35 (soit +20%). Le seuil d'alerte de 50/100 000 est nettement dépassé mais Santé Publique France indique que "cette augmentation est moins forte que celles observées les semaines précédentes." Le nombre de reproduction (nombre moyen de personne contaminées par un malade) est "significativement supérieur à 1", avec une estimation à 1,19 contre 1,29 la semaine précédente.

Le taux de positivité est passé de 4,4% en semaine 35 à 5,2% en semaine 36. Le taux d’incidence (nombre de nouveaux cas rapporté à la population) est passé à 70,5 cas/100 000 habitants contre 58,7 en S35 (soit +20%). Le seuil d'alerte de 50/100 000 est nettement dépassé mais Santé Publique France indique que "cette augmentation est moins forte que celles observées les semaines précédentes." Le nombre de reproduction (nombre moyen de personne contaminées par un malade) est "significativement supérieur à 1", avec une estimation à 1,19 contre 1,29 la semaine précédente. Concernant les classes d'âge, e n semaine 36, par rapport à la S35, Santé Publique France indique que le nombre de cas a augmenté dans l’ensemble des classes d’âge mais l’augmentation était plus importante chez les 75 ans et plus (+44%) et les 0-14 ans (+39%), que chez les 65-74 ans (+29%), chez les 45-64 ans (+27%) et chez les 15-44 ans (+15%)

n semaine 36, par rapport à la S35, Santé Publique France indique que le nombre de cas a augmenté dans l’ensemble des classes d’âge mais l’augmentation était plus importante chez les 75 ans et plus (+44%) et les 0-14 ans (+39%), que chez les 65-74 ans (+29%), chez les 45-64 ans (+27%) et chez les 15-44 ans (+15%) Au niveau territorial, seulement deux départements sont sous le seuil de vigilance de 10/100 000 habitants (Meuse et Creuse). Sept départements présentent des taux supérieurs à 100/100 000 hab. Les plus élevés sont les Bouches-Du-Rhône (196/100 000 hab), la Gironde (159), Paris (150), les Alpes-Maritimes (134), le Rhône (133), le Val-de-Marne (125) et les Hauts-de-Seine (119).

seulement deux départements sont sous le seuil de vigilance de 10/100 000 habitants (Meuse et Creuse). Sept départements présentent des taux supérieurs à 100/100 000 hab. Les plus élevés sont les Bouches-Du-Rhône (196/100 000 hab), la Gironde (159), Paris (150), les Alpes-Maritimes (134), le Rhône (133), le Val-de-Marne (125) et les Hauts-de-Seine (119). Le nombre de clusters augmente fortement. Après une diminution en semaine 35, les clusters signalés connaissent une forte augmentation avec 291 foyers contre 200 la semaine précédente. Entreprises privées et publiques, établissements de santé et milieu familial élargi sont les trois situations les plus à risque. Le nombre de clusters augmente aussi sensiblement dans les Ehpad.

Après une diminution en semaine 35, les clusters signalés connaissent une forte augmentation avec 291 foyers contre 200 la semaine précédente. Entreprises privées et publiques, établissements de santé et milieu familial élargi sont les trois situations les plus à risque. Le nombre de clusters augmente aussi sensiblement dans les Ehpad. Le taux de positivité des tests. Le taux de positivité est supérieur à 5% dans 23 départements de France métropolitaine (contre 13 la semaine précédente) indique le dernier point épidémiologique. Les plus élevés sont dans les Bouches-du-Rhône (8,5%), la Gironde (8,2%), le Val-de-Marne (8,1%), le Rhône (8,1%), la Seine-Saint-Denis (7,4%), Paris (7,2%) et les Alpes Maritimes (7,2%).

Le taux de positivité est supérieur à 5% dans 23 départements de France métropolitaine (contre 13 la semaine précédente) indique le dernier point épidémiologique. Les plus élevés sont dans les Bouches-du-Rhône (8,5%), la Gironde (8,2%), le Val-de-Marne (8,1%), le Rhône (8,1%), la Seine-Saint-Denis (7,4%), Paris (7,2%) et les Alpes Maritimes (7,2%). L'impact sur les services médicaux et les hôpitaux se poursuit . Le taux hebdomadaire de nouvelles hospitalisations de patients COVID-19 (du 02 au 08 septembre) a augmenté dans toutes les régions sauf en Grand-Est (taux stable). Les régions Centre-Val de Loire, Bourgogne-Franche-Comté, Corse et Nouvelle-Aquitaine ont enregistré les plus fortes augmentations du taux par rapport à la semaine précédente (supérieures à un doublement). En Provence-Alpes-Côte d’Azur, ce taux était de 10,3/100 000 habitants en S36 vs 6,1/100 000 hab. en S35. Même chose pour les patients en réanimation, Santé Publique France indique que le taux poursuit son ascension depuis la semaine 28 en passant de 73 admissions déclarées à 288.

. Le taux hebdomadaire de nouvelles hospitalisations de patients COVID-19 (du 02 au 08 septembre) a augmenté dans toutes les régions sauf en Grand-Est (taux stable). Les régions Centre-Val de Loire, Bourgogne-Franche-Comté, Corse et Nouvelle-Aquitaine ont enregistré les plus fortes augmentations du taux par rapport à la semaine précédente (supérieures à un doublement). En Provence-Alpes-Côte d’Azur, ce taux était de 10,3/100 000 habitants en S36 vs 6,1/100 000 hab. en S35. Même chose pour les patients en réanimation, Santé Publique France indique que le taux poursuit son ascension depuis la semaine 28 en passant de 73 admissions déclarées à 288. Concernant les décès, c'est une stagnation qui est rapportée, avec 129 morts du Covid-19 en semaine 36 contre 109 en semaine 35. 92% des cas de Covid-19 décédés sont âgés de 65 ans ou plus.

Le dernier bilan du coronavirus en France, publié ce jeudi 10 septembre, fait état de plus de 9 800 cas confirmés supplémentaires en 24 heures. Le ministère de la Santé évoquait mardi soir dans son communiqué "une nette dégradation de la situation avec un impact sanitaire croissant". Dans les hôpitaux, les chiffres sont en effet importants. Le nombre de décès en 24 heures baisse lui légèrement, avec 19 morts morts de plus à l'hôpital. Voici tous les chiffres :

353 944 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 9843 de plus

30 813 décès au total (Ehpad compris), soit 19 de plus

20 338 décès à l'hôpital, soit 19 de plus

5096 hospitalisations en cours, soit 93 de plus

615 personnes actuellement en réanimation, soit 16 de plus

88 742 personnes sorties de l'hôpital, soit 218 de plus

Taux de positivité des tests : 5,4, soit 0,2 point de plus

692 clusters en cours d'investigation, soit 48 de plus

75 départements en vulnérabilité, soit 1 de plus

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. En cumul, on enregistre 114 528 hospitalisations. De même, l'évolution des hospitalisations et des cas en réanimation en 24 heures correspond à des chiffres net, tenant compte des guérisons et des décès. Dans les dernières 24 heures, en brut, 352 hospitalisations de plus ont été enregistrées et 54 admissions en réanimation.

42 départements sont désormais classés en "zone de circulation active du virus", comme l'a annoncé Jean Castex le 11 septembre 2020. Pour l'heure, les départements nouvellement coloriés en rouge ne sont pas connus. Voici malgré tout la liste précédentes, composées de 28 départements : Corse-du-Sud, Haute-Corse, Côte-d’Or, Nord, Bas-Rhin, Seine-Maritime, La Réunion, Paris, Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine, Essonne, Yvelines, Seine-et-Marne, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Bouches-du-Rhône, Rhône, Gironde, Haute-Garonne, Hérault, Gard, Var, Alpes-Maritimes, Sarthe, Guadeloupe, Martinique, Guyane. Dans les 28 départements classés rouges, aucune restriction spécifique n'est généralisée, mais les préfets peuvent au cas par cas prendre des mesures supplémentaires. C'est le cas dans les Bouches-du-Rhône, où les bars et restaurant doivent désormais fermer à 23 heures à Marseille. Dans ces départements, les préfets ne peuvent plus accorder de dérogation pour des rassemblements avec plus de 5 000 personnes. Dans ses bilans quotidiens, Santé publique France classe par ailleurs un certain nombre de départements en "vulnérabilité modérée ou élevée".

Santé Publique France est attentif à un indicateur qui permet de suivre l'évolution du Covid-19 en France : le taux d'incidence. Plus solide que le taux de positivité des tests qui donne un aperçu à un instant T, ce taux représente le nombre de nouveaux cas de coronavirus diagnostiqués par test PCR "survenus sur les 7 derniers jours dont les données sont consolidées", rapporté au nombre d’habitants. Le seuil d'alerte a été fixé à 50 pour 100 000 habitants. La carte ci-dessous rend compte de la situation dans tous les départements français.

Le ministère de la Santé rend compte du "nombre de reproduction" du Covid-19 ou "R effectif", qui est une estimation du nombre moyen de personnes contaminées par un porteur du virus. Santé Publique France précise que "celui-ci est obtenu à partir du nombre quotidien de tests PCR (tests effectués dans le nez) positifs. Son calcul prend en compte plusieurs paramètres, dont le délai moyen d’apparition d’un nouveau cas contaminé par une personne porteuse du virus (appelé intervalle de génération)". Un R inférieur à 1 reflète une diminution du nombre de nouveaux cas (un porteur du virus contamine moins d’une personne, il y a donc moins de cas à la génération suivante) alors qu’un R supérieur à 1 traduit une tendance à l’augmentation du nombre de cas (un porteur du virus contamine plus d’une personne, il y a donc plus de cas à la génération suivante).

